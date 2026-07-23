El tipo
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Consulta nuestra guía de buenas prácticas para JSON para ver ejemplos, funciones avanzadas y aspectos a tener en cuenta al usar el tipo JSON.
JSON almacena documentos JavaScript Object Notation (JSON) en una única columna.
Para declarar una columna de tipo
En ClickHouse Open-Source, el tipo de dato JSON se considera apto para producción a partir de la versión 25.3. No se recomienda usar este tipo en producción en versiones anteriores.
JSON, puedes usar la siguiente sintaxis:
Los parámetros de la sintaxis anterior se definen así:
<column_name> JSON
(
max_dynamic_paths=N,
max_dynamic_types=M,
some.path TypeName,
SKIP path.to.skip,
SKIP REGEXP 'paths_regexp'
)
|Parámetro
|Descripción
|Valor predeterminado
max_dynamic_paths
|Un parámetro opcional que indica cuántas rutas pueden almacenarse por separado como subcolumnas en un mismo bloque de datos almacenado por separado (por ejemplo, en una misma parte de datos de una tabla MergeTree).
Si se supera este límite, todas las demás rutas se almacenarán juntas en una única estructura llamada datos compartidos.
También existen formas de cambiar el límite de rutas dinámicas sin modificar este parámetro.
1024
max_dynamic_types
|Un parámetro opcional entre
1 y
255 que indica cuántos tipos de datos distintos pueden almacenarse por separado dentro de una misma columna de ruta de tipo
Dynamic en un mismo bloque de datos almacenado por separado (por ejemplo, en una misma parte de datos de una tabla MergeTree).
Si se supera este límite, todos los tipos nuevos se almacenarán juntos en una única estructura llamada
shared variant.
32
some.path TypeName
|Una indicación de tipo opcional para una ruta concreta del JSON. Estas rutas siempre se almacenarán como subcolumnas con el tipo especificado.
SKIP path.to.skip
|Una indicación opcional para una ruta concreta que debe omitirse durante el análisis del JSON. Estas rutas nunca se almacenarán en la columna JSON. Si la ruta especificada es un objeto JSON anidado, se omitirá todo el objeto anidado.
SKIP REGEXP 'path_regexp'
|Una indicación opcional con una expresión regular que se usa para omitir rutas durante el análisis del JSON. Todas las rutas que coincidan con esta expresión regular nunca se almacenarán en la columna JSON.
El tipo
Cuándo usar el tipo
Cuándo usar el tipo
JSON
JSON está diseñado para consultar, filtrar y agregar campos específicos dentro de objetos JSON con estructuras dinámicas o impredecibles. Lo consigue dividiendo los objetos JSON en sub-columnas independientes, lo que reduce drásticamente la cantidad de datos leídos y acelera las consultas sobre los campos seleccionados en comparación con alternativas como
Map o analizar cadenas.
Sin embargo, esto conlleva desventajas importantes:
INSERTs más lentos - Dividir el JSON en sub-columnas, realizar la inferencia de tipos y gestionar estructuras de almacenamiento flexibles hace que las inserciones sean más lentas que almacenar el JSON como una simple columna
String.
- Más lento al leer objetos completos - Si necesita recuperar documentos JSON completos (en lugar de campos específicos), el tipo
JSONes más lento que leer desde una columna
String. La sobrecarga de reconstruir objetos a partir de sub-columnas independientes no aporta ningún beneficio cuando no se realizan consultas a nivel de campo.
- Sobrecarga de almacenamiento - Mantener sub-columnas independientes añade sobrecarga estructural en comparación con almacenar JSON como un único valor de cadena.
Usa el tipo
JSON cuando:
- Tus datos tienen una estructura dinámica o impredecible, con claves que varían entre documentos
- Los tipos de los campos o los esquemas cambian con el tiempo o varían entre registros
- Necesitas consultar, filtrar o agregar sobre rutas específicas dentro de objetos JSON cuya estructura no puedes predecir de antemano
- Tu caso de uso incluye datos semiestructurados, como logs, eventos o contenido generado por los usuarios, con esquemas inconsistentes
Usa una columna
String (o tipos estructurados) cuando:
- La estructura de tus datos es conocida y consistente; en este caso, usa columnas normales o tipos
Tuple,
Array,
Dynamico
Variant
- Los documentos
JSONse tratan como blobs opacos que solo se almacenan y recuperan completos, sin análisis a nivel de campo
- No necesitas consultar ni filtrar campos individuales de
JSONdentro de la base de datos
JSONes simplemente un formato de transporte/almacenamiento y no se analiza dentro de ClickHouse
En esta sección veremos las distintas formas de crear
Crear
Crear
JSON
JSON.
Uso de
JSON en la definición de una columna de una tabla
Query (Example 1)
CREATE TABLE test (json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}'), ('{"f" : "Hello, World!"}'), ('{"a" : {"b" : 43, "e" : 10}, "c" : [4, 5, 6]}');
SELECT json FROM test;
Response (Example 1)
┌─json────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"]} │
│ {"f":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":"43","e":"10"},"c":["4","5","6"]} │
└─────────────────────────────────────────────┘
Query (Example 2)
CREATE TABLE test (json JSON(a.b UInt32, SKIP a.e)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}'), ('{"f" : "Hello, World!"}'), ('{"a" : {"b" : 43, "e" : 10}, "c" : [4, 5, 6]}');
SELECT json FROM test;
Response (Example 2)
┌─json──────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":42},"c":["1","2","3"]} │
│ {"a":{"b":0},"f":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":43},"c":["4","5","6"]} │
└───────────────────────────────────┘
Es posible convertir varios tipos con la sintaxis especial
Uso de CAST con
Uso de CAST con
::JSON
::JSON.
CAST de
String a
JSON
Query
SELECT '{"a" : {"b" : 42},"c" : [1, 2, 3], "d" : "Hello, World!"}'::JSON AS json;
Response
┌─json───────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
CAST de
Tuple a
JSON
Query
SET enable_named_columns_in_function_tuple = 1;
SELECT (tuple(42 AS b) AS a, [1, 2, 3] AS c, 'Hello, World!' AS d)::JSON AS json;
Response
┌─json───────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
CAST de
Map a
JSON
Query
SET use_variant_as_common_type=1;
SELECT map('a', map('b', 42), 'c', [1,2,3], 'd', 'Hello, World!')::JSON AS json;
Response
┌─json───────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
Las rutas JSON se almacenan de forma aplanada. Esto significa que, cuando se da formato a un objeto JSON a partir de una ruta como
a.b.c,
no es posible saber si el objeto debe construirse como
{ "a.b.c" : ... } o como
{ "a": { "b": { "c": ... } } }.
Nuestra implementación siempre asumirá lo segundo.Por ejemplo:
devolverá:
Consulta
SELECT CAST('{"a.b.c" : 42}', 'JSON') AS json
y no:
Respuesta
┌─json───────────────────┐
1. │ {"a":{"b":{"c":"42"}}} │
└────────────────────────┘
┌─json───────────┐
1. │ {"a.b.c":"42"} │
└────────────────┘
El tipo
Lectura de rutas JSON como subcolumnas
JSON permite leer cada ruta como una subcolumna independiente.
Si no se especifica el tipo de la ruta solicitada en la declaración del tipo JSON,
la subcolumna de esa ruta siempre tendrá el tipo Dynamic.
Por ejemplo:
Query
CREATE TABLE test (json JSON(a.b UInt32, SKIP a.e)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : {"b" : 42, "g" : 42.42}, "c" : [1, 2, 3], "d" : "2020-01-01"}'), ('{"f" : "Hello, World!", "d" : "2020-01-02"}'), ('{"a" : {"b" : 43, "e" : 10, "g" : 43.43}, "c" : [4, 5, 6]}');
SELECT json FROM test;
Response
┌─json────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":42,"g":42.42},"c":["1","2","3"],"d":"2020-01-01"} │
│ {"a":{"b":0},"d":"2020-01-02","f":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":43,"g":43.43},"c":["4","5","6"]} │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query (Reading JSON paths as sub-columns)
SELECT json.a.b, json.a.g, json.c, json.d FROM test;
También puedes usar la función
Response (Reading JSON paths as sub-columns)
┌─json.a.b─┬─json.a.g─┬─json.c──┬─json.d─────┐
│ 42 │ 42.42 │ [1,2,3] │ 2020-01-01 │
│ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-02 │
│ 43 │ 43.43 │ [4,5,6] │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┴──────────┴─────────┴────────────┘
getSubcolumn para leer subcolumnas de tipo JSON:
Query
SELECT getSubcolumn(json, 'a.b'), getSubcolumn(json, 'a.g'), getSubcolumn(json, 'c'), getSubcolumn(json, 'd') FROM test;
Si no se encuentra la ruta solicitada en los datos, se rellenará con valores
Response
┌─getSubcolumn(json, 'a.b')─┬─getSubcolumn(json, 'a.g')─┬─getSubcolumn(json, 'c')─┬─getSubcolumn(json, 'd')─┐
│ 42 │ 42.42 │ [1,2,3] │ 2020-01-01 │
│ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-02 │
│ 43 │ 43.43 │ [4,5,6] │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
NULL:
Query
SELECT json.non.existing.path FROM test;
Veamos los tipos de datos de las subcolumnas devueltas:
Response
┌─json.non.existing.path─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────────────────┘
Query
SELECT toTypeName(json.a.b), toTypeName(json.a.g), toTypeName(json.c), toTypeName(json.d) FROM test;
Como podemos ver, para
Response
┌─toTypeName(json.a.b)─┬─toTypeName(json.a.g)─┬─toTypeName(json.c)─┬─toTypeName(json.d)─┐
│ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │
│ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │
│ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │
└──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
a.b, el tipo es
UInt32, tal como especificamos en la declaración del tipo JSON,
y para todas las demás subcolumnas el tipo es
Dynamic.
También es posible leer subcolumnas de un tipo
Dynamic mediante la sintaxis especial
json.some.path.:TypeName:
Query
SELECT
json.a.g.:Float64,
dynamicType(json.a.g),
json.d.:Date,
dynamicType(json.d)
FROM test
Las subcolumnas
Response
┌─json.a.g.:`Float64`─┬─dynamicType(json.a.g)─┬─json.d.:`Date`─┬─dynamicType(json.d)─┐
│ 42.42 │ Float64 │ 2020-01-01 │ Date │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ 2020-01-02 │ Date │
│ 43.43 │ Float64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
Dynamic pueden convertirse a cualquier tipo de dato. En este caso, se lanzará una excepción si el tipo interno de
Dynamic no puede convertirse al tipo solicitado:
Query
SELECT json.a.g::UInt64 AS uint
FROM test;
Response
┌─uint─┐
│ 42 │
│ 0 │
│ 43 │
└──────┘
Query
SELECT json.a.g::UUID AS float
FROM test;
Response
Received exception from server:
Code: 48. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception:
Conversion between numeric types and UUID is not supported.
Probably the passed UUID is unquoted:
while executing 'FUNCTION CAST(__table1.json.a.g :: 2, 'UUID'_String :: 1) -> CAST(__table1.json.a.g, 'UUID'_String) UUID : 0'.
(NOT_IMPLEMENTED)
Para leer subcolumnas de forma eficiente en partes Compact de MergeTree, asegúrese de que esté habilitada la configuración de MergeTree write_marks_for_substreams_in_compact_parts.
El tipo
Lectura de subobjetos JSON como subcolumnas
JSON admite la lectura de objetos anidados como subcolumnas de tipo
JSON mediante la sintaxis especial
json.^some.path:
Query
CREATE TABLE test (json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : {"b" : {"c" : 42, "g" : 42.42}}, "c" : [1, 2, 3], "d" : {"e" : {"f" : {"g" : "Hello, World", "h" : [1, 2, 3]}}}}'), ('{"f" : "Hello, World!", "d" : {"e" : {"f" : {"h" : [4, 5, 6]}}}}'), ('{"a" : {"b" : {"c" : 43, "e" : 10, "g" : 43.43}}, "c" : [4, 5, 6]}');
SELECT json FROM test;
Response
┌─json──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":{"c":"42","g":42.42}},"c":["1","2","3"],"d":{"e":{"f":{"g":"Hello, World","h":["1","2","3"]}}}} │
│ {"d":{"e":{"f":{"h":["4","5","6"]}}},"f":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":{"c":"43","e":"10","g":43.43}},"c":["4","5","6"]} │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT json.^a.b, json.^d.e.f FROM test;
Response
┌─json.^`a`.b───────────────────┬─json.^`d`.e.f──────────────────────────┐
│ {"c":"42","g":42.42} │ {"g":"Hello, World","h":["1","2","3"]} │
│ {} │ {"h":["4","5","6"]} │
│ {"c":"43","e":"10","g":43.43} │ {} │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Cuando las rutas se almacenan en datos compartidos básicos (
map), la lectura de subcolumnas de subobjetos puede ser ineficiente, ya que requiere recorrer toda la estructura de datos compartidos. Con la serialización de datos compartidos
map_with_buckets o
advanced, la lectura de subcolumnas desde datos compartidos está muy optimizada.
El tipo
Lectura de subcolumnas combinadas de JSON
JSON permite leer una ruta como una subcolumna combinada mediante la sintaxis especial
json.@some.path.
Una subcolumna combinada para una ruta determinada devuelve:
- El valor literal almacenado en esa ruta como
Dynamic, si la ruta tiene un valor literal.
- Un subobjeto JSON en esa ruta como
Dynamic, si la ruta no tiene un valor literal pero sí tiene subrutas anidadas.
NULL, si en esa ruta no existe ni un valor literal ni ninguna subruta.
json.a) y la subcolumna de subobjeto (
json.^a).
El siguiente ejemplo compara los tres tipos de subcolumna para la ruta
a:
Query
CREATE TABLE test (json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : 42, "b" : {"c" : 1, "d" : "Hello"}}'), ('{"a" : {"x": 1, "y": 2}, "b" : {"c" : 1}}'), ('{"c" : "World"}');
SELECT json FROM test;
Response
┌─json────────────────────────────┐
│ {"a":42,"b":{"c":1,"d":"Hello"}}│
│ {"a":{"x":1,"y":2},"b":{"c":1}}│
│ {"c":"World"} │
└─────────────────────────────────┘
Query
SELECT
json.a,
dynamicType(json.a),
json.^a,
toTypeName(json.^a),
json.@a,
dynamicType(json.@a)
FROM test;
Response
┌─json.a─┬─dynamicType(json.a)─┬─json.^a───────┬─toTypeName(json.^a)─┬─json.@a───────┬─dynamicType(json.@a)─┐
│ 42 │ Int64 │ {} │ JSON │ 42 │ Int64 │
│ NULL │ None │ {"x":1,"y":2} │ JSON │ {"x":1,"y":2} │ JSON │
│ NULL │ None │ {} │ JSON │ NULL │ None │
└────────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘
- Fila 1:
acontiene un literal
42.
json.alo devuelve como
Dynamic(Int64),
json.^adevuelve un subobjeto vacío
{}(sin claves anidadas en
a) y
json.@adevuelve el literal
42.
- Fila 2:
acontiene un objeto anidado.
json.adevuelve
NULL(no hay ningún literal en esa ruta),
json.^adevuelve el subobjeto como
JSONy
json.@atambién devuelve el subobjeto como
Dynamic(JSON).
- Fila 3:
ano está presente en absoluto. Tanto
json.acomo
json.@adevuelven
NULL, mientras que
json.^adevuelve un
{}vacío.
Cuando las rutas se almacenan en datos compartidos básicos (
map) shared data, la lectura de subcolumnas combinadas puede ser ineficiente, ya que requiere recorrer toda la estructura de datos compartidos. Con la serialización de datos compartidos
map_with_buckets o
advanced, la lectura de subcolumnas desde los datos compartidos está muy optimizada.
Durante el análisis de
Inferencia de tipos para rutas
JSON, ClickHouse intenta detectar el tipo de datos más adecuado para cada ruta JSON.
Funciona de forma similar a la inferencia automática del esquema a partir de los datos de entrada
y se controla con los mismos ajustes:
- input_format_try_infer_dates
- input_format_try_infer_datetimes
- schema_inference_make_columns_nullable
- input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
- input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
- input_format_json_read_numbers_as_strings
- input_format_json_read_bools_as_strings
- input_format_json_read_bools_as_numbers
- input_format_json_read_arrays_as_strings
- input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types
Query
SELECT JSONAllPathsWithTypes('{"a" : "2020-01-01", "b" : "2020-01-01 10:00:00"}'::JSON) AS paths_with_types settings input_format_try_infer_dates=1, input_format_try_infer_datetimes=1;
Response
┌─paths_with_types─────────────────┐
│ {'a':'Date','b':'DateTime64(9)'} │
└──────────────────────────────────┘
Query
SELECT JSONAllPathsWithTypes('{"a" : "2020-01-01", "b" : "2020-01-01 10:00:00"}'::JSON) AS paths_with_types settings input_format_try_infer_dates=0, input_format_try_infer_datetimes=0;
Response
┌─paths_with_types────────────┐
│ {'a':'String','b':'String'} │
└─────────────────────────────┘
Query
SELECT JSONAllPathsWithTypes('{"a" : [1, 2, 3]}'::JSON) AS paths_with_types settings schema_inference_make_columns_nullable=1;
Response
┌─paths_with_types───────────────┐
│ {'a':'Array(Nullable(Int64))'} │
└────────────────────────────────┘
Query
SELECT JSONAllPathsWithTypes('{"a" : [1, 2, 3]}'::JSON) AS paths_with_types settings schema_inference_make_columns_nullable=0;
Response
┌─paths_with_types─────┐
│ {'a':'Array(Int64)'} │
└──────────────────────┘
Las rutas JSON que contienen un array de objetos se analizan como el tipo
Manejo de arrays de objetos JSON
Array(JSON) y se insertan en una columna
Dynamic correspondiente a la ruta.
Para leer un array de objetos, puedes extraerlo de la columna
Dynamic como una subcolumna:
Query
CREATE TABLE test (json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES
('{"a" : {"b" : [{"c" : 42, "d" : "Hello", "f" : [[{"g" : 42.42}]], "k" : {"j" : 1000}}, {"c" : 43}, {"e" : [1, 2, 3], "d" : "My", "f" : [[{"g" : 43.43, "h" : "2020-01-01"}]], "k" : {"j" : 2000}}]}}'),
('{"a" : {"b" : [1, 2, 3]}}'),
('{"a" : {"b" : [{"c" : 44, "f" : [[{"h" : "2020-01-02"}]]}, {"e" : [4, 5, 6], "d" : "World", "f" : [[{"g" : 44.44}]], "k" : {"j" : 3000}}]}}');
SELECT json FROM test;
Response
┌─json────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":[{"c":"42","d":"Hello","f":[[{"g":42.42}]],"k":{"j":"1000"}},{"c":"43"},{"d":"My","e":["1","2","3"],"f":[[{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}]],"k":{"j":"2000"}}]}} │
│ {"a":{"b":["1","2","3"]}} │
│ {"a":{"b":[{"c":"44","f":[[{"h":"2020-01-02"}]]},{"d":"World","e":["4","5","6"],"f":[[{"g":44.44}]],"k":{"j":"3000"}}]}} │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT json.a.b, dynamicType(json.a.b) FROM test;
Como habrás notado, los parámetros
Response
┌─json.a.b──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─dynamicType(json.a.b)────────────────────────────────────┐
│ ['{"c":"42","d":"Hello","f":[[{"g":42.42}]],"k":{"j":"1000"}}','{"c":"43"}','{"d":"My","e":["1","2","3"],"f":[[{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}]],"k":{"j":"2000"}}'] │ Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256)) │
│ [1,2,3] │ Array(Nullable(Int64)) │
│ ['{"c":"44","f":[[{"h":"2020-01-02"}]]}','{"d":"World","e":["4","5","6"],"f":[[{"g":44.44}]],"k":{"j":"3000"}}'] │ Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256)) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
max_dynamic_types/
max_dynamic_paths del tipo
JSON anidado se redujeron con respecto a los valores predeterminados.
Esto es necesario para evitar que el número de subcolumnas crezca sin control en arrays anidados de objetos JSON.
Intentemos leer subcolumnas de una columna
JSON anidada:
Query
SELECT json.a.b.:`Array(JSON)`.c, json.a.b.:`Array(JSON)`.f, json.a.b.:`Array(JSON)`.d FROM test;
Podemos evitar escribir los nombres de las subcolumnas de
Response
┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f───────────────────────────────────┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.d─┐
│ [42,43,NULL] │ [[['{"g":42.42}']],NULL,[['{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}']]] │ ['Hello',NULL,'My'] │
│ [] │ [] │ [] │
│ [44,NULL] │ [[['{"h":"2020-01-02"}']],[['{"g":44.44}']]] │ [NULL,'World'] │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
Array(JSON) usando una sintaxis especial:
Query
SELECT json.a.b[].c, json.a.b[].f, json.a.b[].d FROM test;
El número de
Response
┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f───────────────────────────────────┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.d─┐
│ [42,43,NULL] │ [[['{"g":42.42}']],NULL,[['{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}']]] │ ['Hello',NULL,'My'] │
│ [] │ [] │ [] │
│ [44,NULL] │ [[['{"h":"2020-01-02"}']],[['{"g":44.44}']]] │ [NULL,'World'] │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
[] después de la ruta indica el nivel del array. Por ejemplo,
json.path[][] se transformará en
json.path.:Array(Array(JSON))
Veamos las rutas y los tipos dentro de nuestro
Array(JSON):
Query
SELECT DISTINCT arrayJoin(JSONAllPathsWithTypes(arrayJoin(json.a.b[]))) FROM test;
Leamos las subcolumnas de una columna
Response
┌─arrayJoin(JSONAllPathsWithTypes(arrayJoin(json.a.b.:`Array(JSON)`)))──┐
│ ('c','Int64') │
│ ('d','String') │
│ ('f','Array(Array(JSON(max_dynamic_types=8, max_dynamic_paths=64)))') │
│ ('k.j','Int64') │
│ ('e','Array(Nullable(Int64))') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Array(JSON):
Query
SELECT json.a.b[].c.:Int64, json.a.b[].f[][].g.:Float64, json.a.b[].f[][].h.:Date FROM test;
También se pueden leer subcolumnas de subobjetos de una columna
Response
┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c.:`Int64`─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f.:`Array(Array(JSON))`.g.:`Float64`─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f.:`Array(Array(JSON))`.h.:`Date`─┐
│ [42,43,NULL] │ [[[42.42]],[],[[43.43]]] │ [[[NULL]],[],[['2020-01-01']]] │
│ [] │ [] │ [] │
│ [44,NULL] │ [[[NULL]],[[44.44]]] │ [[['2020-01-02']],[[NULL]]] │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
JSON anidada:
Query
SELECT json.a.b[].^k FROM test
Response
┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.^`k`─────────┐
│ ['{"j":"1000"}','{}','{"j":"2000"}'] │
│ [] │
│ ['{}','{"j":"3000"}'] │
└──────────────────────────────────────┘
En nuestra implementación de JSON,
Manejo de claves JSON con NULL
null y la ausencia de un valor se consideran equivalentes:
Query
SELECT '{}'::JSON AS json1, '{"a" : null}'::JSON AS json2, json1 = json2
Significa que es imposible determinar si los datos JSON originales contenían alguna ruta con el valor NULL o si no la contenían en absoluto.
Response
┌─json1─┬─json2─┬─equals(json1, json2)─┐
│ {} │ {} │ 1 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘
Internamente, la columna JSON almacena todas las rutas y los valores de forma aplanada. Esto significa que, de forma predeterminada, estos 2 objetos se consideran iguales:
Gestión de claves JSON con puntos
Ambos se almacenarán internamente como un par de ruta
{"a" : {"b" : 42}}
{"a.b" : 42}
a.b y valor
42. Durante el formateo de JSON, siempre formamos objetos anidados a partir de las partes de la ruta separadas por puntos:
Query
SELECT '{"a" : {"b" : 42}}'::JSON AS json1, '{"a.b" : 42}'::JSON AS json2, JSONAllPaths(json1), JSONAllPaths(json2);
Como puedes ver, el JSON inicial
Response
┌─json1────────────┬─json2────────────┬─JSONAllPaths(json1)─┬─JSONAllPaths(json2)─┐
│ {"a":{"b":"42"}} │ {"a":{"b":"42"}} │ ['a.b'] │ ['a.b'] │
└──────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘
{"a.b" : 42} ahora aparece con el formato
{"a" : {"b" : 42}}.
Esta limitación también hace que falle el análisis de objetos JSON válidos como este:
Query
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON AS json;
Si desea conservar las claves con puntos y evitar tratarlas como objetos anidados, puede habilitar la configuración json_type_escape_dots_in_keys (disponible a partir de la versión
Response
Code: 117. DB::Exception: Cannot insert data into JSON column: Duplicate path found during parsing JSON object: a.b. You can enable setting type_json_skip_duplicated_paths to skip duplicated paths during insert: In scope SELECT CAST('{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello, World"}}', 'JSON') AS json. (INCORRECT_DATA)
25.8). En este caso, durante el análisis, todos los puntos de las claves JSON se
escaparán como
%2E y se restaurarán durante el formateo.
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a" : {"b" : 42}}'::JSON AS json1, '{"a.b" : 42}'::JSON AS json2, JSONAllPaths(json1), JSONAllPaths(json2);
Response
┌─json1────────────┬─json2────────┬─JSONAllPaths(json1)─┬─JSONAllPaths(json2)─┐
│ {"a":{"b":"42"}} │ {"a.b":"42"} │ ['a.b'] │ ['a%2Eb'] │
└──────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON AS json, JSONAllPaths(json);
Para leer una clave con un punto escapado como subcolumna, debes usar ese punto escapado en el nombre de la subcolumna:
Response
┌─json──────────────────────────────────┬─JSONAllPaths(json)─┐
│ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ ['a%2Eb','a.b'] │
└───────────────────────────────────────┴────────────────────┘
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON AS json, json.`a%2Eb`, json.a.b;
Nota: debido a las limitaciones del parser de identificadores y de analyzer, la subcolumna
Response
┌─json──────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─json.a.b─────┐
│ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ Hello World! │
└───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘
json.`a.b` es equivalente a la subcolumna
json.a.b y no leerá la ruta con el punto escapado:
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON AS json, json.`a%2Eb`, json.`a.b`, json.a.b;
Además, si quieres especificar un hint para una ruta JSON que contenga claves con puntos (o usarlo en las secciones
Response
┌─json──────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─json.a.b─────┬─json.a.b─────┐
│ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ Hello World! │ Hello World! │
└───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘
SKIP/
SKIP REGEX), tienes que usar puntos escapados en el hint:
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON(`a%2Eb` UInt8) as json, json.`a%2Eb`, toTypeName(json.`a%2Eb`);
Response
┌─json────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─toTypeName(json.a%2Eb)─┐
│ {"a.b":42,"a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ UInt8 │
└─────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON(SKIP `a%2Eb`) as json, json.`a%2Eb`;
Response
┌─json───────────────────────┬─json.a%2Eb─┐
│ {"a":{"b":"Hello World!"}} │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────────────────────┴────────────┘
Todos los formatos de texto (
Lectura del tipo JSON a partir de datos
JSONEachRow,
TSV,
CSV,
CustomSeparated,
Values, etc.) permiten leer el tipo
JSON.
Ejemplos:
Query
SELECT json FROM format(JSONEachRow, 'json JSON(a.b.c UInt32, SKIP a.b.d, SKIP d.e, SKIP REGEXP \'b.*\')', '
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 1, "d" : [0, 1]}}, "b" : "2020-01-01", "c" : 42, "d" : {"e" : {"f" : ["s1", "s2"]}, "i" : [1, 2, 3]}}}
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 2, "d" : [2, 3]}}, "b" : [1, 2, 3], "c" : null, "d" : {"e" : {"g" : 43}, "i" : [4, 5, 6]}}}
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 3, "d" : [4, 5]}}, "b" : {"c" : 10}, "e" : "Hello, World!"}}
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 4, "d" : [6, 7]}}, "c" : 43}}
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 5, "d" : [8, 9]}}, "b" : {"c" : 11, "j" : [1, 2, 3]}, "d" : {"e" : {"f" : ["s3", "s4"], "g" : 44}, "h" : "2020-02-02 10:00:00"}}}
')
En formatos de texto como
Response
┌─json──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":{"c":1}},"c":"42","d":{"i":["1","2","3"]}} │
│ {"a":{"b":{"c":2}},"d":{"i":["4","5","6"]}} │
│ {"a":{"b":{"c":3}},"e":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":{"c":4}},"c":"43"} │
│ {"a":{"b":{"c":5}},"d":{"h":"2020-02-02 10:00:00.000000000"}} │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
CSV/
TSV/etc.,
JSON se analiza a partir de una cadena que contiene el objeto JSON:
Query
SELECT json FROM format(TSV, 'json JSON(a.b.c UInt32, SKIP a.b.d, SKIP REGEXP \'b.*\')',
'{"a" : {"b" : {"c" : 1, "d" : [0, 1]}}, "b" : "2020-01-01", "c" : 42, "d" : {"e" : {"f" : ["s1", "s2"]}, "i" : [1, 2, 3]}}
{"a" : {"b" : {"c" : 2, "d" : [2, 3]}}, "b" : [1, 2, 3], "c" : null, "d" : {"e" : {"g" : 43}, "i" : [4, 5, 6]}}
{"a" : {"b" : {"c" : 3, "d" : [4, 5]}}, "b" : {"c" : 10}, "e" : "Hello, World!"}
{"a" : {"b" : {"c" : 4, "d" : [6, 7]}}, "c" : 43}
{"a" : {"b" : {"c" : 5, "d" : [8, 9]}}, "b" : {"c" : 11, "j" : [1, 2, 3]}, "d" : {"e" : {"f" : ["s3", "s4"], "g" : 44}, "h" : "2020-02-02 10:00:00"}}')
Response
┌─json──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":{"c":1}},"c":"42","d":{"i":["1","2","3"]}} │
│ {"a":{"b":{"c":2}},"d":{"i":["4","5","6"]}} │
│ {"a":{"b":{"c":3}},"e":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":{"c":4}},"c":"43"} │
│ {"a":{"b":{"c":5}},"d":{"h":"2020-02-02 10:00:00.000000000"}} │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
El tipo de dato
Alcanzar el límite de las rutas dinámicas dentro de JSON
JSON solo puede almacenar internamente un número limitado de rutas como subcolumnas independientes.
De forma predeterminada, este límite es
1024, pero puedes cambiarlo en la declaración del tipo mediante el parámetro
max_dynamic_paths.
Cuando se alcanza el límite, todas las rutas nuevas insertadas en una columna
JSON se almacenan en una única estructura de datos compartida.
Sigue siendo posible leer esas rutas como subcolumnas,
pero puede ser menos eficiente (consulta la sección sobre datos compartidos).
Este límite es necesario para evitar una cantidad enorme de subcolumnas distintas que pueda hacer que la tabla quede inutilizable.
Veamos qué ocurre cuando se alcanza el límite en varios escenarios distintos.
Durante el análisis de objetos
Al alcanzar el límite durante el análisis de datos
JSON en los datos, cuando se alcanza el límite para el bloque de datos actual,
todas las rutas nuevas se almacenarán en una estructura de datos compartida. Podemos usar las dos funciones de introspección siguientes:
JSONDynamicPaths,
JSONSharedDataPaths:
Query
SELECT json, JSONDynamicPaths(json), JSONSharedDataPaths(json) FROM format(JSONEachRow, 'json JSON(max_dynamic_paths=3)', '
{"json" : {"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}}
{"json" : {"a" : {"b" : 43}, "d" : "2020-01-01"}}
{"json" : {"a" : {"b" : 44}, "c" : [4, 5, 6]}}
{"json" : {"a" : {"b" : 43}, "d" : "2020-01-02", "e" : "Hello", "f" : {"g" : 42.42}}}
{"json" : {"a" : {"b" : 43}, "c" : [7, 8, 9], "f" : {"g" : 43.43}, "h" : "World"}}
')
Como podemos ver, después de insertar las rutas
Response
┌─json───────────────────────────────────────────────────────────┬─JSONDynamicPaths(json)─┬─JSONSharedDataPaths(json)─┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"]} │ ['a.b','c','d'] │ [] │
│ {"a":{"b":"43"},"d":"2020-01-01"} │ ['a.b','c','d'] │ [] │
│ {"a":{"b":"44"},"c":["4","5","6"]} │ ['a.b','c','d'] │ [] │
│ {"a":{"b":"43"},"d":"2020-01-02","e":"Hello","f":{"g":42.42}} │ ['a.b','c','d'] │ ['e','f.g'] │
│ {"a":{"b":"43"},"c":["7","8","9"],"f":{"g":43.43},"h":"World"} │ ['a.b','c','d'] │ ['f.g','h'] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘
e y
f.g, se alcanzó el límite
y se insertaron en una estructura de datos compartida.
Durante la fusión de varias partes de datos en una tabla
Durante las fusiones de partes de datos en motores de tabla MergeTree
MergeTree, la columna
JSON de la parte de datos resultante puede alcanzar el límite de rutas dinámicas
y no ser capaz de almacenar todas las rutas de las partes de origen como subcolumnas.
En este caso, ClickHouse decide qué rutas permanecerán como subcolumnas después de la fusión y cuáles se almacenarán en la estructura de datos compartida.
En la mayoría de los casos, ClickHouse intenta conservar las rutas que contienen
el mayor número de valores no nulos y mover las rutas menos frecuentes a la estructura de datos compartida. Sin embargo, esto depende de la implementación.
Veamos un ejemplo de este tipo de fusión.
Primero, creemos una tabla con una columna
JSON, establezcamos el límite de rutas dinámicas en
3 y luego insertemos valores con
5 rutas diferentes:
Cada inserción creará una parte de datos independiente con la columna
Query
CREATE TABLE test (id UInt64, json JSON(max_dynamic_paths=3)) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
SYSTEM STOP MERGES test;
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as a) FROM numbers(5);
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as b) FROM numbers(4);
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as c) FROM numbers(3);
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as d) FROM numbers(2);
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as e) FROM numbers(1);
JSON que contiene una única ruta:
Query
SELECT
count(),
groupArrayArrayDistinct(JSONDynamicPaths(json)) AS dynamic_paths,
groupArrayArrayDistinct(JSONSharedDataPaths(json)) AS shared_data_paths,
_part
FROM test
GROUP BY _part
ORDER BY _part ASC
Ahora, fusionemos todas las partes en una sola y veamos qué pasa:
Response
┌─count()─┬─dynamic_paths─┬─shared_data_paths─┬─_part─────┐
│ 5 │ ['a'] │ [] │ all_1_1_0 │
│ 4 │ ['b'] │ [] │ all_2_2_0 │
│ 3 │ ['c'] │ [] │ all_3_3_0 │
│ 2 │ ['d'] │ [] │ all_4_4_0 │
│ 1 │ ['e'] │ [] │ all_5_5_0 │
└─────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────┘
Query
SELECT
count(),
groupArrayArrayDistinct(JSONDynamicPaths(json)) AS dynamic_paths,
groupArrayArrayDistinct(JSONSharedDataPaths(json)) AS shared_data_paths,
_part
FROM test
GROUP BY _part
ORDER BY _part ASC
Como podemos ver, ClickHouse conservó las rutas más frecuentes
Response
┌─count()─┬─dynamic_paths─┬─shared_data_paths─┬─_part─────┐
│ 15 │ ['a','b','c'] │ ['d','e'] │ all_1_5_2 │
└─────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────┘
a,
b y
c y pasó las rutas
d y
e a una estructura de datos compartida.
Como se describió en la sección anterior, cuando se alcanza el límite de
max_dynamic_paths, todas las rutas nuevas se almacenan en una única estructura de datos compartida.
En esta sección analizaremos en detalle la estructura de datos compartida y cómo leemos de ella las subcolumnas de las rutas.
Consulte la sección “funciones de introspección” para obtener más información sobre las funciones que se utilizan para inspeccionar el contenido de una columna JSON.
En memoria, la estructura de datos compartida no es más que una subcolumna de tipo
Map(String, String) que almacena la correspondencia entre una ruta de JSON aplanado y un valor codificado en binario.
Para extraer de ella la subcolumna correspondiente a una ruta, simplemente iteramos por todas las filas de esta columna
Map e intentamos encontrar la ruta solicitada y sus valores.
En las tablas MergeTree, almacenamos los datos en partes de datos que guardan todo en disco (local o remoto). Los datos en disco pueden almacenarse de forma diferente a como se almacenan en memoria.
Actualmente, hay 3 serializaciones distintas de la estructura de datos compartida en las partes de datos de MergeTree:
map,
map_with_buckets
y
advanced.
La versión de serialización se controla mediante los ajustes de MergeTree
object_shared_data_serialization_version
y object_shared_data_serialization_version_for_zero_level_parts
(la parte de nivel cero es la que se crea al insertar datos en la tabla; durante las fusiones, las partes tienen un nivel superior).
Nota: cambiar la serialización de la estructura de datos compartida solo se admite
para la versión de serialización de objetos
v3
En la versión de serialización
map, los datos compartidos se serializan como una única columna de tipo
Map(String, String), igual que se almacenan en
memoria. Para leer una subcolumna de ruta de este tipo de serialización, ClickHouse lee toda la columna
Map y
extrae en memoria la ruta solicitada.
Esta serialización es eficiente para escribir datos y leer toda la columna
JSON, pero no lo es para leer subcolumnas de ruta.
En la versión de serialización
map_with_buckets, los datos compartidos se serializan como
N columnas (“buckets”) de tipo
Map(String, String).
Cada uno de esos buckets contiene solo un subconjunto de rutas. Para leer una sub-columna de ruta de este tipo de serialización, ClickHouse
lee toda la columna
Map de un único bucket y extrae en memoria la ruta solicitada.
Esta serialización es menos eficiente para escribir datos y leer toda la columna
JSON, pero es más eficiente para leer sub-columnas de rutas
porque solo lee datos de los buckets necesarios.
La cantidad de buckets
N se controla mediante las configuraciones de MergeTree object_shared_data_buckets_for_compact_part (8 de forma predeterminada)
y object_shared_data_buckets_for_wide_part (32 de forma predeterminada).
El valor máximo permitido para ambas configuraciones es 256.
En la versión de serialización
advanced, los datos compartidos se serializan en una estructura de datos especial que maximiza el rendimiento
de la lectura de las subcolumnas de rutas al almacenar información adicional que permite leer solo los datos de las rutas solicitadas.
Esta serialización también admite buckets, por lo que cada bucket contiene solo un subconjunto de rutas.
Esta serialización es bastante ineficiente para la escritura de datos (por lo que no se recomienda usarla para partes de nivel cero); leer toda la columna
JSON es ligeramente menos eficiente en comparación con la serialización
map, pero resulta muy eficiente para leer las subcolumnas de rutas.
Nota: debido a que almacena información adicional dentro de la estructura de datos, el tamaño de almacenamiento en disco es mayor con esta serialización en comparación con
las serializaciones
map y
map_with_buckets.
Para obtener una descripción más detallada de las nuevas serializaciones de datos compartidos y de sus detalles de implementación, consulta la entrada del blog.
La forma principal de establecer un límite para las rutas dinámicas en JSON es usar el parámetro
Control del número de rutas dinámicas dentro de JSON en partes de MergeTree
max_dynamic_paths dentro de la declaración del tipo JSON.
Pero cambiar
max_dynamic_paths para columnas existentes requiere ejecutar
ALTER TABLE <table> MODIFY COLUMN <column> JSON(max_dynamic_paths=K), lo que iniciará una mutación en segundo plano que reescribirá todas las partes existentes.
Esa mutación puede ser bastante costosa y puede afectar al rendimiento del servidor hasta que finalice. Para evitarlo, puede usar estas 3 configuraciones que pueden ayudarle a cambiar el límite de rutas dinámicas en tablas MergeTree para las nuevas partes de datos:
merge_max_dynamic_subcolumns_in_wide_part- una configuración de MergeTree que limita el número de subcolumnas dinámicas para cada columna JSON durante la fusión en una parte de datos Wide.
merge_max_dynamic_subcolumns_in_compact_part- una configuración de MergeTree que limita el número de subcolumnas dinámicas para cada columna JSON durante la fusión en una parte de datos Compact.
max_dynamic_subcolumns_in_json_type_parsing- una configuración de sesión que limita el número de subcolumnas dinámicas para cada columna JSON durante el análisis de datos JSON en una columna JSON.
max_dynamic_paths, incluso si los valores de las configuraciones descritas son mayores.
Hay varias funciones que pueden ayudar a inspeccionar el contenido de la columna JSON:
Funciones de introspección
JSONAllPaths
JSONAllPathsWithTypes
JSONAllValues
JSONDynamicPaths
JSONDynamicPathsWithTypes
JSONSharedDataPaths
JSONSharedDataPathsWithTypes
distinctDynamicTypes
distinctJSONPathsy
distinctJSONPathsAndTypes
2020-01-01:
Query
SELECT arrayJoin(distinctJSONPaths(json))
FROM s3('s3://clickhouse-public-datasets/gharchive/original/2020-01-01-*.json.gz', JSONAsObject)
Response
┌─arrayJoin(distinctJSONPaths(json))─────────────────────────┐
│ actor.avatar_url │
│ actor.display_login │
│ actor.gravatar_id │
│ actor.id │
│ actor.login │
│ actor.url │
│ created_at │
│ id │
│ org.avatar_url │
│ org.gravatar_id │
│ org.id │
│ org.login │
│ org.url │
│ payload.action │
│ payload.before │
│ payload.comment._links.html.href │
│ payload.comment._links.pull_request.href │
│ payload.comment._links.self.href │
│ payload.comment.author_association │
│ payload.comment.body │
│ payload.comment.commit_id │
│ payload.comment.created_at │
│ payload.comment.diff_hunk │
│ payload.comment.html_url │
│ payload.comment.id │
│ payload.comment.in_reply_to_id │
│ payload.comment.issue_url │
│ payload.comment.line │
│ payload.comment.node_id │
│ payload.comment.original_commit_id │
│ payload.comment.original_position │
│ payload.comment.path │
│ payload.comment.position │
│ payload.comment.pull_request_review_id │
...
│ payload.release.node_id │
│ payload.release.prerelease │
│ payload.release.published_at │
│ payload.release.tag_name │
│ payload.release.tarball_url │
│ payload.release.target_commitish │
│ payload.release.upload_url │
│ payload.release.url │
│ payload.release.zipball_url │
│ payload.size │
│ public │
│ repo.id │
│ repo.name │
│ repo.url │
│ type │
└─arrayJoin(distinctJSONPaths(json))─────────────────────────┘
Query
SELECT arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes(json))
FROM s3('s3://clickhouse-public-datasets/gharchive/original/2020-01-01-*.json.gz', JSONAsObject)
SETTINGS date_time_input_format = 'best_effort'
Response
┌─arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes(json))──────────────────┐
│ ('actor.avatar_url',['String']) │
│ ('actor.display_login',['String']) │
│ ('actor.gravatar_id',['String']) │
│ ('actor.id',['Int64']) │
│ ('actor.login',['String']) │
│ ('actor.url',['String']) │
│ ('created_at',['DateTime']) │
│ ('id',['String']) │
│ ('org.avatar_url',['String']) │
│ ('org.gravatar_id',['String']) │
│ ('org.id',['Int64']) │
│ ('org.login',['String']) │
│ ('org.url',['String']) │
│ ('payload.action',['String']) │
│ ('payload.before',['String']) │
│ ('payload.comment._links.html.href',['String']) │
│ ('payload.comment._links.pull_request.href',['String']) │
│ ('payload.comment._links.self.href',['String']) │
│ ('payload.comment.author_association',['String']) │
│ ('payload.comment.body',['String']) │
│ ('payload.comment.commit_id',['String']) │
│ ('payload.comment.created_at',['DateTime']) │
│ ('payload.comment.diff_hunk',['String']) │
│ ('payload.comment.html_url',['String']) │
│ ('payload.comment.id',['Int64']) │
│ ('payload.comment.in_reply_to_id',['Int64']) │
│ ('payload.comment.issue_url',['String']) │
│ ('payload.comment.line',['Int64']) │
│ ('payload.comment.node_id',['String']) │
│ ('payload.comment.original_commit_id',['String']) │
│ ('payload.comment.original_position',['Int64']) │
│ ('payload.comment.path',['String']) │
│ ('payload.comment.position',['Int64']) │
│ ('payload.comment.pull_request_review_id',['Int64']) │
...
│ ('payload.release.node_id',['String']) │
│ ('payload.release.prerelease',['Bool']) │
│ ('payload.release.published_at',['DateTime']) │
│ ('payload.release.tag_name',['String']) │
│ ('payload.release.tarball_url',['String']) │
│ ('payload.release.target_commitish',['String']) │
│ ('payload.release.upload_url',['String']) │
│ ('payload.release.url',['String']) │
│ ('payload.release.zipball_url',['String']) │
│ ('payload.size',['Int64']) │
│ ('public',['Bool']) │
│ ('repo.id',['Int64']) │
│ ('repo.name',['String']) │
│ ('repo.url',['String']) │
│ ('type',['String']) │
└─arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes(json))──────────────────┘
Es posible modificar una tabla existente y cambiar el tipo de la columna al nuevo tipo
ALTER MODIFY COLUMN al tipo JSON
JSON. Actualmente, solo se admite
ALTER desde el tipo
String.
Ejemplo
Query
CREATE TABLE test (json String) ENGINE=MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : 42}'), ('{"a" : 43, "b" : "Hello"}'), ('{"a" : 44, "b" : [1, 2, 3]}'), ('{"c" : "2020-01-01"}');
ALTER TABLE test MODIFY COLUMN json JSON;
SELECT json, json.a, json.b, json.c FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────┬─json.a─┬─json.b──┬─json.c─────┐
│ {"a":"42"} │ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ {"a":"43","b":"Hello"} │ 43 │ Hello │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ {"a":"44","b":["1","2","3"]} │ 44 │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ {"c":"2020-01-01"} │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-01 │
└──────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┘
Indicaciones de tipo diferidas (Experimental)
Cuando agregas o modificas indicaciones de tipo en una columna JSON con
Esta funcionalidad es experimental y requiere que la configuración
allow_experimental_json_lazy_type_hints esté habilitada.
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN, ClickHouse normalmente reescribe todas las partes de datos para materializar las nuevas indicaciones de tipo. En tablas con grandes volúmenes de datos históricos (cientos de terabytes), esto puede resultar extremadamente costoso.
Las indicaciones de tipo diferidas permiten añadir indicaciones de tipo como una operación de solo metadatos, sin reescribir los datos existentes:
- Partes antiguas: las indicaciones de tipo se aplican en tiempo de consulta convirtiendo de
Dynamical tipo indicado
- Partes nuevas: las indicaciones de tipo se materializan durante las operaciones
INSERT
- Fusiones: las indicaciones de tipo se materializan cuando se fusionan las partes
Habilitación de indicación de tipo diferida
SET allow_experimental_json_lazy_type_hints = 1;
Query
-- Crear una tabla e insertar datos
CREATE TABLE test_lazy (json JSON) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO test_lazy VALUES ('{"user_id": "123", "score": "95.5"}');
-- Habilitar la configuración experimental
SET allow_experimental_json_lazy_type_hints = 1;
-- Agregar indicaciones de tipo - esto se completa de forma instantánea sin mutación
ALTER TABLE test_lazy MODIFY COLUMN json JSON(user_id UInt64, score Float64);
-- Consultar los datos - las indicaciones de tipo se aplican en el momento de la lectura
SELECT json.user_id, toTypeName(json.user_id), json.score, toTypeName(json.score) FROM test_lazy;
Response
┌─json.user_id─┬─toTypeName(json.user_id)─┬─json.score─┬─toTypeName(json.score)─┐
│ 123 │ UInt64 │ 95.5 │ Float64 │
└──────────────┴──────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘
Puede comprobar que el
Verificar que no se haya producido ninguna mutación
ALTER se completó sin ninguna mutación consultando la tabla
system.mutations:
Con indicación de tipo diferida habilitada, esta consulta no devuelve ninguna fila, lo que confirma que la operación solo modificó los metadatos.
SELECT * FROM system.mutations WHERE table = 'test_lazy' AND NOT is_done;
Para materializar las indicaciones de tipo en los datos existentes, puedes optar por una de estas opciones:
Materialización de indicaciones de tipo
- Esperar a las fusiones en segundo plano: ClickHouse materializará automáticamente las indicaciones de tipo cuando se fusionen las partes
- Forzar la fusión: Usa
OPTIMIZE TABLE test_lazy FINALpara fusionar todas las partes de inmediato
- Reescribir las partes: Usa
ALTER TABLE test_lazy REWRITE PARTSpara reescribir las partes con los metadatos nuevos
Limitaciones
- Esta funcionalidad es experimental y puede cambiar en futuras versiones
- La conversión de tipos en tiempo de consulta puede suponer una sobrecarga de rendimiento significativa en comparación con los tipos materializados previamente, especialmente en objetos JSON grandes
- Esta funcionalidad solo se aplica al modificar
typed_paths(indicaciones de tipo); otros parámetros de JSON, como
max_dynamic_paths,
SKIPo
SKIP REGEXP, siguen requiriendo mutaciones
Los objetos JSON se comparan de forma similar a los de tipo Map. Por ejemplo:
Comparación entre valores del tipo JSON
Query
CREATE TABLE test (json1 JSON, json2 JSON) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow
{"json1" : {}, "json2" : {}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : 41}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : 42}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : [1, 2, 3]}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : "Hello"}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"b" : 42}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : 42, "b" : 42}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : 41, "b" : 42}}
SELECT json1, json2, json1 < json2, json1 = json2, json1 > json2 FROM test;
Nota: cuando 2 rutas contienen valores de distintos tipos de datos, se comparan según la regla de comparación del tipo de dato
Response
┌─json1──────┬─json2───────────────┬─less(json1, json2)─┬─equals(json1, json2)─┬─greater(json1, json2)─┐
│ {} │ {} │ 0 │ 1 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {} │ 0 │ 0 │ 1 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"41"} │ 0 │ 0 │ 1 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"42"} │ 0 │ 1 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {"a":["1","2","3"]} │ 0 │ 0 │ 1 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"Hello"} │ 1 │ 0 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {"b":"42"} │ 1 │ 0 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"42","b":"42"} │ 1 │ 0 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"41","b":"42"} │ 0 │ 0 │ 1 │
└────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘
Variant.
Los índices de omisión de datos se pueden usar con columnas
Índices de omisión de datos para JSON
JSON de tres maneras:
- Índices en subcolumnas específicas — crea un índice de omisión estándar en una ruta JSON conocida, igual que en una columna normal. Esto indexa los valores de esa ruta.
- Índices basados en rutas con
JSONAllPaths— indexa el conjunto de rutas presentes en cada gránulo para omitir los gránulos que no puedan contener la ruta consultada.
- Índices basados en valores con
JSONAllValues— indexa todos los valores de todas las rutas JSON mediante un índice de texto para acelerar la búsqueda de texto completo en cualquier subcolumna JSON con un solo índice.
Puede crear un índice de omisión sobre cualquier subcolumna JSON con la misma sintaxis que para las columnas normales. Cualquier tipo de índice compatible funciona (
Índices sobre subcolumnas específicas
minmax,
set,
bloom_filter,
tokenbf_v1,
ngrambf_v1, etc.).
Hay dos formas de hacer referencia a una subcolumna JSON en una expresión de índice:
- Ruta tipada declarada en la indicación de tipo JSON: acceda directamente por nombre:
json.a.
- Ruta dinámica con conversión explícita: use la sintaxis de conversión
:::
json.b::String.
json.a || json.b::String.
El índice
Query
CREATE TABLE sensor_data
(
data JSON(sensor_id UInt32),
INDEX idx_sensor data.sensor_id TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX idx_location data.location::String TYPE bloom_filter GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 1;
INSERT INTO sensor_data SELECT toJSONString(map('sensor_id', number, 'location', 'room_' || toString(number))) FROM numbers(4);
INSERT INTO sensor_data SELECT toJSONString(map('sensor_id', number, 'location', 'room_' || toString(number))) FROM numbers(4, 4);
minmax en la subcolumna tipada
data.sensor_id acota el escaneo a los gránulos coincidentes:
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM sensor_data WHERE data.sensor_id < 2;
El índice
Response
...
Índices:
Skip
Nombre: idx_sensor
Descripción: minmax GRANULARITY 1
Partes: 1/2
Granulares: 2/8
bloom_filter sobre la subcolumna convertida con CAST
data.location::String también funciona:
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM sensor_data WHERE data.location::String = 'room_5';
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx_location
Description: bloom_filter GRANULARITY 1
Parts: 1/2
Granules: 1/8
También se pueden crear índices de omisión de datos en columnas
Índices basados en rutas con JSONAllPaths
JSON con la función
JSONAllPaths.
Esto funciona de forma similar a crear índices de omisión en columnas
Map con
mapKeys: el índice almacena el conjunto de rutas JSON presentes en cada gránulo y lo utiliza para omitir los gránulos que no pueden contener la ruta consultada.
Tipos de índice compatibles
JSONAllPaths se puede usar con los siguientes tipos de índices de omisión:
bloom_filter— admite
equals,
ine
IS NOT NULL.
tokenbf_v1— admite
equalse
IS NOT NULL.
ngrambf_v1— admite
equalse
IS NOT NULL.
text(índice invertido) — admite
equals,
ine
IS NOT NULL.
Puede usar
Query
CREATE TABLE events
(
data JSON,
INDEX idx JSONAllPaths(data) TYPE bloom_filter GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO events VALUES ('{"user": {"name": "Alice"}, "action": "login"}');
INSERT INTO events VALUES ('{"metric": {"cpu": 0.95}, "host": "srv1"}');
EXPLAIN indexes = 1 para comprobar que se está utilizando el índice de omisión de datos. Cuando una ruta existe solo en una parte, el índice omite la otra parte:
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data.user.name = 'Alice';
Si una ruta no existe en ninguna parte, se omiten todas las partes y todos los gránulos:
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx
Description: bloom_filter GRANULARITY 1
Parts: 1/2
Granules: 1/2
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data.nonexistent = 1;
Response
...
Índices:
Omitir
Nombre: idx
Descripción: bloom_filter GRANULARITY 1
Partes: 0/2
Granulares: 0/2
IS NOT NULL también usa el índice: omite los gránulos donde la ruta no existe (ya que el valor sería
NULL):
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data.user.name IS NOT NULL;
Response
...
Índices:
Omitir
Nombre: idx
Descripción: bloom_filter GRANULARITY 1
Partes: 1/2
Gránulos: 1/2
La expresión
Cómo funciona
JSONAllPaths(json_column) produce un
Array(String) que contiene todas las rutas presentes en un valor JSON.
El índice de omisión almacena estas cadenas de ruta en su estructura de datos (bloom filter o índice invertido).
Cuando una consulta filtra por
json.some.path, el índice comprueba si la cadena
"some.path" está presente en el índice de cada gránulo y omite los gránulos en los que no está presente.
Cuando una ruta JSON no está presente en un gránulo, la subcolumna se evalúa como:
Seguridad con rutas ausentes
NULLpara el tipo
Dynamic(p. ej.,
json.path) y las subcolumnas de tipo
Nullable(p. ej.,
json.path.:Int64) — las comparaciones con
NULLsiempre devuelven false, por lo que omitir bloques es seguro.
- El valor predeterminado del tipo para expresiones
CASTno
Nullable(p. ej.,
json.path::Int64produce
0cuando falta la ruta) — omitir bloques es seguro solo cuando el valor comparado difiere del valor predeterminado. El índice gestiona esta distinción automáticamente.
Los índices de texto pueden usarse para acelerar la búsqueda de texto completo en columnas JSON mediante la función
Búsqueda de texto completo con JSONAllValues
JSONAllValues.
JSONAllValues devuelve todos los valores de una columna JSON como
Array(String), que puede indexarse con un índice de texto.
Un solo índice sobre
JSONAllValues(json_column) cubre todas las rutas JSON, lo que permite realizar búsquedas de texto completo en cualquier subcolumna sin crear índices independientes para cada ruta.
Consulta Índices basados en valores con JSONAllValues en la documentación de índices de texto para obtener más detalles y ejemplos.
Antes de crear una columna
Consejos para aprovechar mejor el tipo JSON
JSON y cargar datos en ella, tenga en cuenta los siguientes consejos:
- Analice sus datos y especifique tantas rutas con tipos como le sea posible. Esto hará que el almacenamiento y la lectura sean mucho más eficientes.
- Piense qué rutas necesitará y cuáles no necesitará nunca. Especifique en la sección
SKIPlas rutas que no vaya a necesitar y, si hace falta, en la sección
SKIP REGEXP. Esto mejorará el almacenamiento.
- No establezca el parámetro
max_dynamic_pathsen valores demasiado altos, ya que esto puede hacer que el almacenamiento y la lectura sean menos eficientes. Aunque depende en gran medida de parámetros del sistema como la memoria, la CPU, etc., como regla general no debería establecer
max_dynamic_pathspor encima de 10 000 para el almacenamiento en el sistema de archivos local ni por encima de 1024 para el almacenamiento en el sistema de archivos remoto.