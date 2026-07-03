Documentación de las funciones para trabajar con índices S2

Funciones para trabajar con el índice S2

S2 es un sistema de indexación geográfica en el que todos los datos geográficos se representan sobre una esfera (similar a un globo terráqueo).

En la biblioteca S2, los puntos se representan como el índice S2: un número específico que codifica internamente un punto en la superficie de una esfera unitaria, a diferencia de los pares tradicionales (latitud, longitud). Para obtener el índice S2 de un punto determinado especificado en el formato (latitud, longitud), use la función geoToS2 . Además, puede usar la función s2ToGeo para obtener las coordenadas geográficas correspondientes al índice S2 especificado.

(longitude, latitude) . Devuelve el índice de punto S2 correspondiente a las coordenadas dadas

Sintaxis

geoToS2(lon, lat)

Argumentos

lon — Longitud. Float64.

— Longitud. Float64. lat — Latitud. Float64.

Valores devueltos

Índice de punto S2. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT geoToS2( 37 . 79506683 , 55 . 71290588 ) AS s2Index;

Response ┌─────────────s2Index─┐ │ 4704772434919038107 │ └─────────────────────┘

(longitude, latitude) correspondientes al índice de punto Devuelve las coordenadas geográficascorrespondientes al índice de punto S2 proporcionado.

Sintaxis

s2ToGeo(s2index)

Argumentos

s2index — índice S2. UInt64.

Valores devueltos

Una tupla formada por dos valores: lon . Float64. lat . Float64.



Ejemplo

Query SELECT s2ToGeo( 4704772434919038107 ) AS s2Coodrinates;

Response ┌─s2Coodrinates────────────────────────┐ │ (37.79506681471008,55.7129059052841) │ └──────────────────────────────────────┘

Devuelve los índices S2 vecinos correspondientes al S2 proporcionado. Cada celda del sistema S2 es un cuadrilátero delimitado por cuatro geodésicas. Por lo tanto, cada celda tiene 4 vecinos.

Sintaxis

s2GetNeighbors(s2index)

Argumentos

s2index — índice S2. UInt64.

Valor devuelto

Un array compuesto por 4 índices vecinos: array[s2index1, s2index3, s2index2, s2index4] . Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT s2GetNeighbors( 5074766849661468672 ) AS s2Neighbors;

Response ┌─s2Neighbors───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [5074766987100422144,5074766712222515200,5074767536856236032,5074767261978329088] │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Determina si las dos celdas S2 proporcionadas se intersectan entre sí o no.

Sintaxis

s2CellsIntersect(s2index1, s2index2)

Argumentos

siIndex1 , s2index2 — índice S2. UInt64.

Valor devuelto

1 — Si las celdas se intersecan. UInt8.

— Si las celdas se intersecan. UInt8. 0 — Si las celdas no se intersecan. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT s2CellsIntersect( 9926595209846587392 , 9926594385212866560 ) AS intersect ;

Response ┌─intersect─┐ │ 1 │ └───────────┘

Determina si un casquete contiene un punto S2. Un casquete representa una parte de la esfera separada por un plano. Se define mediante un punto sobre una esfera y un radio en grados.

Sintaxis

s2CapContains(center, degrees, point )

Argumentos

center — Índice de punto S2 correspondiente al casquete. UInt64.

— Índice de punto S2 correspondiente al casquete. UInt64. degrees — Radio del casquete en grados. Float64.

— Radio del casquete en grados. Float64. point — Índice de punto S2. UInt64.

Valor devuelto

1 — Si el casquete contiene el índice de punto S2. UInt8.

— Si el casquete contiene el índice de punto S2. UInt8. 0 — Si el casquete no contiene el índice de punto S2. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT s2CapContains( 1157339245694594829 , 1 . 0 , 1157347770437378819 ) AS capContains;

Response ┌─capContains─┐ │ 1 │ └─────────────┘

Determina el casquete más pequeño que contiene los dos casquetes de entrada indicados. Un casquete representa una porción de la esfera seccionada por un plano. Se define mediante un punto de la esfera y un radio en grados.

Sintaxis

s2CapUnion(center1, radius1, center2, radius2)

Argumentos

center1 , center2 — índices de punto S2 que corresponden a los dos casquetes de entrada. UInt64.

, — índices de punto S2 que corresponden a los dos casquetes de entrada. UInt64. radius1 , radius2 — radio de los dos casquetes de entrada, en grados. Float64.

Valores devueltos

center — índice de punto S2 correspondiente al centro del casquete más pequeño que contiene los dos casquetes de entrada. UInt64.

— índice de punto S2 correspondiente al centro del casquete más pequeño que contiene los dos casquetes de entrada. UInt64. radius — radio del casquete más pequeño que contiene los dos casquetes de entrada. Float64.

Ejemplo

Query SELECT s2CapUnion( 3814912406305146967 , 1 . 0 , 1157347770437378819 , 1 . 0 ) AS capUnion;

Response ┌─capUnion───────────────────────────────┐ │ (4534655147792050737,60.2088283994957) │ └────────────────────────────────────────┘

Aumenta el tamaño del rectángulo envolvente para incluir el punto S2 especificado. En el sistema S2, un rectángulo se representa mediante un tipo de S2Region llamado S2LatLngRect , que representa un rectángulo en el espacio de latitud y longitud.

Sintaxis

s2RectAdd(s2pointLow, s2pointHigh, s2Point)

Argumentos

s2PointLow — Índice de punto S2 inferior correspondiente al rectángulo. UInt64.

— Índice de punto S2 inferior correspondiente al rectángulo. UInt64. s2PointHigh — Índice de punto S2 superior correspondiente al rectángulo. UInt64.

— Índice de punto S2 superior correspondiente al rectángulo. UInt64. s2Point — Índice de punto S2 de destino hasta el que debe ampliarse el rectángulo delimitador para incluirlo. UInt64.

Valores devueltos

s2PointLow — Identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo ampliado. UInt64.

— Identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo ampliado. UInt64. s2PointHigh — Identificador de celda S2 superior correspondiente al rectángulo ampliado. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT s2RectAdd( 5178914411069187297 , 5177056748191934217 , 5179056748191934217 ) AS rectAdd;

Response ┌─rectAdd───────────────────────────────────┐ │ (5179062030687166815,5177056748191934217) │ └───────────────────────────────────────────┘

Determina si un rectángulo dado contiene un punto S2. En el sistema S2, un rectángulo se representa mediante un tipo de S2Region llamado S2LatLngRect , que representa un rectángulo en el espacio de latitud y longitud.

Sintaxis

s2RectContains(s2PointLow, s2PointHi, s2Point)

Argumentos

s2PointLow — Índice de punto S2 inferior correspondiente al rectángulo. UInt64.

— Índice de punto S2 inferior correspondiente al rectángulo. UInt64. s2PointHigh — Índice de punto S2 superior correspondiente al rectángulo. UInt64.

— Índice de punto S2 superior correspondiente al rectángulo. UInt64. s2Point — Índice de punto S2 de destino. UInt64.

Valor devuelto

1 — Si el rectángulo contiene el punto S2 especificado.

— Si el rectángulo contiene el punto S2 especificado. 0 — Si el rectángulo no contiene el punto S2 especificado.

Ejemplo

Query SELECT s2RectContains( 5179062030687166815 , 5177056748191934217 , 5177914411069187297 ) AS rectContains;

Response ┌─rectContains─┐ │ 0 │ └──────────────┘

Devuelve el rectángulo más pequeño que contiene la unión de este rectángulo y el rectángulo especificado. En el sistema S2, un rectángulo se representa mediante un tipo de S2Region llamado S2LatLngRect , que representa un rectángulo en el espacio de latitud y longitud.

Sintaxis

s2RectUnion(s2Rect1PointLow, s2Rect1PointHi, s2Rect2PointLow, s2Rect2PointHi)

Argumentos

s2Rect1PointLow , s2Rect1PointHi — Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al primer rectángulo. UInt64.

, — Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al primer rectángulo. UInt64. s2Rect2PointLow , s2Rect2PointHi — Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al segundo rectángulo. UInt64.

Valores devueltos

s2UnionRect2PointLow — Identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo resultante de la unión. UInt64.

— Identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo resultante de la unión. UInt64. s2UnionRect2PointHi — Identificador de celda S2 superior correspondiente al rectángulo resultante de la unión. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT s2RectUnion( 5178914411069187297 , 5177056748191934217 , 5179062030687166815 , 5177056748191934217 ) AS rectUnion;

Response ┌─rectUnion─────────────────────────────────┐ │ (5179062030687166815,5177056748191934217) │ └───────────────────────────────────────────┘

Devuelve el rectángulo más pequeño que contiene la intersección entre este rectángulo y el rectángulo dado. En el sistema S2, un rectángulo se representa mediante un tipo de S2Region llamado S2LatLngRect , que representa un rectángulo en el espacio de latitud y longitud.

Sintaxis

s2RectIntersection(s2Rect1PointLow, s2Rect1PointHi, s2Rect2PointLow, s2Rect2PointHi)

Argumentos

s2Rect1PointLow , s2Rect1PointHi — Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al primer rectángulo. UInt64.

, — Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al primer rectángulo. UInt64. s2Rect2PointLow , s2Rect2PointHi — Índices de punto S2 inferior y superior correspondientes al segundo rectángulo. UInt64.

Valores devueltos

s2UnionRect2PointLow — identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo que contiene la intersección de los rectángulos indicados. UInt64.

— identificador de celda S2 inferior correspondiente al rectángulo que contiene la intersección de los rectángulos indicados. UInt64. s2UnionRect2PointHi — identificador de celda S2 superior correspondiente al rectángulo que contiene la intersección de los rectángulos indicados. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT s2RectIntersection( 5178914411069187297 , 5177056748191934217 , 5179062030687166815 , 5177056748191934217 ) AS rectIntersection;