الصياغة
fuzzJSON({ named_collection [, option=value [,..]] | json_str[, random_seed] })
المعاملات
|Argument
|Description
named_collection
|مجموعة مسماة.
option=value
|المعلمات الاختيارية للمجموعة المسماة وقيمها.
json_str (String)
|سلسلة المصدر التي تمثل بيانات منظَّمة بتنسيق JSON.
random_seed (UInt64)
|قيمة بذرة عشوائية تُحدَّد يدويًا لإنتاج نتائج مستقرة.
reuse_output (boolean)
|أعد استخدام المخرجات من عملية التشويش كمدخلات للمشوِّش التالي.
malform_output (boolean)
|أنشئ سلسلة يتعذر تحليلها ككائن JSON.
max_output_length (UInt64)
|الحد الأقصى المسموح به لطول سلسلة JSON المُنشأة أو التي خضعت للتشويش.
probability (Float64)
|احتمال تشويش حقل JSON (زوج مفتاح-قيمة). يجب أن يكون ضمن النطاق [0, 1].
max_nesting_level (UInt64)
|الحد الأقصى المسموح به لعمق البُنى المتداخلة داخل بيانات JSON.
max_array_size (UInt64)
|الحد الأقصى المسموح به لحجم مصفوفة JSON.
max_object_size (UInt64)
|الحد الأقصى المسموح به لعدد الحقول في المستوى الواحد من كائن JSON.
max_string_value_length (UInt64)
|الحد الأقصى لطول قيمة من النوع String.
min_key_length (UInt64)
|الحد الأدنى لطول المفتاح. يجب ألا يقل عن 1.
max_key_length (UInt64)
|الحد الأقصى لطول المفتاح. يجب أن يكون أكبر من
min_key_length أو مساويًا له، إذا تم تحديده.
كائن جدول بعمود واحد يحتوي على سلاسل JSON نصية مُعدَّلة عشوائيًا.
القيمة المُعادة
مثال على الاستخدام
CREATE NAMED COLLECTION json_fuzzer AS json_str='{}';
SELECT * FROM fuzzJSON(json_fuzzer) LIMIT 3;
{"52Xz2Zd4vKNcuP2":true}
{"UPbOhOQAdPKIg91":3405264103600403024}
{"X0QUWu8yT":[]}
SELECT * FROM fuzzJSON(json_fuzzer, json_str='{"name" : "value"}', random_seed=1234) LIMIT 3;
{"key":"value", "mxPG0h1R5":"L-YQLv@9hcZbOIGrAn10%GA"}
{"BRE3":true}
{"key":"value", "SWzJdEJZ04nrpSfy":[{"3Q23y":[]}]}
SELECT * FROM fuzzJSON(json_fuzzer, json_str='{"students" : ["Alice", "Bob"]}', reuse_output=true) LIMIT 3;
{"students":["Alice", "Bob"], "nwALnRMc4pyKD9Krv":[]}
{"students":["1rNY5ZNs0wU&82t_P", "Bob"], "wLNRGzwDiMKdw":[{}]}
{"xeEk":["1rNY5ZNs0wU&82t_P", "Bob"], "wLNRGzwDiMKdw":[{}, {}]}
SELECT * FROM fuzzJSON(json_fuzzer, json_str='{"students" : ["Alice", "Bob"]}', max_output_length=512) LIMIT 3;
{"students":["Alice", "Bob"], "BREhhXj5":true}
{"NyEsSWzJdeJZ04s":["Alice", 5737924650575683711, 5346334167565345826], "BjVO2X9L":true}
{"NyEsSWzJdeJZ04s":["Alice", 5737924650575683711, 5346334167565345826], "BjVO2X9L":true, "k1SXzbSIz":[{}]}
SELECT * FROM fuzzJSON('{"id":1}', 1234) LIMIT 3;
{"id":1, "mxPG0h1R5":"L-YQLv@9hcZbOIGrAn10%GA"}
{"BRjE":16137826149911306846}
{"XjKE":15076727133550123563}
SELECT * FROM fuzzJSON(json_nc, json_str='{"name" : "FuzzJSON"}', random_seed=1337, malform_output=true) LIMIT 3;
U"name":"FuzzJSON*"SpByjZKtr2VAyHCO"falseh
{"name"keFuzzJSON, "g6vVO7TCIk":jTt^
{"DBhz":YFuzzJSON5}