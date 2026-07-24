الصياغة
- سلسلة اتصال
- عنوان URL لحساب التخزين
- مجموعة مسماة
تكون بيانات الاعتماد مضمنة في سلسلة اتصال، لذلك لا حاجة إلى
account_name/
account_key بشكل منفصل:
azureBlobStorage(connection_string, container_name, blobpath [, format, compression, partition_strategy, structure])
الوسيطات
|Argument
|Description
connection_string
|سلسلة اتصال تتضمن بيانات اعتماد مضمّنة (اسم الحساب + مفتاح الحساب أو SAS token). عند استخدام هذا الشكل، يجب ألا يتم تمرير
account_name و
account_key بشكل منفصل. راجع Configure a connection string.
storage_account_url
|عنوان URL لنقطة نهاية حساب التخزين، على سبيل المثال
https://myaccount.blob.core.windows.net/. عند استخدام هذا الشكل، يجب أيضًا تمرير
account_name و
account_key.
container_name
|اسم الحاوية.
blobpath
|مسار الملف. يدعم أحرف البدل التالية في وضع القراءة فقط:
*,
**,
?,
{abc,def} و
{N..M}، حيث إن
N و
M — أرقام، و
'abc' و
'def' — سلاسل نصية.
account_name
|اسم حساب التخزين. مطلوب عند استخدام
storage_account_url بدون SAS؛ ويجب ألا يتم تمريره عند استخدام
connection_string.
account_key
|مفتاح حساب التخزين. مطلوب عند استخدام
storage_account_url بدون SAS؛ ويجب ألا يتم تمريره عند استخدام
connection_string.
format
|تنسيق الملف.
compression
|القيم المدعومة:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. افتراضيًا، سيُكتشف الضغط تلقائيًا استنادًا إلى امتداد الملف (كما لو كان الإعداد
auto).
structure
|بنية الجدول. الصيغة:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
partition_strategy
|اختياري. القيم المدعومة:
WILDCARD أو
HIVE. تتطلب
WILDCARD وجود
{_partition_id} في المسار، ويُستبدل بمفتاح التقسيم. أما
HIVE فلا يسمح بأحرف البدل، ويفترض أن المسار هو جذر الجدول، ويُنشئ أدلة مقسّمة بأسلوب Hive مع Snowflake IDs كأسماء ملفات وتنسيق الملف كامتداد. القيمة الافتراضية هي الإعداد
file_like_engine_default_partition_strategy (
WILDCARD عندما يكون
compatibility أقدم من
26.6؛ و
HIVE بخلاف ذلك، بما في ذلك عند تطبيق القيم الافتراضية الحالية).
partition_columns_in_data_file
|اختياري. يُستخدم فقط مع استراتيجية التقسيم
HIVE. يحدد لـ ClickHouse ما إذا كان ينبغي توقّع كتابة أعمدة التقسيم داخل ملف البيانات. القيمة الافتراضية
false.
extra_credentials
|استخدم
client_id و
tenant_id للمصادقة. إذا تم توفير
extra_credentials، فستُعطى لهما الأولوية على
account_name و
account_key.
يمكن أيضًا تمرير الوسائط باستخدام المجموعات المسماة. في هذه الحالة، تكون المفاتيح التالية مدعومة:
المجموعات المسماة
|المفتاح
|مطلوب
|الوصف
container
|نعم
|اسم الحاوية. يقابل الوسيط الموضعي
container_name.
blob_path
|نعم
|مسار الملف (مع أحرف بدل اختيارية). يقابل الوسيط الموضعي
blobpath.
connection_string
|لا*
|سلسلة اتصال تتضمن بيانات اعتماد مضمّنة. *يجب توفير أحد الخيارين:
connection_string أو
storage_account_url.
storage_account_url
|لا*
|عنوان URL لنقطة نهاية حساب التخزين. *يجب توفير أحد الخيارين:
connection_string أو
storage_account_url.
account_name
|لا
|مطلوب عند استخدام
storage_account_url
account_key
|لا
|مطلوب عند استخدام
storage_account_url
format
|لا
|تنسيق الملف.
compression
|لا
|نوع الضغط.
structure
|لا
|بنية الجدول.
client_id
|لا
|معرّف العميل للمصادقة.
tenant_id
|لا
|معرّف المستأجر للمصادقة.
مثال:
تختلف أسماء مفاتيح المجموعات المسماة عن أسماء الوسائط الموضعية للدالة:
container (وليس
container_name) و
blob_path (وليس
blobpath).
يمكنك أيضًا تجاوز قيم المجموعة المُسمّاة وقت تنفيذ الاستعلام:
CREATE NAMED COLLECTION azure_my_data AS
storage_account_url = 'https://myaccount.blob.core.windows.net/',
container = 'mycontainer',
blob_path = 'data/*.parquet',
account_name = 'myaccount',
account_key = 'mykey...==',
format = 'Parquet';
SELECT *
FROM azureBlobStorage(azure_my_data)
LIMIT 5;
SELECT *
FROM azureBlobStorage(azure_my_data, blob_path = 'other_data/*.csv', format = 'CSVWithNames')
LIMIT 5;
جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.
القيمة المعادة
أمثلة
القراءة بصيغة
storage_account_url
SELECT *
FROM azureBlobStorage(
'https://myaccount.blob.core.windows.net/',
'mycontainer',
'data/*.parquet',
'myaccount',
'mykey...==',
'Parquet'
)
LIMIT 5;
القراءة باستخدام صيغة
connection_string
SELECT *
FROM azureBlobStorage(
'DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=mykey...==;EndPointSuffix=core.windows.net',
'mycontainer',
'data/*.csv',
'CSVWithNames'
)
LIMIT 5;
عندما يُضبط
الكتابة باستخدام التقسيمات
compatibility على
26.6 أو إصدار أحدث، أو عند استخدام القيم الافتراضية الحالية، تكون
HIVE استراتيجية التقسيم الافتراضية. لذلك، تتطلب المسارات التي تحتوي على
{_partition_id} استراتيجية
WILDCARD صريحة.
ثم أعد قراءة قسم محدد:
INSERT INTO TABLE FUNCTION azureBlobStorage(
'DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=mykey...==;EndPointSuffix=core.windows.net',
'mycontainer',
'test_{_partition_id}.csv',
'CSV',
'auto',
'wildcard',
'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32'
) PARTITION BY column3
VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1), (78, 43, 3);
SELECT *
FROM azureBlobStorage(
'DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=mykey...==;EndPointSuffix=core.windows.net',
'mycontainer',
'test_1.csv',
'CSV',
'auto',
'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32'
);
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
الكتابة مع التقسيم
مدعومة فقط مع استعلامات
استراتيجية التقسيم
INSERT.
WILDCARD: يستبدل الرمز البديل
{_partition_id} في مسار الملف بمفتاح التقسيم الفعلي. ويُختار افتراضيًا فقط عندما يكون إعداد
compatibility أقدم من
26.6. وعندما يكون
compatibility مضبوطًا على
26.6 أو إصدار أحدث، أو عند تطبيق القيم الافتراضية الحالية، تكون القيمة الافتراضية هي
HIVE، لذا يجب على المسارات التي تحتوي على
{_partition_id} تحديد
WILDCARD صراحةً (راجع الإعداد
file_like_engine_default_partition_strategy).
يعتمد
HIVE التقسيم بأسلوب Hive لعمليات القراءة & الكتابة. ويُنشئ الملفات بالتنسيق التالي:
<prefix>/<key1=val1/key2=val2...>/<snowflakeid>.<toLower(file_format)>.
مثال على استراتيجية التقسيم
HIVE
INSERT INTO TABLE FUNCTION azureBlobStorage(
azure_conf2,
storage_account_url = 'https://myaccount.blob.core.windows.net/',
container = 'cont',
blob_path = 'azure_table_root',
format = 'CSVWithNames',
compression = 'auto',
structure = 'year UInt16, country String, id Int32',
partition_strategy = 'hive'
) PARTITION BY (year, country)
VALUES (2020, 'Russia', 1), (2021, 'Brazil', 2);
SELECT _path, * FROM azureBlobStorage(
azure_conf2,
storage_account_url = 'https://myaccount.blob.core.windows.net/',
container = 'cont',
blob_path = 'azure_table_root/**.csvwithnames'
)
┌─_path───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─id─┬─year─┬─country─┐
1. │ cont/azure_table_root/year=2021/country=Brazil/7351307847391293440.csvwithnames │ 2 │ 2021 │ Brazil │
2. │ cont/azure_table_root/year=2020/country=Russia/7351307847378710528.csvwithnames │ 1 │ 2020 │ Russia │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────────┘
هذا تلميح لـ ClickHouse لتحليل الملفات المُقسَّمة بأسلوب Hive عند القراءة. ولا يؤثر في الكتابة. ولجعل عمليتَي القراءة والكتابة متناظرتين، استخدم الوسيط
إعداد use_hive_partitioning
partition_strategy.
عند تعيين
use_hive_partitioning إلى القيمة 1، سيكتشف ClickHouse التقسيم بأسلوب Hive في المسار (
/name=value/) وسيتيح استخدام أعمدة التقسيم كأعمدة افتراضية في الاستعلام. وستحمل هذه الأعمدة الافتراضية الأسماء نفسها الموجودة في المسار المُقسَّم.
مثال
استخدم عمودًا افتراضيًا أُنشئ باستخدام التقسيم بأسلوب Hive
Shared Access Signature (SAS) هو URI يمنح وصولًا مقيّدًا إلى حاوية أو ملف في Azure Storage. استخدمه لتوفير وصول محدود زمنيًا إلى موارد حساب التخزين من دون مشاركة مفتاح حساب التخزين. مزيد من التفاصيل هنا. تدعم الدالة
SELECT * FROM azureBlobStorage(config, storage_account_url='...', container='...', blob_path='http://data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet') WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42;
azureBlobStorage Shared Access Signatures (SAS).
يحتوي Blob SAS token على جميع المعلومات اللازمة لمصادقة الطلب، بما في ذلك الـ blob المستهدف، والأذونات، وفترة الصلاحية. ولإنشاء URL للـ blob، ألحِق SAS token بنقطة نهاية خدمة الـ blob. على سبيل المثال، إذا كانت نقطة النهاية هي
https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/، يصبح الطلب كما يلي:
بدلًا من ذلك، يمكن للمستخدمين استخدام Blob SAS URL الذي أُنشئ:
SELECT count()
FROM azureBlobStorage('BlobEndpoint=https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/;SharedAccessSignature=sp=r&st=2025-01-29T14:58:11Z&se=2025-01-29T22:58:11Z&spr=https&sv=2022-11-02&sr=c&sig=Ac2U0xl4tm%2Fp7m55IilWl1yHwk%2FJG0Uk6rMVuOiD0eE%3D', 'exampledatasets', 'example.csv')
┌─count()─┐
│ 10 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.425 sec.
SELECT count()
FROM azureBlobStorage('https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/?sp=r&st=2025-01-29T14:58:11Z&se=2025-01-29T22:58:11Z&spr=https&sv=2022-11-02&sr=c&sig=Ac2U0xl4tm%2Fp7m55IilWl1yHwk%2FJG0Uk6rMVuOiD0eE%3D', 'exampledatasets', 'example.csv')
┌─count()─┐
│ 10 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.153 sec.