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الاسم البديل: generateSeries

البنية

يعيد جدولًا يحتوي على العمود الوحيد ‘generate_series’ (UInt64) ويتضمن أعدادًا صحيحة من start إلى stop، بشمول الطرفين:
يعيد جدولًا يحتوي على العمود الوحيد ‘generate_series’ (UInt64) ويتضمن أعدادًا صحيحة من start إلى stop، مع تضمين القيمتين، وبفاصل بين القيم يحدده STEP:
يمكن أن تكون STEP سالبة، وفي هذه الحالة تُنشأ السلسلة بترتيب تنازلي من START حتى STOP. وإذا كانت STEP سالبة وكان START < STOP، فستكون النتيجة فارغة.

أمثلة

تُرجِع الاستعلامات التالية جداول لها المحتوى نفسه ولكن بأسماء أعمدة مختلفة:
وتُرجِع الاستعلامات التالية جداول ذات المحتوى نفسه ولكن بأسماء أعمدة مختلفة (مع أن الخيار الثاني أكثر كفاءة):
ولّد متتالية تنازلية:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦