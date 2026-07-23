timeSeriesSamples(db_name.time_series_table) - تعيد جدول العينات الذي يستخدمه
الجدول
db_name.time_series_table والذي يكون محرك الجدول الخاص به هو TimeSeries:
تعمل الدالة أيضًا إذا كان جدول samples جدولًا داخليًا:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries SAMPLES samples_table
الاستعلامات التالية متكافئة:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries SAMPLES INNER UUID '01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef'
SELECT * FROM timeSeriesSamples(db_name.time_series_table);
SELECT * FROM timeSeriesSamples('db_name.time_series_table');
SELECT * FROM timeSeriesSamples('db_name', 'time_series_table');
للدالة
timeSeriesSamples اسم مستعار هو
timeSeriesData، وقد أُبقي عليه لضمان التوافق مع الإصدارات السابقة.