SELECT المحدّد. وعند القراءة من الجدول، ينفّذ ClickHouse الاستعلام ويحذف جميع الأعمدة غير الضرورية من النتيجة.
الصيغة
view(subquery)
الوسائط
subquery— استعلام
SELECT.
القيمة المعادة
- جدول.
جدول الإدخال:
أمثلة
┌─id─┬─name─────┬─days─┐
│ 1 │ January │ 31 │
│ 2 │ February │ 29 │
│ 3 │ March │ 31 │
│ 4 │ April │ 30 │
└────┴──────────┴──────┘
Query
SELECT * FROM view(SELECT name FROM months);
يمكنك استخدام الدالة
Response
┌─name─────┐
│ January │
│ February │
│ March │
│ April │
└──────────┘
view وسيطةً في دالّتَي الجدول remote وcluster:
Query
SELECT * FROM remote(`127.0.0.1`, view(SELECT a, b, c FROM table_name));
Query
SELECT * FROM cluster(`cluster_name`, view(SELECT a, b, c FROM table_name));