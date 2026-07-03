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Geometry

Las funciones de Geometry permiten calcular el perímetro y el área de tipos geométricos como POLYGON, LINESTRING, MULTIPOLYGON, MULTILINESTRING, RING y POINT. Utilice geometrías del tipo Geometry. Si el valor de entrada es NULL, todas las funciones siguientes devolverán 0.

perimeterCartesian

Calcula el perímetro del objeto de tipo Geometry especificado en el sistema de coordenadas cartesianas (plano). Sintaxis
Argumentos
  • geom — Objeto de tipo Geometry. Geometry.
Valores devueltos
  • Número — Perímetro del objeto en las unidades del sistema de coordenadas. Float64.
Ejemplo
Query
Response

areaCartesian

Calcula el área del objeto Geometry especificado en el sistema de coordenadas cartesianas. Sintaxis
Argumentos
  • geom — Objeto de tipo Geometry. Geometry.
Valores devueltos
  • Número — Área del objeto en unidades del sistema de coordenadas. Float64.
Ejemplo
Query
Response

perimeterSpherical

Calcula el perímetro de un objeto de tipo Geometry sobre la superficie de una esfera. Sintaxis
Argumentos
  • geom — Objeto de tipo Geometry. Geometry.
Valores devueltos Ejemplo
Query
Response

areaSpherical

Calcula el área de un objeto de tipo Geometry sobre la superficie de una esfera. Sintaxis
Argumentos Valores devueltos Ejemplo
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026