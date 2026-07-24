Haz clic en Replicate data in ClickHouse para empezar a configurar tu ClickPipe.
Antes de continuar, asegúrate de que tu servicio de Postgres sea accesible para el servicio ClickPipes. Normalmente esto ya está configurado así, pero si has restringido el acceso por IP, puede que tengas que conceder acceso a algunas IP de origen de esta lista según la región en la que se encuentre tu ClickHouse service.
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Configura el servicio de replicación
Completa la configuración de replicación:
- Integration name: Un nombre para este ClickPipe
- ClickHouse service: Selecciona un servicio existente de ClickHouse Cloud o crea uno nuevo
- Postgres database: La base de datos de origen desde la que se replicarán los datos
- Replication method: Elige una de las siguientes opciones:
- Carga inicial + CDC: Importa los datos existentes y mantiene las tablas actualizadas con los cambios nuevos (recomendado)
- Solo carga inicial: Snapshot único de los datos existentes sin actualizaciones continuas
- CDC only: Omite el snapshot inicial y solo captura los cambios nuevos a partir de ese momento
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Configura los ajustes de replicación
Ajusta cómo se replican los datos:
- Sync interval (seconds): Frecuencia con la que se extraen los cambios de Postgres (predeterminado: 60)
- Parallel threads for carga inicial: Número de threads usados durante el snapshot inicial (predeterminado: 4)
- Pull batch size: Número de filas obtenidas por lote durante la replicación (predeterminado: 100000)
- Snapshot number of rows per partition: Filas por partición durante el snapshot inicial (predeterminado: 100000)
- Snapshot number of tables in parallel: Cuántas tablas se procesan en snapshot en paralelo (predeterminado: 1)
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Selecciona las tablas que se van a replicar
Elige una base de datos de destino y selecciona qué tablas quieres replicar:
- Destination database: Selecciona una base de datos existente de ClickHouse o crea una nueva
- Prefix default destination table names with schema name: Añade el schema de Postgres como prefijo para evitar conflictos de nombres
- Preserve NULL values from source: Mantiene los valores NULL en lugar de convertirlos en valores predeterminados de tipo. Esta configuración se aplica a todas las tablas del pipe y no se puede cambiar después de crear el pipe.
- Remove deleted rows during merges: Para las tablas ReplacingMergeTree, elimina físicamente las filas borradas durante las background merges
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Supervisa tu ClickPipe
Una vez que el ClickPipe se inicie, lo verás en la lista dentro del mismo menú. El snapshot inicial de todos los datos puede tardar un tiempo, según el tamaño de tus tablas.Haz clic en el nombre de la integración para ver el estado detallado, supervisar el progreso, ver errores y administrar el ClickPipe. Consulta Lifecycle of a Postgres ClickPipe para entender los distintos estados en los que puede estar tu ClickPipe.