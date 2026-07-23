generateSeries
يعيد جدولًا يحتوي على العمود الوحيد ‘generate_series’ (
البنية
UInt64) ويتضمن أعدادًا صحيحة من start إلى stop، بشمول الطرفين:
يعيد جدولًا يحتوي على العمود الوحيد ‘generate_series’ (
generate_series(START, STOP)
UInt64) ويتضمن أعدادًا صحيحة من start إلى stop، مع تضمين القيمتين، وبفاصل بين القيم يحدده
STEP:
يمكن أن تكون
generate_series(START, STOP, STEP)
STEP سالبة، وفي هذه الحالة تُنشأ السلسلة بترتيب تنازلي من
START حتى
STOP. وإذا كانت
STEP سالبة وكان
START < STOP، فستكون النتيجة فارغة.
تُرجِع الاستعلامات التالية جداول لها المحتوى نفسه ولكن بأسماء أعمدة مختلفة:
أمثلة
SELECT * FROM numbers(10, 5);
┌─number─┐
│ 10 │
│ 11 │
│ 12 │
│ 13 │
│ 14 │
└────────┘
SELECT * FROM generate_series(10, 14);
وتُرجِع الاستعلامات التالية جداول ذات المحتوى نفسه ولكن بأسماء أعمدة مختلفة (مع أن الخيار الثاني أكثر كفاءة):
┌─generate_series─┐
│ 10 │
│ 11 │
│ 12 │
│ 13 │
│ 14 │
└─────────────────┘
SELECT * FROM numbers(10, 11) WHERE number % 3 == (10 % 3);
┌─number─┐
│ 10 │
│ 13 │
│ 16 │
│ 19 │
└────────┘
SELECT * FROM generate_series(10, 20, 3);
ولّد متتالية تنازلية:
┌─generate_series─┐
│ 10 │
│ 13 │
│ 16 │
│ 19 │
└─────────────────┘
SELECT * FROM generate_series(9, 0, -1);
┌─generate_series─┐
│ 9 │
│ 8 │
│ 7 │
│ 6 │
│ 5 │
│ 4 │
│ 3 │
│ 2 │
│ 1 │
│ 0 │
└─────────────────┘