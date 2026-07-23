aws_access_key_id , aws_secret_access_key

بيانات اعتماد طويلة الأمد لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذه المعاملات اختيارية. إذا لم يتم تحديد بيانات الاعتماد، فستُستخدم من إعدادات ClickHouse. لمزيد من المعلومات، راجع Using S3 for Data Storage.