Benchmarks de rendimiento que comparan Postgres managed by ClickHouse con AWS Aurora, RDS y otros servicios gestionados de PostgreSQL

En resumen Benchmark de Postgres managed by ClickHouse frente a AWS RDS (16k IOPS aprovisionado) y Aurora IO Optimized con pruebas estándar de pgbench

de Postgres managed by ClickHouse frente a AWS RDS (16k IOPS aprovisionado) y Aurora IO Optimized con pruebas estándar de Rendimiento : Postgres sobre NVMe de ClickHouse ofrece un rendimiento entre 4,3 y 9 veces superior en cargas de trabajo intensivas en IO y un 12 % más de rendimiento en escenarios limitados por CPU

: Postgres sobre NVMe de ClickHouse ofrece un en cargas de trabajo intensivas en IO y en escenarios limitados por CPU Ideal para cargas de trabajo de IA en rápido crecimiento que exigen altas tasas de transacciones, acceso a datos de baja latencia y un rendimiento predecible sin cuellos de botella de IO

​ Resumen del benchmark

Realizamos pruebas de rendimiento exhaustivas con pgbench , la herramienta estándar de benchmarking de PostgreSQL, para evaluar el rendimiento de la carga de trabajo tanto en escenarios de concurrencia moderada como de alta concurrencia.

Todas las pruebas de rendimiento se realizaron con una VM cliente con la misma capacidad de cómputo, ubicada en la misma región y zona de disponibilidad que la base de datos PostgreSQL para garantizar una comparación justa.

​ Prueba 1: Intensiva en IO - Lectura+Escritura (conjunto de datos de 500 GB)

Mejora del rendimiento frente a RDS (16k IOPS):

326% más de TPS (4.3x más rápido)

Mejora del rendimiento frente a Aurora IO Optimized:

345% más de TPS (4.5x más rápido)

Análisis: Las cargas de trabajo mixtas de lectura/escritura muestran las ventajas de rendimiento más notables del almacenamiento NVMe y representan el escenario más realista para cargas de trabajo impulsadas por IA y en rápido crecimiento que requieren tanto una ingestión de datos de alto rendimiento como lecturas de baja latencia. Postgres managed by ClickHouse alcanzó 19.8K TPS con mayor concurrencia, lo que demuestra cómo el almacenamiento NVMe escala eficazmente bajo carga. Esto es 4.3-4.5x más rápido que RDS y Aurora. Las soluciones de almacenamiento conectado a la red tuvieron dificultades con las operaciones con predominio de escritura: RDS y Aurora alcanzaron un máximo de 4.4K-4.6K TPS a pesar de la capacidad aprovisionada, e incluso con la configuración IO Optimized de Aurora.

Esta prueba evalúa el rendimiento mixto de lectura y escritura con un amplio conjunto de datos de 500 GB, poniendo a prueba tanto las rutas de lectura como las de escritura del subsistema de almacenamiento.

Configuración de la instancia:

Configuración Postgres managed by ClickHouse RDS con 16k IOPS Aurora IO Optimized Versión de PG 17 17 17 vCPU 16 16 16 RAM 64 GB 64 GB 128 GB Tamaño del disco 1 TB 1 TB 1 TB Tipo de disco NVMe (IOPS ilimitadas) conectado a la red (16.000 IOPS) conectado a la red (IO Optimized)

Configuración de la prueba:

# Inicializar la base de datos (conjunto de datos de 500 GB) pgbench -i -s 34247 # Benchmark de lectura+escritura pgbench -c 256 -j 16 -T 600 -M prepared -P 30

​ Prueba 2: intensivo en IO - Solo lectura (conjunto de datos de 500 GB)

Mejora del rendimiento frente a RDS (16k IOPS):

TPS un 802 % superior (9.0x más rápido)

Análisis: La brecha de rendimiento se amplía drásticamente en las cargas de trabajo intensivas en lectura limitadas por IO. Postgres managed by ClickHouse alcanzó 84.8K TPS, mientras que RDS con 16.000 IOPS aprovisionadas logró solo 9.4K TPS, a pesar de contar con recursos de cómputo equivalentes. La diferencia clave es que el almacenamiento NVMe de ClickHouse escala mejor con una mayor concurrencia, mientras que el almacenamiento conectado a la red sigue limitado por los límites de IOPS aprovisionadas. Incluso con IOPS aprovisionadas, RDS siguió siendo 9x más lento que ClickHouse, lo que demuestra la importancia crítica de la arquitectura de almacenamiento para las cargas de trabajo intensivas en IO.

Esta prueba evalúa el rendimiento de lectura con un gran conjunto de datos de 500 GB que no cabe en memoria, poniendo a prueba la capacidad de E/S del disco.

Configuración de la instancia:

Configuración Postgres managed by ClickHouse RDS con 16k IOPS Versión de PG 17 17 vCPU 16 16 RAM 64 GB 64 GB Tamaño del disco 1 TB 1 TB Tipo de disco NVMe (IOPS ilimitadas) Conectado a la red (16.000 IOPS)

Configuración de la prueba:

# Inicializar la base de datos (conjunto de datos de 500 GB) pgbench -i -s 34247 # Benchmark de solo lectura pgbench -c 256 -j 16 -T 600 -M prepared -P 30 -S

​ Test 3: Uso intensivo de CPU (los datos caben en memoria)

Mejora del rendimiento:

12,3 % más de TPS que RDS PostgreSQL

Análisis: Incluso en escenarios limitados por CPU, donde la E/S de disco es mínima, Postgres managed by ClickHouse lideró el grupo con 36,5 K TPS. Aunque ambos servicios alcanzaron un 100 % de uso de CPU, el almacenamiento NVMe de ClickHouse ofreció un rendimiento superior con mejores tasas de aciertos de caché. La ventaja del 12 % sobre RDS demuestra la eficiencia de la infraestructura subyacente incluso cuando las cargas de trabajo dependen principalmente de la CPU.

Esta prueba evalúa el rendimiento de la CPU cuando el conjunto de trabajo cabe por completo en memoria, lo que minimiza el impacto de la E/S de disco.

Configuración de la instancia:

Configuración Postgres managed by ClickHouse RDS PostgreSQL Versión de Postgres 17 17 vCPUs 2 2 RAM 8 GB 8 GB Tipo de disco NVMe conectado a la red (gp3)

Configuración de la prueba:

# Inicializar la base de datos (conjunto de datos de 2 GB) pgbench -i -s 136 # Ejecución de calentamiento para cargar el conjunto de datos en memoria pgbench -c 1 -T 60 -S -M prepared # Ejecutar benchmark (solo lectura, sentencias preparadas) pgbench -c 32 -j 16 -T 300 -S -M prepared -P 30

​ Resumen del rendimiento

​ Hallazgos clave

En los tres escenarios de benchmark, Postgres managed by ClickHouse ofreció sistemáticamente un rendimiento superior:

cargas de trabajo de lectura y escritura intensivas en IO: 4.3-4.5x más TPS en comparación con RDS (16k IOPS) y Aurora IO Optimized cargas de trabajo de lectura intensivas en IO: 9x más TPS en comparación con RDS con 16k IOPS cargas de trabajo limitadas por CPU: 12% más TPS que RDS

​ Cuándo destaca Postgres by ClickHouse

Postgres by ClickHouse es ideal para aplicaciones que:

Impulsan cargas de trabajo de IA en rápido crecimiento que requieren ingestión de datos de alto rendimiento, con upserts frecuentes, actualizaciones de características en tiempo real y analítica desde el primer momento gracias a una integración fluida con ClickHouse para cargas de trabajo OLAP

que requieren ingestión de datos de alto rendimiento, con frecuentes, actualizaciones de características en tiempo real y analítica desde el primer momento gracias a una integración fluida con ClickHouse para cargas de trabajo OLAP Realizan escrituras, actualizaciones u operaciones mixtas de lectura y escritura con frecuencia

Necesitan un almacenamiento predecible y de alto rendimiento

Actualmente están limitadas por los límites de IOPS de los servicios tradicionales de Managed Postgres

Si prevé necesidades analíticas más adelante y anticipa una integración más profunda con ClickHouse—algo habitual en las cargas de trabajo modernas de IA, donde los datos transaccionales alimentan dashboards en tiempo real, feature stores y canalizaciones de ML—Postgres by ClickHouse debería ser su opción predeterminada. La integración nativa elimina las complejas canalizaciones de ETL y permite un flujo de datos fluido entre su base de datos operativa y las consultas analíticas.

​ Ventaja de la arquitectura NVMe

La ventaja de rendimiento proviene de una diferencia arquitectónica fundamental:

Aspecto Almacenamiento NVMe (Managed Postgres) Almacenamiento conectado a la red (IOPS aprovisionadas) IOPS De 100k a prácticamente ilimitadas 16.000 aprovisionadas Saltos de red Cero (dispositivo local) Cada operación de disco requiere un recorrido de ida y vuelta por la red Escalado del rendimiento Escala linealmente con la concurrencia Limitado por las IOPS aprovisionadas

Para obtener más información sobre las ventajas de rendimiento del almacenamiento NVMe, consulta NVMe-powered performance

Más allá del rendimiento bruto, Postgres managed by ClickHouse ofrece una relación precio-rendimiento superior:

Mayor throughput por dólar : Consiga entre 4 y 9 veces más TPS que con RDS con 16k de IOPS aprovisionadas y Aurora IO Optimized

: Consiga entre 4 y 9 veces más TPS que con RDS con 16k de IOPS aprovisionadas y Aurora IO Optimized Costos predecibles : No es necesario aprovisionar capacidad adicional de IOPS; se incluyen IOPS locales ilimitadas

: No es necesario aprovisionar capacidad adicional de IOPS; se incluyen IOPS locales ilimitadas Menores requisitos de compute : Alcance el rendimiento objetivo con instancias más pequeñas gracias a una E/S eficiente

: Alcance el rendimiento objetivo con instancias más pequeñas gracias a una E/S eficiente Menor necesidad de read replicas: Un mayor throughput en una sola instancia reduce la necesidad de horizontal scaling

En los workloads que actualmente están limitados por IOPS, cambiar a Managed Postgres puede eliminar la necesidad de IOPS aprovisionadas costosas o de configuraciones IO Optimized, al tiempo que ofrece un rendimiento significativamente superior.

Los datos completos del benchmark, las configuraciones y las métricas detalladas están disponibles en nuestra hoja de cálculo con los resultados del benchmark