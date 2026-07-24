pg_stat_ch,
la extensión de Postgres de código abierto que transmite contadores por sentencia a
ClickHouse Cloud. La telemetría se normaliza dentro de Postgres antes de salir
de la base de datos: se eliminan los literales y se sustituyen por marcadores de posición, de modo que los
valores exactos que consultas nunca entran en el flujo de telemetría.
Abra su instancia de Managed Postgres en la Cloud Console y haga clic en Query insights en la barra lateral izquierda. La página se divide en cuatro secciones, en el orden en que realmente las usaría:
Abra Query insights
- Un Overview que permite ver el estado general de la base de datos en una sola pantalla.
- Una tabla de Slow patterns que clasifica cada patrón de consulta que su base de datos ha ejecutado, ordenada según lo que sospeche.
- Un panel de Recent queries que muestra las ejecuciones individuales en orden cronológico inverso.
- Un panel lateral de detalles que agrega todos los contadores de un mismo patrón.
El Overview es una cuadrícula de 3×2 con seis paneles:
Overview
Una sola pantalla te indica si la base de datos está en buen estado. Una instancia en buen estado tiene un patrón reconocible: una tasa de aciertos del búfer por encima del 90 %, un volumen de consultas que evoluciona con el tráfico de la aplicación, una tasa de errores estable o nula, y latencias percentilares que se mantienen muy próximas entre sí.
|Panel
|Qué muestra
|Consultas/s
|Volumen de consultas normalizado como una tasa en la ventana seleccionada.
|Latencia de consultas
|Media, p50, p95 y p99 en un solo gráfico, para que puedas ver cuándo la cola se aleja de la mediana.
|Desglose de operaciones
|Un gráfico de anillo con la proporción real de operaciones
SELECT,
INSERT,
UPDATE y otras que componen la carga de trabajo.
|Filas devueltas / afectadas
|Total de filas que la carga de trabajo movió durante la ventana.
|Tasa de aciertos del búfer
|Un gráfico de anillo que compara los bloques compartidos encontrados en caché con los bloques compartidos leídos, con el tiempo total de CPU en la leyenda.
|Errores
|Recuento total de errores, desglosado a lo largo del tiempo.
Cuando el resumen apunta a problemas, la tabla de patrones es donde empieza la investigación. Una fila por cada patrón de consulta normalizado, con los literales eliminados para que las ejecuciones de la misma sentencia queden agrupadas en la misma fila.
Slow patterns
La tabla se ordena de forma predeterminada por Tiempo de ejecución total en orden descendente. Cuando la ordenas de esta forma, el primer patrón suele ser la respuesta a “¿qué es lo que más me cuesta?”. Puede que no sea el patrón más lento por sí solo. Una consulta que se ejecuta ocho millones de veces al día en doce milisegundos puede importar más que una que se ejecutó una sola vez en tres segundos. Cada ordenación te da una perspectiva distinta:
Ordena por lo que sospeches
- Tiempo de ejecución total — donde la base de datos empleó más tiempo de reloj.
- Tiempo de CPU — patrones intensivos en cómputo.
- Llamadas — patrones de alta frecuencia.
- Errores — fallos repetidos.
- Latencia prom. / P50 / P95 / P99 / máx. — casos atípicos, por percentil.
- Filas devueltas, Bloques leídos, Bloques en caché, Bytes de WAL — patrones que movieron la mayor cantidad de datos a través del motor, la caché o el registro de escritura anticipada.
Filtra la tabla según la parte de tu carga de trabajo que estés investigando:
Limita la tabla
- Base de datos
- Usuario
- Operación (
SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE, …)
- Aplicación — el
application_namede la cadena de conexión
sales”
se convierte en dos menús desplegables. Los valores de filtro se rellenan automáticamente a partir de lo que tu
instancia ha ejecutado realmente.
Debajo de la tabla de patrones, el panel de Recent queries muestra las ejecuciones individuales en orden cronológico inverso: una fila por cada instrucción ejecutada, no una fila por patrón. Úsalo cuando quieras ver el flujo de eventos sin procesar en lugar de un agregado; por ejemplo, para comprobar puntualmente que una corrección se aplicó o para encontrar el momento exacto en que se produjo un error. Las columnas predeterminadas son Time, Operation, Query, Duration, Rows, Database, User y Blks read. Abre el selector de columnas para ver Application, Blks hit, CPU user, CPU sys y PID. La tabla admite los mismos filtros de Database, User, Operation y Application que la tabla de patrones, y se puede ordenar por Time, Duration, Rows, Blks read y CPU time. Haz clic en cualquier fila para abrir el mismo panel lateral de detalles que en la tabla de patrones, acotado al patrón de esa única ejecución.
Recent queries
Haz clic en cualquier fila de la tabla de patrones o consultas recientes y el panel lateral de detalles de la consulta se abre a la derecha. El panel lateral toma cada ejecución de ese patrón dentro del intervalo de tiempo seleccionado y agrega los contadores que explican por qué es lenta. El panel lateral es un único panel desplazable con cinco secciones:
Panel lateral de detalles
- Patrón de consulta — el SQL normalizado con los literales reemplazados por
$1,
$2, … y un botón para copiar al portapapeles.
- Uso agregado de recursos — una cuadrícula de 13 tarjetas de estadísticas que cubren el total de llamadas, latencia prom./P95/P99/máx., tiempo total de ejecución, filas devueltas, tasa de aciertos en caché, bloques leídos, bloques encontrados en caché, tiempo de CPU, bytes de WAL y errores.
- Contexto de la consulta — la base de datos, el usuario, la operación y la aplicación de la que procede este patrón.
- Ejecuciones destacadas — errores, ejecuciones inusualmente lentas y ejecuciones con resultados grandes, mostradas antes de la lista completa de ejecuciones recientes.
- Ejecuciones recientes — las ejecuciones individuales del mismo patrón, con contadores por ejecución.
Al expandir una ejecución reciente, verás los contadores que muestran con precisión en qué se fue el tiempo:
Contadores por ejecución
- Bloques compartidos — las lecturas y los aciertos se muestran siempre; las escrituras y los bloques sucios se muestran cuando no son cero.
- Operaciones con bloques locales y temporales — si las operaciones con bloques temporales son distintas de cero, significa que una ordenación o una operación hash se volcó a disco.
- Tiempo de lectura / escritura — tiempo de E/S, separado del tiempo de CPU.
- Tiempo de CPU — usuario y sistema, por separado.
- Workers en paralelo — planificados frente a los realmente iniciados.
- JIT — tiempo total de compilación JIT y cantidad de funciones.
- WAL — bytes y número de registros.
La misma telemetría está disponible mediante programación a través de ClickHouse Cloud OpenAPI. La tabla Slow patterns se corresponde con el endpoint list slow query patterns, y el panel lateral de detalles se corresponde con el endpoint get slow query pattern, que devuelve las métricas agregadas de un patrón junto con sus ejecuciones recientes.
API de Query insights
Cómo funciona
Normalizado en Postgres, antes de pasar por la red
pg_stat_ch se engancha a la fase de análisis sintáctico, sustituye cada literal por un
marcador de posición (
$1,
$2, …) y almacena en caché el patrón resultante en una
LRU por backend indexada por
queryid. Cuando el ejecutor termina la
sentencia, ese patrón almacenado en caché es lo que se adjunta al evento. La
sentencia exacta con valores nunca sale de la base de datos.
El productor añade aproximadamente un 3 % de sobrecarga por sentencia. La ruta de encolado usa un try-lock no bloqueante sobre un búfer circular en memoria compartida. Bajo carga, la extensión descarta eventos y los contabiliza con un contador, en lugar de aplicar contrapresión a Postgres.
Sin interferir con la base de datos
Eventos sin procesar, no agregados
pg_stat_ch emite un evento sin procesar por cada sentencia ejecutada (de nivel superior y
anidada), según el muestreo aplicado. Cada percentil, ranking y desglose
en la UI es una consulta de ClickHouse sobre el mismo flujo de eventos.
El backend de Insights es ClickHouse Cloud. La telemetría por consulta de una instancia de Postgres con mucha actividad genera millones de filas al día; la compresión columnar hace que sea económico conservar durante meses los detalles de cada ejecución, y las agregaciones en menos de un segundo sobre miles de millones de filas mantienen la UI interactiva mientras exploras datos de una semana o de un mes.
El mismo motor que usan nuestros clientes
Código abierto
pg_stat_ch se distribuye bajo Apache 2.0. Ejecútalo con cualquier Postgres y envíalo a cualquier
ClickHouse. El código fuente y los issues están en
github.com/clickhouse/pg_stat_ch.
- Panel de monitoreo — gráficos integrados de recursos y actividad
- Endpoint de Prometheus — recopila métricas a nivel de host en tu propia pila de observabilidad
- Managed Postgres OpenAPI — consulta patrones lentos y ejecuciones recientes de forma programática
- Extensiones — las extensiones disponibles en las instancias de Managed Postgres
pg_stat_chen GitHub — la extensión de código abierto que potencia Query Insights