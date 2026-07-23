Devuelve un objeto geométrico WKT (Well Known Text) a partir de varios tipos de datos geográficos. Los objetos WKT compatibles son:
WKT
- POINT
- POLYGON
- MULTIPOLYGON
- LINESTRING
- MULTILINESTRING
Parámetros
WKT(geo_data)
geo_data puede ser uno de los siguientes Tipos de datos Geo o uno de sus tipos primitivos subyacentes:
Valor devuelto
- Se devuelve el objeto geométrico WKT
POINTpara un Point.
- Se devuelve el objeto geométrico WKT
POLYGONpara un Polygon.
- Se devuelve el objeto geométrico WKT
MULTIPOLYGONpara un MultiPolygon.
- Se devuelve el objeto geométrico WKT
LINESTRINGpara un LineString.
- Se devuelve el objeto geométrico WKT
MULTILINESTRINGpara un MultiLineString.
SELECT wkt((0., 0.));
POLYGON a partir de un array de tuplas o de un array de arrays de tuplas:
POINT(0 0)
SELECT wkt([(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 10.)]);
MULTIPOLYGON a partir de un Array de Arrays de Tuples multidimensionales:
POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10))
SELECT wkt([[[(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 10.)], [(4., 4.), (5., 4.), (5., 5.), (4., 5.)]], [[(-10., -10.), (-10., -9.), (-9., 10.)]]]);
MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))
Convierte un WKT (Well Known Text) MultiPolygon en un valor del tipo MultiPolygon.
readWKTMultiPolygon
SELECT
toTypeName(readWKTMultiPolygon('MULTIPOLYGON(((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))')) AS type,
readWKTMultiPolygon('MULTIPOLYGON(((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))') AS output FORMAT Markdown
Cadena que comienza con
|tipo
|salida
|MultiPolygon
|[[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]
MULTIPOLYGON
MultiPolygon
Convierte un MultiPolygon en formato WKT (Well Known Text) en un Polygon.
readWKTPolygon
SELECT
toTypeName(readWKTPolygon('POLYGON((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0))')) AS type,
readWKTPolygon('POLYGON((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0))') AS output
FORMAT Markdown
Cadena que comienza por
|tipo
|salida
|Polygon
|[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]
POLYGON
Polygon
La función
readWKTPoint
readWKTPoint de ClickHouse analiza una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría de tipo Point y devuelve un punto en el formato interno de ClickHouse.
readWKTPoint(wkt_string)
wkt_string: La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo Point.
SELECT readWKTPoint('POINT (1.2 3.4)');
(1.2,3.4)
Analiza una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría LineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.
readWKTLineString
readWKTLineString(wkt_string)
wkt_string: La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo LineString.
SELECT readWKTLineString('LINESTRING (1 1, 2 2, 3 3, 1 1)');
[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]
Interpreta una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría MultiLineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.
readWKTMultiLineString
readWKTMultiLineString(wkt_string)
wkt_string: La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo MultiLineString.
SELECT readWKTMultiLineString('MULTILINESTRING ((1 1, 2 2, 3 3), (4 4, 5 5, 6 6))');
[[(1,1),(2,2),(3,3)],[(4,4),(5,5),(6,6)]]
Analiza la representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría Polygon y devuelve un anillo (linestring cerrado) en el formato interno de ClickHouse.
readWKTRing
readWKTRing(wkt_string)
wkt_string: La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo Polygon.
SELECT readWKTRing('POLYGON ((1 1, 2 2, 3 3, 1 1))');
[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]
Devuelve true o false según si un polígono está completamente dentro de otro polígono. Referencia: https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/within/within_2.html
polygonsWithinSpherical
SELECT polygonsWithinSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]);
0
Convierte un WKB (Well Known Binary) de tipo MultiPolygon en un tipo MultiPolygon.
readWKBMultiPolygon
SELECT
toTypeName(readWKBMultiPolygon(unhex('0106000000020000000103000000020000000500000000000000000000400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000500000000000000000010400000000000001040000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000104000000000000010400103000000010000000400000000000000000024c000000000000024c000000000000024c000000000000022c000000000000022c0000000000000244000000000000024c000000000000024c0'))) AS type,
readWKBMultiPolygon(unhex('0106000000020000000103000000020000000500000000000000000000400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000500000000000000000010400000000000001040000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000104000000000000010400103000000010000000400000000000000000024c000000000000024c000000000000024c000000000000022c000000000000022c0000000000000244000000000000024c000000000000024c0')) AS output FORMAT Markdown
Cadena que empieza por
|tipo
|salida
|MultiPolygon
|[[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]
MULTIPOLYGON
MultiPolygon
Convierte un MultiPolygon WKB (Well Known Binary) al tipo Polygon.
readWKBPolygon
SELECT
toTypeName(readWKBPolygon(unhex('010300000001000000050000000000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000400000000000000000'))) AS type,
readWKBPolygon(unhex('010300000001000000050000000000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000400000000000000000')) AS output
FORMAT Markdown
Cadena que comienza con
|tipo
|salida
|Polygon
|[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]
POLYGON
Polygon
La función
readWKBPoint
readWKBPoint de ClickHouse analiza una representación Well-Known Binary (WKB) de una geometría de tipo Point y devuelve un punto en el formato interno de ClickHouse.
readWKBPoint(wkb_string)
wkb_string: la cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo Point.
SELECT readWKBPoint(unhex('0101000000333333333333f33f3333333333330b40'));
(1.2,3.4)
Interpreta una representación en Well-Known Binary (WKB) de una geometría LineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.
readWKBLineString
readWKBLineString(wkb_string)
wkb_string: La cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo LineString.
SELECT readWKBLineString(unhex('010200000004000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000840000000000000f03f000000000000f03f'));
[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]
Analiza la representación Well-Known Binary (WKB) de una geometría MultiLineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.
readWKBMultiLineString
readWKBMultiLineString(wkb_string)
wkb_string: La cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo MultiLineString.
SELECT readWKBMultiLineString(unhex('010500000002000000010200000003000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000840010200000003000000000000000000104000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000018400000000000001840'));
UInt8: 0 para false, 1 para true
[[(1,1),(2,2),(3,3)],[(4,4),(5,5),(6,6)]]
Calcula la distancia mínima entre dos puntos, donde uno pertenece al primer polígono y el otro a otro polígono. Esférica significa que las coordenadas se interpretan como coordenadas sobre una esfera pura e ideal, lo cual no se ajusta a la Tierra. El uso de este tipo de sistema de coordenadas acelera la ejecución, pero, por supuesto, no es preciso.
polygonsDistanceSpherical
SELECT polygonsDistanceSpherical([[[(0, 0), (0, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 0)]]], [[[(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)]]])
Dos polígonos Float64
0.24372872211133834
Calcula la distancia entre dos polígonos
polygonsDistanceCartesian
SELECT polygonsDistanceCartesian([[[(0, 0), (0, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 0)]]], [[[(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)]]])
Dos polígonos Float64
14.000714267493642
Devuelve true si dos polígonos son iguales.
polygonsEqualsCartesian
SELECT polygonsEqualsCartesian([[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])
Dos polígonos UInt8, 0 para false, 1 para true
1
Calcula la diferencia simétrica espacial de conjuntos (XOR) entre dos polígonos
polygonsSymDifferenceSpherical
SELECT wkt(arraySort(polygonsSymDifferenceSpherical([[(50., 50.), (50., -50.), (-50., -50.), (-50., 50.), (50., 50.)], [(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)], [(-10., -10.), (-10., -40.), (-40., -40.), (-40., -10.), (-10., -10.)]], [[(-20., -20.), (-20., 20.), (20., 20.), (20., -20.), (-20., -20.)]])));
Polígonos MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((-20 -10.3067,-10 -10,-10 -20.8791,-20 -20,-20 -10.3067)),((10 20.8791,20 20,20 10.3067,10 10,10 20.8791)),((50 50,50 -50,-50 -50,-50 50,50 50),(20 10.3067,40 10,40 40,10 40,10 20.8791,-20 20,-20 -10.3067,-40 -10,-40 -40,-10 -40,-10 -20.8791,20 -20,20 10.3067)))
Igual que
polygonsSymDifferenceCartesian
polygonsSymDifferenceSpherical, pero las coordenadas están en el sistema de coordenadas cartesianas, que se aproxima más al modelo de la Tierra real.
SELECT wkt(polygonsSymDifferenceCartesian([[[(0, 0), (0, 3), (1, 2.9), (2, 2.6), (2.6, 2), (2.9, 1), (3, 0), (0, 0)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))
Polígono MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((1 2.9,1 1,2.9 1,3 0,0 0,0 3,1 2.9)),((1 2.9,1 4,4 4,4 1,2.9 1,2.6 2,2 2.6,1 2.9)))
Calcula la intersección (AND) entre polígonos con coordenadas esféricas.
polygonsIntersectionSpherical
SELECT wkt(arrayMap(a -> arrayMap(b -> arrayMap(c -> (round(c.1, 6), round(c.2, 6)), b), a), polygonsIntersectionSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]])))
Polígonos MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((4.3666 50.8434,4.36024 50.8436,4.34956 50.8536,4.35268 50.8567,4.36794 50.8525,4.3666 50.8434)))
Devuelve true si el segundo polígono se encuentra dentro del primero.
polygonsWithinCartesian
SELECT polygonsWithinCartesian([[[(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])
Dos polígonos UInt8, 0 para false, 1 para true
1
Devuelve
polygonsIntersectCartesian
true si los dos polígonos se intersecan (comparten alguna área o borde).
SELECT polygonsIntersectCartesian([[[(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])
Dos polígonos UInt8, 0 para falso, 1 para verdadero
1
Devuelve true si los dos polígonos se intersectan (comparten alguna zona o borde). Referencia: https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/intersects.html
polygonsIntersectSpherical
SELECT polygonsIntersectSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]);
Dos polígonos UInt8: 0 para false, 1 para true
1
Devuelve true si dos geometrías se intersecan (comparten algún punto, línea o área). A diferencia de
geometryIntersectCartesian
polygonsIntersectCartesian, acepta cualquier tipo de dato geométrico
(
Point,
LineString,
MultiLineString,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon), incluido el tipo común
Geometry, y los dos argumentos pueden ser de tipos distintos.
Las coordenadas se expresan en el sistema de coordenadas cartesianas.
SELECT geometryIntersectCartesian([(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]::Ring, [(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.)]::Ring)
Dos geometrías de cualquier tipo de dato geométrico (o
1
Geometry).
UInt8, 0 para false, 1 para true
Devuelve true si dos geometrías se intersecan (comparten algún punto, línea o área). A diferencia de
geometryIntersectSpherical
polygonsIntersectSpherical, acepta cualquier tipo de dato geométrico
(
Point,
LineString,
MultiLineString,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon), incluido el tipo común
Geometry, y los dos argumentos pueden ser de tipos diferentes.
Las coordenadas se interpretan como si estuvieran sobre una esfera ideal.
SELECT geometryIntersectSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]]::MultiPolygon, (4.36, 50.85)::Point)
Dos geometrías de cualquier tipo de dato geométrico (o
1
Geometry).
UInt8, 0 para false, 1 para true
Calcula la envolvente convexa. Referencia Las coordenadas se expresan en un sistema de coordenadas cartesianas.
polygonConvexHullCartesian
SELECT wkt(polygonConvexHullCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.), (2., 3.)]]]))
MultiPolygon Polygon
POLYGON((0 0,0 5,5 5,5 0,0 0))
Calcula el área de la superficie de un polígono.
polygonAreaSpherical
SELECT round(polygonAreaSpherical([[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]), 14)
Polygon Float
9.387704e-8
Calcula la unión (OR).
polygonsUnionSpherical
SELECT wkt(polygonsUnionSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]))
Polígonos MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((4.36661 50.8434,4.36623 50.8408,4.34496 50.8333,4.33807 50.8487,4.34669 50.8583,4.35268 50.8567,4.36136 50.8652,4.36131 50.8651,4.39045 50.8565,4.38303 50.8429,4.36661 50.8434)))
Calcula el perímetro del polígono.
polygonPerimeterSpherical
Este es el Polygon que representa Zimbabue:
Polygon que representa Zimbabue
POLYGON((30.0107 -15.6462,30.0502 -15.6401,30.09 -15.6294,30.1301 -15.6237,30.1699 -15.6322,30.1956 -15.6491,30.2072 -15.6532,30.2231 -15.6497,30.231 -15.6447,30.2461 -15.6321,30.2549 -15.6289,30.2801 -15.6323,30.2962 -15.639,30.3281 -15.6524,30.3567 -15.6515,30.3963 -15.636,30.3977 -15.7168,30.3993 -15.812,30.4013 -15.9317,30.4026 -16.0012,30.5148 -16.0004,30.5866 -16,30.7497 -15.9989,30.8574 -15.9981,30.9019 -16.0071,30.9422 -16.0345,30.9583 -16.0511,30.9731 -16.062,30.9898 -16.0643,31.012 -16.0549,31.0237 -16.0452,31.0422 -16.0249,31.0569 -16.0176,31.0654 -16.0196,31.0733 -16.0255,31.0809 -16.0259,31.089 -16.0119,31.1141 -15.9969,31.1585 -16.0002,31.26 -16.0235,31.2789 -16.0303,31.2953 -16.0417,31.3096 -16.059,31.3284 -16.0928,31.3409 -16.1067,31.3603 -16.1169,31.3703 -16.1237,31.3746 -16.1329,31.3778 -16.1422,31.384 -16.1488,31.3877 -16.1496,31.3956 -16.1477,31.3996 -16.1473,31.4043 -16.1499,31.4041 -16.1545,31.4027 -16.1594,31.4046 -16.1623,31.4241 -16.1647,31.4457 -16.165,31.4657 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Uso de la función polygonPerimeterSpherical
SELECT round(polygonPerimeterSpherical([(30.010654, -15.646227), (30.050238, -15.640129), (30.090029, -15.629381), (30.130129, -15.623696), (30.16992, -15.632171), (30.195552, -15.649121), (30.207231, -15.653152), (30.223147, -15.649741), (30.231002, -15.644677), (30.246091, -15.632068), (30.254876, -15.628864), (30.280094, -15.632275), (30.296196, -15.639042), (30.32805, -15.652428), (30.356679, -15.651498), (30.396263, -15.635995), (30.39771, -15.716817), (30.39926, -15.812005), (30.401327, -15.931688), (30.402568, -16.001244), (30.514809, -16.000418), (30.586587, -16.000004), (30.74973, -15.998867), (30.857424, -15.998144), (30.901865, -16.007136), (30.942173, -16.034524), (30.958296, -16.05106), (30.973075, -16.062016), (30.989767, -16.06429), (31.012039, -16.054885), (31.023718, -16.045169), (31.042218, -16.024912), (31.056895, -16.017574), (31.065421, -16.019641), (31.073328, -16.025532), (31.080872, -16.025946), (31.089037, -16.01189), (31.1141, -15.996904), (31.15849, 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-17.978488), (26.046554, -17.966292), (26.062471, -17.962882), (26.081178, -17.962365), (26.095234, -17.958541), (26.096164, -17.954614), (26.0942, -17.941901), (26.095234, -17.938077), (26.101228, -17.935803), (26.118591, -17.931566), (26.135438, -17.922574), (26.158589, -17.918337), (26.167477, -17.913582), (26.203031, -17.887227), (26.211919, -17.882783), (26.221117, -17.886297), (26.228249, -17.894669), (26.233933, -17.903971), (26.239204, -17.910172), (26.248299, -17.913376), (26.294291, -17.918543), (26.3038, -17.922781), (26.311965, -17.928362), (26.318269, -17.934356), (26.325504, -17.93601), (26.362711, -17.930636), (26.408599, -17.939007), (26.485494, -17.979315), (26.527145, -17.992027), (26.553604, -17.996471), (26.570243, -18.002879), (26.583369, -18.013215), (26.598872, -18.029958), (26.612721, -18.041223), (26.628844, -18.049181), (26.685689, -18.066751), (26.700003, -18.069232), (26.71194, -18.065821), (26.740569, -18.0405), (26.753591, -18.032955), (26.769714, -18.029028), (26.794002, -18.026237), (26.88826, -17.984586), (26.912031, -17.992027), (26.94867, -17.968876), (26.95916, -17.964742), (27.006289, -17.962675), (27.021275, -17.958541), (27.048457, -17.944278), (27.078171, -17.916993), (27.11543, -17.882163), (27.149019, -17.842476), (27.146539, -17.818911), (27.145299, -17.794107), (27.146952, -17.783875), (27.157081, -17.769302), (27.422078, -17.504822), (27.524294, -17.415112), (27.577314, -17.363125), (27.604495, -17.312792), (27.624856, -17.233314), (27.641186, -17.198484), (27.777301, -17.001183), (27.816886, -16.959636), (27.868562, -16.929663), (28.022993, -16.865393), (28.113922, -16.827551), (28.21252, -16.748589), (28.280113, -16.706524), (28.643295, -16.568755), (28.690734, -16.56028), (28.718794, -16.56028), (28.73285, -16.55811), (28.741377, -16.550668), (28.761117, -16.532271), (28.769282, -16.515218), (28.808866, -16.486279), (28.822509, -16.470776), (28.829124, -16.434603), (28.833051, -16.426438), (28.857236, -16.388198), (28.857029, -16.36546), (28.840492, -16.323602), (28.836772, -16.306342), (28.840286, -16.284741), (28.86416, -16.231205), (28.847107, -16.202679), (28.852481, -16.162785), (28.8654, -16.121237), (28.870981, -16.087234), (28.868501, -16.08217), (28.86385, -16.076589), (28.859303, -16.069561), (28.857236, -16.060466), (28.860336, -16.049407), (28.874082, -16.028943), (28.877183, -16.022018), (28.898887, -15.995457), (28.932373, -15.963727), (28.946862, -15.957235), (28.951287, -15.955252), (28.972784, -15.951428), (29.018053, -15.950602), (29.042341, -15.946261), (29.055053, -15.934375), (29.076344, -15.895411), (29.086162, -15.884559), (29.102182, -15.870916), (29.121716, -15.859341), (29.141869, -15.854483), (29.150964, -15.848799), (29.186311, -15.812832), (29.406969, -15.714233), (29.422059, -15.711030000000001), (29.508462, -15.703588), (29.526239, -15.692839), (29.563446, -15.662144), (29.587217, -15.655736), (29.608559, -15.658422999999999), (29.62799, -15.663591), (29.648505, -15.666588), (29.672793, -15.663281), (29.73005, -15.644677), (29.773252, -15.638062), (29.814283, -15.619666), (29.837331, -15.614808), (29.881773, -15.618839), (29.967504, -15.641473), (30.010654, -15.646227)]), 6)
0.45539
Calcula la intersección de polígonos.
polygonsIntersectionCartesian
SELECT wkt(polygonsIntersectionCartesian([[[(0., 0.), (0., 3.), (1., 2.9), (2., 2.6), (2.6, 2.), (2.9, 1.), (3., 0.), (0., 0.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))
Polígonos MultiPolygon
MULTIPOLYGON(((1 2.9,2 2.6,2.6 2,2.9 1,1 1,1 2.9)))
Calcula el área de un polígono
polygonAreaCartesian
SELECT polygonAreaCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.)]]])
Polygon Float64
25
Calcula el perímetro de un polígono.
polygonPerimeterCartesian
SELECT polygonPerimeterCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.)]]])
Polygon Float64
15
Calcula la unión de polígonos.
polygonsUnionCartesian
SELECT wkt(polygonsUnionCartesian([[[(0., 0.), (0., 3.), (1., 2.9), (2., 2.6), (2.6, 2.), (2.9, 1), (3., 0.), (0., 0.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))
Polígonos MultiPolygon Para obtener más información sobre los sistemas geométricos, consulta esta presentación sobre la biblioteca Boost, que es la que utiliza ClickHouse.
MULTIPOLYGON(((1 2.9,1 4,4 4,4 1,2.9 1,3 0,0 0,0 3,1 2.9)))