cluster_name اسم العنقود المستخدم لبناء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.

connection_string storage_account_url — تتضمن connection_string اسم الحساب والمفتاح (إنشاء connection string)، أو يمكنك أيضًا توفير URL لحساب التخزين هنا، وتمرير اسم الحساب ومفتاحه كمعلمات منفصلة (راجع المعلمتين account_name و account_key )

container_name اسم الحاوية

blobpath مسار الملف. يدعم أحرف البدل التالية في وضع readonly : * , ** , ? , {abc,def} و {N..M} ، حيث إن N و M — أرقام، و 'abc' و 'def' — سلاسل نصية.

account_name إذا استُخدم storage_account_url ، فيمكن تحديد اسم الحساب هنا

account_key إذا استُخدم storage_account_url ، فيمكن تحديد مفتاح الحساب هنا

format تنسيق الملف: تنسيق

compression القيم المدعومة: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . افتراضيًا، سيُكتشف الضغط تلقائيًا من امتداد الملف. (وهو ما يعادل ضبطه على auto ).