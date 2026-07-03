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Svg

Devuelve una cadena con etiquetas de elementos SVG seleccionadas a partir de datos geográficos. Sintaxis
Alias: SVG, svg Parámetros
  • geometry — Datos geográficos. Geo.
  • style — Nombre de estilo opcional. String.
Valor devuelto
  • La representación SVG de la geometría. String.
    • Círculo SVG
    • Polígono SVG
    • Ruta SVG
Ejemplos Círculo
Query
Response
Polygon
Query
Response
Path
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026