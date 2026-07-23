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timeSeriesSamples(db_name.time_series_table) - تعيد جدول العينات الذي يستخدمه الجدول db_name.time_series_table والذي يكون محرك الجدول الخاص به هو TimeSeries:
تعمل الدالة أيضًا إذا كان جدول samples جدولًا داخليًا:
الاستعلامات التالية متكافئة:
للدالة timeSeriesSamples اسم مستعار هو timeSeriesData، وقد أُبقي عليه لضمان التوافق مع الإصدارات السابقة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦