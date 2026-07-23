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هذا امتداد لدالة الجدول hudi. يتيح معالجة الملفات من جداول Apache Hudi في Amazon S3 بالتوازي عبر العديد من العقد في عنقود محدد. على العقدة المُبادِرة، يُنشئ اتصالًا بجميع العقد في العنقود ويوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يطلب من العقدة المُبادِرة المهمة التالية لمعالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام.

الصياغة

المعاملات

القيمة المُعادة

جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من العنقود في جدول Hudi المحدد على S3.

الأعمدة الافتراضية

  • _path — مسار الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _file — اسم الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _size — حجم الملف بالبايت. النوع: Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة NULL.
  • _time — وقت آخر تعديل للملف. النوع: Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة NULL.
  • _etag — قيمة etag للملف. النوع: LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، تكون القيمة NULL.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦