En resumen
- Benchmark de Postgres managed by ClickHouse frente a AWS RDS (16k IOPS aprovisionado) y Aurora IO Optimized con pruebas estándar de
pgbench
- Rendimiento: Postgres sobre NVMe de ClickHouse ofrece un rendimiento entre 4,3 y 9 veces superior en cargas de trabajo intensivas en IO y un 12 % más de rendimiento en escenarios limitados por CPU
- Ideal para cargas de trabajo de IA en rápido crecimiento que exigen altas tasas de transacciones, acceso a datos de baja latencia y un rendimiento predecible sin cuellos de botella de IO
Realizamos pruebas de rendimiento exhaustivas con
Resumen del benchmark
pgbench, la herramienta estándar de benchmarking de PostgreSQL, para evaluar el rendimiento de la carga de trabajo tanto en escenarios de concurrencia moderada como de alta concurrencia.
Todas las pruebas de rendimiento se realizaron con una VM cliente con la misma capacidad de cómputo, ubicada en la misma región y zona de disponibilidad que la base de datos PostgreSQL para garantizar una comparación justa.
Benchmarks
Mejora del rendimiento frente a RDS (16k IOPS):
Prueba 1: Intensiva en IO - Lectura+Escritura (conjunto de datos de 500 GB)
- 326% más de TPS (4.3x más rápido)
- 345% más de TPS (4.5x más rápido)
Configuración de la prueba:
|Configuración
|Postgres managed by ClickHouse
|RDS con 16k IOPS
|Aurora IO Optimized
|Versión de PG
|17
|17
|17
|vCPU
|16
|16
|16
|RAM
|64 GB
|64 GB
|128 GB
|Tamaño del disco
|1 TB
|1 TB
|1 TB
|Tipo de disco
|NVMe (IOPS ilimitadas)
|conectado a la red (16.000 IOPS)
|conectado a la red (IO Optimized)
# Inicializar la base de datos (conjunto de datos de 500 GB)
pgbench -i -s 34247
# Benchmark de lectura+escritura
pgbench -c 256 -j 16 -T 600 -M prepared -P 30
Mejora del rendimiento frente a RDS (16k IOPS):
Prueba 2: intensivo en IO - Solo lectura (conjunto de datos de 500 GB)
- TPS un 802 % superior (9.0x más rápido)
Configuración de la prueba:
|Configuración
|Postgres managed by ClickHouse
|RDS con 16k IOPS
|Versión de PG
|17
|17
|vCPU
|16
|16
|RAM
|64 GB
|64 GB
|Tamaño del disco
|1 TB
|1 TB
|Tipo de disco
|NVMe (IOPS ilimitadas)
|Conectado a la red (16.000 IOPS)
# Inicializar la base de datos (conjunto de datos de 500 GB)
pgbench -i -s 34247
# Benchmark de solo lectura
pgbench -c 256 -j 16 -T 600 -M prepared -P 30 -S
Mejora del rendimiento:
Test 3: Uso intensivo de CPU (los datos caben en memoria)
- 12,3 % más de TPS que RDS PostgreSQL
Configuración de la prueba:
|Configuración
|Postgres managed by ClickHouse
|RDS PostgreSQL
|Versión de Postgres
|17
|17
|vCPUs
|2
|2
|RAM
|8 GB
|8 GB
|Tipo de disco
|NVMe
|conectado a la red (gp3)
# Inicializar la base de datos (conjunto de datos de 2 GB)
pgbench -i -s 136
# Ejecución de calentamiento para cargar el conjunto de datos en memoria
pgbench -c 1 -T 60 -S -M prepared
# Ejecutar benchmark (solo lectura, sentencias preparadas)
pgbench -c 32 -j 16 -T 300 -S -M prepared -P 30
Resumen del rendimiento
En los tres escenarios de benchmark, Postgres managed by ClickHouse ofreció sistemáticamente un rendimiento superior:
Hallazgos clave
- cargas de trabajo de lectura y escritura intensivas en IO: 4.3-4.5x más TPS en comparación con RDS (16k IOPS) y Aurora IO Optimized
- cargas de trabajo de lectura intensivas en IO: 9x más TPS en comparación con RDS con 16k IOPS
- cargas de trabajo limitadas por CPU: 12% más TPS que RDS
Postgres by ClickHouse es ideal para aplicaciones que:
Cuándo destaca Postgres by ClickHouse
- Impulsan cargas de trabajo de IA en rápido crecimiento que requieren ingestión de datos de alto rendimiento, con
upsertsfrecuentes, actualizaciones de características en tiempo real y analítica desde el primer momento gracias a una integración fluida con ClickHouse para cargas de trabajo OLAP
- Realizan escrituras, actualizaciones u operaciones mixtas de lectura y escritura con frecuencia
- Necesitan un almacenamiento predecible y de alto rendimiento
- Actualmente están limitadas por los límites de IOPS de los servicios tradicionales de Managed Postgres
La ventaja de rendimiento proviene de una diferencia arquitectónica fundamental:
Ventaja de la arquitectura NVMe
Para obtener más información sobre las ventajas de rendimiento del almacenamiento NVMe, consulta NVMe-powered performance.
|Aspecto
|Almacenamiento NVMe (Managed Postgres)
|Almacenamiento conectado a la red (IOPS aprovisionadas)
|IOPS
|De 100k a prácticamente ilimitadas
|16.000 aprovisionadas
|Saltos de red
|Cero (dispositivo local)
|Cada operación de disco requiere un recorrido de ida y vuelta por la red
|Escalado del rendimiento
|Escala linealmente con la concurrencia
|Limitado por las IOPS aprovisionadas
Más allá del rendimiento bruto, Postgres managed by ClickHouse ofrece una relación precio-rendimiento superior:
Rentabilidad
- Mayor throughput por dólar: Consiga entre 4 y 9 veces más TPS que con RDS con 16k de IOPS aprovisionadas y Aurora IO Optimized
- Costos predecibles: No es necesario aprovisionar capacidad adicional de IOPS; se incluyen IOPS locales ilimitadas
- Menores requisitos de compute: Alcance el rendimiento objetivo con instancias más pequeñas gracias a una E/S eficiente
- Menor necesidad de read replicas: Un mayor throughput en una sola instancia reduce la necesidad de horizontal scaling
Los datos completos del benchmark, las configuraciones y las métricas detalladas están disponibles en nuestra hoja de cálculo con los resultados del benchmark.