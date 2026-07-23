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تتيح لك دالة الجدول Values إنشاء مساحة تخزين مؤقتة تُملأ أعمدتها بالقيم. وهي مفيدة للاختبارات السريعة أو لإنشاء بيانات تجريبية.
الدالة Values غير حساسة لحالة الأحرف؛ أي إن VALUES وvalues كلاهما صالح.

الصيغة

الصيغة الأساسية لدالة الجدول VALUES هي:
يُستخدم عادةً على النحو التالي:

الوسائط

  • column1_name Type1, ... (اختياري). String يحدّد أسماء الأعمدة وأنواعها. إذا أُهمِل هذا الوسيط، فستُسمّى الأعمدة c1 وc2 وهكذا.
  • (value1_row1, value2_row1). Tuples تحتوي على قيم من أي نوع.
يمكن أيضًا استبدال الـ tuples المفصولة بفواصل بقيم مفردة. في هذه الحالة، يُتعامل مع كل قيمة على أنها صف جديد. راجع قسم الأمثلة لمزيد من التفاصيل.

القيمة المُعادة

  • يُرجِع جدولًا مؤقتًا يحتوي على القيم المُمرَّرة.

أمثلة

Query
Response
يمكن أيضًا استخدام VALUES مع قيم مفردة بدلًا من tuples. على سبيل المثال:
Query
Response
أو من دون تحديد مواصفات صف ('column1_name Type1, column2_name Type2, ...' في الصيغة)، وفي هذه الحالة تُسمّى الأعمدة تلقائيًا. على سبيل المثال:
Query
Response
Query
Response

عبارة VALUES القياسية في SQL

اعتبارًا من الإصدار 26.3، يدعم ClickHouse أيضًا عبارة VALUES القياسية في SQL كتعبير جدول ضمن FROM، كما في PostgreSQL وMySQL وDuckDB وSQL Server. وتُعاد كتابة هذه الصيغة داخليًا لاستخدام دالة الجدول values الموضحة أعلاه.
Query
Response
يمكن استخدامه ضمن CTEs:
Query
وفي عمليات JOIN:
Query
تتبع الأسماء المستعارة للأعمدة بعد AS t(col1, col2, ...) الصيغة القياسية في SQL لتسمية أعمدة الجداول المشتقة. وإذا أُهملت، تُسمّى الأعمدة c1 وc2 وهكذا.

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦