Recopile métricas de Managed Postgres en Prometheus, Grafana, Datadog o cualquier collector compatible con OpenMetrics

Managed Postgres expone dos endpoints de métricas compatibles con Prometheus en la ClickHouse Cloud API

Endpoint Path Returns Org /v1/organizations/{orgId}/postgres/prometheus Métricas de todos los servicios de Managed Postgres de la organización Instance /v1/organizations/{orgId}/postgres/{pgId}/prometheus Métricas de un solo servicio

El endpoint a nivel de organización devuelve métricas de hasta 100 servicios. Si su organización tiene más de 100 servicios de Managed Postgres, póngase en contacto con soporte

El endpoint utiliza las mismas API keys que el resto de OpenAPI; consulta la guía de OpenAPI para saber cómo crearlas y encontrar los ID de tu organización y tu servicio.

KEY_ID = mykeyid KEY_SECRET = mykeysecret ORG_ID = myorgid PG_ID = mypgid

​ Recopilación de métricas de todos los servicios de una organización

curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/prometheus"

​ Recopilación de un solo servicio

curl -s --user " $KEY_ID : $KEY_SECRET " \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ $ORG_ID /postgres/ $PG_ID /prometheus"

​ Respuesta de ejemplo

# HELP PostgresServiceInfo Información sobre el servicio PostgreSQL, incluidos el estado y la versión. # TYPE PostgresServiceInfo gauge PostgresServiceInfo{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",postgres_status="running",postgres_version="18"} 1 # HELP PostgresServer_ActiveConnections Número de conexiones activas por estado. # TYPE PostgresServer_ActiveConnections gauge PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="active"} 1 PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="idle"} 4 # HELP PostgresServer_CacheHitRatio Tasa de aciertos del búfer de caché: bloques servidos desde la caché frente al total de bloques accedidos (%). # TYPE PostgresServer_CacheHitRatio gauge PostgresServer_CacheHitRatio{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres"} 100

Para ver la lista completa de métricas y su significado, consulta la referencia de métricas

​ Configuración de Prometheus

Esta configuración recopila métricas del endpoint de nivel de organización cada 60 segundos:

scrape_configs : - job_name : "managed-postgres" scheme : https metrics_path : "/v1/organizations/<ORG_ID>/postgres/prometheus" static_configs : - targets : [ "api.clickhouse.cloud" ] basic_auth : username : <KEY_ID> password : <KEY_SECRET> honor_labels : true scrape_interval : 60s

El endpoint actualiza las métricas una vez por minuto. Recopilarlas con una frecuencia mayor que 60s duplica las muestras y produce un patrón escalonado en los paneles de gauge.

Establece honor_labels: true para que se conserven las labels postgres_service y postgres_service_name del endpoint en lugar de que Prometheus las sobrescriba.

Para recopilar un solo servicio, añade /<PG_ID> a metrics_path .

​ dashboard de Grafana preconfigurado

Un dashboard de Grafana listo para usar visualiza todas las métricas que expone el endpoint: una tabla de servicios ordenable, uso de CPU y memoria, uso de disco con alertas por umbral, conexiones por estado, transacciones y proporción de reversiones, actividad de tuplas, E/S, almacenamiento por base de datos e interbloqueos.

​ Importación del dashboard

1 Descargar el JSON del dashboard . 2 Abrir el asistente de importación en Grafana Ve a Dashboards → New → Import. Sube el archivo JSON o pega su contenido. 3 Elige tu origen de datos de Prometheus DS_PROMETHEUS , selecciona el origen de datos de Prometheus que recopila métricas del endpoint configurado en la Cuando se te pida el valor de, selecciona el origen de datos de Prometheus que recopila métricas del endpoint configurado en la sección anterior

Para implementaciones de Grafana aprovisionadas, coloca el JSON en la ruta de aprovisionamiento de dashboards. Grafana asocia la referencia ${DS_PROMETHEUS} con un origen de datos de Prometheus disponible en la instancia.

​ Variables de plantilla

El dashboard expone tres variables:

Origen de datos — el origen de datos de Prometheus que sirve de base para el dashboard.

— el origen de datos de Prometheus que sirve de base para el dashboard. Servicio — filtro de selección múltiple sobre postgres_service_name . El valor predeterminado es All; elige uno o varios servicios para delimitar todos los paneles.

— filtro de selección múltiple sobre . El valor predeterminado es All; elige uno o varios servicios para delimitar todos los paneles. Intervalo de scrape — constante oculta; el valor predeterminado es 60s . Determina el cálculo de $__rate_interval de Grafana. Cambia este valor en el JSON si tu intervalo de scrape es diferente.

​ Filtra por un único servicio para analizarlo en detalle

Varios paneles están pensados para analizar en detalle una vez que filtras por un único servicio mediante la variable Service. El panel de CPU por modo, por ejemplo, apila user , system , iowait , steal y otros modos de CPU para que puedas determinar si un pico se debe al código de la aplicación, al trabajo del kernel, a esperas de disco o a contención del hipervisor.

​ Integración con Grafana y Datadog