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تستعرض هذه الدالة دليل بشكل متكرر وتُرجع table تتضمن البيانات الوصفية للملفات (المسارات، والأحجام، والأنواع، وpermissions، وأوقات التعديل)، وبشكل اختياري، محتويات الملفات. في وضع clickhouse-server، يجب أن يكون مسار ضمن دليل ‏user_files_path. تتم متابعة الروابط الرمزية داخل user_files_path التي تشير إلى مسارات خارجه، ولكن لا تُرجع إلا الإدخالات التي يبدأ مسار الخاص بها (عبر الرابط الرمزي) بـ user_files_path. في وضع clickhouse-local، لا توجد قيود على مسار.

الصيغة

المعاملات

الأعمدة المُعادة

لا تُحتسب إلا الأعمدة المستخدمة فعليًا في الاستعلام، لذا فإن اختيار مجموعة فرعية من الأعمدة (وخاصةً مع استبعاد content) يكون فعّالًا.

أمثلة

عرض الملفات في user_files

العثور على الملفات الكبيرة

قراءة محتويات الملف

سرد العناصر الفرعية المباشرة فقط

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦