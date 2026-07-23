دالة جدول تتيح تحويل البيانات المُرسلة إلى الخادم ببنية محددة وإدراجها بكفاءة في جدول ذي بنية مختلفة.

input(structure) - دالة جدول تتيح تحويل البيانات المُرسلة إلى الخادم ببنية محددة وإدراجها بكفاءة في جدول ذي بنية مختلفة.

structure - بنية البيانات المُرسلة إلى الخادم بالتنسيق التالي 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' . على سبيل المثال: 'id UInt32, name String' .

لا يمكن استخدام هذه الدالة إلا في استعلام INSERT SELECT ، ولمرة واحدة فقط، لكنها بخلاف ذلك تتصرف مثل أي دالة جدول عادية (فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها في استعلام فرعي، وما إلى ذلك).

INSERT العادي، وتمريرها بأي INSERT SELECT العادي). يمكن إرسال البيانات بأي طريقة كما هو الحال في استعلامالعادي، وتمريرها بأي تنسيق متاح، على أن يُحدَّد في نهاية الاستعلام (على خلافالعادي).

الميزة الرئيسية لهذه الدالة هي أنه عندما يتلقى الخادم البيانات من العميل، فإنه يحولها في الوقت نفسه وفقًا لقائمة التعبيرات في عبارة SELECT ويدرجها في الجدول الهدف. ولا يُنشأ جدول مؤقت يحتوي على جميع البيانات المنقولة.

لنفترض أن لجدول test البنية التالية (a String, b String) وأن البيانات في data.csv لها بنية مختلفة (col1 String, col2 Date, col3 Int32) . يكون استعلام إدراج البيانات من data.csv إلى جدول test مع التحويل المتزامن كما يلي:

$ cat data.csv | clickhouse-client --query= "INSERT INTO test SELECT lower(col1), col3 * col3 FROM input('col1 String, col2 Date, col3 Int32') FORMAT CSV" ;

إذا كان الملف data.csv يحتوي على بيانات لها البنية نفسها test_structure مثل الجدول test ، فهذان الاستعلامان متكافئان: