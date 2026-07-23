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يعرض بيانات dictionary كجدول في ClickHouse. ويعمل بنفس طريقة محرك Dictionary.

الصيغة

الوسيطات

  • dict — اسم dictionary. String.

القيمة المعادة

جدول في ClickHouse.

أمثلة

جدول الإدخال dictionary_source_table:
أنشئ dictionary:
Query
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦