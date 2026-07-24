Backups
Managed Postgres realiza copias de seguridad completas diarias de tu base de datos. Además de las copias de seguridad completas, los archivos Write-Ahead Log (WAL) se archivan cada 60 segundos o cuando se acumulan 16 MB de datos WAL, lo que ocurra primero. Esta combinación de copias de seguridad completas y archivado continuo de WAL permite la recuperación a un punto en el tiempo hasta cualquier momento dentro de la ventana de retención.
Frecuencia de las copias de seguridad
Las copias de seguridad se conservan durante 7 días, lo que ofrece una ventana suficiente para la recuperación en caso de pérdida o corrupción de datos. Si necesita un período de retención de copias de seguridad más largo, póngase en contacto con soporte.
Período de retención
Las copias de seguridad se replican en varios servidores mediante codificación de borrado, lo que garantiza que sigan siendo accesibles incluso si algunos servidores de almacenamiento dejan de estar disponibles. El almacenamiento de las copias de seguridad está aislado por bucket: cada instancia de Managed Postgres tiene su propio bucket de almacenamiento dedicado, y las credenciales están limitadas para permitir el acceso únicamente a las copias de seguridad de esa instancia.
Almacenamiento y durabilidad
La recuperación a un punto en el tiempo te permite restaurar tu base de datos a cualquier momento específico dentro de la ventana de retención de copias de seguridad. Esto resulta útil para recuperarte de la eliminación accidental de datos, la corrupción u otros problemas en los que necesites volver a un estado correcto conocido. Para realizar una recuperación a un punto en el tiempo:
Recuperación a un punto en el tiempo
- Ve a la vista Backups de tu instancia de Managed Postgres.
- En la sección Point in time recovery, selecciona la fecha y hora de destino (en UTC) a la que quieres restaurar.
- Haz clic en Restore to point in time.