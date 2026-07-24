Los filtros IP determinan qué direcciones IP de origen pueden conectarse a su instancia de Managed Postgres, y proporcionan control de acceso a nivel de red para proteger la base de datos frente a conexiones no autorizadas.
Inclusión de IP en listas de permitidos
Para configurar los filtros IP:
Configuración de filtros IP
- Ve a la pestaña Settings
- En IP Filters, haz clic en Edit
- Agrega las direcciones IP o los rangos CIDR a los que se permitirá la conexión
- Haz clic en Save para aplicar los cambios
- Direcciones IP individuales (p. ej.,
203.0.113.5)
- Rangos CIDR de red (p. ej.,
192.168.1.0/24)
- Anywhere para permitir todas las direcciones IP (no se recomienda en producción)
- Nowhere para bloquear todas las conexiones
Managed Postgres cifra sus datos tanto en reposo como en tránsito para garantizar una protección integral.
Cifrado
Todos los datos almacenados por Managed Postgres están cifrados en reposo para protegerlos frente al acceso no autorizado a la infraestructura de almacenamiento subyacente.
Cifrado en reposo
Los archivos de la base de datos, los logs de transacciones y los archivos temporales almacenados en unidades NVMe se cifran mediante algoritmos de cifrado estándar del sector. Este cifrado es transparente para las aplicaciones y no requiere ninguna configuración.
Cifrado del almacenamiento NVMe
Las copias de seguridad y los archivos de Write-Ahead Log (WAL) almacenados en el almacenamiento de objetos también se cifran en reposo. Esto incluye:
Cifrado del almacenamiento de objetos (S3)
- Copias de seguridad completas diarias
- Archivos WAL incrementales
- Datos de recuperación a un punto en el tiempo
El cifrado en reposo está habilitado de forma predeterminada para todas las instancias de Managed Postgres y no puede deshabilitarse. No se requiere ninguna configuración adicional.
Todas las conexiones de red a Managed Postgres están protegidas con TLS (Transport Layer Security) para proteger los datos mientras se transfieren entre sus aplicaciones y la base de datos.
Cifrado en tránsito
De forma predeterminada, las conexiones usan cifrado TLS sin verificación de certificados. Para las cargas de trabajo de producción, recomendamos conectarse mediante TLS con verificación de certificados para garantizar que se está comunicando con el servidor correcto. Para obtener más detalles sobre la configuración de TLS y las opciones de conexión, consulte la página Conexión.
Configuración de TLS/SSL
Private Link permite la conectividad privada entre tu instancia de Managed Postgres y tu nube privada virtual (VPC), sin exponer el tráfico a la Internet pública. Esto proporciona una capa adicional de aislamiento y seguridad de red.
Private Link
Se requiere configuración manualPrivate Link está disponible, pero requiere configuración manual por parte del soporte de ClickHouse. Esta funcionalidad es ideal para clientes empresariales con requisitos estrictos de aislamiento de red.
Para habilitar Private Link para tu instancia de Managed Postgres:
Solicitud de configuración de Private Link
- Ponte en contacto con el soporte de ClickHouse creando un ticket de soporte
-
Proporciona la siguiente información:
- Tu ID de organización de ClickHouse
- El ID/hostname del servicio de Postgres
- Los ID/ARN de las cuentas de AWS con las que quieres conectar el Private Link
- (Opcional) Cualquier región distinta de la región de la instancia de Postgres desde la que quieras conectarte
-
El soporte de ClickHouse:
- Aprovisionará el endpoint de Private Link en el lado de Managed Postgres
- Te proporcionará los detalles de conexión del endpoint, que podrás usar para crear una interfaz de endpoint.
-
Configura tu Private Link:
- Crea el Private Link yendo a la interfaz de endpoint en la configuración de AWS y usando la configuración proporcionada por el soporte de ClickHouse.
- Una vez que tu Private Link esté en estado “Available”, podrás conectarte usando el nombre DNS privado proporcionado en la UI de AWS.
Managed Postgres realiza copias de seguridad de sus datos automáticamente para protegerlos frente a la eliminación accidental, la corrupción y otros escenarios de pérdida de datos.
Retención de copias de seguridad
Política de retención
- Período de retención predeterminado: 7 días
- Frecuencia de las copias de seguridad: copias de seguridad completas diarias + archivado continuo del WAL (cada 60 segundos o 16 MB, lo que ocurra primero)
- Granularidad de la recuperación: recuperación a punto en el tiempo dentro del período de retención
Las copias de seguridad se almacenan con las mismas garantías de seguridad que sus datos principales:
Seguridad de las copias de seguridad
- Cifrado en reposo en el almacenamiento de objetos
- Buckets de almacenamiento aislados por instancia, con credenciales de alcance limitado
- Control de acceso limitado a la instancia de Postgres vinculada a la copia de seguridad.