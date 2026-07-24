|Sección
|Descripción
|Configuración requerida
|Dashboard
|Gráficos integrados de la Cloud Console para el uso de recursos y la actividad de la base de datos
|Ninguna
|Query Insights
|Telemetría por sentencia: cada patrón de consulta clasificado por impacto, con contadores de diagnóstico
|Ninguna
|endpoint de Prometheus
|Recopile métricas en Prometheus, Grafana, Datadog o cualquier collector compatible con OpenMetrics
|Configuración de API key + scraper
|Metrics reference
|Lista completa de las métricas expuestas por el endpoint de Prometheus, con tipos, labels y significados
|N/A
Abre la Cloud Console y ve a la pestaña Monitoring de cualquier instancia de Managed Postgres para ver gráficos en tiempo real de CPU, memoria, IOPS, conexiones, transacciones, tasa de aciertos de caché e interbloqueos. No se requiere configuración. Para ver la telemetría por consulta — percentiles de latencia, lecturas desde caché frente a disco, spills temporales, uso de workers en paralelo y volumen de WAL — abre la pestaña Query Insights en la misma instancia. Para enviar métricas a nivel de host a tu propia pila de observabilidad, usa el endpoint de Prometheus.