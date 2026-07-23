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تتيح دالة الجدول هذه تكامل ClickHouse مع Redis.

الصيغة

الوسائط

  • ستُسلسَل الأعمدة الأخرى غير المفتاح الأساسي بصيغة ثنائية كقيمة Redis وفق الترتيب المقابل.
  • ستُحسَّن الاستعلامات التي تتضمن تصفية بالمفتاح باستخدام equals أو in إلى عمليات بحث متعددة المفاتيح في Redis. أما إذا كانت الاستعلامات بلا تصفية بالمفتاح، فسيحدث مسح كامل للجدول، وهي عملية مكلفة.
المجموعات المُسمّاة غير مدعومة حاليًا في دالة الجدول redis.

القيمة المُعادة

كائن جدول يكون فيه المفتاح هو مفتاح Redis، بينما تُجمَّع الأعمدة الأخرى معًا على أنها قيمة Redis.

مثال على الاستخدام

القراءة من Redis:
الإدراج في Redis:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦