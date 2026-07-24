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ClickHouse Cloud admite el control de acceso basado en roles (RBAC) para los servicios Managed Postgres. Puede crear roles personalizados con permisos específicos y asignarlos a miembros de la organización para controlar quién puede ver o administrar sus servicios de Postgres.

Permisos disponibles

Managed Postgres actualmente admite dos permisos: Para crear un nuevo servicio de Postgres, se requiere el permiso existente Organization manage. Los permisos anteriores solo se aplican a los servicios existentes.
En una versión futura habrá permisos más granulares.

Crear un rol personalizado

  1. Haga clic en el nombre de su organización en la barra lateral izquierda y seleccione Usuarios y roles.
  1. Vaya a la pestaña Roles y haga clic en Create role.
  2. Introduzca un nombre para el rol, luego haga clic en + Allow y seleccione Postgres Service en la lista de entidades.
  1. Elija el servicio de Postgres al que se aplicará el rol y, a continuación, seleccione los permisos que desea otorgar.
  1. Haga clic en Create role para guardar los cambios.

Asignar un rol

Una vez creado el rol, asígnalo a los usuarios desde la pestaña Usuarios de la misma página Usuarios y roles. Un usuario puede tener varios roles, y estos pueden combinarse para crear el perfil de acceso exacto que necesites.
Última modificación el 24 de julio de 2026