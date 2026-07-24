Preguntas frecuentes sobre la migración de datos a ClickHouse Managed Postgres.

TOAST , los slots de replicación, las publicaciones, los cambios de esquema y los mapeos de tipos— se abordan en las Muchas preguntas sobre cómo funciona la replicación de Postgres —incluidas las columnas, los slots de replicación, las publicaciones, los cambios de esquema y los mapeos de tipos— se abordan en las FAQ de ClickPipes for Postgres . La información allí también aplica a las migraciones de Managed Postgres.

​ Veo un error de “invalid input value for enum” durante la replicación

Este error se produce cuando el Postgres de origen tiene un valor enum que no existe en el Managed Postgres de destino. La replicación lógica no propaga automáticamente los comandos ALTER TYPE ... ADD VALUE , por lo que los nuevos valores enum añadidos en el origen después de la configuración inicial del esquema harán que las inserciones fallen en el destino.

Para solucionarlo, añade el valor que falta al tipo enum en el Postgres de destino:

ALTER TYPE your_enum_type ADD VALUE 'new_value' ;

Sustituya your_enum_type por el nombre de su tipo enum y 'new_value' por el valor que falta en el mensaje de error.

​ Veo un error de violación de una restricción de unicidad durante la replicación

Las violaciones de restricciones de unicidad pueden producirse durante la replicación lógica cuando el orden de replicación provoca un conflicto con una restricción de unicidad ya existente en el destino. Esto puede ocurrir en cargas de trabajo de CDC que implican reproducir operaciones que vulneran temporalmente la unicidad antes de que una actualización posterior lo resuelva.

Para desbloquear la replicación, elimina la restricción de unicidad en el Postgres de destino:

ALTER TABLE your_table DROP CONSTRAINT your_constraint_name;

Puedes encontrar el nombre de la restricción ejecutando:

SELECT conname, conrelid::regclass FROM pg_constraint WHERE contype = 'u' ;

Vuelva a añadir la restricción durante la conmutación, una vez completada la replicación y cuando el origen ya no esté activo: