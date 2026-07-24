Obtén información sobre el control de acceso basado en roles (RBAC) en ClickHouse Managed Postgres

ClickHouse Cloud admite el control de acceso basado en roles (RBAC) para los servicios Managed Postgres. Puede crear roles personalizados con permisos específicos y asignarlos a miembros de la organización para controlar quién puede ver o administrar sus servicios de Postgres.

​ Permisos disponibles

Managed Postgres actualmente admite dos permisos:

Permiso Descripción Ver servicios de Postgres Permite a un usuario ver el servicio de Postgres y sus detalles. Gestionar servicios de Postgres Permite a un usuario modificar, escalar y configurar el servicio de Postgres.

Para crear un nuevo servicio de Postgres, se requiere el permiso existente Organization manage. Los permisos anteriores solo se aplican a los servicios existentes.

En una versión futura habrá permisos más granulares.

​ Crear un rol personalizado

Haga clic en el nombre de su organización en la barra lateral izquierda y seleccione Usuarios y roles.

Vaya a la pestaña Roles y haga clic en Create role. Introduzca un nombre para el rol, luego haga clic en + Allow y seleccione Postgres Service en la lista de entidades.

Elija el servicio de Postgres al que se aplicará el rol y, a continuación, seleccione los permisos que desea otorgar.

Haga clic en Create role para guardar los cambios.

​ Asignar un rol

Una vez creado el rol, asígnalo a los usuarios desde la pestaña Usuarios de la misma página Usuarios y roles. Un usuario puede tener varios roles, y estos pueden combinarse para crear el perfil de acceso exacto que necesites.