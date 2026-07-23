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يمثل محتويات ملفات الفهرس والعلامات الخاصة بجداول MergeTree. ويمكن استخدامه للاستبطان.

البنية

المعاملات

القيمة المُعادة

كائن جدول يحتوي على أعمدة تتضمن قيماً لـ primary فهرس وفهرس الحد الأدنى-الحد الأقصى (إذا كانا مُمكّنين) في source table، وأعمدة تتضمن قيماً لـ علامات (إذا كانت مُمكّنة) لجميع الملفات المحتملة في data parts الخاصة بـ source table، بالإضافة إلى virtual columns:
  • part_name - اسم data part.
  • mark_number - رقم علامة الحالية في data part.
  • rows_in_granule - عدد rows في granule الحالية.
قد يحتوي عمود علامات على القيمة (NULL, NULL) إذا كان العمود غير موجود في data part أو إذا لم تُكتب علامات لأحد substreams الخاصة به (على سبيل المثال، في compact parts).

مثال للاستخدام

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦