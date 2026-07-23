-
numbers()– تعيد جدولًا لا نهائيًا يحتوي على عمود
numberواحد (UInt64) يضم أعدادًا صحيحة بترتيب تصاعدي، بدءًا من 0. استخدم
LIMIT(و
OFFSETاختياريًا) لتحديد عدد الصفوف.
-
numbers(N)– تعيد جدولًا يحتوي على عمود
numberواحد (UInt64) يضم أعدادًا صحيحة من 0 إلى
N - 1.
-
numbers(N, M)– تعيد جدولًا يحتوي على عمود
numberواحد (UInt64) يضم
Mعددًا صحيحًا من
Nإلى
N + M - 1.
-
numbers(N, M, S)– تعيد جدولًا يحتوي على عمود
numberواحد (UInt64) يضم قيمًا ضمن
[N, N + M)بخطوة
S(أي نحو
M / Sصفًا، مع التقريب للأعلى). يجب أن تكون
S
>= 1.
system.numbers. ويمكن استخدامه للاختبار وتوليد قيم متتابعة.
الاستعلامات التالية متكافئة:
تُعدّ الاستعلامات التالية مكافئة أيضًا:
SELECT * FROM numbers(10);
SELECT * FROM numbers(0, 10);
SELECT * FROM numbers() LIMIT 10;
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10;
SELECT * FROM system.numbers WHERE number BETWEEN 0 AND 9;
SELECT * FROM system.numbers WHERE number IN (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
تُعدّ الاستعلامات التالية مكافئة أيضًا:
SELECT * FROM numbers(10, 10);
SELECT * FROM numbers() LIMIT 10 OFFSET 10;
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10 OFFSET 10;
SELECT number * 2 FROM numbers(10);
SELECT (number - 10) * 2 FROM numbers(10, 10);
SELECT * FROM numbers(0, 20, 2);
أول 10 أعداد.
أمثلة
SELECT * FROM numbers(10);
أنشئ تسلسلاً من التواريخ من 2010-01-01 إلى 2010-12-31.
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└────────┘
اعثر على أول
SELECT toDate('2010-01-01') + number AS d FROM numbers(365);
UInt64
>= 10^15 تكون في
sipHash64(number) الخاصة به 20 بتًا صفريًا متتاليًا في النهاية.
SELECT number
FROM numbers()
WHERE number >= 1e15
AND bitAnd(sipHash64(number), 0xFFFFF) = 0
LIMIT 1;
┌───────────number─┐
│ 1000000000056095 │ -- 1.00 quadrillion
└──────────────────┘
ملاحظات
- لأسباب تتعلق بالأداء، إذا كنت تعرف عدد الصفوف التي تحتاج إليها، ففضّل الصيغ المقيّدة (
numbers(N),
numbers(N, M[, S])) على
numbers()/
system.numbersغير المقيّدة.
- للتوليد المتوازي، استخدم
numbers_mt(...)أو الجدول
system.numbers_mt. لاحظ أن النتائج قد تُعاد بترتيب غير محدد.