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timeSeriesData(db_name.time_series_table) - يعيد جدول data الذي يستخدمه الجدول db_name.time_series_table، والذي يكون محرك جدوله TimeSeries:
تعمل الدالة أيضًا إذا كان جدول data داخليًا:
الاستعلامات التالية مكافئة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦