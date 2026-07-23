تعيد دالة الجدول JDBC جدولًا متصلًا عبر برنامج تشغيل JDBC. تتطلب دالة الجدول هذه تشغيل برنامج clickhouse-jdbc-bridge بشكل منفصل. وهي تدعم الأنواع Nullable (استنادًا إلى DDL الخاص بالجدول البعيد الذي يُجرى الاستعلام عنه).
يحتوي clickhouse-jdbc-bridge على تعليمات برمجية تجريبية ولم يعد مدعومًا. وقد يتضمن مشكلات في الاعتمادية وثغرات أمنية. استخدمه على مسؤوليتك الخاصة. توصي ClickHouse باستخدام دوال الجداول المضمّنة في ClickHouse، إذ توفّر بديلًا أفضل لسيناريوهات الاستعلامات المخصّصة عند الحاجة (Postgres وMySQL وMongoDB وغيرها).
البنية
jdbc(datasource, external_database, external_table)
jdbc(datasource, external_table)
jdbc(named_collection)
بدلاً من اسم قاعدة البيانات الخارجية، يمكن تحديد مخطط:
أمثلة
SELECT * FROM jdbc('jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'schema', 'table')
SELECT * FROM jdbc('mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'select * from schema.table')
SELECT * FROM jdbc('mysql-dev?p1=233', 'num Int32', 'select toInt32OrZero(''{{p1}}'') as num')
SELECT *
FROM jdbc('mysql-dev?p1=233', 'num Int32', 'select toInt32OrZero(''{{p1}}'') as num')
SELECT a.datasource AS server1, b.datasource AS server2, b.name AS db
FROM jdbc('mysql-dev?datasource_column', 'show databases') a
INNER JOIN jdbc('self?datasource_column', 'show databases') b ON a.Database = b.name