La barra de herramientas Service actions proporciona controles para administrar tu instancia de Managed Postgres:
Service actions y escalado
- Reset password: Actualiza la contraseña del superusuario (solo cuando la instancia está en estado
Running)
- Restart: Reinicia la instancia de base de datos (solo cuando la instancia está en estado
Running)
- Delete: Elimina la instancia
Para modificar un parámetro, selecciona el botón Edit parameters. Selecciona los parámetros que quieras modificar y cambia sus valores según corresponda. Cuando hayas terminado, pulsa el botón Save Changes. Todos los cambios realizados en los parámetros de configuración suelen persistirse en la instancia en un plazo de un minuto. Algunos parámetros requieren reiniciar la base de datos para que surtan efecto. Estos cambios se aplicarán después del siguiente reinicio, que puedes activar manualmente desde la barra de herramientas Service actions. Consulta la documentación oficial sobre los parámetros de configuración. La lista de parámetros disponibles para configurar se ampliará pronto. Mientras tanto, ponte en contacto con soporte para solicitar un parámetro que actualmente no esté admitido.