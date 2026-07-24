Puedes seguir este camino tú mismo, automatizarlo con un script o entregárselo a un agente de IA. Cambia a la vista de Cloud UI para ver la versión de la consola.En esta página se explica el aprovisionamiento de ClickHouse Managed Postgres, la carga de datos, su replicación a ClickHouse y la ejecución de consultas, todo desde la línea de comandos con la ClickHouse CLI (
clickhousectl) y
psql. Los comandos no son interactivos;
clickhousectl genera JSON con
--json.
Instala ClickHouse CLI:
Requisitos previos
También necesitas
curl https://clickhouse.com/cli | sh
psql (herramientas del client de PostgreSQL; en MacOS,
brew install libpq) y
jq.Las operaciones de escritura (crear, eliminar) requieren autenticación mediante API key; el inicio de sesión con OAuth es de solo lectura:
Como alternativa, configura las variables de entorno
clickhousectl cloud auth login --api-key <YOUR_KEY> --api-secret <YOUR_SECRET>
CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY y
CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET. Verifica con
clickhousectl cloud auth status; debería aparecer una entrada con el alcance
read/write.
Parte 1: Crear Postgres y cargar datos
Cree el servicio y guarde la respuesta; la contraseña se muestra solo una vez:
Crear un servicio de Postgres
La respuesta incluye el ID del servicio, el nombre de host y una cadena de conexión lista para usar:
clickhousectl cloud postgres create \
--name quickstart-pg \
--region us-east-1 \
--size c6gd.large \
--pg-version 18 \
--json > pg.json
Extrae lo necesario para el resto de esta guía:
{
"id": "3b5a3112-bf02-82d0-bd02-fbe67d5caa7a",
"name": "quickstart-pg",
"provider": "aws",
"region": "us-east-1",
"postgresVersion": "18",
"size": "c6gd.large",
"storageSize": 118,
"haType": "none",
"state": "creating",
"createdAt": "2026-07-22T13:21:22Z",
"hostname": "quickstart-pg-c1406b50.pg7dd324nz0a1qm1fqskxbjn7m.c0.us-east-1.aws.pg.clickhouse.cloud",
"username": "postgres",
"password": "vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx",
"connectionString": "postgres://postgres:vV6cfEr2p_-TzkCDrZOx@quickstart-pg-c1406b50.pg7dd324nz0a1qm1fqskxbjn7m.c0.us-east-1.aws.pg.clickhouse.cloud:5432/postgres?channel_binding=require",
"isPrimary": true,
"tags": []
}
Si pierdes la contraseña, genera una nueva con
PG_ID=$(jq -r .id pg.json)
PG_URL=$(jq -r .connectionString pg.json)
clickhousectl cloud postgres reset-password $PG_ID --generate.
El aprovisionamiento tarda unos minutos. Consulta periódicamente hasta que el estado sea
Espera a que finalice el aprovisionamiento del servicio
running:
while [ "$(clickhousectl cloud postgres get "$PG_ID" --json | jq -r .state)" != "running" ]; do
sleep 15
done
Cree dos tablas e inserte 1 millón de eventos con
Cargar datos de muestra
psql:
psql "$PG_URL" <<'SQL'
\timing
CREATE TABLE events (
event_id SERIAL PRIMARY KEY,
event_name VARCHAR(255) NOT NULL,
event_type VARCHAR(100),
event_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
event_data JSONB,
user_id INT,
user_ip INET,
is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE users (
user_id SERIAL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100),
country VARCHAR(50),
platform VARCHAR(50)
);
INSERT INTO events (event_name, event_type, event_timestamp, event_data, user_id, user_ip)
SELECT
'Event ' || gs::text AS event_name,
CASE
WHEN random() < 0.5 THEN 'click'
WHEN random() < 0.75 THEN 'view'
WHEN random() < 0.9 THEN 'purchase'
WHEN random() < 0.98 THEN 'signup'
ELSE 'logout'
END AS event_type,
NOW() - INTERVAL '1 day' * (gs % 365) AS event_timestamp,
jsonb_build_object('key', 'value' || gs::text, 'additional_info', 'info_' || (gs % 100)::text) AS event_data,
GREATEST(1, LEAST(1000, FLOOR(POWER(random(), 2) * 1000) + 1)) AS user_id,
('192.168.1.' || ((gs % 254) + 1))::inet AS user_ip
FROM
generate_series(1, 1000000) gs;
INSERT INTO users (name, country, platform)
SELECT
first_names[first_idx] || ' ' || last_names[last_idx] AS name,
CASE
WHEN random() < 0.25 THEN 'India'
WHEN random() < 0.5 THEN 'USA'
WHEN random() < 0.7 THEN 'Germany'
WHEN random() < 0.85 THEN 'China'
ELSE 'Other'
END AS country,
CASE
WHEN random() < 0.2 THEN 'iOS'
WHEN random() < 0.4 THEN 'Android'
WHEN random() < 0.6 THEN 'Web'
WHEN random() < 0.75 THEN 'Windows'
WHEN random() < 0.9 THEN 'MacOS'
ELSE 'Linux'
END AS platform
FROM
generate_series(1, 1000) AS seq
CROSS JOIN LATERAL (
SELECT
array['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'Diana', 'Eve', 'Frank', 'Grace', 'Hank', 'Ivy', 'Jack', 'Liam', 'Olivia', 'Noah', 'Emma', 'Sophia', 'Benjamin', 'Isabella', 'Lucas', 'Mia', 'Amelia', 'Aarav', 'Riya', 'Arjun', 'Ananya', 'Wei', 'Li', 'Huan', 'Mei', 'Hans', 'Klaus', 'Greta', 'Sofia'] AS first_names,
array['Smith', 'Johnson', 'Williams', 'Brown', 'Jones', 'Garcia', 'Miller', 'Davis', 'Martinez', 'Taylor', 'Anderson', 'Thomas', 'Jackson', 'White', 'Harris', 'Martin', 'Thompson', 'Moore', 'Lee', 'Perez', 'Sharma', 'Patel', 'Gupta', 'Reddy', 'Zhang', 'Wang', 'Chen', 'Liu', 'Schmidt', 'Müller', 'Weber', 'Fischer'] AS last_names,
1 + (seq % 32) AS first_idx,
1 + ((seq / 32)::int % 32) AS last_idx
) AS names;
SQL
La inserción de 1 millón de filas se completa en unos 7 segundos en
Timing is on.
CREATE TABLE
Time: 86.029 ms
CREATE TABLE
Time: 80.962 ms
INSERT 0 1000000
Time: 7120.357 ms (00:07.120)
INSERT 0 1000
Time: 84.807 ms
c6gd.large (el tamaño más pequeño) gracias al almacenamiento NVMe. Compruébelo con una consulta; el número de filas varía entre ejecuciones porque los datos se generan con
random():
psql "$PG_URL" -c "SELECT event_type, COUNT(*) FROM events GROUP BY event_type ORDER BY 2 DESC;"
Parte 2: Replicar en ClickHouse
Cree un servicio en la misma región y guarde la respuesta; la contraseña solo aparece en la respuesta de creación:
Crear un servicio de ClickHouse
Espere hasta que esté en ejecución; ClickPipe requiere que el destino esté en ejecución:
clickhousectl cloud service create \
--name quickstart-ch \
--region us-east-1 \
--json > ch.json
CH_ID=$(jq -r .service.id ch.json)
CH_PASSWORD=$(jq -r .password ch.json)
Para usar un servicio existente, configure
while [ "$(clickhousectl cloud service get "$CH_ID" --json | jq -r .state)" != "running" ]; do
sleep 15
done
CH_ID con el valor de
clickhousectl cloud service list y
CH_PASSWORD con la contraseña del usuario
default, que necesita el paso
pg_clickhouse.
Cree un Postgres CDC ClickPipe en el servicio de ClickHouse que apunte al nombre de host de Managed Postgres. El pipe copia las filas existentes y luego mantiene ClickHouse sincronizado con los cambios posteriores:
Replicar las tablas en ClickHouse
Notas:
PG_HOST=$(jq -r .hostname pg.json)
PG_PASSWORD=$(jq -r .password pg.json)
clickhousectl cloud clickpipe create postgres "$CH_ID" \
--name quickstart-sync \
--host "$PG_HOST" \
--pg-database postgres \
--username postgres \
--password "$PG_PASSWORD" \
--table-mapping public.events:public_events \
--table-mapping public.users:public_users \
--json > pipe.json
PIPE_ID=$(jq -r .id pipe.json)
- Las tablas replicadas quedan en la base de datos
defaultdel servicio de ClickHouse, con los nombres definidos por los destinos de
--table-mapping
- La publication y el replication slot se crean automáticamente, y la publication se limita a las tablas mapeadas; pasa
--publication-namepara usar una que administres tú mismo
- Usa el nombre de host directo de Postgres; la replicación no es compatible a través de PgBouncer
El pipe pasa por
Espera a que el pipe llegue a Running
Provisioning,
Setup y, en el caso de tablas más grandes,
Snapshot antes de llegar a
Running, lo que suele tardar unos 4 minutos en el caso del primer pipe de un servicio.
Failed e
InternalError son estados terminales:
while :; do
STATE=$(clickhousectl cloud clickpipe get "$CH_ID" "$PIPE_ID" --json | jq -r .state)
case "$STATE" in
Running) break ;;
Failed|InternalError) echo "ClickPipe entered terminal state: $STATE" >&2; exit 1 ;;
esac
sleep 15
done
Ejecuta consultas SQL directamente desde la CLI en el servicio de ClickHouse. La primera llamada aprovisiona automáticamente un endpoint de Query API y una API key con alcance específico para el servicio:
Consultar los datos replicados en ClickHouse
clickhousectl cloud service query --id "$CH_ID" \
--query "SELECT count() FROM public_events"
Las nuevas operaciones de escritura en Postgres se replican de forma continua. Inserte una fila y consulte repetidamente hasta que el recuento alcance 1.000.001 (normalmente, en menos de un minuto):
Provisioning Query API endpoint + key for service 'quickstart-ch'...
1000000
psql "$PG_URL" -c "INSERT INTO events (event_name, event_type, user_id, user_ip) VALUES ('cdc-test', 'click', 42, '10.0.0.1');"
while [ "$(clickhousectl cloud service query --id "$CH_ID" \
--query "SELECT count() FROM public_events")" != "1000001" ]; do
sleep 10
done
La extensión
Consultar ClickHouse desde Postgres
pg_clickhouse permite que Postgres actúe como una capa de consulta unificada para datos transaccionales y analíticos. Obtén el nombre de host HTTPS de ClickHouse y, a continuación, configura la extensión con
psql:
El heredoc se deja sin comillas a propósito, para que el shell sustituya
CH_HOST=$(clickhousectl cloud service get "$CH_ID" --json \
| jq -r '.endpoints[] | select(.protocol=="https") | .host')
psql "$PG_URL" <<SQL
CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
CREATE SERVER ch FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
OPTIONS(driver 'http', host '$CH_HOST', dbname 'default', port '8443');
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER ch
OPTIONS (user 'default', password '$CH_PASSWORD');
CREATE SCHEMA organization;
IMPORT FOREIGN SCHEMA "default" FROM SERVER ch INTO organization;
SQL
$CH_HOST y
$CH_PASSWORD antes de que el SQL llegue a Postgres. Las tablas replicadas ahora aparecen como tablas externas en el esquema
organization; las consultas contra ellas se ejecutan en ClickHouse.Medido en
c6gd.large con este conjunto de datos, las consultas analíticas se ejecutan entre 6 y 9 veces más rápido mediante las tablas externas (por ejemplo, un GROUP BY de 5 agregaciones: 176 ms vía ClickHouse frente a 1.133 ms localmente; un JOIN con agregaciones: 298 ms frente a 2.764 ms).
Elimina primero el ClickPipe y luego el servicio de Postgres. Al eliminar un servicio, todos sus datos se borran de forma permanente:
Limpieza
No se puede eliminar directamente un servicio de ClickHouse en ejecución. Deténgalo, espere a que aparezca como
clickhousectl cloud clickpipe delete "$CH_ID" "$PIPE_ID"
clickhousectl cloud postgres delete "$PG_ID"
stopped y luego elimínelo:
clickhousectl cloud service stop "$CH_ID"
while [ "$(clickhousectl cloud service get "$CH_ID" --json | jq -r .state)" != "stopped" ]; do
sleep 10
done
clickhousectl cloud service delete "$CH_ID"