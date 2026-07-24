Telemetría por sentencia para Managed Postgres: todos los patrones de consulta que ejecuta tu base de datos, ordenados por impacto, con los contadores de diagnóstico que explican por qué cada uno es lento

Query Insights captura la telemetría por sentencia de tu instancia de Managed Postgres y clasifica cada patrón de consulta según su impacto, para que puedas pasar de “el p99 está aumentando” a “este patrón se está volcando a disco” sin salir de la Cloud Console.

Los datos provienen de pg_stat_ch , la extensión de Postgres de código abierto que transmite contadores por sentencia a ClickHouse Cloud. La telemetría se normaliza dentro de Postgres antes de salir de la base de datos: se eliminan los literales y se sustituyen por marcadores de posición, de modo que los valores exactos que consultas nunca entran en el flujo de telemetría.

​ Abra Query insights

Abra su instancia de Managed Postgres en la Cloud Console y haga clic en Query insights en la barra lateral izquierda. La página se divide en cuatro secciones, en el orden en que realmente las usaría:

Un Overview que permite ver el estado general de la base de datos en una sola pantalla.

que permite ver el estado general de la base de datos en una sola pantalla. Una tabla de Slow patterns que clasifica cada patrón de consulta que su base de datos ha ejecutado, ordenada según lo que sospeche.

que clasifica cada patrón de consulta que su base de datos ha ejecutado, ordenada según lo que sospeche. Un panel de Recent queries que muestra las ejecuciones individuales en orden cronológico inverso.

que muestra las ejecuciones individuales en orden cronológico inverso. Un panel lateral de detalles que agrega todos los contadores de un mismo patrón.

Use el selector de Time period en la parte superior para alternar entre los últimos 15 minutos, la última hora, el último día, la última semana o el último mes. El tamaño del bucket de agregación se ajusta automáticamente: buckets de 1 minuto para los últimos 15 minutos o la última hora, de 5 minutos para el último día y de 1 hora para la última semana o el último mes, para que los gráficos sigan respondiendo con fluidez.

El Overview es una cuadrícula de 3×2 con seis paneles:

Panel Qué muestra Consultas/s Volumen de consultas normalizado como una tasa en la ventana seleccionada. Latencia de consultas Media, p50, p95 y p99 en un solo gráfico, para que puedas ver cuándo la cola se aleja de la mediana. Desglose de operaciones Un gráfico de anillo con la proporción real de operaciones SELECT , INSERT , UPDATE y otras que componen la carga de trabajo. Filas devueltas / afectadas Total de filas que la carga de trabajo movió durante la ventana. Tasa de aciertos del búfer Un gráfico de anillo que compara los bloques compartidos encontrados en caché con los bloques compartidos leídos, con el tiempo total de CPU en la leyenda. Errores Recuento total de errores, desglosado a lo largo del tiempo.

Una sola pantalla te indica si la base de datos está en buen estado. Una instancia en buen estado tiene un patrón reconocible: una tasa de aciertos del búfer por encima del 90 %, un volumen de consultas que evoluciona con el tráfico de la aplicación, una tasa de errores estable o nula, y latencias percentilares que se mantienen muy próximas entre sí.

​ Slow patterns

Cuando el resumen apunta a problemas, la tabla de patrones es donde empieza la investigación. Una fila por cada patrón de consulta normalizado, con los literales eliminados para que las ejecuciones de la misma sentencia queden agrupadas en la misma fila.

​ Ordena por lo que sospeches

La tabla se ordena de forma predeterminada por Tiempo de ejecución total en orden descendente. Cuando la ordenas de esta forma, el primer patrón suele ser la respuesta a “¿qué es lo que más me cuesta?”. Puede que no sea el patrón más lento por sí solo. Una consulta que se ejecuta ocho millones de veces al día en doce milisegundos puede importar más que una que se ejecutó una sola vez en tres segundos.

Cada ordenación te da una perspectiva distinta:

Tiempo de ejecución total — donde la base de datos empleó más tiempo de reloj.

— donde la base de datos empleó más tiempo de reloj. Tiempo de CPU — patrones intensivos en cómputo.

— patrones intensivos en cómputo. Llamadas — patrones de alta frecuencia.

— patrones de alta frecuencia. Errores — fallos repetidos.

— fallos repetidos. Latencia prom. / P50 / P95 / P99 / máx. — casos atípicos, por percentil.

— casos atípicos, por percentil. Filas devueltas, Bloques leídos, Bloques en caché, Bytes de WAL — patrones que movieron la mayor cantidad de datos a través del motor, la caché o el registro de escritura anticipada.

Haz clic en el botón Columnas para mostrar u ocultar columnas adicionales. La tabla de patrones muestra 19 columnas en total, incluido el desglose por percentiles, la proporción de aciertos de caché y el tiempo de CPU por patrón.

​ Limita la tabla

Filtra la tabla según la parte de tu carga de trabajo que estés investigando:

Base de datos

Usuario

Operación ( SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE , …)

( , , , , …) Aplicación — el application_name de la cadena de conexión

“Muéstrame solo lo que hace el servicio de pedidos en la base de datos sales ” se convierte en dos menús desplegables. Los valores de filtro se rellenan automáticamente a partir de lo que tu instancia ha ejecutado realmente.

​ Recent queries

Debajo de la tabla de patrones, el panel de Recent queries muestra las ejecuciones individuales en orden cronológico inverso: una fila por cada instrucción ejecutada, no una fila por patrón. Úsalo cuando quieras ver el flujo de eventos sin procesar en lugar de un agregado; por ejemplo, para comprobar puntualmente que una corrección se aplicó o para encontrar el momento exacto en que se produjo un error.

Las columnas predeterminadas son Time, Operation, Query, Duration, Rows, Database, User y Blks read. Abre el selector de columnas para ver Application, Blks hit, CPU user, CPU sys y PID. La tabla admite los mismos filtros de Database, User, Operation y Application que la tabla de patrones, y se puede ordenar por Time, Duration, Rows, Blks read y CPU time.

Haz clic en cualquier fila para abrir el mismo panel lateral de detalles que en la tabla de patrones, acotado al patrón de esa única ejecución.

​ Panel lateral de detalles

Haz clic en cualquier fila de la tabla de patrones o consultas recientes y el panel lateral de detalles de la consulta se abre a la derecha. El panel lateral toma cada ejecución de ese patrón dentro del intervalo de tiempo seleccionado y agrega los contadores que explican por qué es lenta.

El panel lateral es un único panel desplazable con cinco secciones:

Patrón de consulta — el SQL normalizado con los literales reemplazados por $1 , $2 , … y un botón para copiar al portapapeles.

— el SQL normalizado con los literales reemplazados por , , … y un botón para copiar al portapapeles. Uso agregado de recursos — una cuadrícula de 13 tarjetas de estadísticas que cubren el total de llamadas, latencia prom./P95/P99/máx., tiempo total de ejecución, filas devueltas, tasa de aciertos en caché, bloques leídos, bloques encontrados en caché, tiempo de CPU, bytes de WAL y errores.

— una cuadrícula de 13 tarjetas de estadísticas que cubren el total de llamadas, latencia prom./P95/P99/máx., tiempo total de ejecución, filas devueltas, tasa de aciertos en caché, bloques leídos, bloques encontrados en caché, tiempo de CPU, bytes de WAL y errores. Contexto de la consulta — la base de datos, el usuario, la operación y la aplicación de la que procede este patrón.

— la base de datos, el usuario, la operación y la aplicación de la que procede este patrón. Ejecuciones destacadas — errores, ejecuciones inusualmente lentas y ejecuciones con resultados grandes, mostradas antes de la lista completa de ejecuciones recientes.

— errores, ejecuciones inusualmente lentas y ejecuciones con resultados grandes, mostradas antes de la lista completa de ejecuciones recientes. Ejecuciones recientes — las ejecuciones individuales del mismo patrón, con contadores por ejecución.

​ Contadores por ejecución

Al expandir una ejecución reciente, verás los contadores que muestran con precisión en qué se fue el tiempo:

Bloques compartidos — las lecturas y los aciertos se muestran siempre; las escrituras y los bloques sucios se muestran cuando no son cero.

— las lecturas y los aciertos se muestran siempre; las escrituras y los bloques sucios se muestran cuando no son cero. Operaciones con bloques locales y temporales — si las operaciones con bloques temporales son distintas de cero, significa que una ordenación o una operación hash se volcó a disco.

— si las operaciones con bloques temporales son distintas de cero, significa que una ordenación o una operación hash se volcó a disco. Tiempo de lectura / escritura — tiempo de E/S, separado del tiempo de CPU.

— tiempo de E/S, separado del tiempo de CPU. Tiempo de CPU — usuario y sistema, por separado.

— usuario y sistema, por separado. Workers en paralelo — planificados frente a los realmente iniciados.

— planificados frente a los realmente iniciados. JIT — tiempo total de compilación JIT y cantidad de funciones.

— tiempo total de compilación JIT y cantidad de funciones. WAL — bytes y número de registros.

Todo lo necesario para diagnosticar un patrón lento está en un solo lugar, en una sola pantalla.

​ API de Query insights

​ Cómo funciona

​ Normalizado en Postgres, antes de pasar por la red

pg_stat_ch se engancha a la fase de análisis sintáctico, sustituye cada literal por un marcador de posición ( $1 , $2 , …) y almacena en caché el patrón resultante en una LRU por backend indexada por queryid . Cuando el ejecutor termina la sentencia, ese patrón almacenado en caché es lo que se adjunta al evento. La sentencia exacta con valores nunca sale de la base de datos.

​ Sin interferir con la base de datos

El productor añade aproximadamente un 3 % de sobrecarga por sentencia. La ruta de encolado usa un try-lock no bloqueante sobre un búfer circular en memoria compartida. Bajo carga, la extensión descarta eventos y los contabiliza con un contador, en lugar de aplicar contrapresión a Postgres.

​ Eventos sin procesar, no agregados

pg_stat_ch emite un evento sin procesar por cada sentencia ejecutada (de nivel superior y anidada), según el muestreo aplicado. Cada percentil, ranking y desglose en la UI es una consulta de ClickHouse sobre el mismo flujo de eventos.

​ El mismo motor que usan nuestros clientes

El backend de Insights es ClickHouse Cloud . La telemetría por consulta de una instancia de Postgres con mucha actividad genera millones de filas al día; la compresión columnar hace que sea económico conservar durante meses los detalles de cada ejecución, y las agregaciones en menos de un segundo sobre miles de millones de filas mantienen la UI interactiva mientras exploras datos de una semana o de un mes.

​ Código abierto

pg_stat_ch se distribuye bajo Apache 2.0. Ejecútalo con cualquier Postgres y envíalo a cualquier ClickHouse. El código fuente y los issues están en se distribuye bajo Apache 2.0. Ejecútalo con cualquier Postgres y envíalo a cualquier ClickHouse. El código fuente y los issues están en github.com/clickhouse/pg_stat_ch

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