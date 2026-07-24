Información general sobre las opciones de monitorización y observabilidad de ClickHouse Managed Postgres

Puede supervisar sus servicios de Managed Postgres con los siguientes métodos:

Sección Descripción Configuración requerida Dashboard Gráficos integrados de la Cloud Console para el uso de recursos y la actividad de la base de datos Ninguna Query Insights Telemetría por sentencia: cada patrón de consulta clasificado por impacto, con contadores de diagnóstico Ninguna endpoint de Prometheus Recopile métricas en Prometheus, Grafana, Datadog o cualquier collector compatible con OpenMetrics Configuración de API key + scraper Metrics reference Lista completa de las métricas expuestas por el endpoint de Prometheus, con tipos, labels y significados N/A

​ Inicio rápido

Abre la Cloud Console y ve a la pestaña Monitoring de cualquier instancia de Managed Postgres para ver gráficos en tiempo real de CPU, memoria, IOPS, conexiones, transacciones, tasa de aciertos de caché e interbloqueos. No se requiere configuración.