البنية
azureBlobStorageCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression, structure])
المعاملات
|Argument
|الوصف
cluster_name
|اسم العنقود المستخدم لبناء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.
connection_string
storage_account_url — تتضمن
connection_string اسم الحساب والمفتاح (إنشاء connection string)، أو يمكنك أيضًا توفير URL لحساب التخزين هنا، وتمرير اسم الحساب ومفتاحه كمعلمات منفصلة (راجع المعلمتين
account_name و
account_key)
container_name
|اسم الحاوية
blobpath
|مسار الملف. يدعم أحرف البدل التالية في وضع
readonly:
*,
**,
?,
{abc,def} و
{N..M}، حيث إن
N و
M — أرقام، و
'abc' و
'def' — سلاسل نصية.
account_name
|إذا استُخدم
storage_account_url، فيمكن تحديد اسم الحساب هنا
account_key
|إذا استُخدم
storage_account_url، فيمكن تحديد مفتاح الحساب هنا
format
|تنسيق الملف: تنسيق
compression
|القيم المدعومة:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. افتراضيًا، سيُكتشف الضغط تلقائيًا من امتداد الملف. (وهو ما يعادل ضبطه على
auto).
structure
|بنية الجدول. التنسيق
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.
القيمة المعادة
على غرار محرك الجدول AzureBlobStorage، يمكن للمستخدمين استخدام محاكي Azurite لتطوير Azure Storage محليًا. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل هنا. نفترض أدناه أن Azurite متاح على اسم المضيف
أمثلة
azurite1.
استعلِم عن العدد للملف
test_cluster_*.csv باستخدام جميع العقد في عنقود
cluster_simple:
راجع azureBlobStorage للاطلاع على أمثلة.
SELECT count(*) FROM azureBlobStorageCluster(
'cluster_simple', 'http://azurite1:10000/devstoreaccount1', 'testcontainer', 'test_cluster_count.csv', 'devstoreaccount1',
'Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==', 'CSV',
'auto', 'key UInt64')