Devuelve una cadena con etiquetas de elementos SVG seleccionadas a partir de datos geográficos. Sintaxis
Svg
Alias:
Svg(geometry,[style])
SVG,
svg
Parámetros
Valor devuelto
- La representación SVG de la geometría. String.
- Círculo SVG
- Polígono SVG
- Ruta SVG
Query
SELECT SVG((0., 0.))
Polygon
Response
<circle cx="0" cy="0" r="5" style=""/>
Query
SELECT SVG([(0., 0.), (10, 0), (10, 10), (0, 10)])
Path
Response
<polygon points="0,0 0,10 10,10 10,0 0,0" style=""/>
Query
SELECT SVG([[(0., 0.), (10, 0), (10, 10), (0, 10)], [(4., 4.), (5, 4), (5, 5), (4, 5)]])
Response
<g fill-rule="evenodd"><path d="M 0,0 L 0,10 L 10,10 L 10,0 L 0,0M 4,4 L 5,4 L 5,5 L 4,5 L 4,4 z " style=""/></g>