تنشئ دالة الجدول executable جدولًا استنادًا إلى مخرجات دالة معرّفة من قبل المستخدم (UDF) تُعرّفها في برنامج نصي يُخرج صفوفًا إلى stdout .

تنشئ دالة الجدول executable جدولًا استنادًا إلى مخرجات دالة معرّفة من قبل المستخدم (UDF) تُعرّفها في برنامج نصي يُخرج صفوفًا إلى stdout. يُخزَّن البرنامج النصي القابل للتنفيذ في الدليل users_scripts ، ويمكنه قراءة البيانات من أي مصدر. تأكد من أن خادم ClickHouse لديك يحتوي على جميع الحزم المطلوبة لتشغيل البرنامج النصي القابل للتنفيذ. على سبيل المثال، إذا كان برنامجًا نصيًا بلغة بايثون، فتأكد من أن الخادم يحتوي على حزم بايثون اللازمة المثبّتة.

يمكنك اختياريًا تضمين استعلام إدخال واحد أو أكثر، بحيث تُمرَّر نتائجها إلى stdin ليقرأها البرنامج النصي.

من المزايا الرئيسية التي تميّز دوال UDF العادية عن دالة الجدول executable ومحرك الجدول Executable أن دوال UDF العادية لا يمكنها تغيير عدد الصفوف. على سبيل المثال، إذا كان الإدخال 100 صف، فيجب أن تُرجع النتيجة 100 صف. عند استخدام دالة الجدول executable أو محرك الجدول Executable ، يمكن لبرنامجك النصي إجراء أي تحويلات للبيانات تريدها، بما في ذلك عمليات التجميع المعقدة.

تتطلب دالة الجدول executable ثلاث معلمات، وتقبل قائمة اختيارية من استعلامات الإدخال:

executable (script_name, format, structure, [input_query...] [,SETTINGS ...])

script_name : اسم ملف البرنامج النصي. يُحفَظ في مجلد user_scripts (المجلد الافتراضي للإعداد user_scripts_path )

: اسم ملف البرنامج النصي. يُحفَظ في مجلد (المجلد الافتراضي للإعداد ) format : تنسيق الجدول الناتج

: تنسيق الجدول الناتج structure : مخطّط الجدول الناتج

: مخطّط الجدول الناتج input_query : استعلام اختياري (أو مجموعة أو عدة استعلامات) تُمرَّر نتائجه إلى البرنامج النصي عبر stdin

إذا كنت ستستدعي البرنامج النصي نفسه مرارًا باستخدام استعلامات الإدخال نفسها، ففكّر في استخدام محرك الجدول Executable

يحمل برنامج بايثون النصي التالي اسم generate_random.py ويُحفَظ في مجلد user_scripts . يقرأ العدد i ويطبع i سلاسل عشوائية، تسبق كلَّ سلسلةٍ منها قيمةٌ عددية يفصل بينها وبين السلسلة محرف جدولة:

#!/usr/local/bin/python3.9 import sys import string import random def main (): # Read input value for number in sys.stdin: i = int (number) # Generate some random rows for id in range ( 0 , i): letters = string.ascii_letters random_string = '' .join(random.choices(letters , k = 10 )) print ( str ( id ) + ' \t ' + random_string + '

' , end = '' ) # Flush results to stdout sys.stdout.flush() if __name__ == "__main__" : main()

لنشغّل البرنامج النصي وندعه يُنشئ 10 سلاسل نصية عشوائية:

SELECT * FROM executable ( 'generate_random.py' , TabSeparated, 'id UInt32, random String' , ( SELECT 10 ))

تكون الاستجابة على النحو التالي:

┌─id─┬─random─────┐ │ 0 │ xheXXCiSkH │ │ 1 │ AqxvHAoTrl │ │ 2 │ JYvPCEbIkY │ │ 3 │ sWgnqJwGRm │ │ 4 │ fTZGrjcLon │ │ 5 │ ZQINGktPnd │ │ 6 │ YFSvGGoezb │ │ 7 │ QyMJJZOOia │ │ 8 │ NfiyDDhmcI │ │ 9 │ REJRdJpWrg │ └────┴────────────┘

send_chunk_header - يتحكم في ما إذا كان سيتم إرسال عدد الصفوف قبل إرسال جزء من البيانات إلى المعالجة. القيمة الافتراضية هي false .

- يتحكم في ما إذا كان سيتم إرسال عدد الصفوف قبل إرسال جزء من البيانات إلى المعالجة. القيمة الافتراضية هي . pool_size — حجم المجمّع. إذا تم تحديد 0 كقيمة لـ pool_size ، فلن تكون هناك أي قيود على حجم المجمّع. القيمة الافتراضية هي 16 .

— حجم المجمّع. إذا تم تحديد 0 كقيمة لـ ، فلن تكون هناك أي قيود على حجم المجمّع. القيمة الافتراضية هي . max_command_execution_time — الحد الأقصى لوقت تنفيذ أمر البرنامج النصي القابل للتنفيذ لمعالجة كتلة من البيانات. يُحدد بالثواني. القيمة الافتراضية هي 10.

— الحد الأقصى لوقت تنفيذ أمر البرنامج النصي القابل للتنفيذ لمعالجة كتلة من البيانات. يُحدد بالثواني. القيمة الافتراضية هي 10. command_termination_timeout — يجب أن يحتوي البرنامج النصي القابل للتنفيذ على حلقة القراءة والكتابة الرئيسية. بعد إنهاء دالة الجدول، يُغلق الأنبوب، ويُمنح الملف التنفيذي command_termination_timeout ثانيةً للتوقف قبل أن يرسل ClickHouse إشارة SIGTERM إلى العملية الفرعية. يُحدد بالثواني. القيمة الافتراضية هي 10.

— يجب أن يحتوي البرنامج النصي القابل للتنفيذ على حلقة القراءة والكتابة الرئيسية. بعد إنهاء دالة الجدول، يُغلق الأنبوب، ويُمنح الملف التنفيذي ثانيةً للتوقف قبل أن يرسل ClickHouse إشارة SIGTERM إلى العملية الفرعية. يُحدد بالثواني. القيمة الافتراضية هي 10. command_read_timeout - مهلة قراءة البيانات من stdout الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية هي 10000.

- مهلة قراءة البيانات من stdout الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية هي 10000. command_write_timeout - مهلة كتابة البيانات إلى stdin الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية هي 10000.

​ تمرير نتائج الاستعلام إلى برنامج نصي

Executable حول executable : احرص على مراجعة المثال في محرك الجدولحول كيفية تمرير نتائج الاستعلام إلى برنامج نصي . وفيما يلي كيفية تنفيذ البرنامج النصي نفسه الوارد في ذلك المثال باستخدام دالة الجدول