timeSeriesTags(db_name.time_series_table) - يعيد جدول الوسوم الذي
يستخدمه الجدول
db_name.time_series_table والذي يكون محرك جدوله هو محرك TimeSeries:
كما تعمل الدالة إذا كان جدول tags داخليًا:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries TAGS tags_table
الاستعلامات التالية متكافئة:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries TAGS INNER UUID '01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef'
SELECT * FROM timeSeriesTags(db_name.time_series_table);
SELECT * FROM timeSeriesTags('db_name.time_series_table');
SELECT * FROM timeSeriesTags('db_name', 'time_series_table');