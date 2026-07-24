Una forma sencilla de validar que los datos sean correctos después de la migración es comparar el recuento de todas las tablas en las bases de datos de origen y de destino. Puede hacerlo ejecutando la siguiente consulta en ambas bases de datos:
Comparación del recuento de todas las tablas
SELECT table_name,
(xpath('/row/cnt/text()', xml_count))[1]::text::bigint AS row_count
FROM (
SELECT table_name,
query_to_xml('SELECT count(*) AS cnt FROM ' || quote_ident(table_name), false, true, '') AS xml_count
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
) t
ORDER BY table_name;