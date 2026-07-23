numbers() – تعيد جدولًا لا نهائيًا يحتوي على عمود number واحد (UInt64) يضم أعدادًا صحيحة بترتيب تصاعدي، بدءًا من 0. استخدم LIMIT (و OFFSET اختياريًا) لتحديد عدد الصفوف.

numbers(N) – تعيد جدولًا يحتوي على عمود number واحد (UInt64) يضم أعدادًا صحيحة من 0 إلى N - 1 .

numbers(N, M) – تعيد جدولًا يحتوي على عمود number واحد (UInt64) يضم M عددًا صحيحًا من N إلى N + M - 1 .