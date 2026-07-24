clickhouse-server، يجب أن يكون مسار ضمن دليل user_files_path. تتم متابعة الروابط الرمزية داخل
user_files_path التي تشير إلى مسارات خارجه، ولكن لا تُرجع إلا الإدخالات التي يبدأ مسار الخاص بها (عبر الرابط الرمزي) بـ
user_files_path.
في وضع
clickhouse-local، لا توجد قيود على مسار.
الصيغة
filesystem([path])
المعاملات
|المعامل
|الوصف
path
|الدليل المراد عرض محتوياته. يمكن أن يكون مسارًا مطلقًا (ويجب أن يكون داخل
user_files_path في وضع الخادم) أو مسارًا نسبيًا بالنسبة إلى
user_files_path. وإذا كان فارغًا أو غير مذكور، فستكون القيمة الافتراضية هي
user_files_path.
الأعمدة المُعادة
لا تُحتسب إلا الأعمدة المستخدمة فعليًا في الاستعلام، لذا فإن اختيار مجموعة فرعية من الأعمدة (وخاصةً مع استبعاد
|العمود
|النوع
|الوصف
path
String
|الدليل الذي يحتوي على الإدخال (ولا يتضمن اسم الملف/الدليل نفسه).
name
String
|اسم الملف أو الدليل (آخر مكوّن في المسار).
file
String (ALIAS of
name)
|اسم مستعار للعمود
name.
type
Enum8
|نوع الملف:
'none',
'not_found',
'regular',
'directory',
'symlink',
'block',
'character',
'fifo',
'socket',
'unknown'.
size
Nullable(UInt64)
|حجم الملف بالبايت (للملفات العادية). وتكون القيمة
NULL للملفات غير العادية (الأدلة والروابط الرمزية وما إلى ذلك) وعند حدوث خطأ.
depth
UInt16
|عمق التكرار. تكون القيمة
0 للدليل المطلوب نفسه ولأبنائه المباشرين، و
1 للإدخالات الأعمق بمستوى واحد، وهكذا.
modification_time
Nullable(DateTime64(6))
|وقت آخر تعديل بدقة الميكروثانية. وتكون القيمة
NULL عند حدوث خطأ.
is_symlink
Bool
|ما إذا كان الإدخال رابطًا رمزيًا.
content
Nullable(String)
|محتويات الملف (للملفات العادية). وتكون القيمة
NULL للملفات غير العادية (الأدلة والروابط الرمزية وما إلى ذلك). تؤدي أخطاء القراءة إلى إثارة استثناء. وتؤدي قراءة هذا العمود إلى تنفيذ عمليات إدخال/إخراج فعلية للملفات، لذا يُفضَّل عدم تضمينه إذا لم تكن هناك حاجة إليه.
owner_read
Bool
|لدى المالك إذن قراءة.
owner_write
Bool
|لدى المالك إذن كتابة.
owner_exec
Bool
|لدى المالك إذن تنفيذ.
group_read
Bool
|لدى المجموعة إذن قراءة.
group_write
Bool
|لدى المجموعة إذن كتابة.
group_exec
Bool
|لدى المجموعة إذن تنفيذ.
others_read
Bool
|لدى الآخرين إذن قراءة.
others_write
Bool
|لدى الآخرين إذن كتابة.
others_exec
Bool
|لدى الآخرين إذن تنفيذ.
set_gid
Bool
|بت Set-GID.
set_uid
Bool
|بت Set-UID.
sticky_bit
Bool
|البت اللاصق.
content) يكون فعّالًا.
أمثلة
عرض الملفات في user_files
SELECT name, type, size, depth
FROM filesystem()
ORDER BY name;
العثور على الملفات الكبيرة
SELECT path, name, size
FROM filesystem()
WHERE type = 'regular' AND size > 1000000
ORDER BY size DESC;
قراءة محتويات الملف
SELECT name, content
FROM filesystem('my_directory')
WHERE name LIKE '%.csv';
سرد العناصر الفرعية المباشرة فقط
SELECT name, type
FROM filesystem('my_directory')
WHERE depth = 0;