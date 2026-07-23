Skip to main content
يتيح هذا معالجة الملفات من Azure Blob Storage بالتوازي باستخدام العديد من العقد في عنقود محدد. على العقدة البادئة، يُنشئ اتصالًا بجميع العقد في العنقود، ويفك علامات النجمة في مسار ملف S3، ويوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يطلب من العقدة البادئة المهمة التالية لمعالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام. تشبه دالة الجدول هذه الدالة s3Cluster.

البنية

المعاملات

القيمة المعادة

جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.

أمثلة

على غرار محرك الجدول AzureBlobStorage، يمكن للمستخدمين استخدام محاكي Azurite لتطوير Azure Storage محليًا. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل هنا. نفترض أدناه أن Azurite متاح على اسم المضيف azurite1. استعلِم عن العدد للملف test_cluster_*.csv باستخدام جميع العقد في عنقود cluster_simple:

استخدام توقيعات الوصول المشتركة (SAS)

راجع azureBlobStorage للاطلاع على أمثلة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦