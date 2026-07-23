Devuelve un objeto geométrico WKT (Well Known Text) a partir de varios tipos de datos geográficos . Los objetos WKT compatibles son:

POINT

POLYGON

MULTIPOLYGON

LINESTRING

MULTILINESTRING

Sintaxis

WKT(geo_data)

Parámetros

geo_data puede ser uno de los siguientes puede ser uno de los siguientes Tipos de datos Geo o uno de sus tipos primitivos subyacentes:

Valor devuelto

Se devuelve el objeto geométrico WKT POINT para un Point.

para un Point. Se devuelve el objeto geométrico WKT POLYGON para un Polygon.

para un Polygon. Se devuelve el objeto geométrico WKT MULTIPOLYGON para un MultiPolygon.

para un MultiPolygon. Se devuelve el objeto geométrico WKT LINESTRING para un LineString.

para un LineString. Se devuelve el objeto geométrico WKT MULTILINESTRING para un MultiLineString.

Ejemplos

POINT a partir de una tupla:

SELECT wkt(( 0 ., 0 .));

POINT(0 0)

POLYGON a partir de un array de tuplas o de un array de arrays de tuplas:

SELECT wkt([(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 10.)]);

POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10))

MULTIPOLYGON a partir de un Array de Arrays de Tuples multidimensionales:

SELECT wkt([[[(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 10.)], [(4., 4.), (5., 4.), (5., 5.), (4., 5.)]], [[(-10., -10.), (-10., -9.), (-9., 10.)]]]);

MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))

Convierte un WKT (Well Known Text) MultiPolygon en un valor del tipo MultiPolygon.

SELECT toTypeName(readWKTMultiPolygon( 'MULTIPOLYGON(((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))' )) AS type , readWKTMultiPolygon( 'MULTIPOLYGON(((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0),(4 4,5 4,5 5,4 5,4 4)),((-10 -10,-10 -9,-9 10,-10 -10)))' ) AS output FORMAT Markdown

tipo salida MultiPolygon [[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]

​ Parámetros de entrada

Cadena que comienza con MULTIPOLYGON

​ Valor devuelto

MultiPolygon

Convierte un MultiPolygon en formato WKT (Well Known Text) en un Polygon.

SELECT toTypeName(readWKTPolygon( 'POLYGON((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0))' )) AS type , readWKTPolygon( 'POLYGON((2 0,10 0,10 10,0 10,2 0))' ) AS output FORMAT Markdown

tipo salida Polygon [[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]

​ Parámetros de entrada

Cadena que comienza por POLYGON

​ Valor devuelto

Polygon

La función readWKTPoint de ClickHouse analiza una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría de tipo Point y devuelve un punto en el formato interno de ClickHouse.

readWKTPoint(wkt_string)

wkt_string : La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo Point.

​ Valor devuelto

La función devuelve una representación interna en ClickHouse de la geometría Point.

SELECT readWKTPoint( 'POINT (1.2 3.4)' );

(1.2,3.4)

Analiza una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría LineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.

readWKTLineString(wkt_string)

wkt_string : La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo LineString.

​ Valor devuelto

La función devuelve una representación interna de ClickHouse de la geometría LineString.

SELECT readWKTLineString( 'LINESTRING (1 1, 2 2, 3 3, 1 1)' );

[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]

Interpreta una representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría MultiLineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.

readWKTMultiLineString(wkt_string)

wkt_string : La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo MultiLineString.

​ Valor devuelto

La función devuelve la representación interna en ClickHouse de la geometría MultiLineString.

SELECT readWKTMultiLineString( 'MULTILINESTRING ((1 1, 2 2, 3 3), (4 4, 5 5, 6 6))' );

[[(1,1),(2,2),(3,3)],[(4,4),(5,5),(6,6)]]

Analiza la representación en Well-Known Text (WKT) de una geometría Polygon y devuelve un anillo (linestring cerrado) en el formato interno de ClickHouse.

readWKTRing(wkt_string)

wkt_string : La cadena WKT de entrada que representa una geometría de tipo Polygon.

​ Valor devuelto

La función devuelve una representación interna de ClickHouse de la geometría de anillo (linestring cerrada).

SELECT readWKTRing( 'POLYGON ((1 1, 2 2, 3 3, 1 1))' );

[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]

Devuelve true o false según si un polígono está completamente dentro de otro polígono. Referencia: https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/within/within_2.html

SELECT polygonsWithinSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]);

0

Convierte un WKB (Well Known Binary) de tipo MultiPolygon en un tipo MultiPolygon.

SELECT toTypeName(readWKBMultiPolygon(unhex( '0106000000020000000103000000020000000500000000000000000000400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000500000000000000000010400000000000001040000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000104000000000000010400103000000010000000400000000000000000024c000000000000024c000000000000024c000000000000022c000000000000022c0000000000000244000000000000024c000000000000024c0' ))) AS type , readWKBMultiPolygon(unhex( '0106000000020000000103000000020000000500000000000000000000400000000000000000000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000244000000000000000000000000000002440000000000000004000000000000000000500000000000000000010400000000000001040000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000010400000000000001440000000000000104000000000000010400103000000010000000400000000000000000024c000000000000024c000000000000024c000000000000022c000000000000022c0000000000000244000000000000024c000000000000024c0' )) AS output FORMAT Markdown

tipo salida MultiPolygon [[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]

​ Parámetros de entrada

Cadena que empieza por MULTIPOLYGON

​ Valor devuelto

MultiPolygon

Convierte un MultiPolygon WKB (Well Known Binary) al tipo Polygon.

SELECT toTypeName(readWKBPolygon(unhex( '010300000001000000050000000000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000400000000000000000' ))) AS type , readWKBPolygon(unhex( '010300000001000000050000000000000000000040000000000000000000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000024400000000000000000000000000000244000000000000000400000000000000000' )) AS output FORMAT Markdown

tipo salida Polygon [[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]

​ Parámetros de entrada

Cadena que comienza con POLYGON

​ Valor devuelto

Polygon

La función readWKBPoint de ClickHouse analiza una representación Well-Known Binary (WKB) de una geometría de tipo Point y devuelve un punto en el formato interno de ClickHouse.

readWKBPoint(wkb_string)

wkb_string : la cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo Point.

​ Valor devuelto

La función devuelve una representación interna de ClickHouse de la geometría de tipo Point.

SELECT readWKBPoint(unhex( '0101000000333333333333f33f3333333333330b40' ));

(1.2,3.4)

Interpreta una representación en Well-Known Binary (WKB) de una geometría LineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.

readWKBLineString(wkb_string)

wkb_string : La cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo LineString.

​ Valor devuelto

La función devuelve una representación interna de ClickHouse de la geometría de tipo LineString.

SELECT readWKBLineString(unhex( '010200000004000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000840000000000000f03f000000000000f03f' ));

[(1,1),(2,2),(3,3),(1,1)]

Analiza la representación Well-Known Binary (WKB) de una geometría MultiLineString y la devuelve en el formato interno de ClickHouse.

readWKBMultiLineString(wkb_string)

wkb_string : La cadena WKB de entrada que representa una geometría de tipo MultiLineString.

​ Valor devuelto

La función devuelve la representación interna en ClickHouse de la geometría MultiLineString.

SELECT readWKBMultiLineString(unhex( '010500000002000000010200000003000000000000000000f03f000000000000f03f0000000000000040000000000000004000000000000008400000000000000840010200000003000000000000000000104000000000000010400000000000001440000000000000144000000000000018400000000000001840' ));

[[(1,1),(2,2),(3,3)],[(4,4),(5,5),(6,6)]]

​ Parámetros de entrada

​ Valor devuelto

UInt8: 0 para false, 1 para true

Calcula la distancia mínima entre dos puntos, donde uno pertenece al primer polígono y el otro a otro polígono. Esférica significa que las coordenadas se interpretan como coordenadas sobre una esfera pura e ideal, lo cual no se ajusta a la Tierra. El uso de este tipo de sistema de coordenadas acelera la ejecución, pero, por supuesto, no es preciso.

SELECT polygonsDistanceSpherical([[[(0, 0), (0, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 0)]]], [[[(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)]]])

0.24372872211133834

​ Parámetros de entrada

Dos polígonos

​ Valor devuelto

Float64

Calcula la distancia entre dos polígonos

SELECT polygonsDistanceCartesian([[[(0, 0), (0, 0.1), (0.1, 0.1), (0.1, 0)]]], [[[(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)]]])

14.000714267493642

​ Parámetros de entrada

Dos polígonos

​ Valor devuelto

Float64

Devuelve true si dos polígonos son iguales.

SELECT polygonsEqualsCartesian([[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])

1

​ Parámetros de entrada

Dos polígonos

​ Valor devuelto

UInt8, 0 para false, 1 para true

Calcula la diferencia simétrica espacial de conjuntos (XOR) entre dos polígonos

SELECT wkt(arraySort(polygonsSymDifferenceSpherical([[(50., 50.), (50., -50.), (-50., -50.), (-50., 50.), (50., 50.)], [(10., 10.), (10., 40.), (40., 40.), (40., 10.), (10., 10.)], [(-10., -10.), (-10., -40.), (-40., -40.), (-40., -10.), (-10., -10.)]], [[(-20., -20.), (-20., 20.), (20., 20.), (20., -20.), (-20., -20.)]])));

MULTIPOLYGON(((-20 -10.3067,-10 -10,-10 -20.8791,-20 -20,-20 -10.3067)),((10 20.8791,20 20,20 10.3067,10 10,10 20.8791)),((50 50,50 -50,-50 -50,-50 50,50 50),(20 10.3067,40 10,40 40,10 40,10 20.8791,-20 20,-20 -10.3067,-40 -10,-40 -40,-10 -40,-10 -20.8791,20 -20,20 10.3067)))

​ Parámetros de entrada

Polígonos

​ Valor devuelto

MultiPolygon

Igual que polygonsSymDifferenceSpherical , pero las coordenadas están en el sistema de coordenadas cartesianas, que se aproxima más al modelo de la Tierra real.

SELECT wkt(polygonsSymDifferenceCartesian([[[(0, 0), (0, 3), (1, 2.9), (2, 2.6), (2.6, 2), (2.9, 1), (3, 0), (0, 0)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))

MULTIPOLYGON(((1 2.9,1 1,2.9 1,3 0,0 0,0 3,1 2.9)),((1 2.9,1 4,4 4,4 1,2.9 1,2.6 2,2 2.6,1 2.9)))

​ Parámetros de entrada

Polígono

​ Valor devuelto

MultiPolygon

Calcula la intersección (AND) entre polígonos con coordenadas esféricas.

SELECT wkt(arrayMap(a -> arrayMap(b -> arrayMap(c -> ( round ( c . 1 , 6 ), round ( c . 2 , 6 )), b), a), polygonsIntersectionSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]])))

MULTIPOLYGON(((4.3666 50.8434,4.36024 50.8436,4.34956 50.8536,4.35268 50.8567,4.36794 50.8525,4.3666 50.8434)))

​ Parámetros de entrada

Polígonos

​ Valor devuelto

MultiPolygon

Devuelve true si el segundo polígono se encuentra dentro del primero.

SELECT polygonsWithinCartesian([[[(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])

1

​ Parámetros de entrada

Dos polígonos

​ Valor devuelto

UInt8, 0 para false, 1 para true

Devuelve true si los dos polígonos se intersecan (comparten alguna área o borde).

SELECT polygonsIntersectCartesian([[[(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]])

1

​ Parámetros de entrada

Dos polígonos

​ Valor devuelto

UInt8, 0 para falso, 1 para verdadero

Devuelve true si los dos polígonos se intersectan (comparten alguna zona o borde). Referencia: https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/intersects.html

SELECT polygonsIntersectSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]);

1

​ Parámetros de entrada

Dos polígonos

​ Valor devuelto

UInt8: 0 para false, 1 para true

Devuelve true si dos geometrías se intersecan (comparten algún punto, línea o área).

Point , LineString , MultiLineString , Ring , Polygon , MultiPolygon ), incluido el tipo común A diferencia de polygonsIntersectCartesian , acepta cualquier tipo de dato geométrico (), incluido el tipo común Geometry , y los dos argumentos pueden ser de tipos distintos.

Las coordenadas se expresan en el sistema de coordenadas cartesianas.

SELECT geometryIntersectCartesian([(2., 2.), (2., 3.), (3., 3.), (3., 2.)]::Ring, [(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.)]::Ring)

1

​ Parámetros de entrada

Dos geometrías de cualquier tipo de dato geométrico (o Geometry ).

​ Valor devuelto

UInt8, 0 para false, 1 para true

Devuelve true si dos geometrías se intersecan (comparten algún punto, línea o área).

Point , LineString , MultiLineString , Ring , Polygon , MultiPolygon ), incluido el tipo común A diferencia de polygonsIntersectSpherical , acepta cualquier tipo de dato geométrico (), incluido el tipo común Geometry , y los dos argumentos pueden ser de tipos diferentes.

Las coordenadas se interpretan como si estuvieran sobre una esfera ideal.

SELECT geometryIntersectSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]]::MultiPolygon, ( 4 . 36 , 50 . 85 ):: Point )

1

​ Parámetros de entrada

Dos geometrías de cualquier tipo de dato geométrico (o Geometry ).

​ Valor devuelto

UInt8, 0 para false, 1 para true

Calcula la envolvente convexa. Referencia

Las coordenadas se expresan en un sistema de coordenadas cartesianas.

SELECT wkt(polygonConvexHullCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.), (2., 3.)]]]))

POLYGON((0 0,0 5,5 5,5 0,0 0))

​ Parámetros de entrada

MultiPolygon

​ Valor devuelto

Polygon

Calcula el área de la superficie de un polígono.

SELECT round (polygonAreaSpherical([[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]), 14 )

9.387704e-8

​ Parámetros de entrada

Polygon

​ Valor devuelto

Float

Calcula la unión (OR).

SELECT wkt(polygonsUnionSpherical([[[(4.3613577, 50.8651821), (4.349556, 50.8535879), (4.3602419, 50.8435626), (4.3830299, 50.8428851), (4.3904543, 50.8564867), (4.3613148, 50.8651279)]]], [[[(4.346693, 50.858306), (4.367945, 50.852455), (4.366227, 50.840809), (4.344961, 50.833264), (4.338074, 50.848677), (4.346693, 50.858306)]]]))

MULTIPOLYGON(((4.36661 50.8434,4.36623 50.8408,4.34496 50.8333,4.33807 50.8487,4.34669 50.8583,4.35268 50.8567,4.36136 50.8652,4.36131 50.8651,4.39045 50.8565,4.38303 50.8429,4.36661 50.8434)))

​ Parámetros de entrada

Polígonos

​ Valor devuelto

MultiPolygon

Calcula el perímetro del polígono.

​ Polygon que representa Zimbabue

Este es el Polygon que representa Zimbabue:

POLYGON((30.0107 -15.6462,30.0502 -15.6401,30.09 -15.6294,30.1301 -15.6237,30.1699 -15.6322,30.1956 -15.6491,30.2072 -15.6532,30.2231 -15.6497,30.231 -15.6447,30.2461 -15.6321,30.2549 -15.6289,30.2801 -15.6323,30.2962 -15.639,30.3281 -15.6524,30.3567 -15.6515,30.3963 -15.636,30.3977 -15.7168,30.3993 -15.812,30.4013 -15.9317,30.4026 -16.0012,30.5148 -16.0004,30.5866 -16,30.7497 -15.9989,30.8574 -15.9981,30.9019 -16.0071,30.9422 -16.0345,30.9583 -16.0511,30.9731 -16.062,30.9898 -16.0643,31.012 -16.0549,31.0237 -16.0452,31.0422 -16.0249,31.0569 -16.0176,31.0654 -16.0196,31.0733 -16.0255,31.0809 -16.0259,31.089 -16.0119,31.1141 -15.9969,31.1585 -16.0002,31.26 -16.0235,31.2789 -16.0303,31.2953 -16.0417,31.3096 -16.059,31.3284 -16.0928,31.3409 -16.1067,31.3603 -16.1169,31.3703 -16.1237,31.3746 -16.1329,31.3778 -16.1422,31.384 -16.1488,31.3877 -16.1496,31.3956 -16.1477,31.3996 -16.1473,31.4043 -16.1499,31.4041 -16.1545,31.4027 -16.1594,31.4046 -16.1623,31.4241 -16.1647,31.4457 -16.165,31.4657 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-21.3243,27.885 -21.3102,27.8491 -21.2697,27.8236 -21.2317,27.7938 -21.1974,27.7244 -21.1497,27.7092 -21.1345,27.6748 -21.0901,27.6666 -21.0712,27.6668 -21.0538,27.679 -21.0007,27.6804 -20.9796,27.6727 -20.9235,27.6726 -20.9137,27.6751 -20.8913,27.6748 -20.8799,27.676 -20.8667,27.6818 -20.8576,27.689 -20.849,27.6944 -20.8377,27.7096 -20.7567,27.7073 -20.7167,27.6825 -20.6373,27.6904 -20.6015,27.7026 -20.5661,27.7056 -20.5267,27.6981 -20.5091,27.6838 -20.4961,27.666 -20.4891,27.6258 -20.4886,27.5909 -20.4733,27.5341 -20.483,27.4539 -20.4733,27.3407 -20.473,27.306 -20.4774,27.2684 -20.4958,27.284 -20.3515,27.266 -20.2342,27.2149 -20.1105,27.2018 -20.093,27.1837 -20.0823,27.1629 -20.0766,27.1419 -20.0733,27.1297 -20.0729,27.1198 -20.0739,27.1096 -20.0732,27.0973 -20.0689,27.0865 -20.0605,27.0692 -20.0374,27.0601 -20.0276,27.0267 -20.0101,26.9943 -20.0068,26.9611 -20.0072,26.9251 -20.0009,26.8119 -19.9464,26.7745 -19.9398,26.7508 -19.9396,26.731 -19.9359,26.7139 -19.9274,26.6986 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-17.9136,26.203 -17.8872,26.2119 -17.8828,26.2211 -17.8863,26.2282 -17.8947,26.2339 -17.904,26.2392 -17.9102,26.2483 -17.9134,26.2943 -17.9185,26.3038 -17.9228,26.312 -17.9284,26.3183 -17.9344,26.3255 -17.936,26.3627 -17.9306,26.4086 -17.939,26.4855 -17.9793,26.5271 -17.992,26.5536 -17.9965,26.5702 -18.0029,26.5834 -18.0132,26.5989 -18.03,26.6127 -18.0412,26.6288 -18.0492,26.6857 -18.0668,26.7 -18.0692,26.7119 -18.0658,26.7406 -18.0405,26.7536 -18.033,26.7697 -18.029,26.794 -18.0262,26.8883 -17.9846,26.912 -17.992,26.9487 -17.9689,26.9592 -17.9647,27.0063 -17.9627,27.0213 -17.9585,27.0485 -17.9443,27.0782 -17.917,27.1154 -17.8822,27.149 -17.8425,27.1465 -17.8189,27.1453 -17.7941,27.147 -17.7839,27.1571 -17.7693,27.4221 -17.5048,27.5243 -17.4151,27.5773 -17.3631,27.6045 -17.3128,27.6249 -17.2333,27.6412 -17.1985,27.7773 -17.0012,27.8169 -16.9596,27.8686 -16.9297,28.023 -16.8654,28.1139 -16.8276,28.2125 -16.7486,28.2801 -16.7065,28.6433 -16.5688,28.6907 -16.5603,28.7188 -16.5603,28.7328 -16.5581,28.7414 -16.5507,28.7611 -16.5323,28.7693 -16.5152,28.8089 -16.4863,28.8225 -16.4708,28.8291 -16.4346,28.8331 -16.4264,28.8572 -16.3882,28.857 -16.3655,28.8405 -16.3236,28.8368 -16.3063,28.8403 -16.2847,28.8642 -16.2312,28.8471 -16.2027,28.8525 -16.1628,28.8654 -16.1212,28.871 -16.0872,28.8685 -16.0822,28.8638 -16.0766,28.8593 -16.0696,28.8572 -16.0605,28.8603 -16.0494,28.8741 -16.0289,28.8772 -16.022,28.8989 -15.9955,28.9324 -15.9637,28.9469 -15.9572,28.9513 -15.9553,28.9728 -15.9514,29.0181 -15.9506,29.0423 -15.9463,29.0551 -15.9344,29.0763 -15.8954,29.0862 -15.8846,29.1022 -15.8709,29.1217 -15.8593,29.1419 -15.8545,29.151 -15.8488,29.1863 -15.8128,29.407 -15.7142,29.4221 -15.711,29.5085 -15.7036,29.5262 -15.6928,29.5634 -15.6621,29.5872 -15.6557,29.6086 -15.6584,29.628 -15.6636,29.6485 -15.6666,29.6728 -15.6633,29.73 -15.6447,29.7733 -15.6381,29.8143 -15.6197,29.8373 -15.6148,29.8818 -15.6188,29.9675 -15.6415,30.0107 -15.6462))

​ Uso de la función polygonPerimeterSpherical

SELECT round(polygonPerimeterSpherical([(30.010654, -15.646227), (30.050238, -15.640129), (30.090029, -15.629381), (30.130129, -15.623696), (30.16992, -15.632171), (30.195552, -15.649121), (30.207231, -15.653152), (30.223147, -15.649741), (30.231002, -15.644677), (30.246091, -15.632068), (30.254876, -15.628864), (30.280094, -15.632275), (30.296196, -15.639042), (30.32805, -15.652428), (30.356679, -15.651498), (30.396263, -15.635995), (30.39771, -15.716817), (30.39926, -15.812005), (30.401327, -15.931688), (30.402568, -16.001244), (30.514809, -16.000418), (30.586587, -16.000004), (30.74973, -15.998867), (30.857424, -15.998144), (30.901865, -16.007136), (30.942173, -16.034524), (30.958296, -16.05106), (30.973075, -16.062016), (30.989767, -16.06429), (31.012039, -16.054885), (31.023718, -16.045169), (31.042218, -16.024912), (31.056895, -16.017574), (31.065421, -16.019641), (31.073328, -16.025532), (31.080872, -16.025946), (31.089037, -16.01189), (31.1141, -15.996904), (31.15849, 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-18.001122), (25.226088, -17.931876), (25.21937, -17.908001), (25.21937, -17.879786), (25.259781, -17.794107), (25.266705, -17.800928), (25.285412, -17.809299), (25.315901, -17.83214), (25.335538, -17.841235), (25.345254, -17.842579), (25.376466, -17.841235), (25.409539, -17.853018), (25.420288, -17.854878), (25.49558, -17.854878), (25.500748, -17.856015), (25.510153, -17.861183), (25.516458, -17.862319), (25.522142, -17.860149), (25.530927, -17.850951), (25.536818, -17.848677), (25.603997, -17.836171), (25.657017, -17.81395), (25.681409, -17.81147), (25.694224, -17.819428), (25.70642, -17.829867), (25.743834, -17.839375), (25.765951, -17.849814), (25.786002, -17.862216), (25.794683, -17.872655), (25.804399, -17.888158), (25.849667, -17.906658), (25.86362, -17.923814), (25.847497, -17.929395), (25.846153, -17.943658), (25.853490999999998, -17.959988), (25.86362, -17.971563), (25.924495, -17.998952), (25.966973, -18.000502), (25.978548, -17.998952), (26.033739, -17.971563), (26.04056, -17.978488), (26.046554, -17.966292), (26.062471, -17.962882), (26.081178, -17.962365), (26.095234, -17.958541), (26.096164, -17.954614), (26.0942, -17.941901), (26.095234, -17.938077), (26.101228, -17.935803), (26.118591, -17.931566), (26.135438, -17.922574), (26.158589, -17.918337), (26.167477, -17.913582), (26.203031, -17.887227), (26.211919, -17.882783), (26.221117, -17.886297), (26.228249, -17.894669), (26.233933, -17.903971), (26.239204, -17.910172), (26.248299, -17.913376), (26.294291, -17.918543), (26.3038, -17.922781), (26.311965, -17.928362), (26.318269, -17.934356), (26.325504, -17.93601), (26.362711, -17.930636), (26.408599, -17.939007), (26.485494, -17.979315), (26.527145, -17.992027), (26.553604, -17.996471), (26.570243, -18.002879), (26.583369, -18.013215), (26.598872, -18.029958), (26.612721, -18.041223), (26.628844, -18.049181), (26.685689, -18.066751), (26.700003, -18.069232), (26.71194, -18.065821), (26.740569, -18.0405), (26.753591, -18.032955), (26.769714, -18.029028), (26.794002, -18.026237), (26.88826, -17.984586), (26.912031, -17.992027), (26.94867, -17.968876), (26.95916, -17.964742), (27.006289, -17.962675), (27.021275, -17.958541), (27.048457, -17.944278), (27.078171, -17.916993), (27.11543, -17.882163), (27.149019, -17.842476), (27.146539, -17.818911), (27.145299, -17.794107), (27.146952, -17.783875), (27.157081, -17.769302), (27.422078, -17.504822), (27.524294, -17.415112), (27.577314, -17.363125), (27.604495, -17.312792), (27.624856, -17.233314), (27.641186, -17.198484), (27.777301, -17.001183), (27.816886, -16.959636), (27.868562, -16.929663), (28.022993, -16.865393), (28.113922, -16.827551), (28.21252, -16.748589), (28.280113, -16.706524), (28.643295, -16.568755), (28.690734, -16.56028), (28.718794, -16.56028), (28.73285, -16.55811), (28.741377, -16.550668), (28.761117, -16.532271), (28.769282, -16.515218), (28.808866, -16.486279), (28.822509, -16.470776), (28.829124, -16.434603), (28.833051, -16.426438), (28.857236, -16.388198), (28.857029, -16.36546), (28.840492, -16.323602), (28.836772, -16.306342), (28.840286, -16.284741), (28.86416, -16.231205), (28.847107, -16.202679), (28.852481, -16.162785), (28.8654, -16.121237), (28.870981, -16.087234), (28.868501, -16.08217), (28.86385, -16.076589), (28.859303, -16.069561), (28.857236, -16.060466), (28.860336, -16.049407), (28.874082, -16.028943), (28.877183, -16.022018), (28.898887, -15.995457), (28.932373, -15.963727), (28.946862, -15.957235), (28.951287, -15.955252), (28.972784, -15.951428), (29.018053, -15.950602), (29.042341, -15.946261), (29.055053, -15.934375), (29.076344, -15.895411), (29.086162, -15.884559), (29.102182, -15.870916), (29.121716, -15.859341), (29.141869, -15.854483), (29.150964, -15.848799), (29.186311, -15.812832), (29.406969, -15.714233), (29.422059, -15.711030000000001), (29.508462, -15.703588), (29.526239, -15.692839), (29.563446, -15.662144), (29.587217, -15.655736), (29.608559, -15.658422999999999), (29.62799, -15.663591), (29.648505, -15.666588), (29.672793, -15.663281), (29.73005, -15.644677), (29.773252, -15.638062), (29.814283, -15.619666), (29.837331, -15.614808), (29.881773, -15.618839), (29.967504, -15.641473), (30.010654, -15.646227)]), 6)

0.45539

​ Parámetros de entrada

​ Valor devuelto

Calcula la intersección de polígonos.

SELECT wkt(polygonsIntersectionCartesian([[[(0., 0.), (0., 3.), (1., 2.9), (2., 2.6), (2.6, 2.), (2.9, 1.), (3., 0.), (0., 0.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))

MULTIPOLYGON(((1 2.9,2 2.6,2.6 2,2.9 1,1 1,1 2.9)))

​ Parámetros de entrada

Polígonos

​ Valor devuelto

MultiPolygon

Calcula el área de un polígono

SELECT polygonAreaCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.)]]])

25

​ Parámetros de entrada

Polygon

​ Valor devuelto

Float64

Calcula el perímetro de un polígono.

SELECT polygonPerimeterCartesian([[[(0., 0.), (0., 5.), (5., 5.), (5., 0.)]]])

15

​ Parámetros de entrada

Polygon

​ Valor devuelto

Float64

Calcula la unión de polígonos.

SELECT wkt(polygonsUnionCartesian([[[(0., 0.), (0., 3.), (1., 2.9), (2., 2.6), (2.6, 2.), (2.9, 1), (3., 0.), (0., 0.)]]], [[[(1., 1.), (1., 4.), (4., 4.), (4., 1.), (1., 1.)]]]))

MULTIPOLYGON(((1 2.9,1 4,4 4,4 1,2.9 1,3 0,0 0,0 3,1 2.9)))

​ Parámetros de entrada

Polígonos

​ Valor devuelto

MultiPolygon