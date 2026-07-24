Replica tus datos de Postgres en ClickHouse con las capacidades integradas de CDC

Cada instancia de Managed Postgres incluye capacidades de CDC integradas para cualquiera de tus servicios de ClickHouse. Esto te permite mover parte o la totalidad de los datos de tu instancia de Postgres a ClickHouse y hacer que los cambios en los datos de Postgres se reflejen en ClickHouse de forma continua y casi en tiempo real. Todo esto se basa internamente en ClickPipes

Para acceder, haz clic en ClickHouse Integration en la barra lateral de tu instancia de Postgres.

ClickHouse service. Antes de continuar, asegúrate de que tu servicio de Postgres sea accesible para el servicio ClickPipes. Normalmente esto ya está configurado así, pero si has restringido el acceso por IP, puede que tengas que conceder acceso a algunas IP de origen de esta lista según la región en la que se encuentre tu

Haz clic en Replicate data in ClickHouse para empezar a configurar tu ClickPipe.