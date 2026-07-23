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تعيد الجدول المتصل عبر ODBC.

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يمكن أيضًا تمرير هذه المعلمات باستخدام المجموعات المسماة. لتنفيذ اتصالات ODBC بأمان، يستخدم ClickHouse برنامجًا منفصلًا هو clickhouse-odbc-bridge. وإذا جرى تحميل برنامج تشغيل ODBC مباشرةً من clickhouse-server، فقد تؤدي مشكلات برنامج التشغيل إلى تعطل خادم ClickHouse. ويبدأ ClickHouse تلقائيًا تشغيل clickhouse-odbc-bridge عند الحاجة إليه. ويُثبَّت برنامج جسر ODBC من الحزمة نفسها التي تتضمن clickhouse-server. تُحوَّل الحقول ذات القيم NULL من الجدول الخارجي إلى القيم الافتراضية لنوع البيانات الأساسي. على سبيل المثال، إذا كان أحد حقول جدول MySQL بعيد من النوع INT NULL، فسيُحوَّل إلى 0 (وهي القيمة الافتراضية لنوع بيانات ClickHouse Int32).

مثال للاستخدام

الحصول على البيانات من تثبيت MySQL المحلي عبر ODBC تم التحقق من هذا المثال على Ubuntu Linux 18.04 وMySQL server 5.7. تأكد من تثبيت unixODBC وMySQL Connector. افتراضيًا (إذا كان التثبيت قد تم من الحزم)، يبدأ ClickHouse العمل بالمستخدم clickhouse. لذلك تحتاج إلى إنشاء هذا المستخدم وتهيئته على MySQL server.
ثم قم بتهيئة الاتصال في /etc/odbc.ini.
يمكنك التحقق من الاتصال باستخدام الأداة isql المضمّنة في تثبيت unixODBC.
الجدول في MySQL:
استرداد البيانات من جدول MySQL في ClickHouse:

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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦