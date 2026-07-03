Las funciones de Geometry permiten calcular el perímetro y el área de tipos geométricos como POLYGON, LINESTRING, MULTIPOLYGON, MULTILINESTRING, RING y POINT. Utilice geometrías del tipo Geometry. Si el valor de entrada es
Geometry
NULL, todas las funciones siguientes devolverán 0.
Calcula el perímetro del objeto de tipo Geometry especificado en el sistema de coordenadas cartesianas (plano). Sintaxis
perimeterCartesian
Argumentos
perimeterCartesian(geom)
geom— Objeto de tipo Geometry. Geometry.
- Número — Perímetro del objeto en las unidades del sistema de coordenadas. Float64.
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))');
SELECT perimeterCartesian(geom) FROM geo_dst;
Response
┌─perimeterCartesian(geom)─┐
│ 4.0 │
└──────────────────────────┘
Calcula el área del objeto Geometry especificado en el sistema de coordenadas cartesianas. Sintaxis
areaCartesian
Argumentos
areaCartesian(geom)
geom— Objeto de tipo Geometry. Geometry.
- Número — Área del objeto en unidades del sistema de coordenadas. Float64.
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))');
SELECT areaCartesian(geom) FROM geo_dst;
Response
┌─areaCartesian(geom)─┐
│ -1 │
└─────────────────────┘
Calcula el perímetro de un objeto de tipo Geometry sobre la superficie de una esfera. Sintaxis
perimeterSpherical
Argumentos
perimeterSpherical(geom)
geom— Objeto de tipo Geometry. Geometry.
- Número — Perímetro. Float64.
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT('LINESTRING(0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)');
SELECT perimeterSpherical(geom) FROM geo_dst;
Response
┌─perimeterSpherical(geom)─┐
│ 0 │
└──────────────────────────┘
Calcula el área de un objeto de tipo Geometry sobre la superficie de una esfera. Sintaxis
areaSpherical
Argumentos
areaSpherical(geom)
geom— Geometry. Geometry.
- Número — Área. Float64.
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_dst SELECT readWKT('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))');
SELECT areaSpherical(geom) FROM geo_dst;
Response
┌─areaSpherical(geom)────┐
│ -0.0003046096848622019 │
└────────────────────────┘