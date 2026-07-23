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تحوّل استعلامًا فرعيًا إلى جدول. تُنفّذ الدالة طرق العرض (راجع CREATE VIEW). لا يخزّن الجدول الناتج البيانات، بل يخزّن فقط استعلام SELECT المحدّد. وعند القراءة من الجدول، ينفّذ ClickHouse الاستعلام ويحذف جميع الأعمدة غير الضرورية من النتيجة.

الصيغة

الوسائط

  • subquery — استعلام SELECT.

القيمة المعادة

  • جدول.

أمثلة

جدول الإدخال:
Query
Response
يمكنك استخدام الدالة view وسيطةً في دالّتَي الجدول remote وcluster:
Query
Query
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦