[pg_clickhouse], una extensión de PostgreSQL de código abierto, ejecuta consultas analíticas en ClickHouse directamente desde PostgreSQL sin necesidad de reescribir SQL. Es compatible con PostgreSQL 13 y versiones posteriores, y con ClickHouse v23 y posteriores. Una vez que ClickPipes comience a sincronizar datos con ClickHouse, usa pg_clickhouse para importar tablas foráneas de forma rápida y sencilla a un esquema de PostgreSQL. Luego, ejecuta tus consultas existentes de PostgreSQL sobre esas tablas, conservando tu base de código actual mientras delegas la ejecución en ClickHouse.
Introducción
La forma más sencilla de probar pg_clickhouse es la imagen de Docker, que incluye la imagen estándar de PostgreSQL para Docker junto con las extensiones pg_clickhouse y re2:
Primeros pasos
Consulta el tutorial para empezar a importar tablas de ClickHouse y delegar la ejecución de consultas.
docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
-d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:19
docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres -c 'CREATE EXTENSION pg_clickhouse'
Esta tabla compara el rendimiento de las consultas TPC-H entre tablas estándar de PostgreSQL y pg_clickhouse conectado a ClickHouse, ambos cargados con un factor de escala de 1; ✔︎ indica pushdown completo, mientras que un guion indica la cancelación de una consulta tras 1 min. Todas las pruebas se ejecutaron en una MacBook Pro M4 Max con 36 GB de memoria.
Caso de prueba: TPC-H
|Consulta
|PostgreSQL
|pg_clickhouse
|Pushdown
|[Consulta 1]
|4693 ms
|268 ms
|✔︎
|[Consulta 2]
|458 ms
|3446 ms
|[Consulta 3]
|742 ms
|111 ms
|✔︎
|[Consulta 4]
|270 ms
|130 ms
|✔︎
|[Consulta 5]
|337 ms
|1460 ms
|✔︎
|[Consulta 6]
|764 ms
|53 ms
|✔︎
|[Consulta 7]
|619 ms
|96 ms
|✔︎
|[Consulta 8]
|342 ms
|156 ms
|✔︎
|[Consulta 9]
|3094 ms
|298 ms
|✔︎
|[Consulta 10]
|581 ms
|197 ms
|✔︎
|[Consulta 11]
|212 ms
|24 ms
|[Consulta 12]
|1116 ms
|84 ms
|✔︎
|[Consulta 13]
|958 ms
|1368 ms
|[Consulta 14]
|181 ms
|73 ms
|✔︎
|[Consulta 15]
|1118 ms
|557 ms
|[Consulta 16]
|497 ms
|1714 ms
|[Consulta 17]
|1846 ms
|32709 ms
|[Consulta 18]
|5823 ms
|10649 ms
|[Consulta 19]
|53 ms
|206 ms
|✔︎
|[Consulta 20]
|421 ms
|-
|[Consulta 21]
|1349 ms
|4434 ms
|[Consulta 22]
|258 ms
|1415 ms
Compilar a partir del código fuente
Los paquetes de desarrollo de PostgreSQL y curl incluyen
Unix en general
pg_config y
curl-config en el PATH, por lo que debería bastar con ejecutar
make (o
gmake), luego
make install y, después, en tu base de datos
CREATE EXTENSION pg_clickhouse.
Consulta PostgreSQL Apt para obtener más información sobre cómo descargarlo desde el repositorio APT de PostgreSQL.
Debian / Ubuntu / APT
sudo apt install \
postgresql-server-19 \
libcurl4-openssl-dev \
uuid-dev \
libssl-dev \
make \
cmake \
g++
RedHat / CentOS / Yum
Consulta PostgreSQL Yum para obtener más información sobre cómo descargar desde el repositorio PostgreSQL Yum.
sudo yum install \
postgresql-server \
libcurl-devel \
libuuid-devel \
openssl-libs \
automake \
cmake \
gcc
Con las dependencias anteriores ya cumplidas, use el PGXN client (disponible como paquetes de Homebrew, Apt y Yum llamados
Instalar desde PGXN
pgxnclient) para descargar, compilar
e instalar
pg_clickhouse:
pgxn install pg_clickhouse
Para compilar e instalar la biblioteca de ClickHouse y
Compilar e instalar
pg_clickhouse, ejecute:
Si el host tiene varias instalaciones de PostgreSQL, es posible que deba especificar la versión correcta de
make
sudo make install
pg_config:
Si
export PG_CONFIG=/usr/lib/postgresql/18/bin/pg_config
make
sudo make install
curl-config no está en el PATH de su host, puede especificar la ruta
explícitamente:
Si aparece un error como este:
export CURL_CONFIG=/opt/homebrew/opt/curl/bin/curl-config
make
sudo make install
Debe usar GNU make, que puede estar instalado en su sistema como
"Makefile", line 8: Need an operator
gmake:
Si aparece un error como este:
gmake
gmake install
gmake installcheck
Asegúrate de que
make: pg_config: Command not found
pg_config esté instalado y disponible en tu path. Si usaste un
sistema de gestión de paquetes como RPM para instalar PostgreSQL, asegúrate de que el
paquete
-devel también esté instalado. Si es necesario, indícale al proceso de compilación dónde
encontrarlo:
Para instalar la extensión en un prefijo personalizado en PostgreSQL 18 o posterior, pase el argumento
export PG_CONFIG=/path/to/pg_config
make
sudo make install
prefix a
install (pero no a ningún otro objetivo de
make):
A continuación, asegúrese de que se incluya el prefijo en los siguientes [
sudo make install prefix=/usr/local/extras
postgresql.conf
parámetros]:
extension_control_path = '/usr/local/extras/postgresql/share:$system'
dynamic_library_path = '/usr/local/extras/postgresql/lib:$libdir'
Para ejecutar la batería de pruebas, una vez instalada la extensión, ejecute
Pruebas
Si aparece un error como este:
make installcheck
Necesita ejecutar el conjunto de pruebas con un superusuario, como el superusuario predeterminado “postgres”:
ERROR: must be owner of database regression
make installcheck PGUSER=postgres
Una vez instalado
Carga
pg_clickhouse, puede añadirlo a una base de datos conectándose
como superusuario y ejecutando:
Si quieres instalar
CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
pg_clickhouse y todos sus objetos de soporte en
un esquema específico, utiliza la cláusula
SCHEMA para especificar el esquema, así:
CREATE SCHEMA env;
CREATE EXTENSION pg_clickhouse SCHEMA env;
La extensión
Dependencias
pg_clickhouse requiere PostgreSQL 13 o superior, libcurl
y libuuid. Para compilar la extensión se necesita un compilador de C y C++, libSSL, GNU
make y CMake.
Nuestra principal prioridad es completar la cobertura de pushdown para cargas de trabajo analíticas antes de añadir capacidades de DML. Nuestra hoja de ruta:
Hoja de ruta
- Lograr una planificación óptima para las 10 consultas TPC-H restantes sin pushdown
- Probar y corregir el pushdown para las consultas de ClickBench
- Admitir el pushdown transparente de todas las funciones de agregación de PostgreSQL
- Admitir el pushdown transparente de todas las funciones de PostgreSQL
- Permitir ajustes de ClickHouse a nivel de servidor y de sesión mediante CREATE SERVER y GUCs
- Admitir todos los tipos de datos de ClickHouse
- Admitir eliminaciones ligeras y UPDATEs
- Admitir inserción por lotes mediante COPY
- Añadir una función para ejecutar una consulta arbitraria de ClickHouse y devolver sus resultados en forma de tabla
- Añadir compatibilidad con el pushdown de consultas UNION cuando todas consulten la base de datos remota
Derechos de autor
- Copyright (c) 2025-2026, ClickHouse
- Partes con Copyright (c) 2023-2025, Ildus Kurbangaliev
- Partes con Copyright (c) 2019-2023, Adjust GmbH
- Partes con Copyright (c) 2012-2019, PostgreSQL Global Development Group