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timeSeriesTags(db_name.time_series_table) - يعيد جدول الوسوم الذي يستخدمه الجدول db_name.time_series_table والذي يكون محرك جدوله هو محرك TimeSeries:
كما تعمل الدالة إذا كان جدول tags داخليًا:
الاستعلامات التالية متكافئة:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦