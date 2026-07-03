timeSeriesData(db_name.time_series_table) - يعيد جدول data
الذي يستخدمه الجدول
db_name.time_series_table، والذي يكون محرك جدوله TimeSeries:
تعمل الدالة أيضًا إذا كان جدول data داخليًا:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries DATA data_table
الاستعلامات التالية مكافئة:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries DATA INNER UUID '01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef'
SELECT * FROM timeSeriesData(db_name.time_series_table);
SELECT * FROM timeSeriesData('db_name.time_series_table');
SELECT * FROM timeSeriesData('db_name', 'time_series_table');