SELECT و
INSERT البيانات من Google Cloud Storage. ويتطلب دور IAM
Storage Object User.
هذا اسم مستعار لـ دالة الجدول s3.
إذا كان لديك عدة نُسخ متماثلة في العنقود، فيمكنك استخدام الدالة s3Cluster (التي تعمل مع GCS) بدلًا من ذلك لتنفيذ عمليات
INSERT بشكل متوازٍ.
البنية
gcs(url [, NOSIGN | hmac_key, hmac_secret] [,format] [,structure] [,compression_method] [,partition_strategy])
gcs(named_collection[, option=value [,..]])
الوسيطات
|Argument
|Description
url
|مسار الـ حاوية إلى الملف. يدعم أحرف البدل التالية في وضع
readonly:
*,
**,
?,
{abc,def} و
{N..M}، حيث إن
N و
M — أرقام، و
'abc' و
'def' — سلاسل نصية.
NOSIGN
|إذا استُخدمت هذه الكلمة المفتاحية بدلًا من بيانات الاعتماد، فلن تُوقَّع أي من الطلبات.
hmac_key and
hmac_secret
|مفاتيح تحدد بيانات الاعتماد المطلوب استخدامها مع نقطة النهاية المحددة. اختيارية.
format
|تنسيق الملف.
structure
|بنية الجدول. التنسيق هو
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression_method
|هذه المعلمة اختيارية. القيم المدعومة:
none و
gzip أو
gz و
brotli أو
br و
xz أو
LZMA و
zstd أو
zst. افتراضيًا، سيُكتشف أسلوب الضغط تلقائيًا من امتداد الملف.
partition_strategy
|اختياري. القيم المدعومة:
wildcard أو
hive. يتطلب
wildcard وجود
{_partition_id} في المسار. ويكون هو الخيار الافتراضي فقط عندما تكون
compatibility أقدم من
26.6؛ وإلا، بما في ذلك عند تطبيق القيم الافتراضية الحالية، تكون القيمة الافتراضية هي
hive.
يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة. في هذه الحالة، تعمل
GCSيأتي مسار GCS بهذا التنسيق لأن نقطة النهاية الخاصة بـ Google XML API تختلف عن JSON API:
https://storage.cloud.google.com.
وليس
https://storage.googleapis.com/<bucket>/<folder>/<filename(s)>
url و
format و
structure و
compression_method و
partition_strategy بالطريقة نفسها، مع دعم بعض المعلمات الإضافية:
|Parameter
|Description
access_key_id
hmac_key، اختياري.
secret_access_key
hmac_secret، اختياري.
filename
|يُلحَق بـ
url إذا تم تحديده.
use_environment_credentials
|مُمكَّن افتراضيًا، ويتيح تمرير معلمات إضافية باستخدام متغيرات البيئة
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI,
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI,
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN,
AWS_EC2_METADATA_DISABLED.
no_sign_request
|مُعطَّل افتراضيًا.
expiration_window_seconds
|القيمة الافتراضية هي 120.
جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.
القيمة المُعادة
اختيار أول صفّين من ملف GCS
أمثلة
https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/data.csv.gz. تُكتشَف أسلوب الضغط تلقائيًا من امتداد الملف
.gz:
SELECT *
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/data.csv.gz', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2;
الاستعلام نفسه كما أعلاه، ولكن مع تحديد أسلوب الضغط
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
gzip صراحةً بدلًا من الاعتماد على الاكتشاف التلقائي:
SELECT *
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/data.csv.gz', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32', 'gzip')
LIMIT 2;
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
لنفترض أن لدينا عدة ملفات بعناوين URI التالية على GCS:
الاستخدام
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_1.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_2.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_3.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_4.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_1.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_2.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_3.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_4.csv'
SELECT count(*)
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/{some,another}_prefix/some_file_{1..3}.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
احسب العدد الإجمالي للصفوف في جميع الملفات الموجودة ضمن هذين الدليلين:
┌─count()─┐
│ 18 │
└─────────┘
SELECT count(*)
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/{some,another}_prefix/*', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
احسب العدد الإجمالي للصفوف في الملفات المسماة
┌─count()─┐
│ 24 │
└─────────┘
file-000.csv و
file-001.csv و… و
file-999.csv:
SELECT count(*)
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/big_prefix/file-{000..999}.csv', 'CSV', 'name String, value UInt32');
أدخِل البيانات في الملف
┌─count()─┐
│ 12 │
└─────────┘
test-data.csv.gz:
أدرِج البيانات في الملف
INSERT INTO FUNCTION gcs('https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
VALUES ('test-data', 1), ('test-data-2', 2);
test-data.csv.gz من جدولٍ موجود:
يمكن استخدام Glob ** لاجتياز الدليل بشكل متكرر. انظر إلى المثال أدناه، إذ سيجلب جميع الملفات من الدليل
INSERT INTO FUNCTION gcs('https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
SELECT name, value FROM existing_table;
my-test-bucket-768 على نحو متكرر:
يسترجع ما يلي البيانات من جميع ملفات
SELECT * FROM gcs('https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/**', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
test-data.csv.gz الموجودة في أي مجلد داخل الدليل
my-test-bucket، بشكلٍ تكراري:
في حالات الاستخدام في بيئة الإنتاج، يُوصى باستخدام المجموعات المسماة. وفيما يلي مثال على ذلك:
SELECT * FROM gcs('https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
access_key_id = '***',
secret_access_key = '***';
SELECT count(*)
FROM gcs(creds, url='https://s3-object-url.csv')
إذا حدّدت تعبير
الكتابة المقسّمة حسب التقسيمات
PARTITION BY عند إدراج البيانات في جدول
GCS، فسيُنشأ ملف منفصل لكل قيمة تقسيم. ويساعد تقسيم البيانات إلى ملفات منفصلة على تحسين كفاءة عمليات القراءة.
عند ضبط
compatibility على
26.6 أو إصدار أحدث، أو عند تطبيق القيم الافتراضية الحالية، تكون
hive هي استراتيجية التقسيم الافتراضية. ونظرًا إلى أن المسارات التي تحتوي على
{_partition_id} تتطلب
wildcard، فإن الأمثلة التالية تضبط
partition_strategy='wildcard' صراحةً.
أمثلة
- يؤدي استخدام معرّف التقسيم في المفتاح إلى إنشاء ملفات منفصلة:
ونتيجةً لذلك، تُكتب البيانات في ثلاثة ملفات:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
gcs('http://bucket.amazonaws.com/my_bucket/file_{_partition_id}.csv', 'CSV', 'a String, b UInt32, c UInt32', partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY a VALUES ('x', 2, 3), ('x', 4, 5), ('y', 11, 12), ('y', 13, 14), ('z', 21, 22), ('z', 23, 24);
file_x.csv و
file_y.csv و
file_z.csv.
- يؤدي استخدام معرّف التقسيم في اسم الحاوية إلى إنشاء ملفات في حاويات مختلفة:
ونتيجةً لذلك، تُكتب البيانات في ثلاثة ملفات ضمن ثلاث حاويات مختلفة:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
gcs('http://bucket.amazonaws.com/my_bucket_{_partition_id}/file.csv', 'CSV', 'a UInt32, b UInt32, c UInt32', partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY a VALUES (1, 2, 3), (1, 4, 5), (10, 11, 12), (10, 13, 14), (20, 21, 22), (20, 23, 24);
my_bucket_1/file.csv و
my_bucket_10/file.csv و
my_bucket_20/file.csv.