Documentación de las funciones de Geometry

Las funciones de Geometry permiten calcular el perímetro y el área de tipos geométricos como POLYGON, LINESTRING, MULTIPOLYGON, MULTILINESTRING, RING y POINT. Utilice geometrías del tipo Geometry. Si el valor de entrada es NULL , todas las funciones siguientes devolverán 0.

Calcula el perímetro del objeto de tipo Geometry especificado en el sistema de coordenadas cartesianas (plano).

Sintaxis

perimeterCartesian(geom)

Argumentos

geom — Objeto de tipo Geometry. Geometry.

Valores devueltos

Número — Perímetro del objeto en las unidades del sistema de coordenadas. Float64.

Ejemplo

Query CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry ) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT( 'POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))' ); SELECT perimeterCartesian(geom) FROM geo_dst;

Response ┌─perimeterCartesian(geom)─┐ │ 4.0 │ └──────────────────────────┘

Calcula el área del objeto Geometry especificado en el sistema de coordenadas cartesianas.

Sintaxis

areaCartesian(geom)

Argumentos

geom — Objeto de tipo Geometry. Geometry.

Valores devueltos

Número — Área del objeto en unidades del sistema de coordenadas. Float64.

Ejemplo

Query CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry ) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT( 'POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))' ); SELECT areaCartesian(geom) FROM geo_dst;

Response ┌─areaCartesian(geom)─┐ │ -1 │ └─────────────────────┘

Calcula el perímetro de un objeto de tipo Geometry sobre la superficie de una esfera.

Sintaxis

perimeterSpherical(geom)

Argumentos

geom — Objeto de tipo Geometry. Geometry.

Valores devueltos

Número — Perímetro. Float64.

Ejemplo

Query CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry ) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT( 'LINESTRING(0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)' ); SELECT perimeterSpherical(geom) FROM geo_dst;

Response ┌─perimeterSpherical(geom)─┐ │ 0 │ └──────────────────────────┘

Calcula el área de un objeto de tipo Geometry sobre la superficie de una esfera.

Sintaxis

areaSpherical(geom)

Argumentos

geom — Geometry. Geometry.

Valores devueltos

Número — Área. Float64.

Ejemplo

Query CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry ) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT( 'POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))' ); SELECT areaSpherical(geom) FROM geo_dst;