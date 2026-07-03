​ índice H3

H3 es un sistema de indexación geográfica en el que la superficie de la Tierra se divide en una cuadrícula de celdas hexagonales uniformes. Este sistema es jerárquico; es decir, cada hexágono del nivel superior (“padre”) puede dividirse en siete hexágonos uniformes, pero más pequeños (“hijos”), y así sucesivamente.

El nivel de la jerarquía se denomina resolution y puede tomar un valor de 0 a 15 , donde 0 es el nivel base , con las celdas más grandes y menos detalladas.

Un par de latitud y longitud puede transformarse en un índice H3 de 64 bits, que identifica una celda de la cuadrícula.

El índice H3 se utiliza principalmente para agrupar ubicaciones y realizar otras manipulaciones geoespaciales.

La descripción completa del sistema H3 está disponible en el sitio de Uber Engineering

Comprueba si el número es un índice H3 válido.

Sintaxis

h3IsValid(h3index)

Parámetro

h3index — Número de índice hexagonal. UInt64.

Valores devueltos

1 — El número es un índice H3 válido. UInt8.

0 — El número no es un índice H3 válido. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT h3IsValid( 630814730351855103 ) AS h3IsValid;

Response ┌─h3IsValid─┐ │ 1 │ └───────────┘

Define la resolución del índice H3 dado.

Sintaxis

h3GetResolution(h3index)

Parámetro

h3index — Número de índice hexagonal. UInt64.

Valores devueltos

Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

. UInt8. Si el índice no es válido, la función devuelve un valor aleatorio. Use h3IsValid para verificar el índice. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT h3GetResolution( 639821929606596015 ) AS resolution;

Response ┌─resolution─┐ │ 14 │ └────────────┘

Calcula la longitud media del lado de un hexágono H3 en grados.

Sintaxis

h3EdgeAngle(resolution)

Parámetro

resolution — Resolución del índice. UInt8. Rango: [0, 15] .

Valores devueltos

La longitud media de la arista de un hexágono H3 en grados. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3EdgeAngle( 10 ) AS edgeAngle;

Response ┌───────h3EdgeAngle(10)─┐ │ 0.0005927224846720883 │ └───────────────────────┘

Calcula la longitud media de la arista de un hexágono H3 en metros.

Sintaxis

h3EdgeLengthM(resolution)

Parámetro

resolution — Resolución del índice. UInt8. Intervalo: [0, 15] .

Valores devueltos

La longitud media de la arista de un hexágono H3, en metros. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3EdgeLengthM( 15 ) AS edgeLengthM;

Response ┌─edgeLengthM─┐ │ 0.509713273 │ └─────────────┘

Calcula la longitud media de la arista de un hexágono H3 en kilómetros.

Sintaxis

h3EdgeLengthKm(resolution)

Parámetro

resolution — Resolución del índice. UInt8. Rango: [0, 15] .

Valores devueltos

La longitud media de la arista de un hexágono H3, en kilómetros. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3EdgeLengthKm( 15 ) AS edgeLengthKm;

Response ┌─edgeLengthKm─┐ │ 0.000509713 │ └──────────────┘

(lat, lon) con la resolución especificada. Devuelve el índice H3 del puntocon la resolución especificada.

Sintaxis

geoToH3(lat, lon, resolution)

Argumentos

lat — Latitud. Float64.

— Latitud. Float64. lon — Longitud. Float64.

— Longitud. Float64. resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valores devueltos

Número de índice hexagonal. UInt64.

0 en caso de error. UInt64.

Nota: En ClickHouse v25.4 o anteriores, geoToH3() toma los valores en el orden (lon, lat) . A partir de ClickHouse v25.5, los valores de entrada están en el orden (lat, lon) . El comportamiento anterior puede restaurarse mediante la configuración geotoh3_argument_order = 'lon_lat' .

Ejemplo

Query SELECT geoToH3( 55 . 71290588 , 37 . 79506683 , 15 ) AS h3Index;

Response ┌────────────h3Index─┐ │ 644325524701193974 │ └────────────────────┘

Devuelve la latitud y longitud del centroide correspondientes al índice H3 proporcionado.

Sintaxis

h3ToGeo(h3Index)

Argumentos

h3Index — índice H3. UInt64.

Valores devueltos

Una tupla formada por dos valores: tuple(lat,lon) . lat — Latitud. Float64. lon — Longitud. Float64.

Nota: En ClickHouse v24.12 o versiones anteriores, h3ToGeo() devuelve los valores en el orden (lon, lat) . A partir de ClickHouse v25.1, los valores devueltos están en el orden (lat, lon) . El comportamiento anterior se puede restaurar mediante la configuración h3togeo_lon_lat_result_order = true .

Ejemplo

Query SELECT h3ToGeo( 644325524701193974 ) AS coordinates;

Response ┌─coordinates───────────────────────────┐ │ (55.71290243145668,37.79506616830252) │ └───────────────────────────────────────┘

Devuelve un array de pares (lat, lon) que representan el límite del índice H3 proporcionado.

Sintaxis

h3ToGeoBoundary(h3Index)

Argumentos

h3Index — índice H3. UInt64.

Valores devueltos

Array de pares ‘(lat, lon)’. Array(Float64, Float64).

Ejemplo

Query SELECT h3ToGeoBoundary( 644325524701193974 ) AS coordinates;

Response ┌─h3ToGeoBoundary(599686042433355775)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [(37.2713558667319,-121.91508032705622),(37.353926450852256,-121.8622232890249),(37.42834118609435,-121.92354999630156),(37.42012867767779,-122.03773496427027),(37.33755608435299,-122.090428929044),(37.26319797461824,-122.02910130919001)] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

k a partir del hexágono dado, en orden aleatorio. Enumera todos los H3 hexágonos en un radio dea partir del hexágono dado, en orden aleatorio.

Sintaxis

h3kRing(h3index, k)

Argumentos

h3index — Número de índice hexagonal. UInt64.

— Número de índice hexagonal. UInt64. k — Radio. entero

Valores devueltos

Array de índices H3. Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT arrayJoin(h3kRing( 644325529233966508 , 1 )) AS h3index;

Response ┌────────────h3index─┐ │ 644325529233966508 │ │ 644325529233966497 │ │ 644325529233966510 │ │ 644325529233966504 │ │ 644325529233966509 │ │ 644325529233966355 │ │ 644325529233966354 │ └────────────────────┘

Devuelve los hexágonos (con la resolución especificada) que quedan dentro de la geometría proporcionada, ya sea un anillo o un (multi)polígono.

Sintaxis

h3PolygonToCells( geometry , resolution)

Argumentos

geometry puede ser uno de los siguientes Geo Data Types o sus tipos primitivos subyacentes: Ring Polygon MultiPolygon

puede ser uno de los siguientes Geo Data Types o sus tipos primitivos subyacentes: resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valores devueltos

Array de los H3-indexes contenidos. Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT h3PolygonToCells([(-122.4089866999972145,37.813318999983238),(-122.3544736999993603,37.7198061999978478),(-122.4798767000009008,37.8151571999998453)], 7 ) AS h3index;

Response ┌────────────h3index─┐ │ 608692970769612799 │ │ 608692971927240703 │ │ 608692970585063423 │ │ 608692970819944447 │ │ 608692970719281151 │ │ 608692970752835583 │ │ 608692972027903999 │ └────────────────────┘

Devuelve los hexágonos (con la resolución especificada) que cubren la geometría proporcionada, ya sea un anillo, un polígono o un multipolígono, utilizando modos experimentales de contención de H3.

Esta función asigna los valores de flags a los modos de contención de H3:

0 — CONTAINMENT_CENTER

— 1 — CONTAINMENT_FULL

— 2 — CONTAINMENT_OVERLAPPING

— 3 — CONTAINMENT_OVERLAPPING_BBOX

Sintaxis

h3PolygonToCellsWithContainment( geometry , resolution, flags)

Argumentos

geometry puede ser uno de los siguientes Geo Data Types o de sus tipos primitivos subyacentes: Ring Polygon MultiPolygon

puede ser uno de los siguientes Geo Data Types o de sus tipos primitivos subyacentes: resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

— Resolución del índice. Rango: . UInt8. flags — Modo de contención. Rango: [0, 3] . Use literales enteros como 0 , 1 , 2 y 3 , o valores UInt32 (por ejemplo, toUInt32(2) ). Los valores se pasan a la API de H3 como UInt32 . Los demás tipos enteros nativos se convierten mediante una conversión exacta.

Valores devueltos

Array de índices H3 según el modo de contención seleccionado. Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT h3PolygonToCellsWithContainment([(-122.4089866999972145, 37.813318999983238), (-122.3544736999993603, 37.7198061999978478), (-122.4798767000009008, 37.8151571999998453)], 7 , 0 ) AS center_cells, h3PolygonToCellsWithContainment([(-122.4089866999972145, 37.813318999983238), (-122.3544736999993603, 37.7198061999978478), (-122.4798767000009008, 37.8151571999998453)], 7 , 2 ) AS overlap_cells;

Response ┌─center_cells───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─overlap_cells──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 1. │ [608692970585063423,608692970719281151,608692970752835583,608692970769612799,608692970819944447,608692971927240703,608692972027903999] │ [608692970249519103,608692970266296319,608692970585063423,608692970601840639,608692970635395071,608692970685726719,608692970719281151,608692970736058367,608692970752835583,608692970769612799,608692970786390015,608692970819944447,608692971927240703,608692971994349567,608692972027903999] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Devuelve el número de la celda base del índice H3

Sintaxis

h3GetBaseCell( index )

Parámetro

index — Número de índice hexagonal. UInt64.

Valor devuelto

Número de la celda base del hexágono. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT h3GetBaseCell( 612916788725809151 ) AS basecell;

Response ┌─basecell─┐ │ 12 │ └──────────┘

Devuelve el área promedio de un hexágono en metros cuadrados para la resolución especificada.

Sintaxis

h3HexAreaM2(resolution)

Parámetro

resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valor devuelto

Área en metros cuadrados. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3HexAreaM2( 13 ) AS area;

Response ┌─area─┐ │ 43.9 │ └──────┘

Devuelve el área promedio de un hexágono en kilómetros cuadrados para la resolución dada.

Sintaxis

h3HexAreaKm2(resolution)

Parámetro

resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valor devuelto

Área en kilómetros cuadrados. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3HexAreaKm2( 13 ) AS area;

Response ┌──────area─┐ │ 0.0000439 │ └───────────┘

Devuelve si los índices H3 proporcionados son vecinos entre sí o no.

Sintaxis

h3IndexesAreNeighbors(index1, index2)

Argumentos

index1 — Número de índice hexagonal. UInt64.

— Número de índice hexagonal. UInt64. index2 — Número de índice hexagonal. UInt64.

Valor devuelto

1 — Los índices son vecinos. UInt8.

— Los índices son vecinos. UInt8. 0 — Los índices no son vecinos. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT h3IndexesAreNeighbors( 617420388351344639 , 617420388352655359 ) AS n;

Response ┌─n─┐ │ 1 │ └───┘

Devuelve un array con los índices hijos del índice H3 indicado.

Sintaxis

h3ToChildren( index , resolution)

Argumentos

index — Número de índice hexagonal. UInt64.

— Número de índice hexagonal. UInt64. resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valores devueltos

Array de H3-indexes secundarios. Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT h3ToChildren( 599405990164561919 , 6 ) AS children;

Response ┌─children───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [603909588852408319,603909588986626047,603909589120843775,603909589255061503,603909589389279231,603909589523496959,603909589657714687] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Devuelve el índice padre (de menor resolución) que contiene el índice H3 dado.

Sintaxis

h3ToParent( index , resolution)

Argumentos

index — Número de índice hexagonal. UInt64.

— Número de índice hexagonal. UInt64. resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valor devuelto

Índice H3 padre. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT h3ToParent( 599405990164561919 , 3 ) AS parent;

Response ┌─────────────parent─┐ │ 590398848891879423 │ └────────────────────┘

Convierte la representación H3Index del índice en su representación textual.

h3ToString( index )

Parámetro

index — Número de índice hexagonal. UInt64.

Valor devuelto

Representación en cadena del índice H3. String.

Ejemplo

Query SELECT h3ToString( 617420388352917503 ) AS h3_string;

Response ┌─h3_string───────┐ │ 89184926cdbffff │ └─────────────────┘

Convierte una representación en cadena a la representación H3Index (UInt64).

Sintaxis

stringToH3(index_str)

Parámetro

index_str — Representación en cadena del índice H3. String.

Valor devuelto

Número de índice hexagonal. Devuelve 0 en caso de error. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT stringToH3( '89184926cc3ffff' ) AS index ;

Response ┌──────────────index─┐ │ 617420388351344639 │ └────────────────────┘

Devuelve la resolución del índice H3

Sintaxis

h3GetResolution( index )

Parámetro

index — Número de índice hexagonal. UInt64.

Valor devuelto

Resolución del índice. Intervalo: [0, 15] . UInt8.

Ejemplo

Query SELECT h3GetResolution( 617420388352917503 ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 9 │ └─────┘

Devuelve si el índice H3 tiene una resolución con orientación Clase III.

Sintaxis

h3IsResClassIII( index )

Parámetro

index — Número de índice hexagonal. UInt64.

Valor devuelto

1 — El índice tiene una resolución con orientación de clase III. UInt8.

— El índice tiene una resolución con orientación de clase III. UInt8. 0 — El índice no tiene una resolución con orientación de clase III. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT h3IsResClassIII( 617420388352917503 ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 1 │ └─────┘

Devuelve si este índice H3 representa una celda pentagonal.

Sintaxis

h3IsPentagon( index )

Parámetro

index — Número de índice hexagonal. UInt64.

Valor devuelto

1 — El índice representa una celda pentagonal. UInt8.

— El índice representa una celda pentagonal. UInt8. 0 — El índice no representa una celda pentagonal. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT h3IsPentagon( 644721767722457330 ) AS pentagon;

Response ┌─pentagon─┐ │ 0 │ └──────────┘

Devuelve las caras del icosaedro que intersecta un índice H3 dado.

Sintaxis

h3GetFaces( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono. UInt64.

Valores devueltos

Array que contiene las caras del icosaedro que intersecta un índice H3 dado. Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT h3GetFaces( 599686042433355775 ) AS faces;

Response ┌─faces─┐ │ [7] │ └───────┘

Devuelve el área exacta de una celda específica, en metros cuadrados, correspondiente al índice H3 de entrada proporcionado.

Sintaxis

h3CellAreaM2( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono. UInt64.

Valor devuelto

Área de la celda en metros cuadrados. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3CellAreaM2( 579205133326352383 ) AS area;

Response ┌───────────────area─┐ │ 4106166334463.9233 │ └────────────────────┘

Devuelve el área exacta de una celda específica en radianes cuadrados correspondiente al índice H3 proporcionado.

Sintaxis

h3CellAreaRads2( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono. UInt64.

Valor devuelto

Área de la celda en radianes cuadrados. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3CellAreaRads2( 579205133326352383 ) AS area;

Response ┌────────────────area─┐ │ 0.10116268528089567 │ └─────────────────────┘

Devuelve el índice H3 hijo central (de mayor resolución) contenido en el índice H3 dado, en la resolución especificada.

Sintaxis

h3ToCenterChild( index , resolution)

Parámetro

index — Número de índice del hexágono. UInt64.

— Número de índice del hexágono. UInt64. resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valores devueltos

Índice H3 del hijo central contenido en el H3 indicado, con la resolución dada. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT h3ToCenterChild( 577023702256844799 , 1 ) AS centerToChild;

Response ┌──────centerToChild─┐ │ 581496515558637567 │ └────────────────────┘

Devuelve la longitud exacta de la arista unidireccional representada por el índice h3 de entrada, en metros.

Sintaxis

h3ExactEdgeLengthM( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono. UInt64.

Valor devuelto

Longitud exacta del borde en metros. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3ExactEdgeLengthM( 1310277011704381439 ) AS exactEdgeLengthM;;

Response ┌───exactEdgeLengthM─┐ │ 195449.63163407316 │ └────────────────────┘

Devuelve la longitud exacta, en kilómetros, de la arista unidireccional representada por el índice h3 proporcionado.

Sintaxis

h3ExactEdgeLengthKm( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono. UInt64.

Valor devuelto

Longitud exacta del borde en kilómetros. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3ExactEdgeLengthKm( 1310277011704381439 ) AS exactEdgeLengthKm;;

Response ┌──exactEdgeLengthKm─┐ │ 195.44963163407317 │ └────────────────────┘

Devuelve la longitud exacta de la arista unidireccional representada por el índice h3 de entrada, en radianes.

Sintaxis

h3ExactEdgeLengthRads( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono. UInt64.

Valor devuelto

Longitud exacta del borde en radianes. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3ExactEdgeLengthRads( 1310277011704381439 ) AS exactEdgeLengthRads;;

Response ┌──exactEdgeLengthRads─┐ │ 0.030677980118976447 │ └──────────────────────┘

Devuelve el número de índices H3 únicos para la resolución dada.

Sintaxis

h3NumHexagons(resolution)

Parámetro

resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valor devuelto

Número de índices H3. Int64.

Ejemplo

Query SELECT h3NumHexagons( 3 ) AS numHexagons;

Response ┌─numHexagons─┐ │ 41162 │ └─────────────┘

Devuelve la distancia de “círculo máximo” o “haversine” entre pares de puntos GeoCoord (latitud/longitud), en metros.

Sintaxis

h3PointDistM(lat1, lon1, lat2, lon2)

Argumentos

lat1 , lon1 — Latitud y longitud del punto 1, en grados. Float64.

, — Latitud y longitud del punto 1, en grados. Float64. lat2 , lon2 — Latitud y longitud del punto 2, en grados. Float64.

Valores devueltos

Distancia de Haversine o de círculo máximo, en metros. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3PointDistM( - 10 . 0 , 0 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 ) AS h3PointDistM;

Response ┌──────h3PointDistM─┐ │ 2223901.039504589 │ └───────────────────┘

Devuelve la distancia de “gran círculo” o “haversine” entre pares de puntos GeoCoord (latitud/longitud), en kilómetros.

Sintaxis

h3PointDistKm(lat1, lon1, lat2, lon2)

Argumentos

lat1 , lon1 — Latitud y longitud del punto 1 en grados. Float64.

, — Latitud y longitud del punto 1 en grados. Float64. lat2 , lon2 — Latitud y longitud del punto 2 en grados. Float64.

Valores devueltos

Distancia haversine o de círculo máximo en kilómetros. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3PointDistKm( - 10 . 0 , 0 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 ) AS h3PointDistKm;

Response ┌─────h3PointDistKm─┐ │ 2223.901039504589 │ └───────────────────┘

Devuelve la distancia de “círculo máximo” o “haversine” entre pares de puntos GeoCoord (latitud/longitud), en radianes.

Sintaxis

h3PointDistRads(lat1, lon1, lat2, lon2)

Argumentos

lat1 , lon1 — Latitud y longitud del punto1 en grados. Float64.

, — Latitud y longitud del punto1 en grados. Float64. lat2 , lon2 — Latitud y longitud del punto2 en grados. Float64.

Valores devueltos

Distancia de Haversine o de círculo máximo en radianes. Float64.

Ejemplo

Query SELECT h3PointDistRads( - 10 . 0 , 0 . 0 , 10 . 0 , 0 . 0 ) AS h3PointDistRads;

Response ┌────h3PointDistRads─┐ │ 0.3490658503988659 │ └────────────────────┘

Devuelve un array con todos los índices H3 de resolución 0.

Sintaxis

h3GetRes0Indexes()

Valores devueltos

Array con todos los índices H3 de resolución 0. Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT h3GetRes0Indexes AS indexes ;

Response ┌─indexes─────────────────────────────────────┐ │ [576495936675512319,576531121047601151,....]│ └─────────────────────────────────────────────┘

Devuelve todos los índices pentagonales de H3 con la resolución especificada.

Sintaxis

h3GetPentagonIndexes(resolution)

Parámetro

resolution — Resolución del índice. Rango: [0, 15] . UInt8.

Valor devuelto

Array de todos los índices H3 pentagonales. Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT h3GetPentagonIndexes( 3 ) AS indexes;

Response ┌─indexes────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [590112357393367039,590464201114255359,590816044835143679,...] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Devuelve la línea de índices entre los dos índices dados.

Sintaxis

h3Line( start , end )

Parámetro

start — Número de índice del hexágono que representa un punto inicial. UInt64.

— Número de índice del hexágono que representa un punto inicial. UInt64. end — Número de índice del hexágono que representa un punto final. UInt64.

Valor devuelto

Array de índices H3 que representa la línea de índices entre los dos índices proporcionados. Array UInt64 ).

Ejemplo

Query SELECT h3Line( 590080540275638271 , 590103561300344831 ) AS indexes;

Response ┌─indexes────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [590080540275638271,590080471556161535,590080883873021951,590106516237844479,590104385934065663,590103630019821567,590103561300344831] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Devuelve la distancia en celdas de cuadrícula entre los dos índices proporcionados.

Sintaxis

h3Distance( start , end )

Parámetro

start — Número de índice del hexágono que representa un punto de inicio. UInt64.

— Número de índice del hexágono que representa un punto de inicio. UInt64. end — Número de índice del hexágono que representa un punto final. UInt64.

Valor devuelto

Número de celdas de la cuadrícula. Int64.

Devuelve un número negativo si no se puede calcular la distancia.

Ejemplo

Query SELECT h3Distance( 590080540275638271 , 590103561300344831 ) AS distance;

Response ┌─distance─┐ │ 7 │ └──────────┘

Devuelve los índices del anillo hexagonal centrado en el h3Index de origen proporcionado, de longitud k.

Devuelve 0 si no se encontró ninguna distorsión pentagonal.

Sintaxis

h3HexRing( index , k)

Parámetro

index — Número de índice del hexágono que representa el origen. UInt64.

— Número de índice del hexágono que representa el origen. UInt64. k — Distancia. UInt64.

Valores devueltos

Array de índices H3. Array(UInt64).

Ejemplo

Query SELECT h3HexRing( 590080540275638271 , toUInt16( 1 )) AS hexRing;

Response ┌─hexRing─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [590080815153545215,590080471556161535,590080677714591743,590077585338138623,590077447899185151,590079509483487231] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Devuelve un índice H3 de una arista unidireccional a partir del origen y el destino proporcionados, y devuelve 0 en caso de error.

Sintaxis

h3GetUnidirectionalEdge(originIndex, destinationIndex)

Parámetro

originIndex — Número de índice del hexágono de origen. UInt64.

— Número de índice del hexágono de origen. UInt64. destinationIndex — Número de índice del hexágono de destino. UInt64.

Valor devuelto

Número de índice del hexágono de la arista unidireccional. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT h3GetUnidirectionalEdge( 599686042433355775 , 599686043507097599 ) AS edge;

Response ┌────────────────edge─┐ │ 1248204388774707199 │ └─────────────────────┘

Determina si el H3Index proporcionado es un índice de arista unidireccional válido. Devuelve 1 si es una arista unidireccional y 0 en caso contrario.

Sintaxis

h3UnidirectionalEdgeisValid( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono. UInt64.

Valor devuelto

1 — El índice H3 es una arista unidireccional válida. UInt8.

0 — El índice H3 no es una arista unidireccional válida. UInt8.

Ejemplo

Query SELECT h3UnidirectionalEdgeIsValid( 1248204388774707199 ) AS validOrNot;

Response ┌─validOrNot─┐ │ 1 │ └────────────┘

Devuelve el índice del hexágono de origen del H3Index de arista unidireccional.

Sintaxis

h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge(edge)

Parámetro

edge — Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.

Valor devuelto

Número de índice del hexágono de origen. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge( 1248204388774707197 ) AS origin;

Response ┌─────────────origin─┐ │ 599686042433355773 │ └────────────────────┘

Devuelve el índice del hexágono de destino a partir del H3Index de la arista unidireccional.

Sintaxis

h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge(edge)

Parámetro

edge — Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.

Valor devuelto

Número de índice del hexágono de destino. UInt64.

Ejemplo

Query SELECT h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge( 1248204388774707197 ) AS destination;

Response ┌────────destination─┐ │ 599686043507097597 │ └────────────────────┘

Devuelve los índices de los hexágonos de origen y destino a partir del H3Index de arista unidireccional dado.

Sintaxis

h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge(edge)

Parámetro

edge — Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.

Valor devuelto

Una tupla formada por dos valores, tuple(origin,destination) :

origin — Número de índice del hexágono de origen. UInt64.

— Número de índice del hexágono de origen. UInt64. destination — Número de índice del hexágono de destino. UInt64.

Devuelve (0,0) si la entrada proporcionada no es válida.

Ejemplo

Query SELECT h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge( 1248204388774707199 ) AS indexes;

Response ┌─indexes─────────────────────────────────┐ │ (599686042433355775,599686043507097599) │ └─────────────────────────────────────────┘

Devuelve todas las aristas unidireccionales del H3Index proporcionado.

Sintaxis

h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.

Valor devuelto

Array de índices H3 que representan cada arista unidireccional. Array UInt64 ).

Ejemplo

Query SELECT h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon( 1248204388774707199 ) AS edges;

Response ┌─edges─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [1248204388774707199,1320261982812635135,1392319576850563071,1464377170888491007,1536434764926418943,1608492358964346879] │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Devuelve las coordenadas que definen la arista unidireccional.

Sintaxis

h3GetUnidirectionalEdgeBoundary( index )

Parámetro

index — Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.

Valor devuelto

Array de pares ‘(lon, lat)’. Array(Float64, Float64).

Ejemplo