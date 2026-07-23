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يُدخل تغييرات عشوائية على سلسلة JSON.

الصياغة

المعاملات

القيمة المُعادة

كائن جدول بعمود واحد يحتوي على سلاسل JSON نصية مُعدَّلة عشوائيًا.

مثال على الاستخدام

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦