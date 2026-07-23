الصياغة
hdfsCluster(cluster_name, URI, format, structure)
المعاملات
|Argument
|Description
cluster_name
|اسم عنقود يُستخدم لإنشاء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال للخوادم البعيدة والمحلية.
URI
|URI لملف أو لمجموعة من الملفات. يدعم أحرف البدل التالية في وضع القراءة فقط:
*,
**,
?,
{'abc','def'} و
{N..M}، حيث إن
N و
M — أرقام، و
abc و
def — سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع أحرف البدل في المسار.
format
|تنسيق الملف.
structure
|بنية الجدول. التنسيق:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد.
القيمة المعادة
أمثلة
- افترض أن لدينا عنقود ClickHouse باسم
cluster_simple، وعدة ملفات ذات عناوين URI التالية على HDFS:
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’
- استعلم عن عدد الصفوف في هذه الملفات:
SELECT count(*)
FROM hdfsCluster('cluster_simple', 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV', 'name String, value UInt32')
- استعلم عن عدد الصفوف في جميع ملفات هذين الدليلين:
SELECT count(*)
FROM hdfsCluster('cluster_simple', 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/*', 'TSV', 'name String, value UInt32')
إذا كانت قائمة ملفاتك تتضمن نطاقات رقمية تبدأ بأصفار، فاستخدم الصيغة ذات الأقواس لكل رقم على حدة أو استخدم
?.