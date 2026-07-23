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يحتوي clickhouse-jdbc-bridge على تعليمات برمجية تجريبية ولم يعد مدعومًا. وقد يتضمن مشكلات في الاعتمادية وثغرات أمنية. استخدمه على مسؤوليتك الخاصة. توصي ClickHouse باستخدام دوال الجداول المضمّنة في ClickHouse، إذ توفّر بديلًا أفضل لسيناريوهات الاستعلامات المخصّصة عند الحاجة (Postgres وMySQL وMongoDB وغيرها).
تعيد دالة الجدول JDBC جدولًا متصلًا عبر برنامج تشغيل JDBC. تتطلب دالة الجدول هذه تشغيل برنامج clickhouse-jdbc-bridge بشكل منفصل. وهي تدعم الأنواع Nullable (استنادًا إلى DDL الخاص بالجدول البعيد الذي يُجرى الاستعلام عنه).

البنية

أمثلة

بدلاً من اسم قاعدة البيانات الخارجية، يمكن تحديد مخطط:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦