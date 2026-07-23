الصيغة
fuzzQuery(query[, max_query_length[, random_seed]])
الوسائط
|الوسيطة
|الوصف
query
|(String) - الاستعلام المُراد إخضاعه للاختبار العشوائي.
max_query_length
|(UInt64) - الحد الأقصى لطول الاستعلام أثناء عملية الاختبار العشوائي.
random_seed
|(UInt64) - بذرة عشوائية للحصول على نتائج قابلة لإعادة التكرار.
كائن جدول بعمود واحد يحتوي على سلاسل الاستعلام المعدّلة.
القيمة المُعادة
مثال استخدام
SELECT * FROM fuzzQuery('SELECT materialize(\'a\' AS key) GROUP BY key') LIMIT 2;
┌─query──────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ SELECT 'a' AS key GROUP BY key │
2. │ EXPLAIN PIPELINE compact = true SELECT 'a' AS key GROUP BY key │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘