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يوفر واجهة شبيهة بالجدول للقراءة فقط لجداول Apache Hudi في Amazon S3.

الصيغة

المعاملات

القيمة المُعادة

جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من جدول Hudi المحدد في S3.

الأعمدة الافتراضية

  • _path — مسار الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _file — اسم الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _size — حجم الملف بالبايت. النوع: Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، فستكون القيمة NULL.
  • _time — وقت آخر تعديل للملف. النوع: Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة NULL.
  • _etag — قيمة etag الخاصة بالملف. النوع: LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، فستكون القيمة NULL.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦