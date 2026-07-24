La mayoría de los servicios de Managed Postgres usan almacenamiento conectado por red, como Amazon EBS, que requiere un recorrido de ida y vuelta por la red para cada acceso al disco. Esto introduce una latencia medida en milisegundos y limita las IOPS, lo que genera cuellos de botella en cargas de trabajo con muchas escrituras o intensivas en E/S. Managed Postgres usa almacenamiento NVMe físicamente conectado al mismo servidor que tu base de datos. Esta diferencia arquitectónica ofrece:
Rendimiento impulsado por NVMe
- Latencia de disco del orden de microsegundos en lugar de milisegundos
- Límites sostenidos de IOPS 10 veces mayores* sin cuellos de botella de red
- Hasta 10 veces más rendimiento para cargas de trabajo limitadas por disco al mismo costo
Para conocer los límites locales de NVMe en AWS, consulta Optimizada para memoria, Optimizada para almacenamiento, Optimizada para CPU.
Descubre qué tan rápido es Postgres en discos NVMe en los benchmarks de rendimiento.
Managed Postgres se integra de forma nativa con ClickHouse para unificar transacciones y analítica sin pipelines de ETL complejos.
Integración nativa con ClickHouse
Replica tus datos de Postgres a ClickHouse con el conector Postgres CDC de ClickPipes. El conector gestiona tanto la carga inicial como la sincronización incremental continua, y ya ha sido probado en producción por cientos de clientes empresariales que mueven cientos de terabytes al mes.
Replicación de Postgres a ClickHouse
Cada instancia de Managed Postgres incluye la extensión
pg_clickhouse: capa de consulta unificada
pg_clickhouse, que permite consultar ClickHouse directamente desde Postgres. Su aplicación puede usar Postgres como una capa de consulta unificada tanto para transacciones como para análisis, sin necesidad de conectarse a varias bases de datos.
La extensión proporciona un pushdown de consultas muy completo a ClickHouse para una ejecución eficiente, con compatibilidad con filtros, joins, semi-joins, agregaciones y funciones. Actualmente, 14 de 22 consultas TPC-H se delegan por completo, lo que proporciona mejoras del rendimiento de más de 60 veces en comparación con ejecutar esas mismas consultas en Postgres estándar.
Managed Postgres ofrece las funciones de fiabilidad y seguridad que requieren las cargas de trabajo en producción.
Fiabilidad de nivel empresarial
Puede configurar hasta dos réplicas en espera en distintas zonas de disponibilidad con replicación basada en quórum. Estas réplicas en espera están dedicadas a la alta disponibilidad y al failover automático, lo que garantiza que su base de datos se recupere rápidamente de los fallos. Para escalar las lecturas, puede aprovisionar réplicas de lectura. Consulte la página Alta disponibilidad para obtener más detalles de configuración.
Alta disponibilidad
Cada instancia incluye copias de seguridad automáticas que admiten forks y recuperación a un momento específico. Las copias de seguridad se basan en WAL-G, una conocida herramienta de código abierto que gestiona copias de seguridad completas y el archivado continuo de WAL en almacenamiento de objetos.
Copias de seguridad y recuperación
Managed Postgres está diseñado para cumplir con los mismos estándares de seguridad que ClickHouse Cloud:
Seguridad y cumplimiento
- Autenticación: compatibilidad con SAML/SSO
- Seguridad de red: lista de IP permitidas, cifrado en reposo y en tránsito (TLS 1.3)
- Control de acceso: acceso completo de superusuario para la administración de la base de datos
Tanto Postgres como ClickHouse son bases de datos de código abierto con comunidades amplias y muy activas. Los componentes de integración, incluida la extensión
Base de código abierto
pg_clickhouse y la replicación CDC impulsada por PeerDB, también son de código abierto. Esta base evita la dependencia de un proveedor y le proporciona control total y flexibilidad a largo plazo sobre su pila de datos.