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WKT

Devuelve un objeto geométrico WKT (Well Known Text) a partir de varios tipos de datos geográficos. Los objetos WKT compatibles son:
  • POINT
  • POLYGON
  • MULTIPOLYGON
  • LINESTRING
  • MULTILINESTRING
Sintaxis
Parámetros geo_data puede ser uno de los siguientes Tipos de datos Geo o uno de sus tipos primitivos subyacentes: Valor devuelto
  • Se devuelve el objeto geométrico WKT POINT para un Point.
  • Se devuelve el objeto geométrico WKT POLYGON para un Polygon.
  • Se devuelve el objeto geométrico WKT MULTIPOLYGON para un MultiPolygon.
  • Se devuelve el objeto geométrico WKT LINESTRING para un LineString.
  • Se devuelve el objeto geométrico WKT MULTILINESTRING para un MultiLineString.
Ejemplos POINT a partir de una tupla:
POLYGON a partir de un array de tuplas o de un array de arrays de tuplas:
MULTIPOLYGON a partir de un Array de Arrays de Tuples multidimensionales:

readWKTMultiPolygon

Convierte un WKT (Well Known Text) MultiPolygon en un valor del tipo MultiPolygon.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Cadena que comienza con MULTIPOLYGON

Valor devuelto

MultiPolygon

readWKTPolygon

Convierte un MultiPolygon en formato WKT (Well Known Text) en un Polygon.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Cadena que comienza por POLYGON

Valor devuelto

Polygon

readWKTPoint

La función readWKTPoint de ClickHouse analiza una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría de tipo Point y devuelve un punto en el formato interno de ClickHouse.

Sintaxis

Argumentos

  • wkt_string: La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo Point.

Valor devuelto

La función devuelve una representación interna en ClickHouse de la geometría Point.

Ejemplo

readWKTLineString

Analiza una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría LineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.

Sintaxis

Argumentos

  • wkt_string: La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo LineString.

Valor devuelto

La función devuelve una representación interna de ClickHouse de la geometría LineString.

Ejemplo

readWKTMultiLineString

Interpreta una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría MultiLineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.

Sintaxis

Argumentos

  • wkt_string: La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo MultiLineString.

Valor devuelto

La función devuelve la representación interna en ClickHouse de la geometría MultiLineString.

Ejemplo

readWKTRing

Analiza la representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría Polygon y devuelve un anillo (linestring cerrado) en el formato interno de ClickHouse.

Sintaxis

Argumentos

  • wkt_string: La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo Polygon.

Valor devuelto

La función devuelve una representación interna de ClickHouse de la geometría de anillo (linestring cerrada).

Ejemplo

polygonsWithinSpherical

Devuelve true o false según si un polígono está completamente dentro de otro polígono. Referencia: https://www.boost.org/doc/libs/1&#95;62&#95;0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/within/within&#95;2.html

Ejemplo

readWKBMultiPolygon

Convierte un WKB (Well Known Binary) de tipo MultiPolygon en un tipo MultiPolygon.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Cadena que empieza por MULTIPOLYGON

Valor devuelto

MultiPolygon

readWKBPolygon

Convierte un MultiPolygon WKB (Well Known Binary) al tipo Polygon.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Cadena que comienza con POLYGON

Valor devuelto

Polygon

readWKBPoint

La función readWKBPoint de ClickHouse analiza una representación Well-Known Binary (WKB) de una geometría de tipo Point y devuelve un punto en el formato interno de ClickHouse.

Sintaxis

Argumentos

  • wkb_string: la cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo Point.

Valor devuelto

La función devuelve una representación interna de ClickHouse de la geometría de tipo Point.

Ejemplo

readWKBLineString

Interpreta una representación en Well-Known Binary (WKB) de una geometría LineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.

Sintaxis

Argumentos

  • wkb_string: La cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo LineString.

Valor devuelto

La función devuelve una representación interna de ClickHouse de la geometría de tipo LineString.

Ejemplo

readWKBMultiLineString

Analiza la representación Well-Known Binary (WKB) de una geometría MultiLineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.

Sintaxis

Argumentos

  • wkb_string: La cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo MultiLineString.

Valor devuelto

La función devuelve la representación interna en ClickHouse de la geometría MultiLineString.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Valor devuelto

UInt8: 0 para false, 1 para true

polygonsDistanceSpherical

Calcula la distancia mínima entre dos puntos, donde uno pertenece al primer polígono y el otro a otro polígono. Esférica significa que las coordenadas se interpretan como coordenadas sobre una esfera pura e ideal, lo cual no se ajusta a la Tierra. El uso de este tipo de sistema de coordenadas acelera la ejecución, pero, por supuesto, no es preciso.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Dos polígonos

Valor devuelto

Float64

polygonsDistanceCartesian

Calcula la distancia entre dos polígonos

Ejemplo

Parámetros de entrada

Dos polígonos

Valor devuelto

Float64

polygonsEqualsCartesian

Devuelve true si dos polígonos son iguales.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Dos polígonos

Valor devuelto

UInt8, 0 para false, 1 para true

polygonsSymDifferenceSpherical

Calcula la diferencia simétrica espacial de conjuntos (XOR) entre dos polígonos

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polígonos

Valor devuelto

MultiPolygon

polygonsSymDifferenceCartesian

Igual que polygonsSymDifferenceSpherical, pero las coordenadas están en el sistema de coordenadas cartesianas, que se aproxima más al modelo de la Tierra real.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polígono

Valor devuelto

MultiPolygon

polygonsIntersectionSpherical

Calcula la intersección (AND) entre polígonos con coordenadas esféricas.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polígonos

Valor devuelto

MultiPolygon

polygonsWithinCartesian

Devuelve true si el segundo polígono se encuentra dentro del primero.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Dos polígonos

Valor devuelto

UInt8, 0 para false, 1 para true

polygonsIntersectCartesian

Devuelve true si los dos polígonos se intersecan (comparten alguna área o borde).

Ejemplo

Parámetros de entrada

Dos polígonos

Valor devuelto

UInt8, 0 para falso, 1 para verdadero

polygonsIntersectSpherical

Devuelve true si los dos polígonos se intersectan (comparten alguna zona o borde). Referencia: https://www.boost.org/doc/libs/1&#95;62&#95;0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/intersects.html

Ejemplo

Parámetros de entrada

Dos polígonos

Valor devuelto

UInt8: 0 para false, 1 para true

geometryIntersectCartesian

Devuelve true si dos geometrías se intersecan (comparten algún punto, línea o área). A diferencia de polygonsIntersectCartesian, acepta cualquier tipo de dato geométrico (Point, LineString, MultiLineString, Ring, Polygon, MultiPolygon), incluido el tipo común Geometry, y los dos argumentos pueden ser de tipos distintos. Las coordenadas se expresan en el sistema de coordenadas cartesianas.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Dos geometrías de cualquier tipo de dato geométrico (o Geometry).

Valor devuelto

UInt8, 0 para false, 1 para true

geometryIntersectSpherical

Devuelve true si dos geometrías se intersecan (comparten algún punto, línea o área). A diferencia de polygonsIntersectSpherical, acepta cualquier tipo de dato geométrico (Point, LineString, MultiLineString, Ring, Polygon, MultiPolygon), incluido el tipo común Geometry, y los dos argumentos pueden ser de tipos diferentes. Las coordenadas se interpretan como si estuvieran sobre una esfera ideal.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Dos geometrías de cualquier tipo de dato geométrico (o Geometry).

Valor devuelto

UInt8, 0 para false, 1 para true

polygonConvexHullCartesian

Calcula la envolvente convexa. Referencia Las coordenadas se expresan en un sistema de coordenadas cartesianas.

Ejemplo

Parámetros de entrada

MultiPolygon

Valor devuelto

Polygon

polygonAreaSpherical

Calcula el área de la superficie de un polígono.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polygon

Valor devuelto

Float

polygonsUnionSpherical

Calcula la unión (OR).

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polígonos

Valor devuelto

MultiPolygon

polygonPerimeterSpherical

Calcula el perímetro del polígono.

Ejemplo

Polygon que representa Zimbabue

Este es el Polygon que representa Zimbabue:

Uso de la función polygonPerimeterSpherical

Parámetros de entrada

Valor devuelto

polygonsIntersectionCartesian

Calcula la intersección de polígonos.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polígonos

Valor devuelto

MultiPolygon

polygonAreaCartesian

Calcula el área de un polígono

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polygon

Valor devuelto

Float64

polygonPerimeterCartesian

Calcula el perímetro de un polígono.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polygon

Valor devuelto

Float64

polygonsUnionCartesian

Calcula la unión de polígonos.

Ejemplo

Parámetros de entrada

Polígonos

Valor devuelto

MultiPolygon Para obtener más información sobre los sistemas geométricos, consulta esta presentación sobre la biblioteca Boost, que es la que utiliza ClickHouse.
Última modificación el 23 de julio de 2026