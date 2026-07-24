Managed Postgres actualmente admite dos permisos:
Permisos disponibles
Para crear un nuevo servicio de Postgres, se requiere el permiso existente Organization manage. Los permisos anteriores solo se aplican a los servicios existentes.
|Permiso
|Descripción
|Ver servicios de Postgres
|Permite a un usuario ver el servicio de Postgres y sus detalles.
|Gestionar servicios de Postgres
|Permite a un usuario modificar, escalar y configurar el servicio de Postgres.
En una versión futura habrá permisos más granulares.
Crear un rol personalizado
- Haga clic en el nombre de su organización en la barra lateral izquierda y seleccione Usuarios y roles.
- Vaya a la pestaña Roles y haga clic en Create role.
- Introduzca un nombre para el rol, luego haga clic en + Allow y seleccione Postgres Service en la lista de entidades.
- Elija el servicio de Postgres al que se aplicará el rol y, a continuación, seleccione los permisos que desea otorgar.
- Haga clic en Create role para guardar los cambios.
Una vez creado el rol, asígnalo a los usuarios desde la pestaña Usuarios de la misma página Usuarios y roles. Un usuario puede tener varios roles, y estos pueden combinarse para crear el perfil de acceso exacto que necesites.