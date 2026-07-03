Ejecuta consultas analíticas en ClickHouse directamente desde PostgreSQL sin tener que reescribir SQL

[pg_clickhouse], una extensión de PostgreSQL de código abierto, ejecuta consultas analíticas en ClickHouse directamente desde PostgreSQL sin necesidad de reescribir SQL. Es compatible con PostgreSQL 13 y versiones posteriores, y con ClickHouse v23 y posteriores.

Una vez que ClickPipes comience a sincronizar datos con ClickHouse, usa pg_clickhouse para importar tablas foráneas de forma rápida y sencilla a un esquema de PostgreSQL. Luego, ejecuta tus consultas existentes de PostgreSQL sobre esas tablas, conservando tu base de código actual mientras delegas la ejecución en ClickHouse.

​ Primeros pasos

La forma más sencilla de probar pg_clickhouse es la imagen de Docker , que incluye la imagen estándar de PostgreSQL para Docker junto con las extensiones pg_clickhouse y re2

docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \ -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:19 docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres -c 'CREATE EXTENSION pg_clickhouse'

Consulta el tutorial para empezar a importar tablas de ClickHouse y delegar la ejecución de consultas.

​ Caso de prueba: TPC-H

Esta tabla compara el rendimiento de las consultas TPC-H entre tablas estándar de PostgreSQL y pg_clickhouse conectado a ClickHouse, ambos cargados con un factor de escala de 1; ✔︎ indica pushdown completo, mientras que un guion indica la cancelación de una consulta tras 1 min. Todas las pruebas se ejecutaron en una MacBook Pro M4 Max con 36 GB de memoria.

Consulta PostgreSQL pg_clickhouse Pushdown [Consulta 1] 4693 ms 268 ms ✔︎ [Consulta 2] 458 ms 3446 ms [Consulta 3] 742 ms 111 ms ✔︎ [Consulta 4] 270 ms 130 ms ✔︎ [Consulta 5] 337 ms 1460 ms ✔︎ [Consulta 6] 764 ms 53 ms ✔︎ [Consulta 7] 619 ms 96 ms ✔︎ [Consulta 8] 342 ms 156 ms ✔︎ [Consulta 9] 3094 ms 298 ms ✔︎ [Consulta 10] 581 ms 197 ms ✔︎ [Consulta 11] 212 ms 24 ms [Consulta 12] 1116 ms 84 ms ✔︎ [Consulta 13] 958 ms 1368 ms [Consulta 14] 181 ms 73 ms ✔︎ [Consulta 15] 1118 ms 557 ms [Consulta 16] 497 ms 1714 ms [Consulta 17] 1846 ms 32709 ms [Consulta 18] 5823 ms 10649 ms [Consulta 19] 53 ms 206 ms ✔︎ [Consulta 20] 421 ms - [Consulta 21] 1349 ms 4434 ms [Consulta 22] 258 ms 1415 ms

​ Compilar a partir del código fuente

​ Unix en general

Los paquetes de desarrollo de PostgreSQL y curl incluyen pg_config y curl-config en el PATH, por lo que debería bastar con ejecutar make (o gmake ), luego make install y, después, en tu base de datos CREATE EXTENSION pg_clickhouse .

​ Debian / Ubuntu / APT

Consulta PostgreSQL Apt para obtener más información sobre cómo descargarlo desde el repositorio APT de PostgreSQL.

sudo apt install \ postgresql-server-19 \ libcurl4-openssl-dev \ uuid-dev \ libssl-dev \ make \ cmake \ g++

​ RedHat / CentOS / Yum

sudo yum install \ postgresql-server \ libcurl-devel \ libuuid-devel \ openssl-libs \ automake \ cmake \ gcc

Consulta PostgreSQL Yum para obtener más información sobre cómo descargar desde el repositorio PostgreSQL Yum.

​ Instalar desde PGXN

pgxnclient ) para descargar, compilar e instalar pg_clickhouse : Con las dependencias anteriores ya cumplidas, use el PGXN client (disponible como paquetes de Homebrew Apt y Yum llamados) para descargar, compilar e instalar

pgxn install pg_clickhouse

​ Compilar e instalar

Para compilar e instalar la biblioteca de ClickHouse y pg_clickhouse , ejecute:

make sudo make install

Si el host tiene varias instalaciones de PostgreSQL, es posible que deba especificar la versión correcta de pg_config :

export PG_CONFIG = / usr / lib / postgresql / 18 / bin / pg_config make sudo make install

Si curl-config no está en el PATH de su host, puede especificar la ruta explícitamente:

export CURL_CONFIG = / opt / homebrew / opt / curl / bin / curl-config make sudo make install

Si aparece un error como este:

"Makefile", line 8: Need an operator

Debe usar GNU make, que puede estar instalado en su sistema como gmake :

gmake gmake install gmake installcheck

Si aparece un error como este:

make: pg_config: Command not found

Asegúrate de que pg_config esté instalado y disponible en tu path. Si usaste un sistema de gestión de paquetes como RPM para instalar PostgreSQL, asegúrate de que el paquete -devel también esté instalado. Si es necesario, indícale al proceso de compilación dónde encontrarlo:

export PG_CONFIG = / path / to / pg_config make sudo make install

Para instalar la extensión en un prefijo personalizado en PostgreSQL 18 o posterior, pase el argumento prefix a install (pero no a ningún otro objetivo de make ):

sudo make install prefix=/usr/local/extras

A continuación, asegúrese de que se incluya el prefijo en los siguientes [ postgresql.conf parámetros]:

extension_control_path = '/usr/local/extras/postgresql/share:$system' dynamic_library_path = '/usr/local/extras/postgresql/lib:$libdir'

Para ejecutar la batería de pruebas, una vez instalada la extensión, ejecute

make installcheck

Si aparece un error como este:

ERROR: must be owner of database regression

Necesita ejecutar el conjunto de pruebas con un superusuario, como el superusuario predeterminado “postgres”:

make installcheck PGUSER=postgres

Una vez instalado pg_clickhouse , puede añadirlo a una base de datos conectándose como superusuario y ejecutando:

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

Si quieres instalar pg_clickhouse y todos sus objetos de soporte en un esquema específico, utiliza la cláusula SCHEMA para especificar el esquema, así:

CREATE SCHEMA env ; CREATE EXTENSION pg_clickhouse SCHEMA env;

pg_clickhouse requiere GNU make y CMake. La extensiónrequiere PostgreSQL 13 o superior, libcurl libuuid . Para compilar la extensión se necesita un compilador de C y C++, libSSL

​ Hoja de ruta

Nuestra principal prioridad es completar la cobertura de pushdown para cargas de trabajo analíticas antes de añadir capacidades de DML. Nuestra hoja de ruta:

Lograr una planificación óptima para las 10 consultas TPC-H restantes sin pushdown

Probar y corregir el pushdown para las consultas de ClickBench

Admitir el pushdown transparente de todas las funciones de agregación de PostgreSQL

Admitir el pushdown transparente de todas las funciones de PostgreSQL

Permitir ajustes de ClickHouse a nivel de servidor y de sesión mediante CREATE SERVER y GUCs

Admitir todos los tipos de datos de ClickHouse

Admitir eliminaciones ligeras y UPDATEs

Admitir inserción por lotes mediante COPY

Añadir una función para ejecutar una consulta arbitraria de ClickHouse y devolver sus resultados en forma de tabla

Añadir compatibilidad con el pushdown de consultas UNION cuando todas consulten la base de datos remota

​ Derechos de autor