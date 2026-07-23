url عنوان URL للحاوية مع المسار إلى جدول Hudi موجود في S3.

aws_access_key_id , aws_secret_access_key بيانات اعتماد طويلة الأمد لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها للمصادقة على طلباتك. هذه المعلمات اختيارية. إذا لم تُحدَّد بيانات الاعتماد، فسيتم استخدام بيانات الاعتماد من إعدادات ClickHouse. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام S3 لتخزين البيانات.

format تنسيق الملف.

structure بنية الجدول. التنسيق: 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

compression هذه المعلمة اختيارية. القيم المدعومة: none ، gzip/gz ، brotli/br ، xz/LZMA ، zstd/zst . افتراضيًا، سيُكتشف الضغط تلقائيًا من امتداد الملف.