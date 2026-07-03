Geohash es un sistema de geocodificación que subdivide la superficie terrestre en celdas con forma de cuadrícula y codifica cada celda en una cadena corta de letras y dígitos. Es una estructura de datos jerárquica, por lo que, cuanto más larga sea la cadena geohash, mayor será la precisión de la ubicación geográfica. Si necesitas convertir manualmente coordenadas geográficas en cadenas geohash, puedes usar geohash.org
Geohash
Codifica la latitud y la longitud como una cadena de geohash. Sintaxis
geohashEncode
Valores de entrada
geohashEncode(longitude, latitude, [precision])
longitude— Parte de longitud de la coordenada que se desea codificar. Valor de coma flotante en el rango
[-180°, 180°]. Float.
latitude— Parte de latitud de la coordenada que se desea codificar. Valor de coma flotante en el rango
[-90°, 90°]. Float.
precision(opcional) — Longitud de la cadena codificada resultante. El valor predeterminado es
12. Entero en el rango
[1, 12]. Int8.
Valores devueltos
- Todos los parámetros de coordenadas deben ser del mismo tipo:
Float32o
Float64.
- Para el parámetro
precision, cualquier valor inferior a
1o superior a
12se convierte silenciosamente en
12.
- Cadena alfanumérica de la coordenada codificada (se utiliza una versión modificada del alfabeto de codificación base32). String.
Query
SELECT geohashEncode(-5.60302734375, 42.593994140625, 0) AS res;
Response
┌─res──────────┐
│ ezs42d000000 │
└──────────────┘
Decodifica cualquier cadena codificada en geohash a longitud y latitud. Sintaxis
geohashDecode
Valores de entrada
geohashDecode(hash_str)
hash_str— Cadena codificada en geohash.
SELECT geohashDecode('ezs42') AS res;
┌─res─────────────────────────────┐
│ (-5.60302734375,42.60498046875) │
└─────────────────────────────────┘
Devuelve un array de cadenas codificadas con geohash, con la precisión indicada, que quedan dentro del recuadro dado e intersectan sus límites; básicamente, una cuadrícula 2D aplanada en un array. Sintaxis
geohashesInBox
Argumentos
geohashesInBox(longitude_min, latitude_min, longitude_max, latitude_max, precision)
longitude_min— Longitud mínima. Rango:
[-180°, 180°]. Float.
latitude_min— Latitud mínima. Rango:
[-90°, 90°]. Float.
longitude_max— Longitud máxima. Rango:
[-180°, 180°]. Float.
latitude_max— Latitud máxima. Rango:
[-90°, 90°]. Float.
precision— Precisión del geohash. Rango:
[1, 12]. UInt8.
Valores devueltos
Todos los parámetros de coordenadas deben ser del mismo tipo:
Float32 o
Float64.
- Array de cadenas de geohash de longitud igual a la precisión que cubren el área proporcionada; no debe asumirse ningún orden en los elementos. Array(String).
[]- Array vacío si los valores mínimos de latitud y longitud no son inferiores a los valores máximos correspondientes.
Ejemplo
La función lanza una excepción si el array resultante supera los 10’000’000 elementos.
Query
SELECT geohashesInBox(24.48, 40.56, 24.785, 40.81, 4) AS thasos;
Response
┌─thasos──────────────────────────────────────┐
│ ['sx1q','sx1r','sx32','sx1w','sx1x','sx38'] │
└─────────────────────────────────────────────┘