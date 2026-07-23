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يوفّر واجهة شبيهة بالجدول لـ SELECT وINSERT البيانات من Google Cloud Storage. ويتطلب دور IAM Storage Object User. هذا اسم مستعار لـ دالة الجدول s3. إذا كان لديك عدة نُسخ متماثلة في العنقود، فيمكنك استخدام الدالة s3Cluster (التي تعمل مع GCS) بدلًا من ذلك لتنفيذ عمليات INSERT بشكل متوازٍ.

البنية

GCSتتكامل دالة الجدول GCS مع Google Cloud Storage باستخدام واجهة برمجة تطبيقات GCS XML ومفاتيح HMAC. راجع وثائق التشغيل البيني من Google لمزيد من التفاصيل حول نقطة النهاية وHMAC.

الوسيطات

GCSيأتي مسار GCS بهذا التنسيق لأن نقطة النهاية الخاصة بـ Google XML API تختلف عن JSON API:
وليس https://storage.cloud.google.com.
يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة. في هذه الحالة، تعمل url و format و structure و compression_method و partition_strategy بالطريقة نفسها، مع دعم بعض المعلمات الإضافية:

القيمة المُعادة

جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.

أمثلة

اختيار أول صفّين من ملف GCS https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/data.csv.gz. تُكتشَف أسلوب الضغط تلقائيًا من امتداد الملف .gz:
الاستعلام نفسه كما أعلاه، ولكن مع تحديد أسلوب الضغط gzip صراحةً بدلًا من الاعتماد على الاكتشاف التلقائي:

الاستخدام

لنفترض أن لدينا عدة ملفات بعناوين URI التالية على GCS: احسب عدد الصفوف في الملفات التي تنتهي أسماؤها بأرقام من 1 إلى 3:
احسب العدد الإجمالي للصفوف في جميع الملفات الموجودة ضمن هذين الدليلين:
إذا كانت قائمة الملفات لديك تتضمن نطاقات رقمية بأصفار بادئة، فاستخدم صيغة الأقواس لكل رقم على حدة أو استخدم ?.
احسب العدد الإجمالي للصفوف في الملفات المسماة file-000.csv وfile-001.csv و… وfile-999.csv:
أدخِل البيانات في الملف test-data.csv.gz:
أدرِج البيانات في الملف test-data.csv.gz من جدولٍ موجود:
يمكن استخدام Glob ** لاجتياز الدليل بشكل متكرر. انظر إلى المثال أدناه، إذ سيجلب جميع الملفات من الدليل my-test-bucket-768 على نحو متكرر:
يسترجع ما يلي البيانات من جميع ملفات test-data.csv.gz الموجودة في أي مجلد داخل الدليل my-test-bucket، بشكلٍ تكراري:
في حالات الاستخدام في بيئة الإنتاج، يُوصى باستخدام المجموعات المسماة. وفيما يلي مثال على ذلك:

الكتابة المقسّمة حسب التقسيمات

إذا حدّدت تعبير PARTITION BY عند إدراج البيانات في جدول GCS، فسيُنشأ ملف منفصل لكل قيمة تقسيم. ويساعد تقسيم البيانات إلى ملفات منفصلة على تحسين كفاءة عمليات القراءة. عند ضبط compatibility على 26.6 أو إصدار أحدث، أو عند تطبيق القيم الافتراضية الحالية، تكون hive هي استراتيجية التقسيم الافتراضية. ونظرًا إلى أن المسارات التي تحتوي على {_partition_id} تتطلب wildcard، فإن الأمثلة التالية تضبط partition_strategy='wildcard' صراحةً. أمثلة
  1. يؤدي استخدام معرّف التقسيم في المفتاح إلى إنشاء ملفات منفصلة:
ونتيجةً لذلك، تُكتب البيانات في ثلاثة ملفات: file_x.csv وfile_y.csv وfile_z.csv.
  1. يؤدي استخدام معرّف التقسيم في اسم الحاوية إلى إنشاء ملفات في حاويات مختلفة:
ونتيجةً لذلك، تُكتب البيانات في ثلاثة ملفات ضمن ثلاث حاويات مختلفة: my_bucket_1/file.csv وmy_bucket_10/file.csv وmy_bucket_20/file.csv.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦