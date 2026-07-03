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Introducción

[pg_clickhouse], una extensión de PostgreSQL de código abierto, ejecuta consultas analíticas en ClickHouse directamente desde PostgreSQL sin necesidad de reescribir SQL. Es compatible con PostgreSQL 13 y versiones posteriores, y con ClickHouse v23 y posteriores. Una vez que ClickPipes comience a sincronizar datos con ClickHouse, usa pg_clickhouse para importar tablas foráneas de forma rápida y sencilla a un esquema de PostgreSQL. Luego, ejecuta tus consultas existentes de PostgreSQL sobre esas tablas, conservando tu base de código actual mientras delegas la ejecución en ClickHouse.

Primeros pasos

La forma más sencilla de probar pg_clickhouse es la imagen de Docker, que incluye la imagen estándar de PostgreSQL para Docker junto con las extensiones pg_clickhouse y re2:
Consulta el tutorial para empezar a importar tablas de ClickHouse y delegar la ejecución de consultas.

Caso de prueba: TPC-H

Esta tabla compara el rendimiento de las consultas TPC-H entre tablas estándar de PostgreSQL y pg_clickhouse conectado a ClickHouse, ambos cargados con un factor de escala de 1; ✔︎ indica pushdown completo, mientras que un guion indica la cancelación de una consulta tras 1 min. Todas las pruebas se ejecutaron en una MacBook Pro M4 Max con 36 GB de memoria.

Compilar a partir del código fuente

Unix en general

Los paquetes de desarrollo de PostgreSQL y curl incluyen pg_config y curl-config en el PATH, por lo que debería bastar con ejecutar make (o gmake), luego make install y, después, en tu base de datos CREATE EXTENSION pg_clickhouse.

Debian / Ubuntu / APT

Consulta PostgreSQL Apt para obtener más información sobre cómo descargarlo desde el repositorio APT de PostgreSQL.

RedHat / CentOS / Yum

Consulta PostgreSQL Yum para obtener más información sobre cómo descargar desde el repositorio PostgreSQL Yum.

Instalar desde PGXN

Con las dependencias anteriores ya cumplidas, use el PGXN client (disponible como paquetes de Homebrew, Apt y Yum llamados pgxnclient) para descargar, compilar e instalar pg_clickhouse:

Compilar e instalar

Para compilar e instalar la biblioteca de ClickHouse y pg_clickhouse, ejecute:
Si el host tiene varias instalaciones de PostgreSQL, es posible que deba especificar la versión correcta de pg_config:
Si curl-config no está en el PATH de su host, puede especificar la ruta explícitamente:
Si aparece un error como este:
Debe usar GNU make, que puede estar instalado en su sistema como gmake:
Si aparece un error como este:
Asegúrate de que pg_config esté instalado y disponible en tu path. Si usaste un sistema de gestión de paquetes como RPM para instalar PostgreSQL, asegúrate de que el paquete -devel también esté instalado. Si es necesario, indícale al proceso de compilación dónde encontrarlo:
Para instalar la extensión en un prefijo personalizado en PostgreSQL 18 o posterior, pase el argumento prefix a install (pero no a ningún otro objetivo de make):
A continuación, asegúrese de que se incluya el prefijo en los siguientes [postgresql.conf parámetros]:

Pruebas

Para ejecutar la batería de pruebas, una vez instalada la extensión, ejecute
Si aparece un error como este:
Necesita ejecutar el conjunto de pruebas con un superusuario, como el superusuario predeterminado “postgres”:

Carga

Una vez instalado pg_clickhouse, puede añadirlo a una base de datos conectándose como superusuario y ejecutando:
Si quieres instalar pg_clickhouse y todos sus objetos de soporte en un esquema específico, utiliza la cláusula SCHEMA para especificar el esquema, así:

Dependencias

La extensión pg_clickhouse requiere PostgreSQL 13 o superior, libcurl y libuuid. Para compilar la extensión se necesita un compilador de C y C++, libSSL, GNU make y CMake.

Hoja de ruta

Nuestra principal prioridad es completar la cobertura de pushdown para cargas de trabajo analíticas antes de añadir capacidades de DML. Nuestra hoja de ruta:
  • Lograr una planificación óptima para las 10 consultas TPC-H restantes sin pushdown
  • Probar y corregir el pushdown para las consultas de ClickBench
  • Admitir el pushdown transparente de todas las funciones de agregación de PostgreSQL
  • Admitir el pushdown transparente de todas las funciones de PostgreSQL
  • Permitir ajustes de ClickHouse a nivel de servidor y de sesión mediante CREATE SERVER y GUCs
  • Admitir todos los tipos de datos de ClickHouse
  • Admitir eliminaciones ligeras y UPDATEs
  • Admitir inserción por lotes mediante COPY
  • Añadir una función para ejecutar una consulta arbitraria de ClickHouse y devolver sus resultados en forma de tabla
  • Añadir compatibilidad con el pushdown de consultas UNION cuando todas consulten la base de datos remota

Autores

  • Copyright (c) 2025-2026, ClickHouse
  • Partes con Copyright (c) 2023-2025, Ildus Kurbangaliev
  • Partes con Copyright (c) 2019-2023, Adjust GmbH
  • Partes con Copyright (c) 2012-2019, PostgreSQL Global Development Group
[Consulta 1] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/1.sql [Consulta 2] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/2.sql [Consulta 3] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/3.sql [Consulta 4] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/4.sql [Consulta 5] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/5.sql [Consulta 6] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/6.sql [Consulta 7] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/7.sql [Consulta 8] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/8.sql [Consulta 9] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/9.sql [Consulta 10] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/10.sql [Consulta 11] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/11.sql [Consulta 12] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/12.sql [Consulta 13] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/13.sql [Consulta 14] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/14.sql [Consulta 15] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/15.sql [Consulta 16] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/16.sql [Consulta 17] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/17.sql [Consulta 18] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/18.sql [Consulta 19] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/19.sql [Consulta 20] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/20.sql [Consulta 21] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/21.sql [Consulta 22] https://github.com/ClickHouse/pg&#95;clickhouse/blob/main/dev/tpch/queries/22.sql
Última modificación el 3 de julio de 2026