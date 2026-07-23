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يُجري تغييرات عشوائية على سلسلة الاستعلام المحددة.

الصيغة

الوسائط

القيمة المُعادة

كائن جدول بعمود واحد يحتوي على سلاسل الاستعلام المعدّلة.

مثال استخدام

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦