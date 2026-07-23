SELECT على البيانات المخزنة على خادم MongoDB بعيد.
الصيغة
mongodb(host:port, database, collection, user, password, structure[, options[, oid_columns]]);
mongodb(uri, collection, structure[, oid_columns]);
mongodb(named_collection_name[, <arg>=<value>...]);
المعاملات
يمكنك أيضًا الاتصال باستخدام URI:
|المعامل
|الوصف
host:port
|عنوان خادم MongoDB.
database
|اسم قاعدة البيانات البعيدة.
collection
|اسم المجموعة البعيدة.
user
|مستخدم MongoDB.
password
|كلمة مرور المستخدم.
structure
|المخطط الخاص بجدول ClickHouse الذي تُرجعه هذه الدالة.
options
|خيارات سلسلة اتصال MongoDB (معامل اختياري).
oid_columns
|قائمة مفصولة بفواصل بالأعمدة التي يجب التعامل معها باعتبارها
oid في عبارة WHERE. القيمة الافتراضية هي
_id.
mongodb(uri, collection, structure[, oid_columns])
يمكنك تمرير المعاملات باستخدام مجموعة مسماة:
|المعامل
|الوصف
uri
|سلسلة الاتصال.
collection
|اسم المجموعة البعيدة.
structure
|المخطط الخاص بجدول ClickHouse الذي تُعيده هذه الدالة.
oid_columns
|قائمة مفصولة بفواصل بالأعمدة التي يجب التعامل معها كـ
oid في عبارة WHERE. وتكون
_id افتراضيًا.
mongodb(_named_collection_[, host][, port][, database][, collection][, user][, password][, structure][, options][, oid_columns])
-- or
mongodb(_named_collection_[, uri][, structure][, oid_columns])
كائن جدول يحتوي على الأعمدة نفسها الموجودة في جدول MongoDB الأصلي.
القيمة المعادة
لنفترض أن لدينا مجموعة باسم
أمثلة
my_collection مُعرَّفة في قاعدة بيانات MongoDB باسم
test، وأننا نُدرج مستندين:
لنجرِ استعلامًا على المجموعة باستخدام الدالة الجدولية
db.createUser({user:"test_user",pwd:"password",roles:[{role:"readWrite",db:"test"}]})
db.createCollection("my_collection")
db.my_collection.insertOne(
{ log_type: "event", host: "120.5.33.9", command: "check-cpu-usage -w 75 -c 90" }
)
db.my_collection.insertOne(
{ log_type: "event", host: "120.5.33.4", command: "system-check"}
)
mongodb:
أو:
SELECT * FROM mongodb(
'127.0.0.1:27017',
'test',
'my_collection',
'test_user',
'password',
'log_type String, host String, command String',
'connectTimeoutMS=10000'
)
أو:
SELECT * FROM mongodb(
'mongodb://test_user:password@127.0.0.1:27017/test?connectionTimeoutMS=10000',
'my_collection',
'log_type String, host String, command String'
)
CREATE NAMED COLLECTION mongo_creds AS
uri='mongodb://test_user:password@127.0.0.1:27017/test?connectionTimeoutMS=10000',
collection='default_collection';
SELECT * FROM mongodb(
mongo_creds,
collection = 'my_collection',
structure = 'log_type String, host String, command String'
)