Aprende a migrar tu base de datos PostgreSQL a ClickHouse Managed Postgres con ClickPipes.

Migrar datos de PostgreSQL mediante las fuentes de datos de ClickPipes

ClickHouse Cloud ahora ofrece ClickPipes para migrar su base de datos externa de PostgreSQL a un servicio de Managed Postgres. Esta integración incorporada ofrece una experiencia optimizada para conectarse a su base de datos de origen, exportar el esquema, importarlo en Managed Postgres y configurar la replicación continua.

​ Consideraciones antes de migrar

Propagación de DDL: la replicación continua (CDC) captura operaciones DML y ADD COLUMN . Otros cambios de DDL, como DROP COLUMN y ALTER COLUMN , no se propagan y deben aplicarse manualmente en el sistema de destino.

Si tienes problemas durante la migración, consulta las preguntas frecuentes sobre migraciones de Managed Postgres para ver los errores más comunes y sus soluciones.

1 Conéctate a tu base de datos de origen Abre la consola de ClickHouse Cloud y selecciona tu servicio de Managed Postgres. En la barra lateral izquierda, haz clic en fuentes de datos. Haz clic en Start import. Completa los detalles de conexión de tu base de datos PostgreSQL de origen: host, puerto, nombre de usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Habilita TLS si la base de datos de origen lo requiere. Si necesitas una conexión privada a tu base de datos de origen, puedes usar un túnel SSH e introducir los datos de SSH necesarios. Esto permite que la migración se conecte de forma segura a bases de datos que no son accesibles públicamente. Elige un método de ingestión: Carga inicial + CDC — copia los datos existentes y después mantiene el destino sincronizado con los cambios posteriores.

— copia los datos existentes y después mantiene el destino sincronizado con los cambios posteriores. Solo carga inicial — copia puntual, sin replicación continua.

— copia puntual, sin replicación continua. Solo CDC — omite la copia inicial y replica únicamente los cambios nuevos a partir de este momento. Haz clic en Next. 2 Exporta el esquema de tu base de datos El asistente muestra un comando pg_dump ya rellenado con los detalles de conexión de tu origen. Ejecútalo en una terminal: pg_dump \ -h < source_hos t > \ -U < source_use r > \ -d < source_databas e > \ --schema-only \ -f pg.sql Esto crea pg.sql en tu directorio actual. Haz clic en Next. 3 Importa el esquema en tu servicio de Managed Postgres Selecciona la base de datos de destino en el menú desplegable o haz clic en Create a new database para aprovisionar una. El asistente muestra un comando psql para aplicar el volcado de esquema a tu servicio de Managed Postgres. Ejecútalo en una terminal: psql \ -h < target_hos t > \ -p 5432 \ -U < target_use r > \ -d < target_databas e > \ -f pg.sql Haz clic en Next. 4 Configura los ajustes de ingestión Especifica la publication que se usará para la replicación lógica. Si dejas este campo en blanco, se creará una publication automáticamente. Expande Advanced replication settings para ajustar el rendimiento: Ajuste Predeterminado Descripción Intervalo de sincronización (segundos) 10 Frecuencia con la que se consulta el slot de replicación Hilos en paralelo para la carga inicial 4 Número de hilos para la fase de copia masiva Tamaño del lote de extracción 100,000 Filas recuperadas por lote de replicación Número de filas por partición en la instantánea 100000 Tamaño de la partición para instantáneas de tablas grandes Número de tablas de la instantánea en paralelo 1 Tablas para las que se toma una instantánea de forma concurrente Haz clic en Next. 5 Selecciona tablas Selecciona las tablas que quieres replicar. Las tablas se agrupan por esquema. Selecciona tablas individuales o expande un esquema para elegirlas todas. Haz clic en Create migration.

​ Supervisa la migración

Después de crear la migración, la verás en Fuentes de datos con el estado En ejecución.

Haz clic en la migración para abrir la vista de detalles. La pestaña Tablas muestra el progreso de la carga inicial de cada tabla, incluidas las filas procesadas, las particiones y el tiempo medio por partición. La pestaña Métricas muestra el retraso de replicación y el rendimiento una vez que se inicia CDC.

​ Tareas posteriores a la migración

Una vez completada la carga inicial y, si se usa CDC, cuando el retraso de replicación sea casi nulo:

Valide el número de filas. Verifique de forma puntual las tablas críticas tanto en el origen como en el destino antes de redirigir el tráfico:

SELECT COUNT ( * ) FROM public . orders ;

Detén las escrituras en el origen. Pausa las operaciones de escritura de la aplicación. Para forzar el modo de solo lectura durante la transición:

ALTER DATABASE < source_db > SET default_transaction_read_only = on ;

Confirme que la replicación esté al día. Compare la última fila del origen y del destino:

-- Ejecutar tanto en el origen como en el destino SELECT MAX (id), MAX (updated_at) FROM public . orders ;

Restablecer las secuencias. Alinee las secuencias con los valores máximos actuales de cada tabla:

DO $$ DECLARE r RECORD; BEGIN FOR r IN SELECT n . nspname AS schema_name, c . relname AS table_name, a . attname AS column_name, pg_get_serial_sequence( format ( '%I.%I' , n . nspname , c . relname ), a . attname ) AS seq_name FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON n . oid = c . relnamespace JOIN pg_attribute a ON a . attrelid = c . oid WHERE c . relkind = 'r' AND a . attnum > 0 AND NOT a . attisdropped AND n . nspname NOT IN ( 'pg_catalog' , 'information_schema' ) LOOP IF r . seq_name IS NOT NULL THEN EXECUTE format ( 'SELECT setval(%L, COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM %I.%I), 0) + 1, false)' , r . seq_name , r . column_name , r . schema_name , r . table_name ); END IF ; END LOOP ; END $$;

Redirija el tráfico de la aplicación. Dirija las operaciones de lectura y escritura a su servicio Managed Postgres y supervise los errores, las violaciones de restricciones y el estado de la replicación.

Limpieza. Una vez que haya redirigido el tráfico y confirmado que el nuevo servicio está en buen estado, elimine la migración de fuentes de datos. Si usó CDC, elimine el slot de replicación del origen para liberar recursos:

SELECT pg_drop_replication_slot( '<slot_name>' );