Mapbox Vector Tiles (MVT) son teselas codificadas en protobuf que los clientes de mapas web, como MapLibre y Mapbox GL, renderizan de forma nativa. ClickHouse puede construir estas teselas íntegramente en SQL con un par de funciones que cooperan entre sí:
Descripción general
MVTEncodeGeom— una función escalar que proyecta una geometría en el espacio de píxeles local de una tesela de mapa Slippy y la recorta a los límites de la tesela.
MVTEncode— una función de agregación que recopila las geometrías proyectadas de un grupo en los bytes binarios de una tesela de una sola capa.
MVTBoundingBox y
MVTBoundingBoxMercator, devuelven el cuadro delimitador de una tesela para que las filas puedan
restringirse a ella en la cláusula
WHERE usando un índice.
Se admiten geometrías de puntos, líneas y polígonos, incluido el tipo
Geometry y los tipos geo concretos (
Point,
LineString,
MultiLineString,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon).
Los bytes resultantes forman una tesela completa que puede devolverse directamente a través de la interfaz HTTP con
FORMAT RawBLOB.
Estas funciones siguen el mismo flujo de trabajo que PostGIS y también están disponibles con sus nombres de PostGIS como alias:
ST_AsMVTGeom
para
MVTEncodeGeom y
ST_AsMVT para
MVTEncode.
Proyecta una geometría dada en coordenadas geográficas (longitud/latitud) al espacio de píxeles local de la tesela del mapa Slippy identificada por
MVTEncodeGeom
zoom,
tile_x y
tile_y, la ajusta a la cuadrícula de píxeles enteros, la recorta a la tesela
y devuelve la geometría en el espacio de la tesela.
La proyección es Web Mercator sobre todo el rango de coordenadas
UInt32. Las coordenadas devueltas tienen su origen en la
esquina superior izquierda de la tesela, con el eje y apuntando hacia abajo, que es la convención de coordenadas del formato Mapbox Vector
Tile, por lo que el resultado puede pasarse directamente a
MVTEncode. Las coordenadas se redondean a píxeles enteros, así que agrupar por
MVTEncodeGeom agrupa en un único clúster las geometrías que caen en la misma cuadrícula.
Cuando
clip está habilitado (de forma predeterminada), la geometría se recorta a la tesela expandida en
búfer píxeles (el rango
[-buffer, extent + buffer] en cada eje); la geometría que queda completamente fuera pasa a ser
NULL. Esto es análogo a
PostGIS
ST_AsMVTGeom.
Las coordenadas del polígono se limitan a una ventana de
2^30 antes de la validación, exactamente el intervalo en píxeles de todo el mundo con
zoom 18 y
extent 4096, por lo que en teselas realistas la geometría se valida pero nunca se recorta, y este límite solo
afecta a la geometría situada en valores extremos de
zoom o
extent.
El tipo de geometría de salida depende de la entrada: un
Point devuelve un
Point; un
LineString o
MultiLineString devuelve un
MultiLineString; un
Ring,
Polygon o
MultiPolygon devuelve un
MultiPolygon (el recorte puede dividir una geometría en
varias partes).
Sintaxis
Argumentos
MVTEncodeGeom(geometry, zoom, tile_x, tile_y[, extent[, buffer[, clip]]])
geometry— Geometría en grados de longitud/latitud. La longitud se limita a
[-180, 180]y la latitud al rango de Web Mercator
[-85.05112878, 85.05112878].
Point/
LineString/
MultiLineString/
Ring/
Polygon/
MultiPolygon/
Geometry.
zoom— Nivel de zoom de mapa Slippy, en el rango
[0, 32].
UInt8.
tile_x— Índice de la columna de la tesela, en el rango
[0, 2^zoom - 1].
UInt32.
tile_y— Índice de la fila de la tesela, en el rango
[0, 2^zoom - 1].
UInt32.
extent— Extensión opcional de la tesela en píxeles por lado, en el rango
[1, 2147483647]. El valor predeterminado es
4096, que corresponde al valor predeterminado de Mapbox Vector Tile.
UInt32.
buffer— Búfer de recorte opcional en píxeles, en el rango
[0, 2147483647]. El valor predeterminado es
1.
UInt32.
clip— Indicador opcional; cuando es distinto de cero (el valor predeterminado), la geometría se recorta al área de la tesela más el búfer.
UInt8.
NULL si se recorta por completo.
Geometry.
Ejemplo
SELECT MVTEncodeGeom((13.37, 52.52)::Point, 10, 550, 335) AS pixel
┌─pixel──────┐
│ (124,3384) │
└────────────┘
Codifica un grupo de entidades en una capa binaria de Mapbox Vector Tile. Esta es la contraparte de agregación de la función escalar
MVTEncode
MVTEncodeGeom. Cada fila de entrada se convierte en una entidad; se admiten geometrías de punto, línea y polígono.
El argumento
geometry es una
Geometry de coordenadas en el espacio de la tesela, normalmente producida por
MVTEncodeGeom. Las filas cuya
geometría es
NULL (por ejemplo, recortadas por
MVTEncodeGeom) se omiten. El argumento opcional
properties es una named tuple cuyos nombres de elemento se convierten en las claves de los atributos de la entidad y cuyos tipos de elemento determinan los tipos
de valor de la tesela vectorial.
El resultado son los bytes sin procesar de una tesela de una sola capa. Un grupo vacío produce una tesela vacía. Este es el análogo de
PostGIS
ST_AsMVT.
Sintaxis
Parámetros
MVTEncode(layer_name[, extent[, feature_id_name[, stringify_unsupported]]])(geometry[, properties])
layer_name— Nombre de la capa del mosaico vectorial.
String.
extent— Extensión del mosaico en píxeles por lado, dentro del intervalo
[1, 2147483647]. El valor predeterminado es
4096.
UInt32.
feature_id_name— Nombre opcional de un elemento entero sin signo de la tupla
propertiesque se emitirá como el
idde la
entidadde MVT (un
UInt64) en lugar de como una etiqueta. Los enteros con signo se rechazan. Si el
ides
NULL, se omite para esa entidad. Los parámetros son posicionales, por lo que debe proporcionarse
extentpara poder usarlo.
String.
stringify_unsupported— Indicador opcional (
0/
1, valor predeterminado
0); cuando es
1, los tipos de propiedad no admitidos directamente (por ejemplo, enteros grandes,
UUID,
Decimal) se codifican como su
string_valuede texto en lugar de generar un error.
UInt8.
geometry— Geometría en el espacio del mosaico, por ejemplo, de
MVTEncodeGeom.
Geometry.
properties— Tupla nombrada opcional con atributos de la entidad. Los nombres de los elementos pasan a ser claves de atributo.
Tuple.
String.
Cada elemento de propiedad se codifica como la variante
Tipos de propiedades
Value de Mapbox Vector Tile que corresponde a su tipo de ClickHouse:
Los tipos pueden ir envueltos en
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de valor de tesela vectorial
String /
FixedString
string_value
Float32 /
BFloat16
float_value
Float64
double_value
Bool
bool_value
Int8 /
Int16 /
Int32 /
Int64 /
Date32
sint_value
UInt8 /
UInt16 /
UInt32 /
UInt64 /
Date /
DateTime
uint_value
Nullable y/o
LowCardinality. Un valor
NULL omite ese atributo para la entidad, ya que el
formato de tesela vectorial no admite valores nulos. Cualquier otro tipo de propiedad genera una excepción, a menos que
stringify_unsupported esté activado, en
cuyo caso se codifica como su
string_value textual.
Los valores de propiedad idénticos se internan en el grupo compartido de valores de la capa, por lo que un valor que aparece en muchas entidades se
almacena una sola vez.
La tupla de propiedades debe tener nombres de elementos explícitos. Los alias de columna dentro de
Nombrar la tupla de propiedades
tuple(...) no se propagan a los nombres de los elementos de la tupla,
así que nombre los elementos mediante una conversión de tipo:
tuple(count(), any(id))::Tuple(cluster_count UInt64, id String)
La agrupación en clústeres se expresa en SQL, no en la función. Como
Agrupación en clústeres
MVTEncodeGeom redondea a píxeles enteros, agrupar por la
geometría de píxel fusiona las geometrías coincidentes; realiza la agregación del grupo en una subconsulta y luego pasa una fila por clúster a
MVTEncode:
Agrupar por un valor
SELECT MVTEncode('points')(geom, tuple(cluster_count)::Tuple(cluster_count UInt64)) AS tile
FROM
(
SELECT MVTEncodeGeom((lon, lat)::Point, 10, 550, 335) AS geom, count() AS cluster_count
FROM points
GROUP BY geom
)
SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by = 1;
Geometry requiere
allow_suspicious_types_in_group_by = 1, porque el tipo
Geometry
basado en
Variant está restringido de forma predeterminada para
GROUP BY. Omita el
GROUP BY interno (y
count()) para generar una entidad por cada fila de entrada
en lugar de entidades agrupadas.
Devuelve el cuadro delimitador geográfico de la tesela de mapa Slippy identificada por
MVTBoundingBox
zoom,
tile_x y
tile_y como una tupla
(min_lon, min_lat, max_lon, max_lat) en grados.
Úselo para restringir las filas a una tesela mientras filtra directamente por las columnas
longitude/
latitude, de modo que se pueda usar una clave primaria o un
índice en esas columnas, en lugar de volver a calcular la proyección Web Mercator para cada fila. El
margin opcional
amplía el cuadro delimitador en todos los lados en esa fracción del tamaño de la tesela; establézcalo en
buffer / extent para cubrir el búfer de recorte de
MVTEncodeGeom.
Sintaxis
Argumentos
MVTBoundingBox(zoom, tile_x, tile_y[, margin])
zoom— Nivel de zoom del mapa Slippy, en el rango
[0, 32].
UInt8.
tile_x— Índice de la columna de la tesela, en el rango
[0, 2^zoom - 1].
UInt32.
tile_y— Índice de la fila de la tesela, en el rango
[0, 2^zoom - 1].
UInt32.
margin— Fracción opcional del tamaño de la tesela para ampliar el cuadro delimitador en cada lado. El valor predeterminado es
0.
Float64.
(min_lon, min_lat, max_lon, max_lat) en grados.
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64).
Ejemplo
SELECT MVTBoundingBox(0, 0, 0) AS bbox
┌─bbox────────────────────────────────────────────┐
│ (-180,-85.05112877980659,180,85.05112877980659) │
└──────────────────────────────────────────────────┘
La versión en Web Mercator de
MVTBoundingBoxMercator
MVTBoundingBox. Devuelve el
cuadro delimitador de la tesela en el espacio completo de coordenadas Web Mercator
UInt32 que
MVTEncodeGeom usa internamente, como una tupla
(min_x, min_y, max_x, max_y). El eje y crece hacia abajo (norte en la parte superior). Está pensada para tablas que materializan
columnas de coordenadas Mercator y crean índices sobre ellas en lugar de
longitude/
latitude.
Sintaxis
Argumentos Igual que
MVTBoundingBoxMercator(zoom, tile_x, tile_y[, margin])
MVTBoundingBox.
Valor devuelto
Devuelve el cuadro delimitador de la tesela como una tupla
(min_x, min_y, max_x, max_y) en coordenadas Web Mercator.
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64).
Ejemplo
SELECT MVTBoundingBoxMercator(1, 0, 0) AS bbox
┌─bbox────────────────────────┐
│ (0,0,2147483648,2147483648) │
└──────────────────────────────┘
Una tesela solo debe contener la geometría que le corresponde. Lo mejor es expresarlo como dos pasos complementarios: un predicado de cuadro delimitador de bajo costo que usa el índice en la cláusula
Restringir las filas a una tesela
WHERE (rendimiento) y el recorte de
MVTEncodeGeom (corrección).
El recorte descarta la geometría que queda fuera de la tesela, por lo que incluso un predicado de cuadro delimitador poco preciso no puede hacer que se cuele geometría de fuera de la tesela en
el resultado.
El predicado de cuadro delimitador es solo un prefiltro aproximado; el límite exacto de la tesela lo impone el recorte de
WITH
1 AS buffer,
4096 AS extent,
MVTBoundingBox({z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}, buffer / extent) AS bounding_box -- margin matches the clip buffer
SELECT MVTEncode('points')(geom, tuple(cluster_count)::Tuple(cluster_count UInt64))
FROM
(
SELECT MVTEncodeGeom((lon, lat)::Point, {z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}) AS geom, count() AS cluster_count
FROM points
WHERE lon BETWEEN bounding_box.1 AND bounding_box.3 AND lat BETWEEN bounding_box.2 AND bounding_box.4 -- index-using prefilter
GROUP BY geom
)
SETTINGS allow_suspicious_types_in_group_by = 1
MVTEncodeGeom. Pase
clip => false (el séptimo argumento) a
MVTEncodeGeom para desactivar el recorte y basarse únicamente en el
predicado
WHERE.
ClickHouse no expone un endpoint de teselas de forma predeterminada: la interfaz HTTP solo acepta consultas en
Servir teselas por HTTP
/. El operador añade una URL limpia
/tile/{z}/{x}/{y} con un handler de consulta predefinida en la
configuración del servidor. El
url del handler usa la forma
regex: para capturar los segmentos de la ruta, asociarlos a los
parámetros de la consulta y devolver los bytes con
FORMAT RawBLOB.
En el caso más simple, la tabla tiene una columna
Geometry y el handler sirve una entidad por fila:
MVTEncodeGeom
proyecta cada geometría en la tesela solicitada y la recorta, por lo que las filas que quedan fuera de la tesela se descartan automáticamente:
Aquí,
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<url><![CDATA[regex:/tile/(?P<z>\d+)/(?P<x>\d+)/(?P<y>\d+)]]></url>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>
SELECT MVTEncode('shapes')(
MVTEncodeGeom(geom, {z:UInt8}, {x:UInt32}, {y:UInt32}),
tuple(id, name)::Tuple(id UInt32, name String))
FROM shapes
FORMAT RawBLOB
</query>
<content_type>application/vnd.mapbox-vector-tile</content_type>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
shapes es una tabla con una columna
geom Geometry (cualquier combinación de puntos, líneas y polígonos). Un
GET /tile/10/550/335
devuelve la tesela codificada.
En el caso de datos de puntos, esto funciona igual de bien con columnas
longitude/
latitude simples, construyendo el punto en línea con
MVTEncodeGeom((lon, lat)::Point, …). Para agrupar entidades coincidentes, o para añadir un prefiltro de cuadro delimitador que use un índice
en tablas grandes, amplía la consulta interna como se muestra en Agrupación y
Restringir las filas a una tesela.
Limitaciones
- La proyección Web Mercator restringe la latitud a
±85.05112878°y no admite entradas que crucen el antimeridiano.