الصيغة
dictionary('dict')
الوسيطات
dict— اسم dictionary. String.
جدول في ClickHouse.
القيمة المعادة
جدول الإدخال
أمثلة
dictionary_source_table:
أنشئ dictionary:
┌─id─┬─value─┐
│ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
└────┴───────┘
Query
CREATE DICTIONARY new_dictionary(id UInt64, value UInt64 DEFAULT 0) PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT tcpPort() USER 'default' TABLE 'dictionary_source_table')) LAYOUT(DIRECT());
Query
SELECT * FROM dictionary('new_dictionary');
Response
┌─id─┬─value─┐
│ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
└────┴───────┘