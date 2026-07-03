H3 es un sistema de indexación geográfica en el que la superficie de la Tierra se divide en una cuadrícula de celdas hexagonales uniformes. Este sistema es jerárquico; es decir, cada hexágono del nivel superior (“padre”) puede dividirse en siete hexágonos uniformes, pero más pequeños (“hijos”), y así sucesivamente. El nivel de la jerarquía se denomina
índice H3
resolution y puede tomar un valor de
0 a
15, donde
0 es el nivel
base, con las celdas más grandes y menos detalladas.
Un par de latitud y longitud puede transformarse en un índice H3 de 64 bits, que identifica una celda de la cuadrícula.
El índice H3 se utiliza principalmente para agrupar ubicaciones y realizar otras manipulaciones geoespaciales.
La descripción completa del sistema H3 está disponible en el sitio de Uber Engineering.
Comprueba si el número es un índice H3 válido. Sintaxis
h3IsValid
Parámetro
h3IsValid(h3index)
h3index— Número de índice hexagonal. UInt64.
Query
SELECT h3IsValid(630814730351855103) AS h3IsValid;
Response
┌─h3IsValid─┐
│ 1 │
└───────────┘
Define la resolución del índice H3 dado. Sintaxis
h3GetResolution
Parámetro
h3GetResolution(h3index)
h3index— Número de índice hexagonal. UInt64.
- Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
- Si el índice no es válido, la función devuelve un valor aleatorio. Use h3IsValid para verificar el índice. UInt8.
Query
SELECT h3GetResolution(639821929606596015) AS resolution;
Response
┌─resolution─┐
│ 14 │
└────────────┘
Calcula la longitud media del lado de un hexágono H3 en grados. Sintaxis
h3EdgeAngle
Parámetro
h3EdgeAngle(resolution)
resolution— Resolución del índice. UInt8. Rango:
[0, 15].
Query
SELECT h3EdgeAngle(10) AS edgeAngle;
Response
┌───────h3EdgeAngle(10)─┐
│ 0.0005927224846720883 │
└───────────────────────┘
Calcula la longitud media de la arista de un hexágono H3 en metros. Sintaxis
h3EdgeLengthM
Parámetro
h3EdgeLengthM(resolution)
resolution— Resolución del índice. UInt8. Intervalo:
[0, 15].
Query
SELECT h3EdgeLengthM(15) AS edgeLengthM;
Response
┌─edgeLengthM─┐
│ 0.509713273 │
└─────────────┘
Calcula la longitud media de la arista de un hexágono H3 en kilómetros. Sintaxis
h3EdgeLengthKm
Parámetro
h3EdgeLengthKm(resolution)
resolution— Resolución del índice. UInt8. Rango:
[0, 15].
Query
SELECT h3EdgeLengthKm(15) AS edgeLengthKm;
Response
┌─edgeLengthKm─┐
│ 0.000509713 │
└──────────────┘
Devuelve el índice H3 del punto
geoToH3
(lat, lon) con la resolución especificada.
Sintaxis
Argumentos
geoToH3(lat, lon, resolution)
lat— Latitud. Float64.
lon— Longitud. Float64.
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
geoToH3() toma los valores en el orden
(lon, lat). A partir de ClickHouse v25.5, los valores de entrada están en el orden
(lat, lon). El comportamiento anterior puede restaurarse mediante la configuración
geotoh3_argument_order = 'lon_lat'.
Ejemplo
Query
SELECT geoToH3(55.71290588, 37.79506683, 15) AS h3Index;
Response
┌────────────h3Index─┐
│ 644325524701193974 │
└────────────────────┘
Devuelve la latitud y longitud del centroide correspondientes al índice H3 proporcionado. Sintaxis
h3ToGeo
Argumentos
h3ToGeo(h3Index)
h3Index— índice H3. UInt64.
h3ToGeo() devuelve los valores en el orden
(lon, lat). A partir de ClickHouse v25.1, los valores devueltos están en el orden
(lat, lon). El comportamiento anterior se puede restaurar mediante la configuración
h3togeo_lon_lat_result_order = true.
Ejemplo
Query
SELECT h3ToGeo(644325524701193974) AS coordinates;
Response
┌─coordinates───────────────────────────┐
│ (55.71290243145668,37.79506616830252) │
└───────────────────────────────────────┘
Devuelve un array de pares
h3ToGeoBoundary
(lat, lon) que representan el límite del índice H3 proporcionado.
Sintaxis
Argumentos
h3ToGeoBoundary(h3Index)
h3Index— índice H3. UInt64.
Query
SELECT h3ToGeoBoundary(644325524701193974) AS coordinates;
Response
┌─h3ToGeoBoundary(599686042433355775)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [(37.2713558667319,-121.91508032705622),(37.353926450852256,-121.8622232890249),(37.42834118609435,-121.92354999630156),(37.42012867767779,-122.03773496427027),(37.33755608435299,-122.090428929044),(37.26319797461824,-122.02910130919001)] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Enumera todos los H3 hexágonos en un radio de
h3kRing
k a partir del hexágono dado, en orden aleatorio.
Sintaxis
Argumentos Valores devueltos Ejemplo
h3kRing(h3index, k)
Query
SELECT arrayJoin(h3kRing(644325529233966508, 1)) AS h3index;
Response
┌────────────h3index─┐
│ 644325529233966508 │
│ 644325529233966497 │
│ 644325529233966510 │
│ 644325529233966504 │
│ 644325529233966509 │
│ 644325529233966355 │
│ 644325529233966354 │
└────────────────────┘
Devuelve los hexágonos (con la resolución especificada) que quedan dentro de la geometría proporcionada, ya sea un anillo o un (multi)polígono. Sintaxis
h3PolygonToCells
Argumentos
h3PolygonToCells(geometry, resolution)
geometrypuede ser uno de los siguientes Geo Data Types o sus tipos primitivos subyacentes:
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
Query
SELECT h3PolygonToCells([(-122.4089866999972145,37.813318999983238),(-122.3544736999993603,37.7198061999978478),(-122.4798767000009008,37.8151571999998453)], 7) AS h3index;
Response
┌────────────h3index─┐
│ 608692970769612799 │
│ 608692971927240703 │
│ 608692970585063423 │
│ 608692970819944447 │
│ 608692970719281151 │
│ 608692970752835583 │
│ 608692972027903999 │
└────────────────────┘
Devuelve los hexágonos (con la resolución especificada) que cubren la geometría proporcionada, ya sea un anillo, un polígono o un multipolígono, utilizando modos experimentales de contención de H3. Esta función asigna los valores de
h3PolygonToCellsWithContainment
flags a los modos de contención de H3:
0—
CONTAINMENT_CENTER
1—
CONTAINMENT_FULL
2—
CONTAINMENT_OVERLAPPING
3—
CONTAINMENT_OVERLAPPING_BBOX
Argumentos
h3PolygonToCellsWithContainment(geometry, resolution, flags)
geometrypuede ser uno de los siguientes Geo Data Types o de sus tipos primitivos subyacentes:
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
flags— Modo de contención. Rango:
[0, 3]. Use literales enteros como
0,
1,
2y
3, o valores UInt32 (por ejemplo,
toUInt32(2)). Los valores se pasan a la API de H3 como
UInt32. Los demás tipos enteros nativos se convierten mediante una conversión exacta.
Query
SELECT
h3PolygonToCellsWithContainment([(-122.4089866999972145, 37.813318999983238), (-122.3544736999993603, 37.7198061999978478), (-122.4798767000009008, 37.8151571999998453)], 7, 0) AS center_cells,
h3PolygonToCellsWithContainment([(-122.4089866999972145, 37.813318999983238), (-122.3544736999993603, 37.7198061999978478), (-122.4798767000009008, 37.8151571999998453)], 7, 2) AS overlap_cells;
Response
┌─center_cells───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─overlap_cells──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ [608692970585063423,608692970719281151,608692970752835583,608692970769612799,608692970819944447,608692971927240703,608692972027903999] │ [608692970249519103,608692970266296319,608692970585063423,608692970601840639,608692970635395071,608692970685726719,608692970719281151,608692970736058367,608692970752835583,608692970769612799,608692970786390015,608692970819944447,608692971927240703,608692971994349567,608692972027903999] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Devuelve el número de la celda base del índice H3. Sintaxis
h3GetBaseCell
Parámetro
h3GetBaseCell(index)
index— Número de índice hexagonal. UInt64.
- Número de la celda base del hexágono. UInt8.
Query
SELECT h3GetBaseCell(612916788725809151) AS basecell;
Response
┌─basecell─┐
│ 12 │
└──────────┘
Devuelve el área promedio de un hexágono en metros cuadrados para la resolución especificada. Sintaxis
h3HexAreaM2
Parámetro
h3HexAreaM2(resolution)
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
- Área en metros cuadrados. Float64.
Query
SELECT h3HexAreaM2(13) AS area;
Response
┌─area─┐
│ 43.9 │
└──────┘
Devuelve el área promedio de un hexágono en kilómetros cuadrados para la resolución dada. Sintaxis
h3HexAreaKm2
Parámetro
h3HexAreaKm2(resolution)
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
- Área en kilómetros cuadrados. Float64.
Query
SELECT h3HexAreaKm2(13) AS area;
Response
┌──────area─┐
│ 0.0000439 │
└───────────┘
Devuelve si los índices H3 proporcionados son vecinos entre sí o no. Sintaxis
h3IndexesAreNeighbors
Argumentos Valor devuelto Ejemplo
h3IndexesAreNeighbors(index1, index2)
Query
SELECT h3IndexesAreNeighbors(617420388351344639, 617420388352655359) AS n;
Response
┌─n─┐
│ 1 │
└───┘
Devuelve un array con los índices hijos del índice H3 indicado. Sintaxis
h3ToChildren
Argumentos
h3ToChildren(index, resolution)
index— Número de índice hexagonal. UInt64.
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
Query
SELECT h3ToChildren(599405990164561919, 6) AS children;
Response
┌─children───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [603909588852408319,603909588986626047,603909589120843775,603909589255061503,603909589389279231,603909589523496959,603909589657714687] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Devuelve el índice padre (de menor resolución) que contiene el índice H3 dado. Sintaxis
h3ToParent
Argumentos
h3ToParent(index, resolution)
index— Número de índice hexagonal. UInt64.
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
- Índice H3 padre. UInt64.
Query
SELECT h3ToParent(599405990164561919, 3) AS parent;
Response
┌─────────────parent─┐
│ 590398848891879423 │
└────────────────────┘
Convierte la representación
h3ToString
H3Index del índice en su representación textual.
Parámetro
h3ToString(index)
index— Número de índice hexagonal. UInt64.
- Representación en cadena del índice H3. String.
Query
SELECT h3ToString(617420388352917503) AS h3_string;
Response
┌─h3_string───────┐
│ 89184926cdbffff │
└─────────────────┘
Convierte una representación en cadena a la representación
stringToH3
H3Index (UInt64).
Sintaxis
Parámetro
stringToH3(index_str)
index_str— Representación en cadena del índice H3. String.
- Número de índice hexagonal. Devuelve 0 en caso de error. UInt64.
Query
SELECT stringToH3('89184926cc3ffff') AS index;
Response
┌──────────────index─┐
│ 617420388351344639 │
└────────────────────┘
Devuelve la resolución del índice H3. Sintaxis
h3GetResolution
Parámetro
h3GetResolution(index)
index— Número de índice hexagonal. UInt64.
- Resolución del índice. Intervalo:
[0, 15]. UInt8.
Query
SELECT h3GetResolution(617420388352917503) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 9 │
└─────┘
Devuelve si el índice H3 tiene una resolución con orientación Clase III. Sintaxis
h3IsResClassIII
Parámetro
h3IsResClassIII(index)
index— Número de índice hexagonal. UInt64.
1— El índice tiene una resolución con orientación de clase III. UInt8.
0— El índice no tiene una resolución con orientación de clase III. UInt8.
Query
SELECT h3IsResClassIII(617420388352917503) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
Devuelve si este índice H3 representa una celda pentagonal. Sintaxis
h3IsPentagon
Parámetro
h3IsPentagon(index)
index— Número de índice hexagonal. UInt64.
1— El índice representa una celda pentagonal. UInt8.
0— El índice no representa una celda pentagonal. UInt8.
Query
SELECT h3IsPentagon(644721767722457330) AS pentagon;
Response
┌─pentagon─┐
│ 0 │
└──────────┘
Devuelve las caras del icosaedro que intersecta un índice H3 dado. Sintaxis
h3GetFaces
Parámetro
h3GetFaces(index)
index— Número de índice del hexágono. UInt64.
Query
SELECT h3GetFaces(599686042433355775) AS faces;
Response
┌─faces─┐
│ [7] │
└───────┘
Devuelve el área exacta de una celda específica, en metros cuadrados, correspondiente al índice H3 de entrada proporcionado. Sintaxis
h3CellAreaM2
Parámetro
h3CellAreaM2(index)
index— Número de índice del hexágono. UInt64.
- Área de la celda en metros cuadrados. Float64.
Query
SELECT h3CellAreaM2(579205133326352383) AS area;
Response
┌───────────────area─┐
│ 4106166334463.9233 │
└────────────────────┘
Devuelve el área exacta de una celda específica en radianes cuadrados correspondiente al índice H3 proporcionado. Sintaxis
h3CellAreaRads2
Parámetro
h3CellAreaRads2(index)
index— Número de índice del hexágono. UInt64.
- Área de la celda en radianes cuadrados. Float64.
Query
SELECT h3CellAreaRads2(579205133326352383) AS area;
Response
┌────────────────area─┐
│ 0.10116268528089567 │
└─────────────────────┘
Devuelve el índice H3 hijo central (de mayor resolución) contenido en el índice H3 dado, en la resolución especificada. Sintaxis
h3ToCenterChild
Parámetro
h3ToCenterChild(index, resolution)
index— Número de índice del hexágono. UInt64.
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
Query
SELECT h3ToCenterChild(577023702256844799,1) AS centerToChild;
Response
┌──────centerToChild─┐
│ 581496515558637567 │
└────────────────────┘
Devuelve la longitud exacta de la arista unidireccional representada por el índice h3 de entrada, en metros. Sintaxis
h3ExactEdgeLengthM
Parámetro
h3ExactEdgeLengthM(index)
index— Número de índice del hexágono. UInt64.
- Longitud exacta del borde en metros. Float64.
Query
SELECT h3ExactEdgeLengthM(1310277011704381439) AS exactEdgeLengthM;;
Response
┌───exactEdgeLengthM─┐
│ 195449.63163407316 │
└────────────────────┘
Devuelve la longitud exacta, en kilómetros, de la arista unidireccional representada por el índice h3 proporcionado. Sintaxis
h3ExactEdgeLengthKm
Parámetro
h3ExactEdgeLengthKm(index)
index— Número de índice del hexágono. UInt64.
- Longitud exacta del borde en kilómetros. Float64.
Query
SELECT h3ExactEdgeLengthKm(1310277011704381439) AS exactEdgeLengthKm;;
Response
┌──exactEdgeLengthKm─┐
│ 195.44963163407317 │
└────────────────────┘
Devuelve la longitud exacta de la arista unidireccional representada por el índice h3 de entrada, en radianes. Sintaxis
h3ExactEdgeLengthRads
Parámetro
h3ExactEdgeLengthRads(index)
index— Número de índice del hexágono. UInt64.
- Longitud exacta del borde en radianes. Float64.
Query
SELECT h3ExactEdgeLengthRads(1310277011704381439) AS exactEdgeLengthRads;;
Response
┌──exactEdgeLengthRads─┐
│ 0.030677980118976447 │
└──────────────────────┘
Devuelve el número de índices H3 únicos para la resolución dada. Sintaxis
h3NumHexagons
Parámetro
h3NumHexagons(resolution)
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
- Número de índices H3. Int64.
Query
SELECT h3NumHexagons(3) AS numHexagons;
Response
┌─numHexagons─┐
│ 41162 │
└─────────────┘
Devuelve la distancia de “círculo máximo” o “haversine” entre pares de puntos GeoCoord (latitud/longitud), en metros. Sintaxis
h3PointDistM
Argumentos
h3PointDistM(lat1, lon1, lat2, lon2)
lat1,
lon1— Latitud y longitud del punto 1, en grados. Float64.
lat2,
lon2— Latitud y longitud del punto 2, en grados. Float64.
- Distancia de Haversine o de círculo máximo, en metros. Float64.
Query
SELECT h3PointDistM(-10.0 ,0.0, 10.0, 0.0) AS h3PointDistM;
Response
┌──────h3PointDistM─┐
│ 2223901.039504589 │
└───────────────────┘
Devuelve la distancia de “gran círculo” o “haversine” entre pares de puntos GeoCoord (latitud/longitud), en kilómetros. Sintaxis
h3PointDistKm
Argumentos
h3PointDistKm(lat1, lon1, lat2, lon2)
lat1,
lon1— Latitud y longitud del punto 1 en grados. Float64.
lat2,
lon2— Latitud y longitud del punto 2 en grados. Float64.
- Distancia haversine o de círculo máximo en kilómetros. Float64.
Query
SELECT h3PointDistKm(-10.0 ,0.0, 10.0, 0.0) AS h3PointDistKm;
Response
┌─────h3PointDistKm─┐
│ 2223.901039504589 │
└───────────────────┘
Devuelve la distancia de “círculo máximo” o “haversine” entre pares de puntos GeoCoord (latitud/longitud), en radianes. Sintaxis
h3PointDistRads
Argumentos
h3PointDistRads(lat1, lon1, lat2, lon2)
lat1,
lon1— Latitud y longitud del punto1 en grados. Float64.
lat2,
lon2— Latitud y longitud del punto2 en grados. Float64.
- Distancia de Haversine o de círculo máximo en radianes. Float64.
Query
SELECT h3PointDistRads(-10.0 ,0.0, 10.0, 0.0) AS h3PointDistRads;
Response
┌────h3PointDistRads─┐
│ 0.3490658503988659 │
└────────────────────┘
Devuelve un array con todos los índices H3 de resolución 0. Sintaxis
h3GetRes0Indexes
Valores devueltos Ejemplo
h3GetRes0Indexes()
Query
SELECT h3GetRes0Indexes AS indexes ;
Response
┌─indexes─────────────────────────────────────┐
│ [576495936675512319,576531121047601151,....]│
└─────────────────────────────────────────────┘
Devuelve todos los índices pentagonales de H3 con la resolución especificada. Sintaxis
h3GetPentagonIndexes
Parámetro
h3GetPentagonIndexes(resolution)
resolution— Resolución del índice. Rango:
[0, 15]. UInt8.
Query
SELECT h3GetPentagonIndexes(3) AS indexes;
Response
┌─indexes────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [590112357393367039,590464201114255359,590816044835143679,...] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Devuelve la línea de índices entre los dos índices dados. Sintaxis
h3Line
Parámetro
h3Line(start,end)
start— Número de índice del hexágono que representa un punto inicial. UInt64.
end— Número de índice del hexágono que representa un punto final. UInt64.
Query
SELECT h3Line(590080540275638271,590103561300344831) AS indexes;
Response
┌─indexes────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [590080540275638271,590080471556161535,590080883873021951,590106516237844479,590104385934065663,590103630019821567,590103561300344831] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Devuelve la distancia en celdas de cuadrícula entre los dos índices proporcionados. Sintaxis
h3Distance
Parámetro
h3Distance(start,end)
start— Número de índice del hexágono que representa un punto de inicio. UInt64.
end— Número de índice del hexágono que representa un punto final. UInt64.
- Número de celdas de la cuadrícula. Int64.
Query
SELECT h3Distance(590080540275638271,590103561300344831) AS distance;
Response
┌─distance─┐
│ 7 │
└──────────┘
Devuelve los índices del anillo hexagonal centrado en el h3Index de origen proporcionado, de longitud k. Devuelve 0 si no se encontró ninguna distorsión pentagonal. Sintaxis
h3HexRing
Parámetro Valores devueltos Ejemplo
h3HexRing(index, k)
Query
SELECT h3HexRing(590080540275638271, toUInt16(1)) AS hexRing;
Response
┌─hexRing─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [590080815153545215,590080471556161535,590080677714591743,590077585338138623,590077447899185151,590079509483487231] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Devuelve un índice H3 de una arista unidireccional a partir del origen y el destino proporcionados, y devuelve 0 en caso de error. Sintaxis
h3GetUnidirectionalEdge
Parámetro
h3GetUnidirectionalEdge(originIndex, destinationIndex)
originIndex— Número de índice del hexágono de origen. UInt64.
destinationIndex— Número de índice del hexágono de destino. UInt64.
- Número de índice del hexágono de la arista unidireccional. UInt64.
Query
SELECT h3GetUnidirectionalEdge(599686042433355775, 599686043507097599) AS edge;
Response
┌────────────────edge─┐
│ 1248204388774707199 │
└─────────────────────┘
Determina si el H3Index proporcionado es un índice de arista unidireccional válido. Devuelve 1 si es una arista unidireccional y 0 en caso contrario. Sintaxis
h3UnidirectionalEdgeIsValid
Parámetro
h3UnidirectionalEdgeisValid(index)
index— Número de índice del hexágono. UInt64.
- 1 — El índice H3 es una arista unidireccional válida. UInt8.
- 0 — El índice H3 no es una arista unidireccional válida. UInt8.
Query
SELECT h3UnidirectionalEdgeIsValid(1248204388774707199) AS validOrNot;
Response
┌─validOrNot─┐
│ 1 │
└────────────┘
Devuelve el índice del hexágono de origen del H3Index de arista unidireccional. Sintaxis
h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge
Parámetro
h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge(edge)
edge— Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.
- Número de índice del hexágono de origen. UInt64.
Query
SELECT h3GetOriginIndexFromUnidirectionalEdge(1248204388774707197) AS origin;
Response
┌─────────────origin─┐
│ 599686042433355773 │
└────────────────────┘
Devuelve el índice del hexágono de destino a partir del H3Index de la arista unidireccional. Sintaxis
h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge
Parámetro
h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge(edge)
edge— Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.
- Número de índice del hexágono de destino. UInt64.
Query
SELECT h3GetDestinationIndexFromUnidirectionalEdge(1248204388774707197) AS destination;
Response
┌────────destination─┐
│ 599686043507097597 │
└────────────────────┘
Devuelve los índices de los hexágonos de origen y destino a partir del H3Index de arista unidireccional dado. Sintaxis
h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge
Parámetro
h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge(edge)
edge— Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.
tuple(origin,destination):
origin— Número de índice del hexágono de origen. UInt64.
destination— Número de índice del hexágono de destino. UInt64.
(0,0) si la entrada proporcionada no es válida.
Ejemplo
Query
SELECT h3GetIndexesFromUnidirectionalEdge(1248204388774707199) AS indexes;
Response
┌─indexes─────────────────────────────────┐
│ (599686042433355775,599686043507097599) │
└─────────────────────────────────────────┘
Devuelve todas las aristas unidireccionales del H3Index proporcionado. Sintaxis
h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon
Parámetro
h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon(index)
index— Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.
Query
SELECT h3GetUnidirectionalEdgesFromHexagon(1248204388774707199) AS edges;
Response
┌─edges─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [1248204388774707199,1320261982812635135,1392319576850563071,1464377170888491007,1536434764926418943,1608492358964346879] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Devuelve las coordenadas que definen la arista unidireccional. Sintaxis
h3GetUnidirectionalEdgeBoundary
Parámetro
h3GetUnidirectionalEdgeBoundary(index)
index— Número de índice del hexágono que representa una arista unidireccional. UInt64.
Query