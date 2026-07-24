Postgres rápido, escalable y de nivel empresarial, con almacenamiento NVMe e integración nativa con ClickHouse para analítica en tiempo real

ClickHouse Managed Postgres es un servicio gestionado de Postgres de nivel empresarial, diseñado para ofrecer rendimiento y escalar. Basado en almacenamiento NVMe ubicado físicamente junto al cómputo, ofrece hasta 10 veces más rendimiento para cargas de trabajo limitadas por el disco, en comparación con alternativas que usan almacenamiento conectado por red, como EBS.

Desarrollado en colaboración con Ubicloud , cuyo equipo fundador cuenta con una trayectoria ofreciendo Postgres de primer nivel en Citus Data, Heroku y Microsoft, Managed Postgres resuelve los problemas de rendimiento a los que suelen enfrentarse las aplicaciones de rápido crecimiento: ingestión y actualizaciones más lentas, operaciones de vacuum lentas, mayor latencia de cola y picos de WAL provocados por IOPS de disco limitados.

​ Rendimiento impulsado por NVMe

La mayoría de los servicios de Managed Postgres usan almacenamiento conectado por red, como Amazon EBS, que requiere un recorrido de ida y vuelta por la red para cada acceso al disco. Esto introduce una latencia medida en milisegundos y limita las IOPS, lo que genera cuellos de botella en cargas de trabajo con muchas escrituras o intensivas en E/S.

Managed Postgres usa almacenamiento NVMe físicamente conectado al mismo servidor que tu base de datos. Esta diferencia arquitectónica ofrece:

Latencia de disco del orden de microsegundos en lugar de milisegundos

en lugar de milisegundos Límites sostenidos de IOPS 10 veces mayores * sin cuellos de botella de red

sin cuellos de botella de red Hasta 10 veces más rendimiento para cargas de trabajo limitadas por disco al mismo costo

Para las cargas de trabajo de Postgres limitadas principalmente por las IOPS del disco y la latencia, esto se traduce en una ingestión más rápida, operaciones VACUUM más rápidas, menor latencia de cola y un rendimiento más predecible bajo carga.

Descubre qué tan rápido es Postgres en discos NVMe en los benchmarks de rendimiento

​ Integración nativa con ClickHouse

Managed Postgres se integra de forma nativa con ClickHouse para unificar transacciones y analítica sin pipelines de ETL complejos.

​ Replicación de Postgres a ClickHouse

Replica tus datos de Postgres a ClickHouse con el conector Postgres CDC de ClickPipes . El conector gestiona tanto la carga inicial como la sincronización incremental continua, y ya ha sido probado en producción por cientos de clientes empresariales que mueven cientos de terabytes al mes.

​ pg_clickhouse: capa de consulta unificada

Cada instancia de Managed Postgres incluye la extensión pg_clickhouse , que permite consultar ClickHouse directamente desde Postgres. Su aplicación puede usar Postgres como una capa de consulta unificada tanto para transacciones como para análisis, sin necesidad de conectarse a varias bases de datos.

La extensión proporciona un pushdown de consultas muy completo a ClickHouse para una ejecución eficiente, con compatibilidad con filtros, joins, semi-joins, agregaciones y funciones. Actualmente, 14 de 22 consultas TPC-H se delegan por completo, lo que proporciona mejoras del rendimiento de más de 60 veces en comparación con ejecutar esas mismas consultas en Postgres estándar.

​ Fiabilidad de nivel empresarial

Managed Postgres ofrece las funciones de fiabilidad y seguridad que requieren las cargas de trabajo en producción.

​ Alta disponibilidad

Puede configurar hasta dos réplicas en espera en distintas zonas de disponibilidad con replicación basada en quórum. Estas réplicas en espera están dedicadas a la alta disponibilidad y al failover automático, lo que garantiza que su base de datos se recupere rápidamente de los fallos. Para escalar las lecturas, puede aprovisionar réplicas de lectura . Consulte la página Alta disponibilidad para obtener más detalles de configuración.

​ Copias de seguridad y recuperación

Cada instancia incluye copias de seguridad automáticas que admiten forks y recuperación a un momento específico. Las copias de seguridad se basan en WAL-G , una conocida herramienta de código abierto que gestiona copias de seguridad completas y el archivado continuo de WAL en almacenamiento de objetos.

​ Seguridad y cumplimiento

Managed Postgres está diseñado para cumplir con los mismos estándares de seguridad que ClickHouse Cloud:

Autenticación : compatibilidad con SAML/SSO

: compatibilidad con SAML/SSO Seguridad de red : lista de IP permitidas, cifrado en reposo y en tránsito (TLS 1.3)

: lista de IP permitidas, cifrado en reposo y en tránsito (TLS 1.3) Control de acceso: acceso completo de superusuario para la administración de la base de datos

​ Base de código abierto