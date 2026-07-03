S2 es un sistema de indexación geográfica en el que todos los datos geográficos se representan sobre una esfera (similar a un globo terráqueo). En la biblioteca S2, los puntos se representan como el índice S2: un número específico que codifica internamente un punto en la superficie de una esfera unitaria, a diferencia de los pares tradicionales (latitud, longitud). Para obtener el índice S2 de un punto determinado especificado en el formato (latitud, longitud), use la función geoToS2. Además, puede usar la función s2ToGeo para obtener las coordenadas geográficas correspondientes al índice S2 especificado.
S2Index
Devuelve el índice de punto S2 correspondiente a las coordenadas dadas
geoToS2
(longitude, latitude).
Sintaxis
Argumentos Valores devueltos
geoToS2(lon, lat)
- Índice de punto S2. UInt64.
Query
SELECT geoToS2(37.79506683, 55.71290588) AS s2Index;
Response
┌─────────────s2Index─┐
│ 4704772434919038107 │
└─────────────────────┘
Devuelve las coordenadas geográficas
s2ToGeo
(longitude, latitude) correspondientes al índice de punto S2 proporcionado.
Sintaxis
Argumentos
s2ToGeo(s2index)
s2index— índice S2. UInt64.
Query
SELECT s2ToGeo(4704772434919038107) AS s2Coodrinates;
Response
┌─s2Coodrinates────────────────────────┐
│ (37.79506681471008,55.7129059052841) │
└──────────────────────────────────────┘
Devuelve los índices S2 vecinos correspondientes al S2 proporcionado. Cada celda del sistema S2 es un cuadrilátero delimitado por cuatro geodésicas. Por lo tanto, cada celda tiene 4 vecinos. Sintaxis
s2GetNeighbors
Argumentos
s2GetNeighbors(s2index)
s2index— índice S2. UInt64.
- Un array compuesto por 4 índices vecinos:
array[s2index1, s2index3, s2index2, s2index4]. Array(UInt64).
Query
SELECT s2GetNeighbors(5074766849661468672) AS s2Neighbors;
Response
┌─s2Neighbors───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [5074766987100422144,5074766712222515200,5074767536856236032,5074767261978329088] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Determina si las dos celdas S2 proporcionadas se intersectan entre sí o no. Sintaxis
s2CellsIntersect
Argumentos
s2CellsIntersect(s2index1, s2index2)
siIndex1,
s2index2— índice S2. UInt64.
Query
SELECT s2CellsIntersect(9926595209846587392, 9926594385212866560) AS intersect;
Response
┌─intersect─┐
│ 1 │
└───────────┘
Determina si un casquete contiene un punto S2. Un casquete representa una parte de la esfera separada por un plano. Se define mediante un punto sobre una esfera y un radio en grados. Sintaxis
s2CapContains
Argumentos
s2CapContains(center, degrees, point)
center— Índice de punto S2 correspondiente al casquete. UInt64.
degrees— Radio del casquete en grados. Float64.
point— Índice de punto S2. UInt64.
1— Si el casquete contiene el índice de punto S2. UInt8.
0— Si el casquete no contiene el índice de punto S2. UInt8.
Query
SELECT s2CapContains(1157339245694594829, 1.0, 1157347770437378819) AS capContains;
Response
┌─capContains─┐
│ 1 │
└─────────────┘
Determina el casquete más pequeño que contiene los dos casquetes de entrada indicados. Un casquete representa una porción de la esfera seccionada por un plano. Se define mediante un punto de la esfera y un radio en grados. Sintaxis
s2CapUnion
Argumentos
s2CapUnion(center1, radius1, center2, radius2)
center1,
center2— índices de punto S2 que corresponden a los dos casquetes de entrada. UInt64.
radius1,
radius2— radio de los dos casquetes de entrada, en grados. Float64.
center— índice de punto S2 correspondiente al centro del casquete más pequeño que contiene los dos casquetes de entrada. UInt64.
radius— radio del casquete más pequeño que contiene los dos casquetes de entrada. Float64.
Query
SELECT s2CapUnion(3814912406305146967, 1.0, 1157347770437378819, 1.0) AS capUnion;
Response
┌─capUnion───────────────────────────────┐
│ (4534655147792050737,60.2088283994957) │
└────────────────────────────────────────┘
Aumenta el tamaño del rectángulo envolvente para incluir el punto S2 especificado. En el sistema S2, un rectángulo se representa mediante un tipo de S2Region llamado
s2RectAdd
S2LatLngRect, que representa un rectángulo en el espacio de latitud y longitud.
Sintaxis
Argumentos
s2RectAdd(s2pointLow, s2pointHigh, s2Point)
s2PointLow— Índice de punto S2 inferior correspondiente al rectángulo. UInt64.
s2PointHigh— Índice de punto S2 superior correspondiente al rectángulo. UInt64.
s2Point— Índice de punto S2 de destino hasta el que debe ampliarse el rectángulo delimitador para incluirlo. UInt64.
s2PointLow— Identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo ampliado. UInt64.
s2PointHigh— Identificador de celda S2 superior correspondiente al rectángulo ampliado. UInt64.
Query
SELECT s2RectAdd(5178914411069187297, 5177056748191934217, 5179056748191934217) AS rectAdd;
Response
┌─rectAdd───────────────────────────────────┐
│ (5179062030687166815,5177056748191934217) │
└───────────────────────────────────────────┘
Determina si un rectángulo dado contiene un punto S2. En el sistema S2, un rectángulo se representa mediante un tipo de S2Region llamado
s2RectContains
S2LatLngRect, que representa un rectángulo en el espacio de latitud y longitud.
Sintaxis
Argumentos
s2RectContains(s2PointLow, s2PointHi, s2Point)
s2PointLow— Índice de punto S2 inferior correspondiente al rectángulo. UInt64.
s2PointHigh— Índice de punto S2 superior correspondiente al rectángulo. UInt64.
s2Point— Índice de punto S2 de destino. UInt64.
1— Si el rectángulo contiene el punto S2 especificado.
0— Si el rectángulo no contiene el punto S2 especificado.
Query
SELECT s2RectContains(5179062030687166815, 5177056748191934217, 5177914411069187297) AS rectContains;
Response
┌─rectContains─┐
│ 0 │
└──────────────┘
Devuelve el rectángulo más pequeño que contiene la unión de este rectángulo y el rectángulo especificado. En el sistema S2, un rectángulo se representa mediante un tipo de S2Region llamado
s2RectUnion
S2LatLngRect, que representa un rectángulo en el espacio de latitud y longitud.
Sintaxis
Argumentos
s2RectUnion(s2Rect1PointLow, s2Rect1PointHi, s2Rect2PointLow, s2Rect2PointHi)
s2Rect1PointLow,
s2Rect1PointHi— Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al primer rectángulo. UInt64.
s2Rect2PointLow,
s2Rect2PointHi— Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al segundo rectángulo. UInt64.
s2UnionRect2PointLow— Identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo resultante de la unión. UInt64.
s2UnionRect2PointHi— Identificador de celda S2 superior correspondiente al rectángulo resultante de la unión. UInt64.
Query
SELECT s2RectUnion(5178914411069187297, 5177056748191934217, 5179062030687166815, 5177056748191934217) AS rectUnion;
Response
┌─rectUnion─────────────────────────────────┐
│ (5179062030687166815,5177056748191934217) │
└───────────────────────────────────────────┘
Devuelve el rectángulo más pequeño que contiene la intersección entre este rectángulo y el rectángulo dado. En el sistema S2, un rectángulo se representa mediante un tipo de S2Region llamado
s2RectIntersection
S2LatLngRect, que representa un rectángulo en el espacio de latitud y longitud.
Sintaxis
Argumentos
s2RectIntersection(s2Rect1PointLow, s2Rect1PointHi, s2Rect2PointLow, s2Rect2PointHi)
s2Rect1PointLow,
s2Rect1PointHi— Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al primer rectángulo. UInt64.
s2Rect2PointLow,
s2Rect2PointHi— Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al segundo rectángulo. UInt64.
s2UnionRect2PointLow— identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo que contiene la intersección de los rectángulos indicados. UInt64.
s2UnionRect2PointHi— identificador de celda S2 superior correspondiente al rectángulo que contiene la intersección de los rectángulos indicados. UInt64.
Query
SELECT s2RectIntersection(5178914411069187297, 5177056748191934217, 5179062030687166815, 5177056748191934217) AS rectIntersection;
Response
┌─rectIntersection──────────────────────────┐
│ (5178914411069187297,5177056748191934217) │
└───────────────────────────────────────────┘