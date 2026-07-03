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flipCoordinates

La función flipCoordinates intercambia las coordenadas de un punto, anillo, polígono o multipolígono. Esto resulta útil, por ejemplo, al convertir entre sistemas de coordenadas en los que el orden de la latitud y la longitud es distinto.

Parámetros de entrada

  • coordinates — Una tupla que representa un punto (x, y), o un arreglo de esas tuplas que representa un anillo, un polígono o un multipolígono. Los tipos de entrada admitidos incluyen:
    • Point: Una tupla (x, y) donde x e y son valores Float64.
    • Ring: Un arreglo de puntos [(x1, y1), (x2, y2), ...].
    • Polygon: Un arreglo de anillos [ring1, ring2, ...], donde cada anillo es un arreglo de puntos.
    • Multipolygon: Un arreglo de polígonos [polygon1, polygon2, ...].

Valor devuelto

La función devuelve el valor de entrada con las coordenadas invertidas. Por ejemplo:
  • Un punto (x, y) se convierte en (y, x).
  • Un anillo [(x1, y1), (x2, y2)] se convierte en [(y1, x1), (y2, x2)].
  • Las estructuras anidadas, como los polígonos y los multipolígonos, se procesan de forma recursiva.

Ejemplos

Ejemplo 1: Invertir un solo punto

Ejemplo 2: Invertir un Array de puntos (anillo)

Ejemplo 3: Invertir un polígono

Ejemplo 4: Inversión de un multipolígono

Última modificación el 3 de julio de 2026