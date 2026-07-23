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يسمح بمعالجة الملفات من HDFS بالتوازي من العديد من العُقد في عنقود محدد. على العقدة المُبادِرة، يُنشئ اتصالًا بجميع العُقد في العنقود، ويوسّع علامات النجمة في مسار ملف HDFS، ثم يوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يطلب من العقدة المُبادِرة المهمة التالية المطلوب معالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام.

الصياغة

المعاملات

القيمة المعادة

جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد.

أمثلة

  1. افترض أن لدينا عنقود ClickHouse باسم cluster_simple، وعدة ملفات ذات عناوين URI التالية على HDFS:
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’
  1. استعلم عن عدد الصفوف في هذه الملفات:
  1. استعلم عن عدد الصفوف في جميع ملفات هذين الدليلين:
إذا كانت قائمة ملفاتك تتضمن نطاقات رقمية تبدأ بأصفار، فاستخدم الصيغة ذات الأقواس لكل رقم على حدة أو استخدم ?.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦