|Endpoint
|Path
|Returns
|Org
/v1/organizations/{orgId}/postgres/prometheus
|Métricas de todos los servicios de Managed Postgres de la organización
|Instance
/v1/organizations/{orgId}/postgres/{pgId}/prometheus
|Métricas de un solo servicio
El endpoint a nivel de organización devuelve métricas de hasta 100 servicios. Si su organización tiene más de 100 servicios de Managed Postgres, póngase en contacto con soporte.
El endpoint utiliza las mismas API keys que el resto de OpenAPI; consulta la guía de OpenAPI para saber cómo crearlas y encontrar los ID de tu organización y tu servicio.
Autenticación
KEY_ID=mykeyid
KEY_SECRET=mykeysecret
ORG_ID=myorgid
PG_ID=mypgid
Recopilación de métricas de todos los servicios de una organización
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/prometheus"
Recopilación de un solo servicio
curl -s --user "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/postgres/$PG_ID/prometheus"
Respuesta de ejemplo
Para ver la lista completa de métricas y su significado, consulta la referencia de métricas.
# HELP PostgresServiceInfo Información sobre el servicio PostgreSQL, incluidos el estado y la versión.
# TYPE PostgresServiceInfo gauge
PostgresServiceInfo{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",postgres_status="running",postgres_version="18"} 1
# HELP PostgresServer_ActiveConnections Número de conexiones activas por estado.
# TYPE PostgresServer_ActiveConnections gauge
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="active"} 1
PostgresServer_ActiveConnections{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres",state="idle"} 4
# HELP PostgresServer_CacheHitRatio Tasa de aciertos del búfer de caché: bloques servidos desde la caché frente al total de bloques accedidos (%).
# TYPE PostgresServer_CacheHitRatio gauge
PostgresServer_CacheHitRatio{clickhouse_org="ca04a310-730d-4ce0-93dd-39f2cd2d5e6f",postgres_service="0c330583-6396-86d0-82cd-ed0f23b0d38c",postgres_service_name="my-postgres"} 100
Esta configuración recopila métricas del endpoint de nivel de organización cada 60 segundos:
Configuración de Prometheus
El endpoint actualiza las métricas una vez por minuto. Recopilarlas con una frecuencia mayor que
scrape_configs:
- job_name: "managed-postgres"
scheme: https
metrics_path: "/v1/organizations/<ORG_ID>/postgres/prometheus"
static_configs:
- targets: ["api.clickhouse.cloud"]
basic_auth:
username: <KEY_ID>
password: <KEY_SECRET>
honor_labels: true
scrape_interval: 60s
60s duplica las muestras y produce un patrón escalonado en los paneles de gauge.
Establece
honor_labels: true para que se conserven las labels
postgres_service y
postgres_service_name del endpoint en lugar de que Prometheus las sobrescriba.
Para recopilar un solo servicio, añade
/<PG_ID> a
metrics_path.
Un dashboard de Grafana listo para usar visualiza todas las métricas que expone el endpoint: una tabla de servicios ordenable, uso de CPU y memoria, uso de disco con alertas por umbral, conexiones por estado, transacciones y proporción de reversiones, actividad de tuplas, E/S, almacenamiento por base de datos e interbloqueos.
dashboard de Grafana preconfigurado
Importación del dashboard
Para implementaciones de Grafana aprovisionadas, coloca el JSON en la ruta de aprovisionamiento de dashboards. Grafana asocia la referencia
1
Descargar el JSON del dashboard
.
2
Abrir el asistente de importación en Grafana
Ve a Dashboards → New → Import. Sube el archivo JSON o pega su contenido.
3
Elige tu origen de datos de Prometheus
Cuando se te pida el valor de
DS_PROMETHEUS, selecciona el origen de datos de Prometheus que recopila métricas del endpoint configurado en la sección anterior.
${DS_PROMETHEUS}
con un origen de datos de Prometheus disponible en la instancia.
El dashboard expone tres variables:
Variables de plantilla
- Origen de datos — el origen de datos de Prometheus que sirve de base para el dashboard.
- Servicio — filtro de selección múltiple sobre
postgres_service_name. El valor predeterminado es All; elige uno o varios servicios para delimitar todos los paneles.
- Intervalo de scrape — constante oculta; el valor predeterminado es
60s. Determina el cálculo de
$__rate_intervalde Grafana. Cambia este valor en el JSON si tu intervalo de scrape es diferente.
Varios paneles están pensados para analizar en detalle una vez que filtras por un único servicio mediante la variable Service. El panel de CPU por modo, por ejemplo, apila
Filtra por un único servicio para analizarlo en detalle
user,
system,
iowait,
steal y otros modos de CPU
para que puedas determinar si un pico se debe al código de la aplicación, al trabajo del kernel,
a esperas de disco o a contención del hipervisor.
El endpoint sigue la misma estructura que el endpoint de Prometheus de ClickHouse, por lo que las configuraciones de Grafana Cloud, Grafana Alloy y el agente OpenMetrics de Datadog descritas allí también se aplican aquí. Apunte
Integración con Grafana y Datadog
metrics_path a la ruta de la organización o de la
instancia de Managed Postgres en lugar de la de ClickHouse.