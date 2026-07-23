يعيد جدولًا يحتوي على العمود الوحيد generate_series ‏(UInt64)، ويتضمن أعدادًا صحيحة من start إلى stop، بما في ذلك القيمتان الحدّيتان.

الاسم البديل: generateSeries

يعيد جدولًا يحتوي على العمود الوحيد ‘generate_series’ ( UInt64 ) ويتضمن أعدادًا صحيحة من start إلى stop، بشمول الطرفين:

generate_series ( START , STOP )

يعيد جدولًا يحتوي على العمود الوحيد ‘generate_series’ ( UInt64 ) ويتضمن أعدادًا صحيحة من start إلى stop، مع تضمين القيمتين، وبفاصل بين القيم يحدده STEP :

generate_series ( START , STOP , STEP)

يمكن أن تكون STEP سالبة، وفي هذه الحالة تُنشأ السلسلة بترتيب تنازلي من START حتى STOP . وإذا كانت STEP سالبة وكان START < STOP ، فستكون النتيجة فارغة.

تُرجِع الاستعلامات التالية جداول لها المحتوى نفسه ولكن بأسماء أعمدة مختلفة:

SELECT * FROM numbers( 10 , 5 );

┌─number─┐ │ 10 │ │ 11 │ │ 12 │ │ 13 │ │ 14 │ └────────┘

SELECT * FROM generate_series ( 10 , 14 );

┌─generate_series─┐ │ 10 │ │ 11 │ │ 12 │ │ 13 │ │ 14 │ └─────────────────┘

وتُرجِع الاستعلامات التالية جداول ذات المحتوى نفسه ولكن بأسماء أعمدة مختلفة (مع أن الخيار الثاني أكثر كفاءة):

SELECT * FROM numbers( 10 , 11 ) WHERE number % 3 == ( 10 % 3 );

┌─number─┐ │ 10 │ │ 13 │ │ 16 │ │ 19 │ └────────┘

SELECT * FROM generate_series ( 10 , 20 , 3 );

┌─generate_series─┐ │ 10 │ │ 13 │ │ 16 │ │ 19 │ └─────────────────┘

ولّد متتالية تنازلية:

SELECT * FROM generate_series ( 9 , 0 , - 1 );