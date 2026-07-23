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يتيح تنفيذ استعلامات SELECT على البيانات المخزنة على خادم MongoDB بعيد.

الصيغة

المعاملات

إذا كنت تستخدم الخدمة السحابية MongoDB Atlas، فيُرجى إضافة هذه الخيارات:
يمكنك أيضًا الاتصال باستخدام URI:
يمكنك تمرير المعاملات باستخدام مجموعة مسماة:

القيمة المعادة

كائن جدول يحتوي على الأعمدة نفسها الموجودة في جدول MongoDB الأصلي.

أمثلة

لنفترض أن لدينا مجموعة باسم my_collection مُعرَّفة في قاعدة بيانات MongoDB باسم test، وأننا نُدرج مستندين:
لنجرِ استعلامًا على المجموعة باستخدام الدالة الجدولية mongodb:
أو:
أو:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦