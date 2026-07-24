Aprende a validar la integridad de tus datos después de migrar a ClickHouse Managed Postgres

Validar la integridad de los datos después de la migración

​ Comparación del recuento de todas las tablas

Una forma sencilla de validar que los datos sean correctos después de la migración es comparar el recuento de todas las tablas en las bases de datos de origen y de destino. Puede hacerlo ejecutando la siguiente consulta en ambas bases de datos: