Escala verticalmente tu instancia de Postgres managed by ClickHouse con tipos de VM flexibles y escalado independiente de recursos

Managed Postgres ofrece opciones de escalado flexible para adaptarse a las necesidades de su carga de trabajo. Con más de 50 tipos de instancia con almacenamiento NVMe entre los que elegir, puede escalar CPU, memoria y almacenamiento de forma independiente para optimizar el rendimiento y el costo según su caso de uso específico.

​ Tipos de instancia y flexibilidad

Managed Postgres ofrece una amplia variedad de tipos de instancia, cada uno optimizado para distintas cargas de trabajo:

Más de 50 tipos de instancia disponibles en configuraciones optimizadas para cómputo, memoria y almacenamiento

disponibles en configuraciones optimizadas para cómputo, memoria y almacenamiento Almacenamiento basado en NVMe en todos los tipos de instancia para ofrecer una E/S de disco uniforme y de alto rendimiento

en todos los tipos de instancia para ofrecer una E/S de disco uniforme y de alto rendimiento Escalado independiente de recursos: elige el equilibrio adecuado entre CPU, memoria y almacenamiento según tu carga de trabajo

​ Cómo elegir el tipo de instancia adecuado

Las distintas cargas de trabajo se benefician de diferentes configuraciones de recursos:

Tipo de carga de trabajo CPU Memoria Almacenamiento Instancia recomendada Optimizada para cómputo Alta Media Medio Optimizada para cómputo (alto número de vCPU) Optimizada para memoria (conjunto de trabajo grande) Media Alta Medio Optimizada para memoria (alta proporción de memoria por CPU) Optimizada para almacenamiento (conjuntos de datos grandes, E/S intensiva) Media Media Alta Optimizada para almacenamiento (alta capacidad de NVMe)

Por motivos de seguridad, es posible que no puedas cambiar a tipos de instancia cuyo almacenamiento se aproxime a tu capacidad de almacenamiento actualmente utilizada. Elige siempre tipos de instancia con holgura respecto a tu capacidad utilizada actual para evitar problemas.

​ Cómo funciona el escalado

Cuando cambias de tipo de instancia, Managed Postgres realiza una operación de escalado vertical que aprovisiona nueva infraestructura y migra tu base de datos con un tiempo de inactividad mínimo.

​ Proceso de escalado

El flujo de escalado aprovisiona una nueva instancia standby a partir de backups y realiza un failover controlado:

Aprovisionamiento de la instancia standby: Se crea una nueva instancia standby con el tipo de instancia de destino (CPU, memoria y configuración de almacenamiento) Restauración desde backups de S3: La instancia standby se inicializa restaurando el backup más reciente almacenado en S3 Reproducción paralela del WAL: La instancia standby aplica todos los cambios del Write-Ahead Log (WAL) desde el backup mediante mecanismos de restauración en paralelo impulsados por : La instancia standby aplica todos los cambios del Write-Ahead Log (WAL) desde el backup mediante mecanismos de restauración en paralelo impulsados por WAL-G WAL-G permite operaciones de restauración rápidas y paralelas

El creador de WAL-G forma parte del equipo de Ubicloud, con el que nos hemos asociado, lo que garantiza un alto nivel de experiencia y optimización Sincronización de la replicación: La instancia standby se sincroniza con la instancia primaria transmitiendo y aplicando los cambios continuos del WAL Failover: Una vez que la instancia standby está completamente sincronizada, un failover controlado la promueve a la nueva primaria Este es el único paso que causa tiempo de inactividad (~30 segundos)

(~30 segundos) Todas las conexiones activas se interrumpen durante el failover

Los clientes deben volver a conectarse una vez finalizado el failover Retirada de la instancia antigua: La instancia original se retira una vez finalizado el failover

​ Duración del escalado

El tiempo total necesario para el escalado depende principalmente del tamaño de su base de datos y de la cantidad de datos de WAL que deban reproducirse desde los backups:

Restauración del backup : Tiempo necesario para restaurar el full backup más reciente desde S3 en la nueva instancia

: Tiempo necesario para restaurar el full backup más reciente desde S3 en la nueva instancia Reproducción de WAL : Tiempo necesario para reproducir los cambios incrementales de WAL desde el último full backup

: Tiempo necesario para reproducir los cambios incrementales de WAL desde el último full backup Restauración en paralelo: Los mecanismos de restauración en paralelo de WAL-G aceleran significativamente el proceso

El tiempo de restauración puede variar de unos minutos a varias horas, pero el mantenimiento/tiempo de inactividad es muy bajo (solo ~30 segundos).

Tiempo de inactividad mínimo Su aplicación experimentará aproximadamente 30 segundos de tiempo de inactividad durante el failover, independientemente de cuánto dure el proceso general de escalado. Todo el trabajo de restauración y puesta al día se realiza en segundo plano en la instancia standby.

​ Restauración en paralelo con WAL-G

Managed Postgres usa WAL-G para acelerar la restauración de copias de seguridad durante las operaciones de escalado. Cabe destacar que el creador de WAL-G forma parte del equipo de Ubicloud, con el que nos hemos asociado, lo que aporta una gran experiencia al proceso de restauración.

WAL-G proporciona:

Descarga y descompresión en paralelo : varios segmentos de la copia de seguridad se recuperan de S3 y se descomprimen simultáneamente

: varios segmentos de la copia de seguridad se recuperan de S3 y se descomprimen simultáneamente Reproducción eficiente de WAL : los cambios incrementales del WAL se aplican en paralelo cuando es posible

: los cambios incrementales del WAL se aplican en paralelo cuando es posible Streaming optimizado : streaming directo desde el almacenamiento S3 sin copias intermedias

: streaming directo desde el almacenamiento S3 sin copias intermedias Restauración rápida: aunque el tiempo total depende del tamaño de los datos, el enfoque en paralelo hace que el proceso sea bastante rápido

Estas optimizaciones reducen significativamente el tiempo necesario para poner en marcha la nueva instancia standby. Y, lo más importante, la restauración se realiza por completo en segundo plano: la aplicación solo experimenta tiempo de inactividad durante la breve ventana de failover de ~30 segundos.

​ Iniciar una operación de escalado

Para escalar su instancia de Managed Postgres:

Vaya a la pestaña Configuración de su instancia En la sección Escalado, desplácese hasta Tamaño del servicio Seleccione el tipo de instancia de destino Revise los cambios y haga clic en “Aplicar cambios”

​ Estrategias de escalado

​ Escalado vertical

El escalado vertical (cambiar los tipos de instancia) es el método principal para ajustar los recursos en Managed Postgres. Este enfoque ofrece:

Control granular : Elija entre más de 50 tipos de instancia para ajustar con precisión la CPU, la memoria y el almacenamiento

: Elija entre más de 50 tipos de instancia para ajustar con precisión la CPU, la memoria y el almacenamiento Optimización de la carga de trabajo : Seleccione configuraciones optimizadas para su carga de trabajo específica (intensiva en cómputo, memoria o almacenamiento)

: Seleccione configuraciones optimizadas para su carga de trabajo específica (intensiva en cómputo, memoria o almacenamiento) Eficiencia de costos: Pague solo por los recursos que necesita, sin sobredimensionar

​ Réplicas de lectura para el escalado horizontal

Para cargas de trabajo con muchas lecturas, considere usar réplicas de lectura para escalar horizontalmente la capacidad de lectura:

Desvíe las consultas de lectura a instancias de réplica de lectura dedicadas

Cada réplica de lectura es una instancia de Postgres totalmente independiente con su propia capacidad de cómputo y memoria

Las réplicas de lectura obtienen en streaming los cambios del WAL desde el almacenamiento de objetos para una replicación eficiente

Este enfoque es ideal para aplicaciones con una alta proporción de lecturas frente a escrituras, como paneles de informes, consultas analíticas o endpoints de API con uso intensivo de lectura.

​ Escalado de CDC para la integración de ClickHouse

Si estás replicando datos a ClickHouse mediante ClickPipes , puedes escalar de forma independiente el pipeline de CDC (captura de datos modificados):

Escala los workers de CDC de 1 a 24 núcleos de CPU

La memoria se escala automáticamente a 4 veces la cantidad de núcleos de CPU

Ajusta el escalado mediante la OpenAPI de ClickPipes

Esto te permite optimizar el rendimiento de la replicación por separado de los recursos de tu instancia de Postgres.

Cuando el uso del disco alcance el 90 %, su tipo de instancia cambiará automáticamente a uno superior.