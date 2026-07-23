الصيغة
hudi(url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
المعاملات
|Argument
|Description
url
|عنوان URL للحاوية مع المسار إلى جدول Hudi موجود في S3.
aws_access_key_id,
aws_secret_access_key
|بيانات اعتماد طويلة الأمد لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها للمصادقة على طلباتك. هذه المعلمات اختيارية. إذا لم تُحدَّد بيانات الاعتماد، فسيتم استخدام بيانات الاعتماد من إعدادات ClickHouse. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام S3 لتخزين البيانات.
format
|تنسيق الملف.
structure
|بنية الجدول. التنسيق:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression
|هذه المعلمة اختيارية. القيم المدعومة:
none،
gzip/gz،
brotli/br،
xz/LZMA،
zstd/zst. افتراضيًا، سيُكتشف الضغط تلقائيًا من امتداد الملف.
extra_credentials
|هذه المعلمة اختيارية. تُستخدم لتمرير
role_arn للوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع Secure S3 للاطلاع على خطوات الإعداد.
جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من جدول Hudi المحدد في S3.
القيمة المُعادة
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_etag— قيمة etag الخاصة بالملف. النوع:
LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، فستكون القيمة
NULL.