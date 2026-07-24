Managed Postgres ofrece una amplia variedad de tipos de instancia, cada uno optimizado para distintas cargas de trabajo:
Tipos de instancia y flexibilidad
- Más de 50 tipos de instancia disponibles en configuraciones optimizadas para cómputo, memoria y almacenamiento
- Almacenamiento basado en NVMe en todos los tipos de instancia para ofrecer una E/S de disco uniforme y de alto rendimiento
- Escalado independiente de recursos: elige el equilibrio adecuado entre CPU, memoria y almacenamiento según tu carga de trabajo
Las distintas cargas de trabajo se benefician de diferentes configuraciones de recursos:
Cómo elegir el tipo de instancia adecuado
|Tipo de carga de trabajo
|CPU
|Memoria
|Almacenamiento
|Instancia recomendada
|Optimizada para cómputo
|Alta
|Media
|Medio
|Optimizada para cómputo (alto número de vCPU)
|Optimizada para memoria (conjunto de trabajo grande)
|Media
|Alta
|Medio
|Optimizada para memoria (alta proporción de memoria por CPU)
|Optimizada para almacenamiento (conjuntos de datos grandes, E/S intensiva)
|Media
|Media
|Alta
|Optimizada para almacenamiento (alta capacidad de NVMe)
Cuando cambias de tipo de instancia, Managed Postgres realiza una operación de escalado vertical que aprovisiona nueva infraestructura y migra tu base de datos con un tiempo de inactividad mínimo.
Cómo funciona el escalado
El flujo de escalado aprovisiona una nueva instancia standby a partir de backups y realiza un failover controlado:
Proceso de escalado
- Aprovisionamiento de la instancia standby: Se crea una nueva instancia standby con el tipo de instancia de destino (CPU, memoria y configuración de almacenamiento)
- Restauración desde backups de S3: La instancia standby se inicializa restaurando el backup más reciente almacenado en S3
-
Reproducción paralela del WAL: La instancia standby aplica todos los cambios del Write-Ahead Log (WAL) desde el backup mediante mecanismos de restauración en paralelo impulsados por WAL-G
- WAL-G permite operaciones de restauración rápidas y paralelas
- El creador de WAL-G forma parte del equipo de Ubicloud, con el que nos hemos asociado, lo que garantiza un alto nivel de experiencia y optimización
- Sincronización de la replicación: La instancia standby se sincroniza con la instancia primaria transmitiendo y aplicando los cambios continuos del WAL
-
Failover: Una vez que la instancia standby está completamente sincronizada, un failover controlado la promueve a la nueva primaria
- Este es el único paso que causa tiempo de inactividad (~30 segundos)
- Todas las conexiones activas se interrumpen durante el failover
- Los clientes deben volver a conectarse una vez finalizado el failover
- Retirada de la instancia antigua: La instancia original se retira una vez finalizado el failover
El tiempo total necesario para el escalado depende principalmente del tamaño de su base de datos y de la cantidad de datos de WAL que deban reproducirse desde los backups:
Duración del escalado
- Restauración del backup: Tiempo necesario para restaurar el full backup más reciente desde S3 en la nueva instancia
- Reproducción de WAL: Tiempo necesario para reproducir los cambios incrementales de WAL desde el último full backup
- Restauración en paralelo: Los mecanismos de restauración en paralelo de WAL-G aceleran significativamente el proceso
Managed Postgres usa WAL-G para acelerar la restauración de copias de seguridad durante las operaciones de escalado. Cabe destacar que el creador de WAL-G forma parte del equipo de Ubicloud, con el que nos hemos asociado, lo que aporta una gran experiencia al proceso de restauración. WAL-G proporciona:
Restauración en paralelo con WAL-G
- Descarga y descompresión en paralelo: varios segmentos de la copia de seguridad se recuperan de S3 y se descomprimen simultáneamente
- Reproducción eficiente de WAL: los cambios incrementales del WAL se aplican en paralelo cuando es posible
- Streaming optimizado: streaming directo desde el almacenamiento S3 sin copias intermedias
- Restauración rápida: aunque el tiempo total depende del tamaño de los datos, el enfoque en paralelo hace que el proceso sea bastante rápido
Para escalar su instancia de Managed Postgres:
Iniciar una operación de escalado
- Vaya a la pestaña Configuración de su instancia
- En la sección Escalado, desplácese hasta Tamaño del servicio
- Seleccione el tipo de instancia de destino
- Revise los cambios y haga clic en “Aplicar cambios”
Estrategias de escalado
El escalado vertical (cambiar los tipos de instancia) es el método principal para ajustar los recursos en Managed Postgres. Este enfoque ofrece:
Escalado vertical
- Control granular: Elija entre más de 50 tipos de instancia para ajustar con precisión la CPU, la memoria y el almacenamiento
- Optimización de la carga de trabajo: Seleccione configuraciones optimizadas para su carga de trabajo específica (intensiva en cómputo, memoria o almacenamiento)
- Eficiencia de costos: Pague solo por los recursos que necesita, sin sobredimensionar
Para cargas de trabajo con muchas lecturas, considere usar réplicas de lectura para escalar horizontalmente la capacidad de lectura:
Réplicas de lectura para el escalado horizontal
- Desvíe las consultas de lectura a instancias de réplica de lectura dedicadas
- Cada réplica de lectura es una instancia de Postgres totalmente independiente con su propia capacidad de cómputo y memoria
- Las réplicas de lectura obtienen en streaming los cambios del WAL desde el almacenamiento de objetos para una replicación eficiente
Si estás replicando datos a ClickHouse mediante ClickPipes, puedes escalar de forma independiente el pipeline de CDC (captura de datos modificados):
Escalado de CDC para la integración de ClickHouse
- Escala los workers de CDC de 1 a 24 núcleos de CPU
- La memoria se escala automáticamente a 4 veces la cantidad de núcleos de CPU
- Ajusta el escalado mediante la OpenAPI de ClickPipes
Cuando el uso del disco alcance el 90 %, su tipo de instancia cambiará automáticamente a uno superior.