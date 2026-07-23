​ Descripción general

Mapbox Vector Tiles (MVT) son teselas codificadas en protobuf que los clientes de mapas web, como MapLibre y Mapbox GL, renderizan de forma nativa. ClickHouse puede construir estas teselas íntegramente en SQL con un par de funciones que cooperan entre sí:

MVTEncodeGeom — una función escalar que proyecta una geometría en el espacio de píxeles local de una tesela de mapa Slippy y la recorta a los límites de la tesela.

— una función escalar que proyecta una geometría en el espacio de píxeles local de una tesela de mapa Slippy y la recorta a los límites de la tesela. MVTEncode — una función de agregación que recopila las geometrías proyectadas de un grupo en los bytes binarios de una tesela de una sola capa.

Dos funciones auxiliares, MVTBoundingBox y MVTBoundingBoxMercator , devuelven el cuadro delimitador de una tesela para que las filas puedan restringirse a ella en la cláusula WHERE usando un índice.

Se admiten geometrías de puntos, líneas y polígonos, incluido el tipo Geometry y los tipos geo concretos ( Point , LineString , MultiLineString , Ring , Polygon , MultiPolygon ).

Los bytes resultantes forman una tesela completa que puede devolverse directamente a través de la interfaz HTTP con FORMAT RawBLOB .

Estas funciones siguen el mismo flujo de trabajo que PostGIS y también están disponibles con sus nombres de PostGIS como alias: ST_AsMVTGeom para MVTEncodeGeom y ST_AsMVT para MVTEncode .

Proyecta una geometría dada en coordenadas geográficas (longitud/latitud) al espacio de píxeles local de la tesela del mapa Slippy identificada por zoom , tile_x y tile_y , la ajusta a la cuadrícula de píxeles enteros, la recorta a la tesela y devuelve la geometría en el espacio de la tesela.

La proyección es Web Mercator sobre todo el rango de coordenadas UInt32 . Las coordenadas devueltas tienen su origen en la esquina superior izquierda de la tesela, con el eje y apuntando hacia abajo, que es la convención de coordenadas del formato Mapbox Vector Tile, por lo que el resultado puede pasarse directamente a MVTEncode . Las coordenadas se redondean a píxeles enteros, así que agrupar por MVTEncodeGeom agrupa en un único clúster las geometrías que caen en la misma cuadrícula.

Cuando clip está habilitado (de forma predeterminada), la geometría se recorta a la tesela expandida en búfer píxeles (el rango [-buffer, extent + buffer] en cada eje); la geometría que queda completamente fuera pasa a ser NULL . Esto es análogo a PostGIS ST_AsMVTGeom .

Las coordenadas del polígono se limitan a una ventana de 2^30 antes de la validación, exactamente el intervalo en píxeles de todo el mundo con zoom 18 y extent 4096, por lo que en teselas realistas la geometría se valida pero nunca se recorta, y este límite solo afecta a la geometría situada en valores extremos de zoom o extent .

El tipo de geometría de salida depende de la entrada: un Point devuelve un Point ; un LineString o MultiLineString devuelve un MultiLineString ; un Ring , Polygon o MultiPolygon devuelve un MultiPolygon (el recorte puede dividir una geometría en varias partes).

Sintaxis

MVTEncodeGeom( geometry , zoom, tile_x, tile_y[, extent[, buffer[, clip]]])

Argumentos

geometry — Geometría en grados de longitud/latitud. La longitud se limita a [-180, 180] y la latitud al rango de Web Mercator [-85.05112878, 85.05112878] . Point / LineString / MultiLineString / Ring / Polygon / MultiPolygon / Geometry .

— Geometría en grados de longitud/latitud. La longitud se limita a y la latitud al rango de Web Mercator . / / / / / / . zoom — Nivel de zoom de mapa Slippy, en el rango [0, 32] . UInt8 .

— Nivel de zoom de mapa Slippy, en el rango . . tile_x — Índice de la columna de la tesela, en el rango [0, 2^zoom - 1] . UInt32 .

— Índice de la columna de la tesela, en el rango . . tile_y — Índice de la fila de la tesela, en el rango [0, 2^zoom - 1] . UInt32 .

— Índice de la fila de la tesela, en el rango . . extent — Extensión opcional de la tesela en píxeles por lado, en el rango [1, 2147483647] . El valor predeterminado es 4096 , que corresponde al valor predeterminado de Mapbox Vector Tile. UInt32 .

— Extensión opcional de la tesela en píxeles por lado, en el rango . El valor predeterminado es , que corresponde al valor predeterminado de Mapbox Vector Tile. . buffer — Búfer de recorte opcional en píxeles, en el rango [0, 2147483647] . El valor predeterminado es 1 . UInt32 .

— Búfer de recorte opcional en píxeles, en el rango . El valor predeterminado es . . clip — Indicador opcional; cuando es distinto de cero (el valor predeterminado), la geometría se recorta al área de la tesela más el búfer. UInt8 .

Valor devuelto

NULL si se recorta por completo. Devuelve la geometría en el espacio de la tesela, osi se recorta por completo. Geometry

Ejemplo

SELECT MVTEncodeGeom(( 13 . 37 , 52 . 52 ):: Point , 10 , 550 , 335 ) AS pixel

┌─pixel──────┐ │ (124,3384) │ └────────────┘

Codifica un grupo de entidades en una capa binaria de Mapbox Vector Tile. Esta es la contraparte de agregación de la función escalar MVTEncodeGeom . Cada fila de entrada se convierte en una entidad; se admiten geometrías de punto, línea y polígono.

El argumento geometry es una Geometry de coordenadas en el espacio de la tesela, normalmente producida por MVTEncodeGeom . Las filas cuya geometría es NULL (por ejemplo, recortadas por MVTEncodeGeom ) se omiten. El argumento opcional properties es una named tuple cuyos nombres de elemento se convierten en las claves de los atributos de la entidad y cuyos tipos de elemento determinan los tipos de valor de la tesela vectorial.

El resultado son los bytes sin procesar de una tesela de una sola capa. Un grupo vacío produce una tesela vacía. Este es el análogo de PostGIS ST_AsMVT .

Sintaxis

MVTEncode(layer_name[, extent[, feature_id_name[, stringify_unsupported]]])( geometry [, properties])

Parámetros

layer_name — Nombre de la capa del mosaico vectorial. String .

— Nombre de la capa del mosaico vectorial. . extent — Extensión del mosaico en píxeles por lado, dentro del intervalo [1, 2147483647] . El valor predeterminado es 4096 . UInt32 .

— Extensión del mosaico en píxeles por lado, dentro del intervalo . El valor predeterminado es . . feature_id_name — Nombre opcional de un elemento entero sin signo de la tupla properties que se emitirá como el id de la entidad de MVT (un UInt64 ) en lugar de como una etiqueta. Los enteros con signo se rechazan. Si el id es NULL , se omite para esa entidad. Los parámetros son posicionales, por lo que debe proporcionarse extent para poder usarlo. String .

— Nombre opcional de un elemento entero sin signo de la tupla que se emitirá como el de la de MVT (un ) en lugar de como una etiqueta. Los enteros con signo se rechazan. Si el es , se omite para esa entidad. Los parámetros son posicionales, por lo que debe proporcionarse para poder usarlo. . stringify_unsupported — Indicador opcional ( 0 / 1 , valor predeterminado 0 ); cuando es 1 , los tipos de propiedad no admitidos directamente (por ejemplo, enteros grandes, UUID , Decimal ) se codifican como su string_value de texto en lugar de generar un error. UInt8 .

Argumentos

geometry — Geometría en el espacio del mosaico, por ejemplo, de MVTEncodeGeom . Geometry .

— Geometría en el espacio del mosaico, por ejemplo, de . . properties — Tupla nombrada opcional con atributos de la entidad. Los nombres de los elementos pasan a ser claves de atributo. Tuple .

Valor devuelto

Devuelve el contenido binario de un mosaico vectorial Mapbox de una sola capa. String

​ Tipos de propiedades

Cada elemento de propiedad se codifica como la variante Value de Mapbox Vector Tile que corresponde a su tipo de ClickHouse:

Tipo de ClickHouse Tipo de valor de tesela vectorial String / FixedString string_value Float32 / BFloat16 float_value Float64 double_value Bool bool_value Int8 / Int16 / Int32 / Int64 / Date32 sint_value UInt8 / UInt16 / UInt32 / UInt64 / Date / DateTime uint_value

Los tipos pueden ir envueltos en Nullable y/o LowCardinality . Un valor NULL omite ese atributo para la entidad, ya que el formato de tesela vectorial no admite valores nulos. Cualquier otro tipo de propiedad genera una excepción, a menos que stringify_unsupported esté activado, en cuyo caso se codifica como su string_value textual.

Los valores de propiedad idénticos se internan en el grupo compartido de valores de la capa, por lo que un valor que aparece en muchas entidades se almacena una sola vez.

​ Nombrar la tupla de propiedades

La tupla de propiedades debe tener nombres de elementos explícitos. Los alias de columna dentro de tuple(...) no se propagan a los nombres de los elementos de la tupla, así que nombre los elementos mediante una conversión de tipo:

tuple( count (), any(id))::Tuple(cluster_count UInt64, id String)

​ Agrupación en clústeres

La agrupación en clústeres se expresa en SQL, no en la función. Como MVTEncodeGeom redondea a píxeles enteros, agrupar por la geometría de píxel fusiona las geometrías coincidentes; realiza la agregación del grupo en una subconsulta y luego pasa una fila por clúster a MVTEncode :

SELECT MVTEncode( 'points' )(geom, tuple(cluster_count)::Tuple(cluster_count UInt64)) AS tile FROM ( SELECT MVTEncodeGeom((lon, lat):: Point , 10 , 550 , 335 ) AS geom, count () AS cluster_count FROM points GROUP BY geom ) SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by = 1 ;

Agrupar por un valor Geometry requiere allow_suspicious_types_in_group_by = 1 , porque el tipo Geometry basado en Variant está restringido de forma predeterminada para GROUP BY . Omita el GROUP BY interno (y count() ) para generar una entidad por cada fila de entrada en lugar de entidades agrupadas.

Devuelve el cuadro delimitador geográfico de la tesela de mapa Slippy identificada por zoom , tile_x y tile_y como una tupla (min_lon, min_lat, max_lon, max_lat) en grados.

Úselo para restringir las filas a una tesela mientras filtra directamente por las columnas longitude / latitude , de modo que se pueda usar una clave primaria o un índice en esas columnas, en lugar de volver a calcular la proyección Web Mercator para cada fila. El margin opcional amplía el cuadro delimitador en todos los lados en esa fracción del tamaño de la tesela; establézcalo en buffer / extent para cubrir el búfer de recorte de MVTEncodeGeom .

Sintaxis

MVTBoundingBox(zoom, tile_x, tile_y[, margin])

Argumentos

zoom — Nivel de zoom del mapa Slippy, en el rango [0, 32] . UInt8 .

— Nivel de zoom del mapa Slippy, en el rango . . tile_x — Índice de la columna de la tesela, en el rango [0, 2^zoom - 1] . UInt32 .

— Índice de la columna de la tesela, en el rango . . tile_y — Índice de la fila de la tesela, en el rango [0, 2^zoom - 1] . UInt32 .

— Índice de la fila de la tesela, en el rango . . margin — Fracción opcional del tamaño de la tesela para ampliar el cuadro delimitador en cada lado. El valor predeterminado es 0 . Float64 .

Valor devuelto

(min_lon, min_lat, max_lon, max_lat) en grados. Devuelve el cuadro delimitador de la tesela como una tuplaen grados. Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

Ejemplo

SELECT MVTBoundingBox( 0 , 0 , 0 ) AS bbox

┌─bbox────────────────────────────────────────────┐ │ (-180,-85.05112877980659,180,85.05112877980659) │ └──────────────────────────────────────────────────┘

La versión en Web Mercator de MVTBoundingBox . Devuelve el cuadro delimitador de la tesela en el espacio completo de coordenadas Web Mercator UInt32 que MVTEncodeGeom usa internamente, como una tupla (min_x, min_y, max_x, max_y) . El eje y crece hacia abajo (norte en la parte superior). Está pensada para tablas que materializan columnas de coordenadas Mercator y crean índices sobre ellas en lugar de longitude / latitude .

Sintaxis

MVTBoundingBoxMercator(zoom, tile_x, tile_y[, margin])

Argumentos

Igual que MVTBoundingBox

Valor devuelto

(min_x, min_y, max_x, max_y) en coordenadas Web Mercator. Devuelve el cuadro delimitador de la tesela como una tuplaen coordenadas Web Mercator. Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)

Ejemplo

SELECT MVTBoundingBoxMercator( 1 , 0 , 0 ) AS bbox

┌─bbox────────────────────────┐ │ (0,0,2147483648,2147483648) │ └──────────────────────────────┘

​ Restringir las filas a una tesela

Una tesela solo debe contener la geometría que le corresponde. Lo mejor es expresarlo como dos pasos complementarios: un predicado de cuadro delimitador de bajo costo que usa el índice en la cláusula WHERE (rendimiento) y el recorte de MVTEncodeGeom (corrección). El recorte descarta la geometría que queda fuera de la tesela, por lo que incluso un predicado de cuadro delimitador poco preciso no puede hacer que se cuele geometría de fuera de la tesela en el resultado.

WITH 1 AS buffer , 4096 AS extent, MVTBoundingBox({z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}, buffer / extent) AS bounding_box -- margin matches the clip buffer SELECT MVTEncode( 'points' )(geom, tuple(cluster_count)::Tuple(cluster_count UInt64)) FROM ( SELECT MVTEncodeGeom((lon, lat):: Point , {z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}) AS geom, count () AS cluster_count FROM points WHERE lon BETWEEN bounding_box . 1 AND bounding_box . 3 AND lat BETWEEN bounding_box . 2 AND bounding_box . 4 -- index-using prefilter GROUP BY geom ) SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by = 1

El predicado de cuadro delimitador es solo un prefiltro aproximado; el límite exacto de la tesela lo impone el recorte de MVTEncodeGeom . Pase clip => false (el séptimo argumento) a MVTEncodeGeom para desactivar el recorte y basarse únicamente en el predicado WHERE .

​ Servir teselas por HTTP

/ . El operador añade una URL limpia /tile/{z}/{x}/{y} con un url del handler usa la forma regex: para capturar los segmentos de la ruta, asociarlos a los parámetros de la consulta y devolver los bytes con FORMAT RawBLOB . ClickHouse no expone un endpoint de teselas de forma predeterminada: la interfaz HTTP solo acepta consultas en. El operador añade una URL limpiacon un handler de consulta predefinida en la configuración del servidor. Eldel handler usa la formapara capturar los segmentos de la ruta, asociarlos a los parámetros de la consulta y devolver los bytes con

En el caso más simple, la tabla tiene una columna Geometry y el handler sirve una entidad por fila: MVTEncodeGeom proyecta cada geometría en la tesela solicitada y la recorta, por lo que las filas que quedan fuera de la tesela se descartan automáticamente:

< http_handlers > < rule > < methods > GET </ methods > < url > <![CDATA[regex:/tile/(?P<z>\d+)/(?P<x>\d+)/(?P<y>\d+)]]> </ url > < handler > < type > predefined_query_handler </ type > < query > SELECT MVTEncode('shapes')( MVTEncodeGeom(geom, {z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}), tuple(id, name)::Tuple(id UInt32, name String)) FROM shapes FORMAT RawBLOB </ query > < content_type > application/vnd.mapbox-vector-tile </ content_type > </ handler > </ rule > < defaults /> </ http_handlers >

Aquí, shapes es una tabla con una columna geom Geometry (cualquier combinación de puntos, líneas y polígonos). Un GET /tile/10/550/335 devuelve la tesela codificada.

longitude / latitude simples, construyendo el punto en línea con MVTEncodeGeom((lon, lat)::Point, …) . Para agrupar entidades coincidentes, o para añadir un prefiltro de cuadro delimitador que use un índice en tablas grandes, amplía la consulta interna como se muestra en Restringir las filas a una tesela. En el caso de datos de puntos, esto funciona igual de bien con columnassimples, construyendo el punto en línea con. Para agrupar entidades coincidentes, o para añadir un prefiltro de cuadro delimitador que use un índice en tablas grandes, amplía la consulta interna como se muestra en Agrupación