Skip to main content
Puede supervisar sus servicios de Managed Postgres con los siguientes métodos:

Inicio rápido

Abre la Cloud Console y ve a la pestaña Monitoring de cualquier instancia de Managed Postgres para ver gráficos en tiempo real de CPU, memoria, IOPS, conexiones, transacciones, tasa de aciertos de caché e interbloqueos. No se requiere configuración. Para ver la telemetría por consulta — percentiles de latencia, lecturas desde caché frente a disco, spills temporales, uso de workers en paralelo y volumen de WAL — abre la pestaña Query Insights en la misma instancia. Para enviar métricas a nivel de host a tu propia pila de observabilidad, usa el endpoint de Prometheus.
Última modificación el 24 de julio de 2026