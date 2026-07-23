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يسمح بمعالجة الملفات من URL بالتوازي من عدة عقد في عنقود محدد. على العقدة البادئة، يُنشئ اتصالًا بجميع العقد في العنقود، ويُوسّع علامة النجمة في مسار ملف URL، ثم يوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يطلب من العقدة البادئة المهمة التالية لمعالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام.

الصيغة

الوسيطات

القيمة المعادة

جدول بالتنسيق والبنية المحددَين، ويتضمن بيانات من URL المحدد.

أمثلة

الحصول على أول 3 أسطر من جدول يحتوي على أعمدة من النوع String وUInt32 من خادم HTTP يستجيب بتنسيق CSV.
  1. أنشئ خادم HTTP بسيطًا باستخدام أدوات بايثون 3 القياسية، ثم ابدأ تشغيله:

Globs في URL

تُستخدم الأنماط ضمن { } لإنشاء مجموعة من الأجزاء (shards) أو لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. للاطلاع على أنواع الأنماط المدعومة وأمثلتها، راجع وصف الدالة remote. يُستخدم الحرف | داخل الأنماط لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. ويجري المرور عليها بالترتيب نفسه الذي ترد به في النمط. ويكون عدد العناوين المُنشأة محدودًا بإعداد glob_expansion_max_elements.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦