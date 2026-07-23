remote تتيح دالة الجدول `remote` الوصول إلى الخوادم البعيدة بشكل ديناميكي، أي من دون إنشاء جدول [Distributed](/reference/engines/table-engines/special/distributed). وتعمل دالة الجدول `remoteSecure` بالطريقة نفسها التي تعمل بها `remote` ولكن عبر اتصال آمن.

التالي