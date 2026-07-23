الصيغة
urlCluster(cluster_name, URL, format, structure)
الوسيطات
|الوسيطة
|الوصف
cluster_name
|اسم عنقود يُستخدم لتكوين مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال للخوادم البعيدة والمحلية.
URL
|عنوان خادم HTTP أو HTTPS يمكنه قبول طلبات
GET. النوع: String.
format
|تنسيق البيانات. النوع: String.
structure
|بنية الجدول بالتنسيق
'UserID UInt64, Name String'. وهي تحدد أسماء الأعمدة وأنواعها. النوع: String.
جدول بالتنسيق والبنية المحددَين، ويتضمن بيانات من
القيمة المعادة
URL المحدد.
الحصول على أول 3 أسطر من جدول يحتوي على أعمدة من النوع
أمثلة
String وUInt32 من خادم HTTP يستجيب بتنسيق CSV.
- أنشئ خادم HTTP بسيطًا باستخدام أدوات بايثون 3 القياسية، ثم ابدأ تشغيله:
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler):
def do_GET(self):
self.send_response(200)
self.send_header('Content-type', 'text/csv')
self.end_headers()
self.wfile.write(bytes('Hello,1\nWorld,2\n', "utf-8"))
if __name__ == "__main__":
server_address = ('127.0.0.1', 12345)
HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()
SELECT * FROM urlCluster('cluster_simple','http://127.0.0.1:12345', CSV, 'column1 String, column2 UInt32')
تُستخدم الأنماط ضمن
Globs في URL
{ } لإنشاء مجموعة من الأجزاء (shards) أو لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. للاطلاع على أنواع الأنماط المدعومة وأمثلتها، راجع وصف الدالة remote.
يُستخدم الحرف
| داخل الأنماط لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. ويجري المرور عليها بالترتيب نفسه الذي ترد به في النمط. ويكون عدد العناوين المُنشأة محدودًا بإعداد glob_expansion_max_elements.