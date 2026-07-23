البنية
mergeTreeIndex(database, table [, with_marks = true] [, with_minmax = true])
المعاملات
|المعامل
|الوصف
database
|اسم قاعدة البيانات المطلوب قراءة الفهرس والعلامات منها.
table
|اسم الجدول المطلوب قراءة الفهرس والعلامات منه.
with_marks
|ما إذا كان سيتم تضمين الأعمدة التي تحتوي على العلامات في النتيجة.
with_minmax
|ما إذا كان سيتم تضمين فهرس الحد الأدنى-الحد الأقصى في النتيجة.
كائن جدول يحتوي على أعمدة تتضمن قيماً لـ primary فهرس وفهرس الحد الأدنى-الحد الأقصى (إذا كانا مُمكّنين) في source table، وأعمدة تتضمن قيماً لـ علامات (إذا كانت مُمكّنة) لجميع الملفات المحتملة في data parts الخاصة بـ source table، بالإضافة إلى virtual columns:
القيمة المُعادة
part_name- اسم data part.
mark_number- رقم علامة الحالية في data part.
rows_in_granule- عدد rows في granule الحالية.
(NULL, NULL) إذا كان العمود غير موجود في data part أو إذا لم تُكتب علامات لأحد substreams الخاصة به (على سبيل المثال، في compact parts).
مثال للاستخدام
CREATE TABLE test_table
(
`id` UInt64,
`n` UInt64,
`arr` Array(UInt64)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 3, min_bytes_for_wide_part = 0, min_rows_for_wide_part = 8;
INSERT INTO test_table SELECT number, number, range(number % 5) FROM numbers(5);
INSERT INTO test_table SELECT number, number, range(number % 5) FROM numbers(10, 10);
SELECT * FROM mergeTreeIndex(currentDatabase(), test_table, with_marks = true);
┌─part_name─┬─mark_number─┬─rows_in_granule─┬─id─┬─id.mark─┬─n.mark──┬─arr.size0.mark─┬─arr.mark─┐
│ all_1_1_0 │ 0 │ 3 │ 0 │ (0,0) │ (42,0) │ (NULL,NULL) │ (84,0) │
│ all_1_1_0 │ 1 │ 2 │ 3 │ (133,0) │ (172,0) │ (NULL,NULL) │ (211,0) │
│ all_1_1_0 │ 2 │ 0 │ 4 │ (271,0) │ (271,0) │ (NULL,NULL) │ (271,0) │
└───────────┴─────────────┴─────────────────┴────┴─────────┴─────────┴────────────────┴──────────┘
┌─part_name─┬─mark_number─┬─rows_in_granule─┬─id─┬─id.mark─┬─n.mark─┬─arr.size0.mark─┬─arr.mark─┐
│ all_2_2_0 │ 0 │ 3 │ 10 │ (0,0) │ (0,0) │ (0,0) │ (0,0) │
│ all_2_2_0 │ 1 │ 3 │ 13 │ (0,24) │ (0,24) │ (0,24) │ (0,24) │
│ all_2_2_0 │ 2 │ 3 │ 16 │ (0,48) │ (0,48) │ (0,48) │ (0,80) │
│ all_2_2_0 │ 3 │ 1 │ 19 │ (0,72) │ (0,72) │ (0,72) │ (0,128) │
│ all_2_2_0 │ 4 │ 0 │ 19 │ (0,80) │ (0,80) │ (0,80) │ (0,160) │
└───────────┴─────────────┴─────────────────┴────┴─────────┴────────┴────────────────┴──────────┘
DESCRIBE mergeTreeIndex(currentDatabase(), test_table, with_marks = true) SETTINGS describe_compact_output = 1;
┌─name────────────┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ part_name │ String │
│ mark_number │ UInt64 │
│ rows_in_granule │ UInt64 │
│ id │ UInt64 │
│ id.mark │ Tuple(offset_in_compressed_file Nullable(UInt64), offset_in_decompressed_block Nullable(UInt64)) │
│ n.mark │ Tuple(offset_in_compressed_file Nullable(UInt64), offset_in_decompressed_block Nullable(UInt64)) │
│ arr.size0.mark │ Tuple(offset_in_compressed_file Nullable(UInt64), offset_in_decompressed_block Nullable(UInt64)) │
│ arr.mark │ Tuple(offset_in_compressed_file Nullable(UInt64), offset_in_decompressed_block Nullable(UInt64)) │
└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘